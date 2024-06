Biden: Die Menschen haben allen Grund“ zu glauben, dass Netanjahu den Gaza-Krieg in die Länge zieht

Biden: People have ‚every reason‘ to believe Netanyahu is prolonging Gaza war The US president said the Israeli prime minister seems to want the war in Gaza to continue for his political survival



US-Präsident Joe Biden kündigte ein vorgeschlagenes Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen an, als er am 31. Mai 2024 im State Dining Room des Weißen Hauses eine Rede hielt (Chip Somodevilla/Getty Images/AFP)



Von MEE-Mitarbeitern

4. Juni 2024

US-Präsident Joe Biden sagte, der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu habe „allen Grund“ zu der Annahme, dass er den Krieg gegen den Gazastreifen verlängere, um seine politische Karriere zu retten.

Bidens Äußerungen, die am Dienstag in einem Interview mit dem Time Magazine veröffentlicht wurden, spiegeln die Meinung wider, die Analysten und westliche Beamte immer wieder geäußert haben und die darauf hindeuten, dass Netanjahu der Meinung ist, dass die Fortsetzung des Krieges für sein politisches Schicksal am besten ist.

„Es gibt allen Grund, diese Schlussfolgerung zu ziehen“, sagte Biden, obwohl seine Regierung erst einen Tag zuvor der Hamas die Schuld für die Verzögerung des Waffenstillstands gegeben hatte.

Netanjahu, Israels dienstältester Regierungschef, steht einer Koalition vor, der auch rechtsextreme Parteien angehören. Führende Vertreter dieser Parteien haben sich für eine Zwangsumsiedlung der Palästinenser aus dem Gazastreifen nach Ägypten und die Wiederbesetzung der Enklave, einschließlich der Wiedererrichtung von Siedlungen, ausgesprochen.

Nachdem er kurzzeitig aus dem Amt geschieden war, kehrte Netanjahu im Dezember 2022 an die Macht zurück und führte eine Koalition aus sechs rechtsgerichteten Parteien an.

Schon vor dem 7. Oktober 2023 war seine Regierung mit Washington zerstritten, weil sie den Ausbau der illegalen Siedlungen im besetzten Westjordanland forderte, den Schutz für konservative Juden im öffentlichen Leben verstärkte und, was am umstrittensten war, die Macht der gewählten Abgeordneten über den Obersten Gerichtshof Israels stärkte, den rechtsextreme und religiöse Abgeordnete als eine Bastion des linken und säkularen Einflusses in Israel betrachten.

Bemerkungen zum Obersten Gerichtshof

Biden wagte 2023 einen seltenen Schritt, indem er sich direkt in die israelische Debatte über Netanjahus Überarbeitung des Obersten Gerichtshofs einmischte und behauptete, diese schwäche die israelische Demokratie.

Die Überarbeitung wurde von Israels Krieg gegen den Gazastreifen und den eskalierenden regionalen Spannungen überschattet, aber Biden griff das Thema am Dienstag wieder auf.

„Und ich würde das [sic] als – bevor der Krieg begann, den Rückschlag zitieren, den er vom israelischen Militär bekam, weil er die Verfassung [sic] ändern wollte – das Gericht ändern wollte,“ sagte Biden, „es ist also eine interne Debatte, die keine Konsequenzen zu haben scheint.“

Am Freitag traf Biden die noch nie dagewesene Entscheidung, vom Podium des Weißen Hauses aus einen israelischen Geiselaustausch und einen Waffenstillstandsvorschlag zur Beendigung des Gaza-Krieges zu verkünden. Biden erläuterte in seltener Ausführlichkeit die Einzelheiten des Drei-Phasen-Abkommens, einschließlich einer Klausel, die eine „dauerhafte Einstellung der Feindseligkeiten“ zwischen der Hamas und Israel vorsieht.

Die Hamas reagierte kurz nach Bidens Rede „positiv“ auf den Vorschlag.

Netanjahus Büro veröffentlichte ebenfalls eine Erklärung, in der es hieß, Israel habe sein Verhandlungsteam ermächtigt, der Hamas ein Angebot zu unterbreiten.

In der Erklärung wurde der Vorschlag, den das Weiße Haus Israel zuschrieb, weder befürwortet noch abgelehnt, sondern es hieß, der Krieg werde erst dann beendet, wenn die Hamas ihre Fähigkeit, den Gazastreifen zu regieren und Krieg zu führen, „beseitigt“ habe. Diese Formulierung wich von Israels früheren Forderungen nach einer vollständigen Beseitigung der Hamas ab, ein Ziel, das Biden als unerreichbar bezeichnete.

In den vergangenen zwei Tagen distanzierten sich jedoch israelische Beamte, sowohl offiziell als auch inoffiziell, von Bidens Vorschlag. NBC News zitierte einen israelischen Beamten, der sagte, Bidens Rede habe das Abkommen nicht korrekt wiedergegeben.

Auch Netanjahu sagte den Gesetzgebern, es gebe Lücken zwischen dem von Biden beschriebenen Vorschlag und dem tatsächlichen Angebot an die Hamas.

Recht auf Wiederaufnahme der Kämpfe

Berichten über sein Treffen mit israelischen Gesetzgebern zufolge scheint Netanjahu die erste Phase von Bidens Vorschlag zu unterstützen, sagte aber, Israel behalte sich das Recht vor, die militärischen und regierungstechnischen Fähigkeiten der Hamas in den späteren Phasen des Abkommens zu zerstören.

Diese Haltung deutet darauf hin, dass Israel sich vor einer Wiederaufnahme der Kämpfe absichert, zumal die Hamas immer noch Kämpfer im Feld hat und ihre höchsten Militärs im Gazastreifen nicht von Israel getötet wurden.

„Der Vorschlag erlaubt es Israel, sich das Recht zu bewahren, die Kämpfe jederzeit wieder aufzunehmen, wenn es das Gefühl hat, dass die Verhandlungen aussichtslos sind“, berichtete das WSJ unter Berufung auf einen israelischen Beamten.

Die israelischen Kommentare kamen, nachdem zwei führende rechtsextreme Gesetzgeber in Netaynahus Regierung, der Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben Gvir und der Finanzminister Bezalel Smotrich, damit gedroht hatten, die Regierung zu verlassen, falls Netanyahu dem von Biden skizzierten Abkommen zustimmt.

Analysten und israelische Kommentatoren sind der Meinung, dass Netanjahu am 7. Oktober 2023, wenn der Krieg zu Ende geht, mit einer Untersuchung über seinen Umgang mit den überraschenden Angriffen der Hamas konfrontiert werden könnte.

Übersetzt mit deepl.com



