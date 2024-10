Update Biden: “Die Hoffnung Europas wiederhergestellt” – really?

https://lostineu.eu/update-biden-hoffnung-europas-wiederhergestellt/?utm_campaign=Lost%20in%20EUrope%20Update&utm_content=Lost%20in%20EUrope%20Update&utm_medium=email&utm_source=getresponse

Meint der Mann das ernst? “Sie haben die Hoffnung Europas wiederhergestellt”, sagte Bundespräsident Steinmeier bei der Überreichung der höchsten deutschen Auszeichnung an US-Präsident Biden. Welche Hoffnung? Dass der Krieg um die Ukraine zu Ende geht? Dass das Grauen im Nahen Osten aufhört? Dass der Werte-Westen sich auf seine Werte besinnt? Nein – es ging um die “Hoffnung in die transatlantische Allianz”. Na dann. In die Geschichte wird Biden allerdings ganz anders eingehen, fürchte ich… – Siehe auch “Bidens außenpolitische Bilanz ist ein Desaster – die EU will mehr davon”Weiterlesen bei lostineu.eu

