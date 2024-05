Before Ukraine Conflict’s Risks Escalate Further, A Time for Honest Appraisal of All Losses Share:Share on WhatsAppShare on FacebookShare on X (Twitter)Share on TelegramShare on RedditShare on EmailAll wars are inherently destructive and efforts to avoid all wars must be made. However those wars which involve the biggest powers and nuclear weapon powers, or show high chances of advancing towards such confrontation, are by far the most dangerous wars […]

Bevor die Risiken des Ukraine-Konflikts weiter eskalieren, ist es an der Zeit, eine ehrliche Bewertung aller Verluste vorzunehmen



von Bharat Dogra

23. Mai 2024

Alle Kriege sind von Natur aus zerstörerisch, und es müssen Anstrengungen unternommen werden, um alle Kriege zu vermeiden. Die Kriege, an denen die größten Mächte und Atomwaffenmächte beteiligt sind oder bei denen die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass sie auf eine solche Konfrontation zusteuern, sind jedoch bei weitem die gefährlichsten Kriege, die unter allen Umständen vermieden werden müssen.

Von allen Konflikten in der Welt ist es derzeit der Ukraine-Konflikt, der die größten Anzeichen für eine Eskalation zu einer solchen Konfrontation der größten Atomwaffenmächte aufweist, daher ist dies ein Krieg, der niemals hätte stattfinden dürfen oder, wenn er begonnen hätte, so früh wie möglich hätte beendet werden müssen, anstatt bereits seit über zwei Jahren andauern zu müssen.

Trotz der schrecklichen Gefahren einer solchen Eskalation hat sich in letzter Zeit die Gefahr, dass dieser Konflikt zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO oder zwischen Russland und den USA eskaliert oder in einen solchen abdriftet, sogar noch erhöht, da prominente NATO-Mitglieder erklärten, dass die Entsendung ihrer Soldaten in die Ukraine nicht ausgeschlossen werden kann, und außerdem erklärten, dass die Ukraine mit den von ihnen an die Ukraine gelieferten Waffen mit größerer Reichweite tief ins russische Festland eindringen kann. Dies ist nur ein Schritt weg von einem direkten Krieg der großen Atomwaffenmächte, bei dem der Einsatz von Atomwaffen nicht ausgeschlossen werden kann.

Am 16. Mai berichtete die New York Times, dass General Charles Brown Jr., der Vorsitzende der Generalstabschefs, erklärt hat, dass „NATO-Ausbilder letztendlich in die Ukraine geschickt werden“. Er sagte, die Entsendung von NATO-Ausbildern scheine unvermeidlich zu sein. In dem Bericht heißt es dazu, dass dies die USA und Europa noch direkter in den Krieg mit Russland hineinziehen könnte. (Bericht mit dem Titel „NATO erwägt Entsendung von Ausbildern in die Ukraine“, 16. Mai).

Bevor es zu einer weiteren Eskalation kommt, ist es an der Zeit, eine ehrliche Bestandsaufnahme der Verluste auf allen Seiten vorzunehmen, um die völlige Sinnlosigkeit dieses Krieges zu verdeutlichen.

Mehrere Beobachter haben darauf hingewiesen, dass dieser Krieg in Wirklichkeit nicht 2022 begann, sondern mit dem Staatsstreich in der Ukraine im Jahr 2014, der auf Betreiben der USA und enger Verbündeter durchgeführt wurde, um einen gewählten Präsidenten und seine Regierung zu stürzen und die Ukraine auf einen Kurs zu bringen, bei dem fortan die Opposition gegen Russland die einzige grundlegende und wichtigste Konstante ihrer Politik sein würde.

Die Verluste, die seither auf allen Seiten zu beklagen waren, sind sehr schwerwiegend und tragisch.

Im Falle der Ukraine haben mehrere hunderttausend Menschen ihr Leben verloren oder wurden schwer verletzt und behindert. Einigen Schätzungen zufolge wurden fast 9 Millionen Menschen zumindest für einige Zeit nach außen oder innerhalb des Landes vertrieben (etwa ein Fünftel der Bevölkerung). Fast 20 % des Territoriums sind verloren gegangen. Die Wirtschaft hat sehr stark gelitten und ist mehr denn je von ausländischer Hilfe abhängig, während die Korruption auf hohem Niveau fortbesteht oder noch weiter zunimmt. Die ausländische Vorherrschaft in wichtigen Wirtschaftssektoren hat zugenommen. Die Demokratie hat stark gelitten, und es wurden harte Maßnahmen gegen Oppositionsparteien und -führer ergriffen, während rechtsextreme und neonazistische Aktivisten gestärkt wurden.

Russischsprachige Bürger der Ukraine sahen sich vor allem in der Ostukraine zunehmender Diskriminierung und Aggression ausgesetzt. Sie wurden Opfer verschiedener Angriffe, und Tausende von ihnen starben bei der Gewalt gegen sie in den Jahren 2014 bis 21. Diese zunehmende Aggression war auch der Auslöser für den russischen Einmarsch im Jahr 2022.

Russland hat eine große Anzahl von Menschenleben verloren und viele andere wurden schwer verletzt oder behindert. Die westlichen Länder, angeführt von den USA, haben gegen Russland strenge Wirtschaftssanktionen verhängt.

Die europäischen Länder, die stärker von Öl- und Gasimporten abhängig sind, wie z. B. Deutschland, haben in wirtschaftlicher und industrieller Hinsicht stark gelitten. Viele europäische Länder wurden zu einer stärkeren Militarisierung getrieben. Sie müssen Milliarden von Dollar für die Ukraine aufbringen, obwohl das Leid der Menschen in der Ukraine trotz dieser Hilfe weiterhin groß ist.

Viele Länder des globalen Südens, die von Nahrungsmittel-, Düngemittel-, Öl- und Gasimporten aus Russland und der Ukraine abhängig sind, haben sehr gelitten. Dazu gehören auch Länder, in denen eine sehr große Nahrungsmittelknappheit herrscht. Länder, die mit Russland Handel treiben, haben generell unter den Auswirkungen der Sanktionen zu leiden. Die Hilfszusagen für Länder, die unter extremem Hunger und extremer Armut leiden, sind zurückgegangen, da der Ukraine hohe Priorität eingeräumt wurde.

Die Umwelt wurde durch den langwierigen und schweren Konflikt schwer geschädigt. Für Kernkraftwerke und Staudämme sind hohe Risiken entstanden. Die Sabotage des Nord-Stream-Projekts war eine ebenso große Umweltkatastrophe wie eine wirtschaftliche Katastrophe.

Die USA haben viele Milliarden Dollar für die Ukraine zur Verfügung gestellt, während ihre Zusagen für dringende Haushaltsmittel zur Deckung der dringenden Bedürfnisse der schwächeren Bevölkerungsgruppen nicht eingehalten wurden. Die militärischen Herausforderungen für die USA sind durch die Annäherung von Russland und China größer geworden als je zuvor.

Angesichts der hohen Kosten eines Krieges waren die Argumente für eine Beendigung des Krieges stets überzeugend, doch wurden bedeutende Friedensbemühungen, die bereits im April 2022, nur zwei Monate nach Kriegsbeginn, ein fortgeschrittenes Stadium erreicht hatten, von Großbritannien und den USA sabotiert.

Jetzt, da die Gefahr wächst, dass dieser Konflikt zu einer direkten Konfrontation zwischen Russland und der NATO führt, ist es eindeutig an der Zeit, die Friedensbemühungen zu verstärken und zu versuchen, so früh wie möglich ein Friedensabkommen zu schließen.

Die Eskalation auf eine höhere Ebene kann auf verschiedene Weise erfolgen. Derzeit befinden sich die ukrainischen Streitkräfte in einer sehr schwierigen Lage und sind nicht in der Lage, den Kampf aus eigener Kraft fortzusetzen. Wenn die USA, die NATO und die Ukraine beschließen, statt den Frieden zu suchen, NATO-Kampfflugzeuge und -Ausbilder in die Ukraine zu entsenden und Langstreckenwaffen für Angriffe auf das russische Festland bereitzustellen (zusätzlich zur allgemeinen Aufstockung der militärischen und wirtschaftlichen Hilfe für die Ukraine), dann wird die Wahrscheinlichkeit einer direkten Konfrontation zwischen Russland und der NATO ebenfalls steigen. Stellen wir uns aber auch ein anderes Szenario vor, in dem die Beteiligung der NATO so stark zunimmt und auch andere für Russland nachteilige Faktoren hinzukommen, so dass eine existenzielle Bedrohung für Russland entsteht. In einem solchen Fall lässt die russische Nukleardoktrin den Einsatz von Kernwaffen zu, und Russland wird sehr wahrscheinlich Kernwaffen einsetzen. Im Vorgriff darauf können aber auch die NATO-Streitkräfte als erste mit Atomwaffen zuschlagen. In solchen Situationen der Brinkmanship und der anhaltenden extremen Spannungen, in denen auf beiden Seiten hawkistische Elemente vorhanden sind und beide Seiten über Hochgeschwindigkeitswaffen verfügen, besteht natürlich auch die Gefahr, dass ein Atomwaffenkrieg auf der Grundlage von Missverständnissen und Unfällen ausgelöst wird.

Wenn dieser erst einmal begonnen hat, und beide Seiten zusammen über elftausend Atomwaffen verfügen, weiß man nicht, wo er enden wird, aber so viel ist klar: Die Welt wird eine Zerstörung erleiden, wie es sie noch nie gegeben hat, und insbesondere Europa wird fast vollständig zerstört werden.

Die Möglichkeiten einer extremen, noch nie dagewesenen Zerstörung sind so groß, dass es oberste Priorität sein sollte, den Krieg so früh wie möglich zu beenden. Es sollte einen bedingungslosen Waffenstillstand auf der Grundlage der gegenwärtigen Kontrolllinie geben, und dann kann es zu längeren Verhandlungen kommen, um alle strittigen Fragen zu klären. Die Verhandlungen sollten nicht scheitern, egal wie groß die Differenzen sind. Es kann eine Pause geben und dann können die Verhandlungen wieder aufgenommen werden. In der Zwischenzeit sollte eine sehr große, aber gemeinschaftsbasierte Hilfs- und Wiederaufbaumaßnahme beginnen, bei der jeder in der Welt im Rahmen seiner Möglichkeiten hilft. Eine große Anstrengung zur Wiederherstellung des guten Willens zwischen den Menschen in der Ukraine und in Russland sollte ebenfalls beginnen. Der Krieg sollte so beendet werden, dass die beiden Nachbarn danach friedlich leben können.

Bharat Dogra ist ehrenamtlicher Organisator der Kampagne zur Rettung der Erde. Zu seinen jüngsten Büchern gehören Planet in Peril, Protecting Earth for Children, Earth without Borders und A Day in 2071.



