Occupied Jerusalem: ‚There is no Palestinian male that hasn’t been beaten‘ Violence by Israeli forces against Palestinian men in Jerusalem has increased after October 7.

|

Israels Krieg gegen Gaza

Faiz Abu Rmeleh/Al Jazeera/Jerusalem

Die Gewalt der israelischen Streitkräfte gegen palästinensische Männer in Jerusalem hat nach dem 7. Oktober zugenommen.

Besetztes Jerusalem: „Es gibt keinen palästinensischen Mann, der nicht geschlagen wurde“.

Von Zena Al Tahhan

21. Februar 2024

Nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober wurden Tausende von israelischen Soldaten in und um die Altstadt von Jerusalem eingesetzt [Datei: Faiz Abu Rmeleh/Al Jazeera].

Von Zena Al Tahhan

21. Februar 2024

Damaskustor, besetztes Ostjerusalem – Samer und Omar* wachten am Freitagmorgen früh auf, in der Hoffnung, es zum Mittagsgebet in der Al-Aqsa-Moschee in der Altstadt von Jerusalem zu schaffen.

Die beiden jungen Freunde gehören zu den Zehntausenden von Palästinensern in der Stadt, die das Freitagsgebet in der Moschee – einer der heiligsten Moscheen des Islams – besuchen, die nur 15 Minuten von ihrem Zuhause im palästinensischen Viertel Issawiya im besetzten Ostjerusalem entfernt liegt.

Doch als die beiden am Damaskustor – dem Haupteingang für Palästinenser in die Altstadt – ankamen, wurden sie von israelischen Streitkräften angehalten.

„Woher kommt ihr?“, fragte der Beamte Samer und Omar, 22 bzw. 28 Jahre alt.

„Issawiya“, antworteten sie.

„Gehen Sie zurück nach Issawiya und beten Sie dort“, sagte der Beamte zu ihnen – eine Antwort, die mehrere palästinensische Männer nach eigenen Angaben erhielten, als sie an jenem Freitag versuchten, die Kirche zu betreten. Während die israelischen Streitkräfte die Altstadt seit dem 7. Oktober streng abgeriegelt hatten, haben sie die Beschränkungen an den letzten beiden Freitagen etwas gelockert und mehr Menschen den Zutritt gestattet.

Die beiden Männer, die sich angegriffen fühlten, wandten sich ab und holten sich an einem Kiosk gegenüber dem Kontrollpunkt der israelischen Streitkräfte etwas zu trinken. Kurz darauf traten die israelischen Beamten an sie heran und forderten sie auf, das Gebiet – das zentralste Gebiet für Palästinenser in der Stadt – zu verlassen, ohne eine Erklärung zu geben.

„Sie fingen an, uns zu schubsen und schlugen dann meinen Freund mit dem Schlagstock“, sagte Samer nach dem Vorfall zu Al Jazeera. „Wir versuchten zu sagen: ‚Fasst uns nicht an.'“

Omar beschimpfte die Beamten, bevor diese die beiden Männer etwa 500 Meter weit verfolgten und sie mit Schlagstöcken schlugen.

Als die Beamten hinter den beiden Männern herliefen, hörte der Reporter von Al Jazeera – der am Tatort anwesend war – einen der israelischen Beamten sagen: „Brecht ihnen die Beine, damit sie nicht zurückkommen.“

Omar, der 28-Jährige, erlitt schwerere Schläge als sein Freund. Ein Hautstreifen an seinem Bein sah aus, als sei er verbrannt worden; er hatte Schmerzen und war nicht in der Lage zu gehen.

Faiz Abu Rmeleh/Al Jazeera/Jerusalem/Feb 9 2024

Omars Bein, nachdem er am Freitag, den 9. Februar, von israelischen Streitkräften geschlagen wurde, nachdem er versucht hatte, die Altstadt zu betreten [Faiz Abu Rmeleh/Al Jazeera]

„Sie wollen uns nicht hier haben. Sie wollen, dass wir dieses Land verlassen und unser Heimatland vergessen“, sagte Samer, der von den Schlägen noch immer erschöpft war.

„Ein Mann in Jerusalem zu sein – das ist kein Leben“, sagte er. „Einfach nur als palästinensischer Mann in Jerusalem zu leben – das macht ihnen zu schaffen.

Dennoch sagen die jungen Männer, dass sie keine andere Wahl haben, als stark zu bleiben.

„Letzten Endes handelt es sich um eine militärische Besatzung. Wir werden hier nie weggehen, egal was sie tun“, sagte Samer, bevor die beiden in einen Bus stiegen, der sie nach Hause brachte.

Schläge, provozierende Durchsuchungen, Beschimpfungen

Seit dem 7. Oktober ist das Leben der Palästinenser, die seit 57 Jahren unter israelischer Militärbesatzung in Jerusalem leben, noch viel schwieriger geworden als es ohnehin schon war.

An diesem Tag griffen Hamas-Kämpfer den Süden Israels an, töteten fast 1.200 Menschen und nahmen mehr als 200 weitere gefangen. Israel antwortete mit einer brutalen Militäraktion, zunächst aus der Luft und dann auch am Boden, und tötete in den letzten vier Monaten mehr als 29 000 Menschen – meist Frauen und Kinder – im Gazastreifen, der weniger als 80 km von Jerusalem entfernt ist. Tausende andere sind unter den Trümmern begraben und gelten als tot.

Kurz nach dem Hamas-Angriff wurden Tausende von israelischen Streitkräften in der Altstadt von Jerusalem sowie in den Dutzenden umliegenden Stadtvierteln stationiert. Sie verhängten strenge Absperrungen und Bewegungsbeschränkungen und isolierten Jerusalem weiter, indem sie alle militärischen Einreisegenehmigungen für Palästinenser im besetzten Westjordanland aufhoben.

Faiz Abu Rmeleh/Al Jazeera/Jerusalem/Feb 9 2024

Israelische Streitkräfte verfolgen Samer und Omar und schlagen sie am 9. Februar 2024 [Faiz Abu Rmeleh/Al Jazeera]

Vor allem junge palästinensische Männer sind die Leidtragenden der zunehmenden Gewalt und Schikanen durch israelische Soldaten in Jerusalem.

Abu Mohammad*, der ein Geschäft betreibt und in der Altstadt lebt, sagte, dass die israelischen Streitkräfte nach dem 7. Oktober – vor allem in den ersten Tagen und Wochen – eine strenge Ausgangssperre nach 17 Uhr verhängten.

„Nach 17 Uhr durfte sich niemand mehr auf der Straße aufhalten, selbst wenn man in der Altstadt lebte. Wenn wir es doch taten, wurden wir geschlagen, provokativ durchsucht und beschimpft“, so der 30-Jährige gegenüber Al Jazeera.

Abu Mohammad beschrieb die heutige Situation und wie die Gewalt der israelischen Streitkräfte abläuft: „Jedes Mal, wenn ein Mann die Altstadt betreten will, wird er durchsucht.

„Eine Gruppe von Soldaten durchsucht diesen einen Mann. Während sie dich durchsuchen, schlagen sie dich mit ihren Ellbogen und Knien, um dich zu provozieren, etwas zu sagen.

„Wenn du etwas sagst, liegen sie alle auf dir, schlagen dir auf den Kopf und auf den ganzen Körper. Plötzlich brauchst du ein Krankenhaus“, erklärte Abu Mohammad.

Er stellte fest, dass die israelischen Offiziere „keinen Unterschied zwischen älteren und jüngeren Männern machen“.

„Ich habe gesehen, wie sie ältere Männer geschubst haben. Es ist ihnen egal“, sagte er. „Es gibt hier keinen palästinensischen Mann, der nicht geschlagen wurde“, so der dreifache Familienvater weiter.

Video Dauer 03 Minuten 53 Sekunden 03:53

Nach dem 7. Oktober sind sie verrückt geworden“.

Die Angriffe der israelischen Streitkräfte auf Palästinenser in Jerusalem richteten sich nicht nur gegen Einwohner und Passanten. Sie haben auch Journalisten angegriffen, die versuchen, ihre Arbeit zu machen.

Mustafa Kharouf, ein 36-jähriger Einwohner der Stadt und Fotojournalist der türkischen Anadolu-Agentur, wurde am 15. Dezember während einer Reportage von israelischen Paramilitärs schwer verprügelt.

Zusammen mit einer Gruppe von Journalisten hatte sich Kharouf im palästinensischen Viertel Wadi Joz in der Nähe der Altstadt aufgehalten. Aufgrund des israelischen Verbots für Palästinenser, die Altstadt und das Gelände der Al-Aqsa-Moschee zu betreten, versammeln sich die Bewohner freitags zum Gebet auf den Straßen von Wadi Joz, um eine Alternative zu finden. An vielen Freitagen feuerten die israelischen Streitkräfte mit scharfer Munition und großen Mengen Tränengas auf die Betenden.

Als Kharouf und seine Kollegen nach dem Ende der Gebete das Wadi Joz verlassen wollten, wurden sie von einer Gruppe von Polizisten aufgehalten, die versuchten, sie daran zu hindern, in ein anderes Gebiet in der Nähe zu gehen, um weiter zu berichten.

„Wir standen da und sprachen mit dem verantwortlichen Offizier, als einer der Soldaten mich plötzlich angriff. Er fing an zu schreien: ‚Raus hier'“.

„Ich sagte: ‚Warum schlagen Sie mich?‘ ‚Beruhigen Sie sich‘, ‚Was ist los mit Ihnen?‘ Die Soldaten an der Seite, die nicht wussten, was vor sich ging, sahen, wie er mich schlug und beschlossen, sich dem Angriff anzuschließen“, so Kharouf weiter. „Ich wurde wütend und sagte: ‚Wir werden uns in der Abteilung für Ermittlungen gegen die Polizei treffen‘ – was bedeutete, dass ich eine Beschwerde gegen ihn einreichen würde.“

„Sie schlugen mich weiter – die meisten Schläge gingen auf meinen Kopf, vom Hals aufwärts. Ich sagte zu dem Soldaten: ‚Schäm dich‘, bevor er seine Waffe gegen mich erhob und das Magazin lud.

Ich begann zu schreien: „Wenn ich etwas falsch gemacht habe, dann verhaften Sie mich! Warum schlagt ihr mich?‘ Dann verhafteten sie mich. Sie würgten mich und drückten mich auf den Boden. Als ich auf dem Boden lag, kam derselbe Soldat zurück und begann erneut, mich zu schlagen. Sie schlugen weiter auf mich ein, während sie mir die Handschellen um die Hände legten. Ich konnte meinen Kopf nicht mehr schützen“, erzählte er.

Kharouf lag stark blutend auf dem Boden, die Hände auf dem Rücken gefesselt, mit Schnittwunden an Kopf und Augen. Auf einem Video, das den Angriff aufzeichnet, ist zu sehen, wie ein Beamter Kharouf festhält, während ein anderer ihm einen Tritt nach dem anderen gegen den Kopf versetzt.

Als er kurz darauf ärztliche Hilfe verweigerte, beschlossen die Soldaten, ihm die Handschellen abzunehmen und ihn gehen zu lassen. Er musste mit drei Stichen am Hinterkopf genäht werden und wurde nach seiner Freilassung behandelt.

Video Dauer 00 Minuten 33 Sekunden 00:33

Für Kharouf ist die Gewalt der israelischen Streitkräfte gegen Palästinenser im besetzten Ostjerusalem – insbesondere in der Altstadt – willkürlich und missbräuchlich.

„Das Gefühl, geschlagen zu werden, ist eine Sache, aber das Gefühl der Erniedrigung ist eine ganz andere“, sagte er. „Bei dieser Art von Schlägen geht es nicht darum, dass sie dich verletzen wollen oder dass du etwas falsch gemacht hast – es geht darum, dass sie dich demütigen wollen.

„Du fühlst dich entmündigt und schwach, während sie dich schlagen und treten. Das Gefühl ist unbeschreiblich.“

Nach dem 7. Oktober, sagt er, seien die israelischen Streitkräfte „verrückt geworden“.

Er hat beschlossen, nicht zu versuchen, die Altstadt oder ihre Umgebung zu betreten. „Ich habe die Grenzen der Altstadt seit anderthalb Monaten nicht mehr betreten. Wenn man heute in die Altstadt gehen will, muss man seine Würde und sein Selbstwertgefühl ablegen.“

*Die Namen der Befragten wurden aus Angst vor Repressalien auf deren Wunsch hin geändert.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …