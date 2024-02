Biden Executive Order zur Gewalt im Westjordanland wird wahrscheinlich eher gegen Palästinenser als gegen israelische Siedler eingesetzt Von Maryam Jamshidi

Biden Executive Order on West Bank violence more likely to be used against Palestinians than Israeli settlers Joe Biden’s Executive Order targeting those „undermining peace, security, and stability in the West Bank“ is too narrow to address Israeli settler violence, yet so broadly written it will likely be used disproportionately against Palestinians.

Präsident Joe Biden spricht vor Mitarbeitern des Verteidigungsministeriums im Pentagon, Washington, D.C., 10. Februar 2021. (DoD-Foto von Lisa Ferdinando)

Von Maryam Jamshidi

5. Februar 2024

Die Entscheidung der Biden-Administration, am Donnerstag, den 1. Februar, Wirtschafts- und Reisesanktionen gegen vier israelische Siedler zu verhängen, hat unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Einige waren vorsichtig optimistisch, dass die Sanktionen – die in Form einer Durchführungsverordnung erlassen wurden – die lange vermisste Rechenschaftspflicht für die Gewalt israelischer Siedler im Westjordanland bringen würden. Andere kritisierten die Sanktionen als zynischen Versuch, die eigenen Verbrechen der Biden-Administration zu beschönigen und desillusionierte arabische, muslimische und palästinensische Wähler für sich zu gewinnen, deren Unterstützung für Biden infolge seiner unerschütterlichen Unterstützung für Israels Angriff auf den Gazastreifen erheblich gesunken ist.

Es besteht kein Zweifel, dass eine sinnvolle Rechenschaftspflicht für israelische Siedler dringend notwendig ist. Die Regierung Biden brachte erstmals Mitte November die Idee ins Spiel, israelische Siedler zu sanktionieren, als das israelische Militär und die Siedler die schlimmste Gewalt im Westjordanland seit der zweiten Intifada ausübten. Unter dem Deckmantel der israelischen Militärkampagne im Gazastreifen seit dem 7. Oktober 2023 – einer Kampagne, die der Internationale Gerichtshof kürzlich als „plausiblen“ Fall von Völkermord bezeichnete – haben israelische Siedler und das israelische Militär, die oft eng zusammenarbeiten, im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem fast 400 Palästinenser, darunter über 90 Kinder, getötet. Die Massenvertreibung von Palästinensern – auch durch Siedler – hat seit dem 7. Oktober ebenfalls zugenommen, mit dem Ziel, die dauerhafte israelische Kontrolle über noch mehr palästinensisches Land zu festigen. In den letzten vier Monaten wurden durch israelische Siedler- und Militärgewalt etwa 198 palästinensische Haushalte mit über 1200 Menschen vertrieben.

Der Anstieg der israelischen Siedlergewalt hat nicht am 7. Oktober begonnen. In den ersten acht Monaten des Jahres 2023 dokumentierten die Vereinten Nationen jeden Tag etwa drei Vorfälle von Siedlergewalt im Westjordanland – die zu diesem Zeitpunkt höchste Zahl von Siedlergewalt, die von den Vereinten Nationen aufgezeichnet wurde, seit sie im Jahr 2006 mit der Erhebung solcher Statistiken begonnen haben. Während des gesamten Jahres 2023 wüteten Siedler im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem, töteten und terrorisierten Palästinenser, vertrieben sie aus ihren Häusern und zerstörten ihr Eigentum. Die Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser ist seit langem ein Merkmal der israelischen Siedlerkolonialpolitik. Die israelische Menschenrechtsorganisation B’Tselem hat es so beschrieben: „Die Gewalt der Siedler gegen Palästinenser ist ein wichtiges informelles Instrument des Staates, um sich immer mehr [palästinensisches] Land anzueignen. Die Gewalt der Siedler ist eine Form der Regierungspolitik, die von den offiziellen staatlichen Behörden mit deren aktiver Beteiligung unterstützt und gefördert wird.“

Leider ist es unwahrscheinlich, dass Bidens Durchführungsverordnung die Geißel der israelischen Siedlergewalt sinnvoll bekämpfen wird. Das liegt nicht nur am mangelnden politischen Willen. Vielmehr liegt es auch daran, dass die Sanktionsanordnung selbst so eng gefasst ist, dass ihre Auswirkungen auf die Siedlergewalt begrenzt sind, während sie gleichzeitig so weit gefasst ist, dass sie auch gegen Palästinenser eingesetzt werden kann. In der Tat wird die Exekutive die Anordnung mit ziemlicher Sicherheit gegen Palästinenser einsetzen, vielleicht sogar in unverhältnismäßigem Maße.

Zu eng gefasst, um gegen israelische Siedlergewalt vorzugehen

Die Executive Order ist zu eng gefasst, denn sie gilt zwar für das Westjordanland, aber es ist unklar, ob sie auch für Ostjerusalem gilt. Obwohl die Vereinigten Staaten Ostjerusalem offiziell als von Israel besetzt betrachten, deuten ihre Erklärungen und ihre Politik gegenüber Ostjerusalem darauf hin, dass sie inoffiziell die israelische Souveränität über die besetzte Stadt unterstützen. Zumindest scheint die US-Regierung Ostjerusalem als vom Westjordanland getrennt zu betrachten. Darüber hinaus ist es angesichts der Position Israels zu Ostjerusalem – das es 1980 einseitig und völkerrechtswidrig annektiert hat und als Teil seiner ungeteilten Hauptstadt betrachtet – unwahrscheinlich, dass die Biden-Administration oder eine andere Präsidialadministration bereit sein wird, den Geltungsbereich der Executive Order auf dieses Gebiet auszudehnen. Diese Auslassung bedeutet natürlich, dass ein entscheidender und wichtiger Schauplatz der israelischen Siedlergewalt außerhalb der Reichweite der Executive Order bleibt. Im Rahmen ihrer Bemühungen, die Stadt demografisch zu dominieren, sind der israelische Staat und seine Siedler besonders darauf bedacht, die palästinensische Präsenz in Ostjerusalem sowohl mit legalen als auch mit extralegalen, gewaltsamen Mitteln zu reduzieren, wenn nicht gar zu eliminieren.

Bidens Durchführungsverordnung wird dadurch weiter eingeschränkt, dass sie nur „ausländische Personen“ sanktioniert. Während Amerikaner die Sanktionen gegen solche ausländischen Personen befolgen müssen, sind US-Personen nicht direkt von Bidens Anordnung betroffen. Auch dies schränkt den Geltungsbereich der Executive Order erheblich ein. Durch den Ausschluss israelisch-amerikanischer Siedler von den Auswirkungen der Anordnung wird eine Gemeinschaft nicht erfasst, die Berichten zufolge bei der Zunahme der Siedlergewalt gegen Palästinenser „führend“ ist.

Weit genug gefasst, um Palästinenser ins Visier zu nehmen

Gleichzeitig ist die Executive Order recht weit gefasst und geht über die von der Regierung geäußerten Bedenken hinsichtlich der Siedlergewalt hinaus. Das Wort „Siedler“ wird nur ein einziges Mal erwähnt – in der Präambel der Verfügung – und selbst dann nur, um festzustellen, dass „die Situation im Westjordanland – insbesondere das hohe Maß an extremistischer Siedlergewalt, die Zwangsvertreibung von Menschen und Dörfern sowie die Zerstörung von Eigentum – ein unerträgliches Ausmaß erreicht hat und eine ernsthafte Bedrohung für den Frieden, die Sicherheit und die Stabilität des Westjordanlandes und des Gazastreifens, Israels und der gesamten Nahostregion darstellt.“ Das war’s. Das ist die einzige Erwähnung von Siedlern in der Executive Order – eine nicht-exklusive Liste von Bedenken, die die Regierung angeblich dazu veranlasst haben, die Sanktionsanordnung zu erlassen. Bemerkenswert ist, dass die Executive Order weder die Siedler als israelisch bezeichnet noch an irgendeiner Stelle erwähnt, dass die Zwangsvertreibung von „Menschen und Dörfern und die Zerstörung von Eigentum“ Palästinensern widerfährt.

Die Tragweite der Anordnung zeigt sich auch in ihrer Anwendung auf „ausländische Personen“ im Allgemeinen sowie auf gewaltfreie friedliche Aktivitäten. Folglich gilt die Anordnung sowohl für Israelis als auch für Palästinenser (sowie für andere Nicht-US-Personen), die nicht an Gewalt beteiligt sind. Die Anordnung, ausländische Personen zu sanktionieren, die „politische Maßnahmen anordnen, erlassen, umsetzen, durchsetzen oder nicht durchsetzen, die den Frieden, die Sicherheit oder die Stabilität im Westjordanland bedrohen“, könnte beispielsweise auf Palästinenser und ihre israelischen Verbündeten angewandt werden, die sich an friedlichen Aktionen zivilen Ungehorsams beteiligen, um gegen die anhaltende Enteignung und Unterwerfung der Palästinenser durch die israelischen Besatzungstruppen zu protestieren. In ähnlicher Weise sanktioniert der Erlass „Führer oder Beamte“ einer „Einheit, einschließlich einer Regierungseinheit, die sich an Handlungen beteiligt hat oder deren Mitglieder sich an Handlungen beteiligt haben, die den Frieden, die Sicherheit oder die Stabilität des Westjordanlandes bedrohen“. Dies könnte auf Beamte der Palästinensischen Autonomiebehörde angewandt werden, die eine friedliche Politik oder Aktionen verfolgen, die beispielsweise die fortgesetzte militärische Präsenz Israels im Westjordanland in Frage stellen. Ein weiterer Teil der Anordnung sieht Sanktionen gegen ausländische Personen vor, die „eine gemäß dieser Anordnung gesperrte Person finanziell, materiell oder technologisch unterstützt oder ihr Waren oder Dienstleistungen zur Verfügung gestellt haben“. Das bedeutet, dass eine ausländische Person, z. B. ein in Frankreich lebender französischer Staatsbürger, die einer palästinensischen zivilgesellschaftlichen Gruppe, die aufgrund der Exekutivanordnung für ihre friedlichen Aktivitäten gesperrt ist, Geld zur Verfügung stellt, selbst sanktioniert werden könnte. Auch wenn US-Personen im Rahmen der Executive Order nicht sanktioniert werden können, können sie dennoch straf- und zivilrechtlich belangt werden, wenn sie sanktionierten Personen – einschließlich sanktionierten Palästinensern – Beiträge leisten oder Waren, Gelder oder Dienstleistungen zur Verfügung stellen.

Bei der Entscheidung darüber, wer sonst noch auf die Liste gesetzt wird, hat die Exekutive einen großen Ermessensspielraum. In der Tat sind wichtige Bestandteile des Erlasses – wie z. B. die Frage, was eine „Bedrohung“ für den „Frieden, die Sicherheit oder die Stabilität“ im Westjordanland darstellt – nicht definiert und daher der Interpretation durch Beamte der Exekutive überlassen, was diese, wie so oft in solchen Situationen, wahrscheinlich tun werden, ohne ihre Interpretationen mit der breiten Öffentlichkeit zu teilen. Auch ist es unwahrscheinlich, dass US-Gerichte eingreifen und die Entscheidungen der Exekutive darüber, welche Personen unter die Sanktionsregelung der Verordnung fallen sollen, in Frage stellen werden, da sie dies in der Vergangenheit nur selten getan haben.

Die Biden-Administration hätte die Executive Order ausdrücklich so formulieren können, dass sie nur für israelische Siedler gilt – sie hat in der Vergangenheit unzählige Sanktionsanordnungen erlassen, die auf ausländische Personen aufgrund ihrer Nationalität abzielten. Der einzige Grund, warum die Biden-Administration dies hier nicht getan hat, ist, dass sie sicherstellen wollte, dass auch Palästinenser erfasst werden – wie ein anderer jüngster politischer Schritt der Regierung nahelegt.

Anfang Dezember führte die Biden-Regierung neue Visabeschränkungen für Personen ein, die „den Frieden, die Sicherheit oder die Stabilität im Westjordanland untergraben“. In der Ankündigung der Politik wird zwar ausdrücklich auf Israels Versagen bei der Bekämpfung der Siedlergewalt gegen Palästinenser verwiesen, doch wird auch deutlich, dass sich die neuen Regeln sowohl an Israelis als auch an Palästinenser richten. Da die Visabeschränkungspolitik der Regierung dieselben politischen Ziele verfolgt wie die Executive Order von letzter Woche, spricht sie auch hier Bände über die Strategie der Regierung – nämlich den Anschein zu erwecken, als würde sie Israelis bestrafen, während sie in Wirklichkeit auch Palästinenser bestraft.

Ein antipalästinensischer Präzedenzfall

Bidens Durchführungsverordnung wird wahrscheinlich in unverhältnismäßiger Weise gegen Palästinenser eingesetzt werden, in Übereinstimmung mit anderen früheren und aktuellen Praktiken der US-Regierung gegenüber Palästinensern. Zu diesen früheren Praktiken gehört eine 1995 von Präsident Bill Clinton erlassene Durchführungsverordnung, mit der Gruppen sanktioniert wurden, die den so genannten „Nahost-Friedensprozess“ gefährdeten. Bei ihrem Erlass enthielt die Verordnung eine Liste von zwölf sanktionierten Organisationen, von denen zehn palästinensisch, arabisch und/oder muslimisch und nur zwei jüdisch-israelisch waren. Man könnte argumentieren, dass diese Verteilung einfach die damals bestehenden Bedrohungen für den „Nahost-Frieden“ widerspiegelt. Das ist jedoch eine höchst unwahrscheinliche Diagnose, wenn man die anhaltende Gewalt israelischer Siedler in den letzten vierzig Jahren bedenkt – Gewalt, die sich gegen den israelischen Premierminister Yitzhak Rabin richtete, der nur zehn Monate nach Clintons Executive Order von einem überzeugten jüdischen Israeli ermordet wurde, der an die Fortsetzung des israelischen Siedlungsprozesses auf palästinensischem Land glaubte.

Die Clinton-Verfügung ist nur ein Beispiel für die allgegenwärtige, seit langem bestehende Tendenz von US-Beamten, alle Schuld auf die Palästinenser zu schieben und israelische Interessen zu privilegieren und zu unterstützen. In der Tat ist das US-Recht übersät mit Beispielen für die konsequente und anhaltende staatlich sanktionierte Diskriminierung und Entmenschlichung der Palästinenser, sowohl explizit als auch implizit. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass Bidens Durchführungsverordnung von ihm oder zukünftigen Präsidenten in einer Weise umgesetzt werden wird, die dieses historische Erbe umgeht. Pro-Israel-Befürworter werden diese Anordnung wahrscheinlich auch nutzen, um die Regierung zu drängen, Palästinenser im Westjordanland zu sanktionieren – was die wahrscheinlich unverhältnismäßigen Auswirkungen auf die Palästinenser noch verstärkt.

Was ist also die Lösung? Eine Strategie besteht darin, die Regierung aufzufordern, die Anordnung dahingehend zu überarbeiten, dass sie sich nur auf israelische Siedler bezieht, und sie gleichzeitig ausdrücklich auf Ostjerusalem sowie auf amerikanisch-israelische Siedler auszuweiten (gegen US-Personen können Sanktionen verhängt werden, auch wenn sie verfassungsrechtlich geschützt sind, was für ausländische Personen nicht gilt). Andererseits sind Sanktionen ein stumpfes Instrument, das eine zweifelhafte Wirkung auf das Verhalten der betroffenen Staaten, Organisationen und Einzelpersonen hat. Um die israelische Siedlergewalt wirklich zu beenden, müssen die israelischen Siedler selbst aus den besetzten palästinensischen Gebieten abgezogen werden. Das ist die einzige wirkliche Lösung – und eine, bei der die US-Regierung über erhebliche Macht verfügt, um sie zu erreichen.

