© Foto: Public domain

Hariris Rückkehr in den Libanon testet das Wasser für ein politisches Comeback

Von Steven Sahiounie

21. Februar 2024

Kann Hariri in den Libanon zurückkehren und die vielen Probleme des Landes lösen? Es wird mehr als nur einen Mann brauchen, um die wirtschaftliche Situation, die Bankenreformen, die konfessionellen Konflikte und den konkurrierenden Druck aus dem Ausland zu beheben.

Der Valentinstag wird in der arabischen Welt Eid al Hob genannt, was übersetzt „Fest der Liebe“ bedeutet. Als der ehemalige Premierminister Saad Hariri kürzlich nach Beirut zurückkehrte, zeigten seine Anhänger zu Hunderten ihre Liebe zu ihm, als er am 14. Februar am Grab seines Vaters betete.

Hariris Vater, Premierminister Rafik Hariri, war am 14. Februar 2005 in Beirut ermordet worden.

Hairi gründete 2007 die Partei Zukunftsbewegung und war vom 9. November 2009 bis zum 13. Juni 2011 Premierminister. Nach drei Jahren im Ausland kehrte er am 8. August 2014 in den Libanon zurück und trat vom 18. Dezember 2016 bis zum 21. Januar 2020 eine zweite Amtszeit als Ministerpräsident an.

Im Jahr 2016 unterstützte Hariri Michel Aoun als Präsident, was zeigte, dass Hariri bereit war, große Kompromisse einzugehen, um kurzfristig politische Stabilität zu gewährleisten.

Im November 2017 wurde er während eines Besuchs in Saudi-Arabien von saudischen Beamten festgenommen und zum Rücktritt gezwungen. Arabische und westliche Staats- und Regierungschefs setzten sich jedoch für seine Freilassung und Rückkehr in den Libanon ein. Dies war offenbar eine Botschaft der saudischen Führung an Hariri, um ihm ihren Unmut über seinen Kompromiss mit der vom Iran unterstützten Widerstandsgruppe Hisbollah mitzuteilen.

2019 begannen im Libanon die Proteste gegen die korrupte Regierungselite. Die libanesische Währung hat mehr als 90 Prozent ihres Wertes verloren, so dass libanesische Familien unterhalb der Armutsgrenze leben. Bei einer gewaltigen Explosion im Hafen von Beirut im August 2020 kamen mehr als 200 Menschen ums Leben, und die meisten Menschen machen die politische Elite dafür verantwortlich, dass niemand zur Rechenschaft gezogen wurde.

Hariri arbeitete mit der Hisbollah zusammen, da er die Ansichten der sunnitischen Sekte im Libanon mit denen der schiitischen Sekte, zwei der drei größten Sekten im Libanon, in Einklang brachte, war aber nie in der Lage, die grundlegenden Probleme des Libanon anzugehen.

Am 24. Januar 2022 gab er bekannt, dass er seine politischen Aktivitäten eingestellt hat und bei den Parlamentswahlen am 15. Mai 2022 nicht mehr antritt.

„Ich bin überzeugt, dass es angesichts des iranischen Einflusses, der internationalen Verwirrung, der nationalen Spaltung, des aufflammenden Sektierertums und des Verfalls des Staates keinen Raum für eine positive Chance für den Libanon gibt“, sagte Hariri im Fernsehen. Seitdem lebt er zurückgezogen in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Wie sein Vater hatte Hariri eine Führungsvision, die die Wirtschaft förderte, den USA und Frankreich nahe stand und gute Beziehungen zu Saudi-Arabien pflegte, wo er geboren und aufgewachsen ist und die Staatsbürgerschaft besitzt.

Am 18. Februar traf der Mufti der Libanesischen Republik, Scheich Abdul-Latif Derian, mit Hariri im Dar al-Fatwa zusammen, wo sie die aktuelle Lage im Libanon und Möglichkeiten zur Förderung der nationalen Moral erörterten.

Im Maison du Centre traf Hariri mit dem ehemaligen Vizepräsidenten des Parlaments, Elie Ferzli, dem Abgeordneten der Aounisten, Alain Aoun, dem Marada-Führer und Präsidentschaftskandidaten Sleiman Frangieh und dessen Sohn, dem Abgeordneten Tony Frangieh, zusammen.

„Meiner Meinung nach hat Hariris Rückkehr zur politischen Arbeit begonnen und wird entscheidend sein“, sagte Ferzli.

Hariri traf auch mit dem Parlamentspräsidenten Nabih Berri zu einem privaten Gespräch zusammen. Zuvor hatte er sich separat mit der US-Botschafterin Lisa Johnson und Najib Mikati, dem geschäftsführenden Ministerpräsidenten, getroffen. Hariri empfing auch andere im Libanon ansässige Botschafter, darunter Herve Magro aus Frankreich und Ala‘ Moussa aus Ägypten.

Der Libanon ist ein kleines Land, das jedoch von regionalen Mächten genutzt wird, um um die Kontrolle zu kämpfen. Auf der einen Seite gibt es die US-Botschaft, die versucht, die Interessen des südlichen Nachbarn Israel zu schützen. Der Iran lässt seine Muskeln spielen, indem er die Hisbollah unterstützt, die für die Sicherheit der Südgrenze des Libanon sorgt. Israel ist in der Vergangenheit in den Libanon einmarschiert und hat ihn besetzt, was zu Tausenden von Toten, Verletzten und Gefangenen im Süden des Landes geführt hat. Israel hält weiterhin die Shebaa-Farmen im Süden besetzt. Die libanesische Armee ist zu schwach, um den Libanon vor Israel zu schützen, weil die US-Regierung sich weigert, ihr die erforderlichen Waffen und die entsprechende Ausbildung zu geben. Hinzu kommt der Einfluss Frankreichs, das historisch mit dem Libanon verbunden ist und auch sprachliche Gemeinsamkeiten hat.

Kann Hariri in den Libanon zurückkehren und die vielen Probleme des Landes lösen? Es bedarf mehr als nur eines Mannes, um die wirtschaftliche Situation, die Bankenreformen, die konfessionellen Auseinandersetzungen und den konkurrierenden Druck aus dem Ausland zu beheben. Flickschusterei und Notlösungen werden nicht ausreichen. Der Libanon braucht eine umfassende systemische Sanierung und hat noch nicht einmal einen gewählten Präsidenten.

Während Hariri in Beirut war, demonstrierten Gruppen in Tarik Jdeideh, einem sunnitischen Stadtteil von Beirut. Seitdem ist er in seine Heimat in den Vereinigten Arabischen Emiraten zurückgereist. Seine Anhänger nannten ihre Unterstützung den „Marsch der Rückkehr“, und vielleicht wird Hariri im März zurückkehren und ihre Hoffnungen und Wünsche für einen Neuanfang erfüllen.

Übersetzt mit deepl.com

