Biden is following Netanyahu off a cliff In refusing to pressure Israel into a ceasefire while continuing to launch strikes on Yemen, Biden has shown utter contempt for all Arabs and Muslims, including his own Arab and Muslim American citizens who say they won’t vote for him over Gaza.

Benjamin Netanjahu spricht bei der Vereidigung der 37. Regierung im Knessetplenum, Jerusalem, November 2022. (Foto: Presseamt der Regierung/Israelische Nationale Fotobibliothek)

Indem er sich weigert, Israel zu einem Waffenstillstand zu drängen, während er weiterhin Angriffe auf den Jemen startet, hat Biden seine völlige Verachtung für alle Araber und Muslime gezeigt, einschließlich seiner eigenen arabischen und muslimischen amerikanischen Mitbürger, die sagen, dass sie ihn wegen Gaza nicht wählen werden.

Biden folgt Netanjahu in den Abgrund

Von Mitchell Plitnick

26. Januar 2024

Das Lied von der Zwei-Staaten-Lösung ist in Palästina und Israel wieder in aller Munde. Als Teil ihres Waffenstillstandskonzepts haben die Vereinigten Staaten mit Unterstützung Ägyptens und Katars den Wiederaufbau in Gaza an die Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien und an einen „glaubwürdigen und unumkehrbaren Weg“ zu einem palästinensischen Staat geknüpft.

Dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu diese Idee sofort ablehnte, ist keine Neuigkeit. Netanjahu hat die meiste Zeit seiner politischen Karriere auf die Blockade eines palästinensischen Staates gesetzt. Dies ist die Grundlage, auf der die Menschen für ihn stimmen und ihn unterstützen.

Als jedoch US-Präsident Joe Biden nach einem Gespräch mit Netanjahu gefragt wurde, ob ein palästinensischer Staat mit Netanjahu im Amt unmöglich sei, antwortete er: „Nein, das ist er nicht“ – eine Antwort, die weltweit ein millionenfaches Gelächter über die eklatante Ahnungslosigkeit des US-Präsidenten hervorrief.

Netanjahu seinerseits unterstellte Biden sofort eine Lüge und erklärte unmissverständlich, dass Israel die Sicherheitskontrolle über den Gazastreifen behalten werde, eine Position, die „mit dem Prinzip der Souveränität kollidiert, aber was soll man machen“. Tatsächlich hatte Netanjahu nur einen Tag zuvor ausdrücklich erklärt, dass Israel „die Sicherheitskontrolle über das gesamte Gebiet westlich des Jordans haben muss“. Das war Netanjahus Art zu sagen „vom Fluss bis zum Meer“, obwohl er trotz einer falschen Übersetzung durch i24 News, die für einige Aufregung sorgte, nicht genau diese Worte verwendete. Die Bedeutung war jedoch klar: Israel würde allein zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer als ein Apartheidstaat existieren.

Dies war ein weiterer direkter Schlag gegen Biden, der sich mit seiner unerschütterlichen Unterstützung von Netanjahu politisch massiv schadet, obwohl der israelische Premierminister alles daran setzt, Biden bei jeder Gelegenheit zu beleidigen und zu blamieren. Biden hat die US-Politik gleich zu Beginn, unmittelbar nach dem Hamas-Anschlag vom 7. Oktober, an Netanjahus Launen gebunden und seitdem zugelassen, dass Israel die USA in jeder Hinsicht an der Nase herumführt.

Bidens gesamte Regierung hat sich auf nutzlose Rhetorik beschränkt und sich gleichzeitig geweigert, etwas zum Schutz palästinensischen Lebens zu unternehmen. Das mag nicht allzu ungewöhnlich sein, aber Biden hat Netanjahu auch erlaubt, die Sicherheitsinteressen der USA und die strategischen Interessen im gesamten Nahen Osten in einer Weise zu gefährden, die selbst für diese ungewöhnlichste aller Beziehungen beispiellos ist. Er hat dies getan, obwohl in Israel immer mehr Stimmen laut werden, die erkennen, dass Netanjahu den Krieg auf der Grundlage seiner persönlichen Bedürfnisse und Interessen und nicht der Israels führt, auch wenn sie selbst noch nach Rache schreien.

Trotz Berichten über eine „wachsende Frustration“ Bidens mit Netanjahu gibt es keine Anzeichen dafür, dass die geschlossene Unterstützung für Israel auch nur im Geringsten ins Wanken gerät. Biden scheint sogar strategische Bedenken aufzugeben, um Israels Angriffe zu schützen. Dies zeigt sich in seiner Reaktion auf die Angriffe der Ansar Allah (allgemein als Houthis bezeichnet) auf Schiffe im Roten Meer, die in irgendeiner Weise mit Israel in Verbindung stehen.

Auf die Frage, ob die wiederholten Bombenangriffe auf den Jemen – eines der ärmsten und am stärksten verwüsteten Länder der Welt nach jahrelangen Angriffen der Saudis und der USA – etwas bewirken, antwortete Biden: „Wenn Sie sagen, dass sie etwas bewirken, halten sie dann die Houthis auf? Nein. Werden sie weitermachen? Ja.“

Die Antwort war verblüffend. Biden erklärte unumwunden, dass er weiß, dass die Bombardierung des Jemen die Angriffe auf die Schifffahrt im Roten Meer nicht aufhalten wird. Selbst wenn man davon absieht, dass der Schutz der Schifffahrt es wert ist, amerikanische Leben zu riskieren und möglicherweise einen regionalen Krieg auszulösen, während das Leben von mehr als 25.000 Palästinensern in Gaza und Tausende weitere Tote es nicht wert sind, nur den massiven Waffenfluss nach Israel zu stoppen, sollte diese zielstrebige Hingabe an Gewalt um der Gewalt willen jeden Amerikaner zum Nachdenken bringen.

Amerikanische Politiker werden argumentieren, dass sie Ansar Allah „einen Preis“ für ihre Aktionen auferlegen müssen und dass sie „daran arbeiten, die Kämpfe in Gaza so schnell wie möglich zu beenden“. Doch das ist offensichtlich sinnlos und falsch. Die Angriffe im Roten Meer finden nur wegen des israelischen Angriffs im Gazastreifen statt, und die Beendigung dieses Völkermords wird die Schifffahrt im Roten Meer sicherer machen. Das Weiße Haus ist sich dessen sehr wohl bewusst, ebenso wie es sich bewusst ist, dass die Temperatur in der gesamten Region jeden Tag steigt und das Potenzial, einen viel größeren Krieg auszulösen, ob absichtlich oder unabsichtlich, sprunghaft zunimmt.

Nur eine Partei profitiert von der Fortsetzung des Krieges, und das ist die rechtsextreme israelische Regierung unter Netanjahu. Je länger der Krieg andauert, desto länger entgeht er den Konsequenzen seiner Korruption vor dem 7. Oktober und der Empörung des israelischen Volkes über seine Handlungen am und nach dem 7. Oktober.

Für die rechtsextremen Parteien Israels, einschließlich des Likud, bestand das Ziel dieses Krieges immer darin, die palästinensische Nationalbewegung zu zerstören, nicht nur im Gazastreifen, sondern auch im Westjordanland. Es geht vielmehr darum, die gesamte Frage der Besetzung von 1967 zu lösen, indem ein Israel „vom Fluss bis zum Meer“ errichtet wird, das nur wenige Palästinenser und keine „palästinensische Nation“ als solche umfasst. Der Krieg muss noch eine ganze Weile andauern, damit dieses Ziel erreicht werden kann. Eine Ausweitung des Konflikts auf das Rote Meer oder den Libanon würde die Möglichkeiten für eine Eskalation im Westjordanland erweitern.

Biden und seine Komplizen, Außenminister Antony Blinken, Verteidigungsminister Lloyd Austin, der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan und andere, scheinen sich dieser Realitäten nicht bewusst zu sein. Sie scheinen sogar entschlossen zu sein, nicht nur zuzulassen, dass Israel im Libanon immer härter gegen die Hisbollah vorgeht, sondern auch die Spannungen am Roten Meer und am Persischen Golf weiter zu verschärfen.

Auch innenpolitische Realitäten werden ignoriert

Biden scheint darauf bedacht zu sein, seine völlige Verachtung für alle Araber und Muslime – nicht nur für die Palästinenser – zum Ausdruck zu bringen, und verschont dabei keineswegs die amerikanischen Bürger. Auf die Frage, ob er darüber besorgt sei, dass so viele arabische Amerikaner erklärten, sie würden nicht für ihn stimmen, wies Biden dies mit der Bemerkung zurück, Trump wolle „Arabern“ die Einreise ins Land verbieten.

Daraufhin sagte Abdullah Hammoud, der Bürgermeister von Dearborn, Michigan – einem wichtigen Wahlbezirk, den Biden wegen seiner völkermörderischen Politik gegenüber dem Gazastreifen derzeit verliert -, die Antwort sei „auf so vielen Ebenen“ beleidigend. 1 – Trump hat ein Einreiseverbot für Muslime verhängt, nicht für Araber. 2 – Die meisten arabischen Amerikaner sind Christen und die meisten muslimischen Amerikaner sind Nicht-Araber. 3 – Wir haben geliebte Menschen verloren – Familie und Freunde. Unsere Familiendörfer wurden von der Landkarte getilgt. Das kann man nicht einfach so vergessen. Trump ist eine Bedrohung, das werde ich nie leugnen. Aber das gilt auch für Bidens Unterstützung eines Völkermords und endloser Kriege im Nahen Osten.“

Die unbekümmerte Ablehnung arabisch-amerikanischer Bedenken und die mangelnde Vertrautheit mit einem so großen Thema wie Trumps Verbot von Muslimen spiegeln einen tiefen Rassismus und eine Gleichgültigkeit gegenüber Arabern wider, die nicht von Bidens Politik in Palästina und im Nahen Osten im weiteren Sinne getrennt werden können. Die politische Kurzsichtigkeit, einer Gruppe von marginalisierten Amerikanern buchstäblich zu sagen, dass sie für einen stimmen müssen, weil die Alternative noch schlimmer ist, ist erschütternd. Arabische und muslimische Amerikaner sind nicht die einzige Gruppe, die Biden auf diese Weise behandelt; fragen Sie einfach schwarze Amerikaner. Aber eine solch herablassende Haltung einzunehmen und gleichzeitig Völkermord zu finanzieren, zu bewaffnen und zu ermöglichen, hebt sowohl die Unmoral als auch den politischen Selbstmord auf ein neues Niveau.

Bidens Äußerungen zeugen von einem Mangel an Strategie sowohl in der Region als auch im eigenen Land. Sie spiegeln auch einen US-Präsidenten wider, der dem Beispiel eines rechtsextremen, korrupten israelischen Premierministers folgt, und zwar nicht nur in Bezug auf die Politik, sondern auch in Bezug auf die rassistische Haltung gegenüber Arabern, sei es in Palästina oder in den Vereinigten Staaten.

In Israel haben viele ihre Besorgnis darüber geäußert, dass es bei Israels Angriff auf den Gazastreifen kein Endspiel und keine wirkliche Strategie gibt, die darüber hinausgeht, so viel Tod und Zerstörung wie möglich zu verursachen. Und obwohl dies auch in den Vereinigten Staaten diskutiert wurde, scheint nichts davon ins Weiße Haus oder in andere Teile der Regierung vorgedrungen zu sein.

Trotz Bidens grenzenloser Verbeugung vor Israel positioniert Netanjahu seine Rhetorik so, dass er den Präsidenten angreift, um jegliche Bemühungen um einen Waffenstillstand zu vereiteln und auch seine bereits wackeligen Wiederwahlchancen zu untergraben. Dies wird von Bidens Anhängern in den Medien bemerkt.

Doch es scheint, als würde Biden nichts ausreichen, um das einzige Mittel einzusetzen, das ihm zur Verfügung steht, um Netanjahu zu stoppen: die Unterbrechung des Waffenflusses. Biden scheint entschlossen zu sein, Israel zu erlauben, den Kurs nicht nur des Angriffs auf Gaza, sondern auch der US-Politik zu bestimmen. Die Frage ist nicht, warum er das tut. Die Frage ist, warum wir in den Vereinigten Staaten dies zulassen.

