Biden braucht einen „Heiligenschein“ , um das Spiel zu gewinnen

Steven Sahiounie

6. Februar 2024

Viele Demokraten sind sogar so weit gegangen, Biden vorzuschlagen, sich aus dem Rennen zurückzuziehen und einer anderen Person die Chance zu geben, zu gewinnen.

US-Präsident Joe Biden steht vor dem schwierigsten Wahlkampf seines Lebens. Sein Gegner, der ehemalige Präsident Donald Trump, liegt in den Umfragen vorn, und die meisten Analysten erwarten, dass Trump im November 2024 mit einem Erdrutschsieg gegen Biden gewinnen wird.

Selbst die meisten Demokraten bezweifeln, dass Biden gewinnen könnte, und viele Demokraten sind sogar so weit gegangen, ihm vorzuschlagen, sich aus dem Rennen zurückzuziehen und einer anderen Person eine Chance auf den Sieg zu geben.

Im American-Football-Jargon der NFL ist der „Hail Mary“-Pass ein weit geworfener Football des Quarterbacks, wenn die Mannschaft kurz vor der Niederlage steht und nur ein wunderbarer Fang und Touchdown zum Sieg führen kann.

Biden steht in seiner Kampagne zur Wiederwahl als Präsidentschaftskandidat 2024 vor einer solchen Situation. Die meisten Demokraten sind mit seiner Politik im Gaza-Krieg nicht einverstanden. Jüngere Wähler missbilligen mit überwältigender Mehrheit seine Unterstützung für den israelischen Völkermord in Gaza.

Die amerikanischen Wähler wissen, dass die Waffen, mit denen Israel Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord begeht, von der US-Regierung unter Biden geliefert und vom hart arbeitenden amerikanischen Steuerzahler bezahlt werden.

Von Küste zu Küste waren Bidens Umfragewerte vor dem 7. Oktober stark rückläufig und haben nun ihren Tiefpunkt erreicht. Michigan ist ein Schlüsselstaat, den Biden gewinnen muss, um wiedergewählt zu werden, aber im Moment verliert er Michigan.

Michigan hat einen hohen Anteil an arabischen Amerikanern, die versprochen haben, nicht für Biden zu stimmen, weil er sich weigert, einen Waffenstillstand zu fordern, und weil er ungehemmt Waffen an Israel liefert, obwohl dies gegen die Vorschriften des Außenministeriums verstößt, wonach keine Waffen an Länder geliefert werden dürfen, die sie unter Verletzung der Menschenrechte einsetzen könnten.

Juden machen etwa 2 % der US-Bevölkerung aus, und sie sind in Bezug auf den Gaza-Krieg geteilter Meinung. Wir haben gesehen, wie jüdische Aktivisten gegen die Biden-Politik in Gaza protestiert haben. Afroamerikaner haben sich wegen des Gazastreifens gegen Biden ausgesprochen. Sie setzen die rassistische Ungerechtigkeit, unter der ihre Gemeinschaften in den USA gelitten haben und zum Teil noch immer leiden, mit der rassistischen Politik Israels gleich, die Juden als menschenrechtswürdig behandelt, den Palästinensern aber ihre elementarsten Rechte verweigert. Afroamerikaner stehen auf der Seite der Unterdrückten, nicht auf der Seite der Unterdrücker. Sie erinnern sich an Nelson Mandela, als er sagte: „Wir werden nicht frei sein, bis das palästinensische Volk frei ist“.

Aber Biden hat immer noch Zeit, mit seiner Version eines „Ave Maria“-Passes einen wunderbaren Sieg zu erringen.

Biden würde einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen fordern, mit einem Austausch von Geiseln gegen Gefangene, die in Israel ohne Gerichtsverfahren festgehalten werden. Warum sollte Israel dem zustimmen? Weil Biden den Waffenzustrom stoppen könnte, indem er sich an die bestehenden Regeln des Außenministeriums hält, wonach keine Waffen an Länder geliefert werden, die humanitäre Verstöße begehen, was bedeutet, dass für Israel dieselben Standards gelten wie für alle anderen Länder der Welt.

Biden könnte eine internationale Konferenz zwischen den Vertretern der Palästinenser, der Arabischen Liga, Saudi-Arabien, Ägypten, Jordanien, den USA und Israel organisieren, die einen vernünftigen Vorschlag zur Umsetzung der bestehenden UN-Resolution ausarbeitet, in der eine Zwei-Staaten-Lösung für den israelisch-palästinensischen Konflikt gefordert wird. Die Konferenz würde einen Zeitplan für die Schaffung eines vollständigen palästinensischen Staates aufstellen.

Biden könnte von der Hamas, der Hisbollah und dem Iran die Zusage erhalten, dass sie während des Friedensprozesses alle Angriffe auf Israel einstellen werden, wobei ein Zeitrahmen festgelegt wird.

Die Hamas hat erklärt, dass sie nicht die Ausrottung des jüdischen Volkes anstrebt, sondern für die Freiheit Palästinas kämpft. Der Iran hat erklärt, dass er für die Freiheit Palästinas kämpft und jedes Friedensabkommen, das die Palästinenser akzeptieren, respektieren wird. Die Hisbollah kämpft für die Freiheit Palästinas, wehrt sich aber auch gegen die militärische Besetzung eines Teils des libanesischen Landes durch Israel. Israel müsste die Shebaa-Farmen im Libanon im Gegenzug für ein dauerhaftes Stück an seiner Nordgrenze aufgeben.

Wenn Biden die Initiative zum Frieden im Nahen Osten ergreifen würde, würde er nicht nur die US-Wahl im November gewinnen, sondern wahrscheinlich auch den Friedensnobelpreis, den Obama für sein Nichtstun erhalten hat.

Die UNO und viele humanitäre und Menschenrechtsorganisationen haben Israel als Apartheidstaat bezeichnet, und das war lange vor Beginn des Gaza-Krieges. Dieselben Gruppen haben das Verbrechen des Völkermords in die Liste der Beschwerden gegen Israel aufgenommen, das Biden als Amerikas stärksten Verbündeten im Nahen Osten und als einzige Demokratie im Nahen Osten bezeichnet.

Israel ist keine Demokratie und teilt nicht die amerikanischen Werte. Eine demokratische Nation hält nicht die Hälfte ihrer Bevölkerung jahrzehntelang unter brutaler Besatzung und Belagerung. Zu den amerikanischen Werten gehören Freiheit, Gerechtigkeit und die faire Chance für jeden Einzelnen, erfolgreich zu sein.

Viele Palästinenser und Araber sind in der Vergangenheit in die USA eingewandert und haben den „amerikanischen Traum“ gelebt. Viele dieser Einwanderer begannen mit nichts und besaßen schließlich ein eigenes Haus, ermöglichten ihren Kindern den Besuch einer Hochschule und genossen ein Leben in Freiheit von Unterdrückung und Rassismus.

Als sie das Boot in den USA verließen, fanden sie einen Job, arbeiteten hart, befolgten die Gesetze und respektierten die Rechte ihrer Nachbarn, so wie sie auch von ihren Nachbarn erwarteten, dass sie ihre Rechte respektierten. Das ist die Grundlage des amerikanischen Lebensstils: hart arbeiten, Steuern zahlen und die Gesetze befolgen.

Die Palästinenser im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen hassen die Außenpolitik der USA, die darauf ausgerichtet ist, ihnen jegliche Freiheit und Menschenrechte zu verwehren. Obwohl die USA die einzige Macht auf der Welt sind, die ihr Leben verbessern könnte, und sich weigern, dies zu tun, lieben die Palästinenser immer noch das Konzept des „amerikanischen Traums“. Dieser Traum ist auch der palästinensische Traum, aber das Oval Office verhindert die Chance auf ein solches Leben voller Erfolg und Leistung.

Eine Zwei-Staaten-Lösung und ein dauerhafter Frieden in Israel und Palästina machen den Nahen Osten und die ganze Welt stabiler. Die israelischen Bürger werden bei einem Friedensschluss ebenso viel gewinnen wie die Palästinenser. Biden würde seine Wahl gewinnen, und die Amerikaner könnten stolz auf ihre Freiheit, ihre Werte und den „American Dream“ sein.

