The war on Gaza is also an Israeli drive to seize Palestinian gas reserves Tel Aviv’s plans and ambitions in the Eastern Mediterranean will not be complete unless it confiscates Gaza’s gas field

Ein Kriegsschiff der israelischen Marine segelt am 4. Januar 2024 im Mittelmeer vor der Küste des Gazastreifens (AFP)

Der Krieg gegen Gaza ist auch ein israelischer Versuch, sich der palästinensischen Gasreserven zu bemächtigen

Von Walid Abuhelal

20. Februar 2024

Tel Avivs Pläne und Ambitionen im östlichen Mittelmeer werden erst dann vollständig sein, wenn es das Gasfeld von Gaza beschlagnahmt hat

Das erschreckende Ausmaß der Zerstörung, die Israels Kriegsmaschinerie in Gaza angerichtet hat, zeigt, dass das Ziel dieses Angriffs nicht nur die Vernichtung der Hamas ist.

Vielmehr können wir daraus schließen, dass diese Aggression lange auf sich warten ließ, da Israel auf einen günstigen Zeitpunkt wartete, um seine gesamte militärische Macht gegen das belagerte palästinensische Gebiet einzusetzen.

Einige haben argumentiert, dass es Israels Ziel ist, die Bevölkerung des Gazastreifens in den Sinai zu drängen, und der Hamas-Angriff vom 7. Oktober lieferte den Vorwand, um diese Operation ernsthaft zu beginnen. Die Ideologie des Zionismus basiert auf der Vertreibung von Landbesitzern durch Einschüchterung und die Unterbrechung lebenswichtiger Infrastrukturen, um den Weg für den Zuzug israelischer Siedler zu ebnen.

Aber es gibt noch einen anderen, wichtigeren Grund für Israels derzeitigen Krieg: die vielversprechenden Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer, insbesondere vor der Küste des Gazastreifens.

Das Gasfeld in der Levante umfasst die Küsten des historischen Palästina (Israel und Gaza), Syriens, des Libanon und auf der gegenüberliegenden Seite die Insel Zypern. Dieses Feld enthält schätzungsweise etwa 122 Billionen Kubikfuß Erdgas.

Bleiben Sie informiert mit den Newslettern von MEE

Melden Sie sich an, um die neuesten Warnungen, Einblicke und Analysen zu erhalten, beginnend mit Turkey Unpacked

Was die palästinensische Küste des Gazastreifens betrifft, so bestätigte British Gas 1999, dass die Reserven in der Gaza Marine auf 1,1 Billionen Kubikfuß Erdgas geschätzt werden. Im selben Jahr erteilte die Palästinensische Autonomiebehörde British Gas einen 25-Jahres-Vertrag zur Ausbeutung des Erdgasfeldes Gaza Marine. Bis heute, nach 25 Jahren, haben die Palästinenser noch nie davon profitiert.

Verfolgen Sie die Live-Berichterstattung von Middle East Eye über den Krieg zwischen Israel und Palästina

Dies ist auf die Hindernisse zurückzuführen, die Israel unter vielen Vorwänden errichtet hat, darunter zum Beispiel die Befürchtung, dass die Einnahmen zur „Finanzierung des Terrorismus“ gegen Israel verwendet werden könnten.

Mehrere israelische Regierungen, von Ehud Barak bis Benjamin Netanjahu, haben den Palästinensern mehrfach die Genehmigung erteilt, mit der Ausbeutung der Gaza-Marine zu beginnen. Doch jedes Mal hat Israel seine Zustimmung zurückgezogen.

Es ist offensichtlich, dass Israel den Palästinensern keinerlei Souveränität über ihr Land oder ihre Gewässer zugestehen will, was ein weiterer Beweis für Israels Absicht ist, die Palästinenser aus ihrem historischen Land zu vertreiben und ihre natürlichen Ressourcen zu konfiszieren.

Neben dem Erdgas aus dem Gazastreifen stiehlt Israel auch palästinensisches Erdgas aus dem Meged-Öl- und Gasfeld im besetzten Westjordanland unter dem Vorwand, dass das Feld westlich der Waffenstillstandslinie von 1948 liegt.

Expansionistische Politik

Obwohl Israel den so genannten Friedensprozess oder das Recht der Palästinenser auf Unabhängigkeit und Selbstbestimmung nie ernst genommen hat, hat Netanjahu eine außergewöhnlich harte Linie verfolgt. Der dienstälteste Staatschef Israels hat den Weg des „Wirtschaftsfriedens“ gewählt, der eine leichte Verbesserung der wirtschaftlichen Bedingungen der unter der Besatzung lebenden Palästinenser vorsieht, um den Widerstand zu brechen.

Gleichzeitig hat er sich auf Megaprojekte konzentriert, die in erster Linie den Israelis zugute kommen, während die arabische Bevölkerung möglicherweise davon profitiert.

Israel betrachtet … alle palästinensischen Widerstandsgruppen als Engpass für seine größeren regionalen Ambitionen, insbesondere die Beschlagnahmung der Erdgasvorkommen in Gaza.

In dieser Hinsicht hat er sich auf zwei Hauptbereiche konzentriert: Israel in ein Tor und einen Korridor zu verwandeln, der Ost und West verbindet, und den Staat zu einem globalen Zentrum für Erdgasexporte zu machen.

Im Hinblick auf das erste Ziel steht der geplante Wirtschaftskorridor Indien-Mittlerer Osten-Europa (Imec) im Mittelpunkt, der Indien über den Golf und Israel mit Europa verbinden soll.

Darüber hinaus haben Ägypten und die VAE angesichts der anhaltenden Gefahr von Anschlägen im Roten Meer mit Israel zusammengearbeitet, um eine alternative Landroute über Saudi-Arabien und Jordanien einzurichten, die die jemenitische Bedrohung umgeht. Was das zweite Ziel betrifft, so hat Israel erhebliche Anstrengungen unternommen, um Gasgeschäfte mit Zypern, Griechenland und Ägypten abzuschließen.

Doch Israels Pläne und Ambitionen in dieser Hinsicht werden erst dann vollständig sein, wenn es die Gasreserven des Gazastreifens beschlagnahmt. Netanjahu hat seine Absicht deutlich gemacht, die Bestrebungen des palästinensischen Volkes zu umgehen, nachdem er im vergangenen Jahr erklärt hatte, dass „sie Teil des [Friedens-]Prozesses sein sollten, aber sie sollten kein Veto über den Prozess haben“.

Nachkriegs-Szenarien

Der Wunsch Israels, das Gas aus dem Gazastreifen zu beschlagnahmen, erklärt zum Teil die Unnachgiebigkeit Netanjahus gegenüber Waffenstillstandsinitiativen, da dieses Projekt davon abhängt, dass Israel die Sicherheitskontrolle über das Gebiet behält und die palästinensische Bevölkerung vertreibt. Seit Beginn des Krieges haben israelische Minister offen über diese Ziele gesprochen.

Zu den Beweisen, die die Richtigkeit dieser Analyse belegen, gehören zwei wichtige Punkte. Erstens ist es überraschend, dass Israel drei Unternehmen Lizenzen für die Suche nach Erdgas im Meeresgebiet vor den Küsten Israels und des Gazastreifens erteilt hat.

Dieser israelische Schritt bestätigt, was wir bereits zuvor über Israels vorsätzliche Absicht, den Erdgasreichtum der Palästinenser zu stehlen, festgestellt haben, und zwar mit der Begründung, dass der Gazastreifen (Palästina) kein souveräner Staat ist und daher kein Recht hat, die Souveränität über die Sonderwirtschaftszone nach dem Seerecht (Unclos) zu beanspruchen, obwohl Palästina 2012 als Beobachtermitglied in die UNO aufgenommen worden ist.

Israel hat das UN-Seerechtsübereinkommen noch nicht unterzeichnet und noch nicht einmal seine Seegrenzen demarkiert. Hier ist anzumerken, dass der Libanon auf der Demarkierung der Seegrenzen mit Israel bestanden hat, um zu gewährleisten, dass das Erdgas des Libanon nicht vom Besatzungsstaat gestohlen wird.

Der zweite Punkt ist das Dokument, das vom israelischen Geheimdienstministerium weniger als eine Woche nach der Operation Al-Aqsa-Flut erstellt wurde und in dem im Wesentlichen drei Optionen für die Situation der Palästinenser im Gazastreifen nach dem Krieg aufgezeigt werden.

Option A: Die Bevölkerung verbleibt in Gaza unter der Herrschaft der Palästinensischen Autonomiebehörde. Option B: Die Bevölkerung verbleibt im Gazastreifen und es entsteht eine lokale (nicht-Hamas) arabische Behörde. Option C: Die Evakuierung der Zivilbevölkerung aus dem Gazastreifen in den Sinai.

In dem Dokument wird darauf hingewiesen, dass Option C für Israel am günstigsten und durchführbar ist. Alles, was es dazu braucht, ist Entschlossenheit angesichts des internationalen Drucks, wobei der Schwerpunkt auf der Unterstützung durch die USA und andere israelfreundliche Regierungen liegt.

Keine einheitliche Führung

Israel ist sich der enormen politischen Unterstützung bewusst, die es vom Westen in Europa und den Vereinigten Staaten genießt.

Diese Akteure haben gerade an der jüngsten Münchner Sicherheitskonferenz teilgenommen, deren Hauptthema die Normalisierung zwischen Israel und den arabischen Staaten durch die Ausweitung des Abraham-Abkommens, den Imec-Korridor sowie die „Bedrohung“ durch den Iran und seine Verbündeten war. Mit anderen Worten: Die Konferenz konzentrierte sich auf die Belange Israels, während über 75 Jahre palästinensisches Leid nicht ernsthaft diskutiert wurde.

Da es seit den Osloer Verträgen keine starke, einheitliche palästinensische Führung mehr gibt, hat Israel jahrzehntelang die Freiheit genossen, seine expansionistische, siedlungskoloniale Politik ohne nennenswerten palästinensischen Widerstand durchzusetzen. Der Angriff der Hamas am 7. Oktober hat diese Illusion jedoch zunichte gemacht.

Israel betrachtet die Hamas und alle palästinensischen Widerstandsgruppen als Hindernis für seine größeren regionalen Ambitionen, insbesondere für die Aneignung der Erdgasvorkommen in Gaza.

Der schockierende Ausbruch der Hamas am 7. Oktober unterstrich die Schwierigkeiten, mit denen Israel bei dem Versuch konfrontiert ist, seine Agenda in der Region durchzusetzen. Die bewaffnete Gruppe hat sich bisher geweigert, die verbleibenden israelischen Geiseln auszuliefern, und wartet auf ein Abkommen, das den Krieg beenden und den Wiederaufbau des Gazastreifens erleichtern würde.

Letztlich ist das Ziel eines unabhängigen palästinensischen Staates – oder zumindest eines Staates, in dem die Palästinenser ihre eigenen natürlichen Ressourcen kontrollieren können – erreichbar, aber zunächst müssen sie Israels Angriff in Rafah standhalten. Dies könnte Israels letzte Chance sein, die palästinensische Bevölkerung des Gazastreifens zu vertreiben.

Walid Abuhelal ist Wirtschaftswissenschaftler und Forscher für arabische Wirtschaftsfragen, der in Jordanien und Saudi-Arabien verschiedene leitende Positionen in der Privatwirtschaft innehatte. Er ist regelmäßiger Kommentator für mehrere arabische Nachrichtensender und Websites.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …