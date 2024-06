Biden’s Red Line Is Covered in Blood | Common Dreams While the Biden administration may say that the attack in Rafah doesn’t cross the president’s red line, it has rightly sparked outrage around the world.

(Foto von Eyad Baba/AFP via Getty Images)

Eine palästinensische Frau hält die verhüllte Leiche eines durch israelischen Beschuss getöteten Kindes in einer Klinik in der Gegend von Tel al-Sultan in Rafah im südlichen Gazastreifen am 26. Mai 2024.

Auch wenn die Regierung Biden behauptet, der Angriff in Rafah überschreite nicht die rote Linie des Präsidenten, hat er zu Recht weltweit Empörung ausgelöst.



Bidens rote Linie ist mit Blut besudelt

Von Phyllis Bennis

4.Juni 2024

In These Times

Am 26. Mai griff Israel palästinensische Zivilisten in einem Flüchtlingslager in der Stadt Rafah im Gazastreifen an – einer der schrecklichsten Luftangriffe mit vielen Opfern während des fast achtmonatigen Angriffs. Die Angriffe, bei denen mindestens 45 Menschen, darunter auch Kinder, getötet und mehr als 200 verletzt wurden, erfolgten nach einer Woche, in der der Internationale Strafgerichtshof, die europäischen Regierungen und der Internationale Gerichtshof die israelische Führung wegen ihrer Kriegsführung im Gazastreifen kritisierten.

Zusammengenommen zeigten die Ereignisse die tiefe Isolation der Vereinigten Staaten aufgrund ihrer unerschütterlichen Unterstützung für die israelische Regierung. Nun steht die US-Regierung vor einem Dilemma: Wird Israels jüngster Angriff als Überschreitung der viel beschworenen roten Linie betrachtet werden, die die Biden-Regierung schließlich dazu zwingt, ihre Unterstützung für Israels ethnische Säuberungskampagne zu überdenken? Oder wird sich das Weiße Haus weiter in seine Umarmung Israels zurückziehen und sich einer zunehmenden weltweiten Isolation aussetzen?

Für die Palästinenser im Gazastreifen haben sich die ohnehin schon unsäglichen Zustände am Sonntag ins Unermessliche verschlimmert, als Israel Luftangriffe auf das Viertel Tel al-Sultan in Rafah startete. Das Viertel war dicht mit vertriebenen Familien in Zelten bevölkert, die angesichts der Ausweitung der israelischen Bodenangriffe auf die Region nirgendwo anders hin konnten.

Israel hatte zuvor erklärt, das Gebiet sei sicher, und den Palästinensern, die vor den Kämpfen in Rafah flohen, sogar befohlen, sich dorthin zu begeben: Das israelische Militär hatte Flugblätter in arabischer Sprache abgeworfen, in denen es hieß: „Zu Ihrer Sicherheit bittet die israelische Verteidigungsmacht Sie, diese Gebiete sofort zu verlassen und sich in das humanitäre Gebiet in Tel al-Sultan zu begeben.“

Die Flugblätter fügten düster hinzu: „Geben Sie uns nicht die Schuld, nachdem wir Sie gewarnt haben.“

Die Luftangriffe, die angeblich zwei Hamas-Führer zum Ziel hatten, setzten die fadenscheinigen Plastikzelte in Brand, in denen die vertriebenen Palästinenser Schutz suchten. Als die Zelte in Flammen aufgingen, gab es in dem Gebiet keine richtige Unterkunft, keine Lebensmittel, keine Medikamente und keinen Zugang zu Wasser. Es gab keine Möglichkeit, das Inferno zu löschen oder die Menschen ins Freie zu bringen.

Dutzende von Palästinensern – überwiegend Frauen und Kinder – verbrannten bei lebendigem Leib, einige der Leichen waren so verkohlt, dass sie nicht identifiziert werden konnten. Der Luftangriff trennte Gliedmaßen und Köpfe von den Körpern ab. Ersten Zählungen zufolge wurden mindestens 45 Menschen getötet, doch man geht davon aus, dass die Zahl noch steigen wird.

Washingtons wachsende Isolation gegenüber Israel

Die Vereinigten Staaten mussten bereits einen hohen diplomatischen Preis für die unnachgiebige Umarmung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu durch Präsident Joe Biden zahlen.

In den Vereinten Nationen stehen die USA seit Monaten allein da und legen ihr Veto ein, um einen Waffenstillstand zu verhindern und ihren israelischen Verbündeten zu schützen – trotz Bidens Bekenntnis zu einer „regelbasierten Ordnung“ und seinem Versprechen, die Menschenrechte in den Mittelpunkt seiner Außenpolitik zu stellen. Jetzt vertieft sich diese Isolation.

Vor dem Internationalen Strafgerichtshof hat der lange zögernde Ankläger Karim Khan schließlich die Richter gebeten, Haftbefehle gegen Netanjahu, den israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant und drei Hamas-Führer wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu erlassen. Und während der Rest der Welt applaudierte, reagierte das Weiße Haus mit Empörung. Mitglieder des Kongresses drohten damit, ICC-Mitarbeiter und ihre Familien zu bestrafen – Sanktionen, die führende Beamte der Biden-Administration zu unterstützen gedachten.

Biden ist nicht der erste Präsident, der den IStGH bedroht. Als der IStGH eine Untersuchung möglicher US-Kriegsverbrechen in Afghanistan einleitete, verhängte die Trump-Administration Sanktionen gegen die ehemalige IStGH-Anklägerin Fatou Bensouda und ihre Mitarbeiter, darunter das Einfrieren von Vermögenswerten und die Verweigerung von US-Visa.

Als Biden sein Amt antrat, hob er diese Sanktionen auf. Aber er ließ George W. Bushs sogenanntes „Invade the Hague Act“ von 2002 in Kraft, das das US-Militär ermächtigt, jeden US-Bürger oder Bürger bestimmter US-Verbündeter – einschließlich Israel – zu schützen, der vor dem IStGH angeklagt werden könnte. Dieses Gesetz ist auch heute noch in Kraft.

Der IStGH brach mit einer langjährigen Tradition der Rücksichtnahme auf US-Forderungen und reagierte auf die jüngsten Drohungen Washingtons mit der Feststellung, dass sie „einen Verstoß gegen die Rechtspflege gemäß Art. 70 des Römischen Statuts darstellen können“, und warnte, dass jeder, der solche Drohungen ausstößt – ‚selbst wenn er nicht darauf reagiert‘ – in Den Haag strafrechtlich belangt werden könnte. Der Gerichtshof, so heißt es in der Erklärung, „besteht darauf, dass alle Versuche, seine Beamten zu behindern, einzuschüchtern oder unangemessen zu beeinflussen, unverzüglich eingestellt werden“.

Rote Linien überschritten

Als nächstes stießen wichtige europäische Länder Washington wegen seiner Unterstützung für Israel vor den Kopf. Am 22. Mai kündigten die US-Verbündeten Spanien und Norwegen sowie das Heimatland von Bidens Familie, Irland, Pläne für die volle diplomatische Anerkennung Palästinas als unabhängiger Staat an.

Die langjährige Unterstützung der USA für eine „Zweistaatenlösung“ hat niemals die Anerkennung eines palästinensischen Staates zugelassen, bevor Israel einem solchen zugestimmt hat. Auch wenn die Anerkennung weitgehend symbolisch ist, verdeutlicht ihre Bekräftigung durch enge Verbündete der USA zu diesem Zeitpunkt die Isolation der Vereinigten Staaten. In der israelischen Presse wird bereits davor gewarnt, dass Irland mit EU-Sanktionen droht, falls Israel weiterhin gegen das Urteil des Internationalen Gerichtshofs vom 24. Mai zu Rafah verstößt.

An diesem Tag entschied der IGH fast einstimmig zugunsten des Dringlichkeitsantrags Südafrikas auf zusätzliche vorläufige Maßnahmen zum Schutz der Palästinenser vor israelischen Militäraktionen, die der Gerichtshof bereits als Völkermord eingestuft hatte.

Das Gericht stimmte mit Südafrika darin überein, dass eine mögliche militärische Eskalation in Rafah (die zum Zeitpunkt des Urteils bereits seit fast zwei Wochen im Gange war) eine neue Gefahr für die Palästinenser im Gazastreifen darstellte. Daraufhin wies der Gerichtshof Israel an, „seine Militäroffensive“ in Rafah unverzüglich einzustellen. Die Weltöffentlichkeit begrüßte die Entscheidung des Gerichtshofs, und die Schlagzeilen der Washington Post und anderer Mainstream-Medien spiegelten frühere Bedenken von Sendern wie Voice of America, France 24 und NBC News wider, die alle die zunehmende Isolation Washingtons betonten.

Die Behauptung, Israel führe keine größere Militäroffensive in Rafah durch, ist nach dem verheerenden Angriff Israels auf Tel al-Sultan noch schwerer zu rechtfertigen.

Nach dem tödlichen Angriff behaupteten hochrangige Beamte aus Washington, dass die jüngste israelische Eskalation in Rafah immer noch keine „große“ Eskalation darstelle, die eine rote Linie überschreiten und einen Abbruch der militärischen Unterstützung der USA für den Angriff auslösen würde, wie Biden Anfang des Monats angedeutet hatte.

Die Behauptung, Israel führe keine größere Militäroffensive in Rafah durch, ist nach dem höllischen Angriff Israels auf Tel al-Sultan noch schwerer zu rechtfertigen. Die aufgezeichneten Schreie von brennenden Kindern in Zelten brachten die menschlichen Kosten der Gaza-Krise wieder auf die Titelseiten der wichtigsten Medien.

Auch wenn die Regierung Biden behauptet, der Angriff in Rafah überschreite nicht die rote Linie des Präsidenten, so hat er doch zu Recht weltweit Empörung ausgelöst und die Vereinigten Staaten weltweit noch mehr isoliert, während er einige führende Demokraten, darunter den mit Biden verbündeten Senator Chris Van Hollen (D-Md.), dazu veranlasst hat, eine Pause bei der Bereitstellung offensiver Militärhilfe für Israel zu fordern.

Das könnte ein Anfang sein, aber um die Gewalt zu beenden, bedarf es eines sofortigen und dauerhaften Waffenstillstands und eines vollständigen Stopps der US-Waffenlieferungen.

Übersetzt mit deepl.com

