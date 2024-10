Europa

Berlins Linkspartei greift pro-palästinensische Aktivisten an

Von Nathaniel Flakin

18. Oktober 2024

Die Parteiführung der Linken versuchte, eine Resolution zu verabschieden, in der sie ihre bedingungslose Unterstützung für Israel zum Ausdruck brachte. Als Delegierte auf einem Parteitag in Berlin Einwände erhoben, stürmten einige Mitglieder aus Protest den Saal. Nun greift die rechte Presse Palästinenser und Trotzkisten innerhalb der Partei an.

Die deutsche Partei Die Linke verliert eine Wahl nach der anderen, und es ist zweifelhaft, ob die Partei noch lange bestehen wird. Am vergangenen Freitag erlebte die Linkspartei einen weiteren Skandal – einen, der zeigt, wie die Partei sich selbst zerstört hat, indem sie jedes linke Prinzip verraten hat.

Auf einem Kongress der Berliner Organisation stürmten mehrere führende Mitglieder aus Protest aus dem Raum. Darunter waren Klaus Lederer und Elke Breitenbach, ehemalige Mitglieder des Berliner Senats, und Petra Pau, Vizepräsidentin des Bundestags.

Relativierung

Sie wollten eine lange Resolution verabschieden, die angeblich gegen Antisemitismus gerichtet war: „Gegen jeden Antisemitismus – für die Verteidigung der Emanzipation und der universellen Menschenrechte!“ Wie bei jedem bürgerlichen Politiker in Deutschland, der über Antisemitismus spricht, machte der Text jedoch deutlich, dass sie bedingungslose Solidarität mit der rechtsextremen Regierung Israels forderten. Als Beispiele für angeblichen Antisemitismus verwies der Text auf Graffiti an sogenannten „antideutschen“ Veranstaltungsorten, die Israel unterstützen. Im Gegensatz dazu wird in dem Text nicht auf eine Welle von Polizeigewalt gegen linke Juden bei Palästina-Demonstrationen eingegangen. Petra Pau hat Juden öffentlich angeprangert, weil sie Israel nicht ausreichend treu seien.

Der Resolutionsentwurf warf Linken vor, einen „ausgrenzenden Antisemitismus“ zu unterstützen. Dieser Begriff bezieht sich auf den Völkermord der Nazis, bei dem alle Menschen, die sie als Juden definierten, vernichtet werden sollten. Wie die Mehrheit der Delegierten auf dem Kongress betonte, ist es nicht nur sachlich falsch und zutiefst beleidigend, diesen Begriff auf Demonstranten – auch jüdische Demonstranten – anzuwenden, die ihre Solidarität mit Palästina zum Ausdruck bringen, sondern stellt auch eine Relativierung oder Verharmlosung des Holocaust dar. Indem deutsche Politiker den 7. Oktober mit dem Völkermord der Nazis gleichsetzen, spielen sie die beispiellose Barbarei der Verbrechen der Nazis herunter.

Nachdem der Entschließungsantrag mehrmals geändert worden war, zog Lederer ihn vollständig zurück und stürmte mit etwa 40 Anhängern aus dem Raum.

Während des mehr als ein Jahr andauernden völkermörderischen Angriffs Israels auf Gaza mit mehr als 40.000 bestätigten Toten und Dutzenden, wenn nicht Hunderttausenden weiteren wahrscheinlichen Todesfällen hat sich Die Linke keineswegs wie eine linke Partei verhalten. Lederer und andere aus dem rechten Flügel der reformistischen Linken haben die deutsche Staatsräson energisch verteidigt: Die „Staatsräson“ des Landes verlangt bedingungslose Unterstützung für Israel, auch wenn dies von großen Teilen der Bevölkerung abgelehnt wird. Lederer ging sogar so weit, die rechte Regierung Berlins ausdrücklich beim Verbot eines Palästinakongresses vor einem halben Jahr zu unterstützen.

Andere, eher linksgerichtete Mitglieder der Partei Die Linke haben geschwiegen – darunter ehemalige Radikale wie die Ko-Vorsitzende der Partei, Janine Wissler. Die einzige deutsche Politikerin, die auch nur ein wenig aus der einhelligen Unterstützung für Israel ausschert, ist die Sozialchauvinistin Sahra Wagenknecht. In den meisten Themen steht sie weit rechts von der Linken, aber als einsame Stimme in der politischen Kaste Deutschlands hat sie das Abschlachten von Zivilisten in Gaza verurteilt und ein Waffenembargo gegen Israel gefordert.

Verurteilung

Nach dem Eklat (Skandal) am vergangenen Wochenende haben rechte Medien in Berlin eine bösartige Verleumdungskampagne gegen „Antisemiten“ in der Partei Die Linke gestartet – wobei sie sich im Grunde auf jeden beziehen, der Netanjahu kritisiert. Der linke Flügel der Partei konzentriert sich auf das Einwandererviertel Neukölln, und die Zeitung Tagesspiegel griff den kurdischen Aktivisten Ferat Kocak an, ein Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, dessen Familie bei einem Brandanschlag der Nazis fast getötet wurde.

Die Kampagne richtet sich insbesondere gegen Ramsis Kilani, einen deutsch-palästinensischen Aktivisten in Berlin, der auch Mitglied der Partei Die Linke ist. Im Jahr 2014 wurden sein Vater und fünf Geschwister bei einem israelischen Angriff in Gaza ermordet. Der Tagesspiegel berichtete, dass Kilanis Familie „nach seiner Version der Ereignisse“ getötet wurde, aber es gibt tatsächlich zahlreiche Berichte über das Massaker, darunter eine bewegende Dokumentation.

Der Tagesspiegel hat auch Zitate grob verfälscht und behauptet, Kliani habe gesagt: „Wir brauchen mehr als einen Mord an Israelis.“ Kilani hat jedoch Screenshots eines Austauschs mit einem Fremden auf Instagram bereitgestellt, in dem er gefragt wurde, ob er „die palästinensische Bevölkerung für einen Mord an Israelis opfern“ wolle. Darauf antwortete er: „Wir werden mehr brauchen als einen ‚Mord an Israelis‘“ – ein Zitat, das nicht nur aus dem Zusammenhang gerissen, sondern durch das Weglassen der Anführungszeichen auch aktiv verzerrt wird. Der Tagesspiegel hat bereits Gerichtsverfahren wegen der Verbreitung von Fake News über propalästinensische Aktivisten verloren – wir werden sehen, ob diese Lüge rechtliche Konsequenzen haben wird.

Exodus

Diese jüngste Krise erinnert daran, dass Die Linke eine Partei ist und immer war, die sich dem deutschen kapitalistischen Staat verpflichtet fühlt. Personen wie Lederer und Pau unterstützen nicht nur den Völkermord, sondern waren auch Teil von Regierungen, die Privatisierungen, Abschiebungen und Zwangsräumungen durchgeführt haben. Vor dem Hintergrund eines Rechtsrucks der deutschen Eliten betonen die Vorsitzenden der Linken, dass sie mit dem rassistischen Strom schwimmen können.

Auf Twitter warf Pau Kilani vor, er wolle „unsere Linke zerstören“ – aber Kilani antwortete, dass die Parteiführung die Partei selbst ziemlich gut zerstört habe, da sie derzeit weit unter der 5-Prozent-Hürde für den Einzug ins Parlament liegt. Das liegt daran, dass eine Partei, die sich „Die Linke“ nennt, – völlig zu Recht – als Teil des kapitalistischen Establishments wahrgenommen wird.

Kilani ist Mitglied der trotzkistischen Gruppe Sozialismus von Unten (Socialism from Below, SvU), die letztes Jahr nach einer Dreier-Spaltung im Netzwerk Marx21 entstand. 15 Jahre lang arbeiteten sie als Teil der Partei Die Linke, aber vor kurzem zogen sie sich zurück und haben nun ein Bein innerhalb und ein Bein außerhalb der Partei.

Als Klasse Gegen Klasse, der Schwesterpublikation von Left Voice in Deutschland, haben wir nie ein Geheimnis aus unserer Meinungsverschiedenheit mit revolutionären Sozialisten gemacht, die innerhalb einer reformistischen Partei wie der Linken arbeiten. Alle Genossen in der Linken, die für ihren Antikriegsaktivismus denunziert werden, haben unsere Solidarität.

Aber wir freuen uns auch, dass die Genossinnen und Genossen der SvU auf dem Weg aus dem reformistischen Sumpf sind. Wir sind der Meinung, dass revolutionäre Sozialisten daran arbeiten sollten, eine klare Alternative zur Linken aufzubauen. Die Zeit ist reif für die Bildung einer Front, die auf Antikapitalismus, internationaler Solidarität und Klassenunabhängigkeit basiert. Wir würden gerne mehr mit der SvU über die Möglichkeiten einer gemeinsamen Arbeit diskutieren.

Die aktuelle Krise wird dazu beitragen, ehrliche Sozialisten, die noch in der Partei DIE LINKE sind, von ihrer verhassten Führung zu trennen – und sie könnte dazu beitragen, eine ernsthafte revolutionäre Alternative zu schaffen, die in Deutschland dringend benötigt wird.

Nathaniel Flakin

Nathaniel ist ein freiberuflicher Journalist und Historiker aus Berlin. Er ist Mitglied der Redaktion von Left Voice und unserer deutschen Schwesterseite Klasse Gegen Klasse. Nathaniel, auch bekannt unter dem Spitznamen Wladek, hat eine Biografie über Martin Monath geschrieben, einen trotzkistischen Widerstandskämpfer in Frankreich während des Zweiten Weltkriegs, die auf Deutsch, auf Englisch, auf Französisch und auf Spanisch erschienen ist. Er hat auch einen antikapitalistischen Reiseführer mit dem Titel Revolutionary Berlin geschrieben. Er gehört dem autistischen Spektrum an.

