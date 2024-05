Jenin resistance defiant as Israeli army kills 12 Palestinians in raid The Israeli army withdrew from Jenin refugee camp after a three-day incursion that left leaving 12 Palestinians dead. But the armed resistance in the camp remains defiant, vowing to repel all invaders.

Israelische Panzerfahrzeuge zerstören Infrastruktur im Flüchtlingslager Dschenin, 21. Mai 2024. (Foto: Mohammed Nasser/APA Images)

Die israelische Armee hat sich nach einer dreitägigen Razzia, bei der 12 Palästinenser getötet wurden, aus dem Flüchtlingslager Dschenin zurückgezogen. Der bewaffnete Widerstand in dem Lager bleibt jedoch standhaft und schwört, alle Eindringlinge zurückzuschlagen.



Widerstand in Jenin: Israelische Armee tötet 12 Palästinenser bei Razzia

Von Shatha Hanaysha

23. Mai 2024

Nach einer Militäroperation in Dschenin, die fast 40 Stunden dauerte, zogen sich die israelischen Streitkräfte am Donnerstagmorgen, 23. Mai, aus der Stadt Dschenin und dem Flüchtlingslager zurück, wobei 12 Palästinenser den Tod fanden.

„Die Besatzungstruppen töteten den Arzt, den Lehrer und den Studenten vom ersten Moment des Einmarsches an“, berichteten Bewohner von Jenin gegenüber Mondoweiss, nachdem die israelische Armee am Montag, dem 20. Mai, um 7 Uhr morgens den Beginn einer Militäroperation gegen das Lager und die Stadt angekündigt hatte.

Das Gesundheitsministerium gab am Donnerstag bekannt, dass vier der 12 getöteten Palästinenser Kinder waren. Unter den Opfern befand sich auch ein Schüler, der auf dem Rückweg von der Schule war, nachdem er von dem Überfall gehört hatte.

Mondoweiss sprach mit Anwohnern, die mehrere der Tötungen miterlebt haben. Viele von ihnen sagten, dass die israelischen Streitkräfte unmittelbar nach Beginn der Invasion wahllos auf Palästinenser schossen, die auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule waren.

Ein 51-jähriger Chirurg, Osaid Jabareen, wurde auf dem Weg zum Regierungskrankenhaus von Jenin getötet. Seine Familie teilte Mondoweiss mit, dass der getötete Arzt an diesem Morgen auf dem Weg zu einer geplanten Operation gewesen sei und nichts von dem Überfall gewusst habe. Sobald er den Eingang des Krankenhauses erreichte und aus seinem Fahrzeug stieg, schossen die Soldaten der Armee direkt auf ihn, was zu seinem Tod führte.

Das Gleiche geschah mit Allam Jaradat, 48, einem Lehrer, der in einer Fahrgemeinschaft mit seinen Kollegen auf dem Weg zum Beitrag war. Gegenüber Mondoweiss sagte einer seiner Kollegen, sie hätten in der Nähe eine Explosion gehört und das Auto angehalten. Als sie sahen, dass sich palästinensische Fahrzeuge bewegten, fuhren sie ebenfalls weiter, doch dann hörten sie Schüsse. Jaradat, der im Auto saß, fiel seinem Kollegen in die Arme, der zunächst dachte, dass er sich vor dem Schusswechsel in Sicherheit bringen würde. Es dauerte einen Moment, bis er erkannte, dass Jaradat erschossen worden war. Er wurde später im Krankenhaus für tot erklärt.

Am zweiten Tag, während der Militäroperation, hatten die Bewohner des Flüchtlingslagers Jenin unter harten Lebensbedingungen zu leiden: Hausdurchsuchungen, Zerstörung der Infrastruktur und heftige bewaffnete Zusammenstöße zwischen palästinensischen Widerstandskämpfern und Besatzungssoldaten.

Die israelische Armee verhängte während des Einmarsches eine Ausgangssperre über das Lager, die es den Bewohnern verbot, das Lager zu verlassen, und verhinderte, dass Krankenwagen in mehrere Stadtteile des Lagers fahren konnten. In der Zwischenzeit waren andere Familien gezwungen, vor den Schikanen der israelischen Soldaten in das Regierungskrankenhaus von Jenin und in verschiedene Häuser in der Stadt und den benachbarten Dörfern zu fliehen.

Viele Bewohner des Lagers wandten sich an das Rote Kreuz und humanitäre Organisationen, nachdem die israelischen Streitkräfte ihre Häuser gestürmt, sie am Verlassen gehindert und in einem einzigen Raum festgehalten hatten. Firas al-Ghoul, einer der Bewohner des Lagers, sagte gegenüber Mondoweiss, dass die Armee ihn, seine Frau, ihre Kinder, seine Schwester und ihre Kinder, darunter Säuglinge, die nicht älter als zwei Wochen sind, in der Abstellkammer ihres Hauses festhielt.

Die israelische Armee ließ auch Straßen im Lager und in Teilen der Stadt Jenin mit Bulldozern räumen, zerstörte Hauptstraßen, schnitt Wege ab und trennte Stadtteile voneinander ab. Begleitet wurde dies von israelischem Gewehrfeuer auf alle, die sich im Freien aufhielten. Die Armee zerstörte auch das Haus des Märtyrers Ahmad Barakat, eines Widerstandskämpfers, der am 20. März 2024 zusammen mit zwei seiner Kameraden von einer israelischen Militärdrohne ermordet wurde.

In den späten Abendstunden des Mittwochs gab der Rote Halbmond bekannt, dass er die Leichen von zwei Märtyrern und mehreren verletzten Personen geborgen hat, die an verschiedenen Orten am Straßenrand gefunden wurden. Bei den Märtyrern handelte es sich um Unbeteiligte, die von der israelischen Armee erschossen worden waren und von Bürgern erst Stunden nach ihrer Verwundung entdeckt wurden.

Palästinensische Jugendliche reagieren auf die Razzia in Jenin und dem Flüchtlingslager Jenin, indem sie symbolische „Qassam-Raketen“ und eine Hamas-Flagge aufstellen, Reifen verbrennen und sich der israelischen Armee entgegenstellen, 22. Mai 2024. (Foto: Mohammed Nasser/APA Images)

Invasoren werden umkommen“ auf den Mauern von Dschenin und seinem Lager

Widerstandskämpfer der Jenin-Brigade und anderer Widerstandsbrigaden in nahe gelegenen Dörfern und Städten beteiligten sich an der Abwehr des Angriffs und unterstützten die Kämpfer im Lager, indem sie Armeefahrzeuge mit scharfer Munition und Sprengsätzen beschossen. Mehrere Militärfahrzeuge wurden beschädigt, und die israelische Armee ließ ihre Überreste nach Abschluss der Razzia zurück.

Die Jenin-Brigade veröffentlichte eine Erklärung zu den Folgen der Schlacht, die sie als „Schlacht an den Mauern des Todes“ bezeichnete. Die Brigade sagte, dass sie mit all ihrer „Kraft und ihrem Mut“ gekämpft habe und schwor, dass „diese Schlacht nicht wie ihre Vorgänger sein wird. Er wird weitergehen“.

In der Erklärung heißt es weiter, dass alle Angreifer „an den Mauern von Jenin und seinem Lager zugrunde gehen werden und alle faschistischen Komplotte und Verschwörungen an den Felsen zerschellen werden“.

Während des Einmarsches verhaftete die israelische Armee Dutzende von Palästinensern in der Stadt Jenin und im Flüchtlingslager. Unter ihnen befand sich auch Wafaa Jarrar, die Frau des Hamas-Führers Abdul Jabbar Jarrar. Wie die israelische Armee mitteilte, wurde Jarrar durch die Explosion eines Militärfahrzeugs verletzt, als dieses über eine Sprengfalle fuhr, als sie aus der Stadt in ein Verhörzentrum gebracht wurde.

Die israelischen Streitkräfte zogen sich am frühen Donnerstag aus dem Lager zurück, nachdem sie mehrere Palästinenser verhaftet hatten.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …