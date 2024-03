Biden in Distress: the Gaza Albatross – Tikun Olam תיקון עולם إصلاح العالم Exposing secrets of the Israeli national security state

Biden in Bedrängnis: das Gaza-Albatross Viele Staaten beginnen mit Antikriegs-Vorwahlkampagnen für „Ungebundene“

Richard Silverstein

3. März 2024

Überall, wo Joe Biden hinkommt, liegen politische Landminen. Sie alle sind mit „Made in Gaza“ gekennzeichnet. 100.000 Wähler in Michigan lehnten ihn bei den Vorwahlen des Staates ab, als Reaktion auf die Protestkampagne von Listen to Michigan. Diese Allianz aus arabisch-amerikanischen und progressiven Aktivisten sandte eine Antikriegsbotschaft an einen Präsidenten, der Israels Krieg in Gaza unterstützt.

Der Erfolg in Michigan hat ähnliche Kampagnen in anderen Vorwahlstaaten ausgelöst:

Jetzt drängen die Aktivisten auf ähnliche Proteststimmen in Staaten wie Pennsylvania, Minnesota und Washington, um den Druck auf Biden zu erhöhen, damit er ihre Aufrufe beherzigt oder riskiert, ihre Stimmen zu verlieren.

„Es ist klar, dass unser Präsident die Wahl hat“, sagte der Bürgermeister von Dearborn (Michigan), Abdullah Hammoud, am Mittwoch auf einer Pressekonferenz für den „Uncommitted“-Vorstoß. „Er hat die Wahl, sich weiterhin auf die Seite [Israels] zu stellen oder … die Bedenken … nicht nur im Staat Michigan, sondern im ganzen Land, von Küste zu Küste, zu beachten.“

Die Organisatoren von Listen to Michigan, der Kampagne, die hinter der „Uncommitted“-Abstimmung in dieser Woche steht, sagten, sie hätten von ähnlichen Bemühungen in anderen Bundesstaaten gehört, die dem Präsidenten die Warnung übermitteln wollen, dass er ihre Stimmen im November verlieren könnte, wenn er seine Position zum Gaza-Konflikt nicht ändert.

„Wir werden mit anderen Bundesstaaten sprechen, die nach einem einheitlichen Instrument suchen, um die gleiche Botschaft an Joe Biden zu senden“, sagte Layla Elabed, Kampagnenmanagerin von Listen to Michigan… „Das Thema Gaza ist nicht nur ein Thema für Michigan, sondern für die gesamten Vereinigten Staaten. Unser Plan ist es daher, mit anderen Koalitionen wie Listen to Michigan zusammenzuarbeiten.

Der Bundesstaat Washington, in dem ich lebe, ist der nächste. Washington Uncommitted ist die neue Kampagne, um Joe Biden einen Tritt in den Hintern zu verpassen. Wir werden dafür sorgen, dass es ihm weh tut. Wir werden eine Botschaft senden. Das wird ihm nicht gefallen. Er wird versuchen, sie zu ignorieren. Er wird versuchen, es zu überspielen. Aber das kann er nicht. Das weiß er noch nicht. Er gibt das noch nicht zu. Wenn er das nicht tut, wird er vielleicht ein böses Erwachen erleben und am 20. Januar nach Hause nach Delaware fahren.

Bidens Art zu zeigen, dass er sich kümmert, besteht darin, Vizepräsidentin Kamala Harris zu einem Gespräch mit Yoav Gallant, dem israelischen Verteidigungsminister, zu schicken. Und warum? Ich weiß es nicht. Warum sollte man einen Boten zu einem Gespräch mit einem Mann schicken, der eine Völkermordmaschine betreibt? Man würde es nicht tun, weil es etwas ändern würde. Aber du würdest es tun, wenn du denkst, dass du vorgibst, etwas zu tun, um alle anderen glauben zu lassen, dass du tatsächlich etwas tust. Was du nicht tust.

Luftbrücke für Gaza

USAF C-130-Transporter wirft Nahrungsmittelhilfe auf Gaza ab

Eine andere Art zu zeigen, dass er sich kümmert: ein paar C-130-Transporter über Gaza fliegen und 38.000 „Nicht-Schweinefleisch“-Mahlzeiten abwerfen (warum müssen die Medien überhaupt sagen, dass die USA keine Schweinefleisch-Mahlzeiten auf Muslime abwerfen?) 38,000. Das sind 1,5 % der Mahlzeiten, die benötigt werden, um 2,5 Millionen Menschen in Gaza mit einer einzigen Mahlzeit zu versorgen. Sie müssten weitere 2,45 Millionen Mahlzeiten abwerfen, um ganz Gaza mit einer einzigen Mahlzeit zu versorgen.

Wie will Biden die Sicherheit der Bewohner des Gazastreifens garantieren, die verzweifelt zu den Paletten laufen, um ihre Kinder zu ernähren? Wie wird er garantieren, dass sie nicht massakriert werden, wie die Tausenden, die sich vor einigen Tagen um die von dem Hilfskonvoi gebrachten Lebensmittel drängten? Warum sollte man diesem Präsidenten auch nur ein Wort glauben?

Biden sagte, das Gemetzel habe den Prozess der Verhandlungen über einen Waffenstillstand „erschwert“. Die Ermordung von 115 Menschen und die Verwundung von 750 ist eine Komplikation. Seine Antwort? Israel nicht zu zwingen, Hilfe auf dem einzigen effektiven und effizienten Weg über die Übergänge von Ägypten und Israel zuzulassen. Stattdessen wirft er Fallschirme ab. Und was ist das? Eine Politik? Eine Strategie? Oder eine Schande, die sich als etwas ausgibt, was sie nicht ist.

Warschau-Gaza

Warschauer Ghetto

Deutsche Soldaten bei der Ausrottung des Partisanenwiderstands, während das Ghetto brennt

Vor dem Holocaust lebten 380.000 Juden in Warschau. Im Laufe des Krieges liquidierten die Nazis polnische Dörfer und verfrachteten die Juden in die Stadt, wodurch die Bevölkerung auf 450.000 anstieg. Als ihnen ihr Schicksal klar wurde, erhoben sie sich gegen die Nazis. Letztere antworteten, indem sie die Partisanen vertrieben. Sie hungerten sie aus. Dann löschten sie alle aus, bis auf die wenigen, die sich durch die Kanalisation in Sicherheit brachten.

Was hat die Welt getan? Wie hat sie reagiert? Mit nichts. Sie sah zu und ließ die Juden sterben.

In Gaza sind die Zahlen noch größer. 2,5 Millionen hungernde Gazaner. Unter Belagerung wie die Juden im Warschauer Ghetto. Sie fressen Gras. Essen Viehfutter. Die Babys sterben an Unterernährung und Dehydrierung. Israel macht mit Gaza, was die Nazis mit dem Warschauer Ghetto gemacht haben. Und was tun wir? Zwingen wir Israel, humanitäre Hilfe zuzulassen? Stellen wir eine multinationale Koalition zusammen, um Gaza zu retten? Oder tun wir das, was sie während des Holocausts getan haben?

Bidens verhärtetes Herz

Als Moses vom Pharao verlangte, dass er die Kinder Israels aus der ägyptischen Sklaverei freilässt, verhärtete Gott laut der biblischen Erzählung sein Herz. Daraufhin ließ er zehn Plagen über die Ägypter hereinbrechen, bis hin zur letzten, bei der der Todesengel die Erstgeborenen tötete. Dann gab der Pharao endlich nach.

Netanjahu und Biden sind in dieser Analogie die Pharaonen. Die Gazaner sind die Israeliten. Biden hat sein Herz gegenüber dem Leiden ihrer Kinder und dem Abschlachten von Zivilisten verhärtet. Denken Sie an die Strafe, die Gott verhängt. Für den Pharao waren es die Plagen. Für Biden könnte es seine Wahlniederlage sein.

Bidens Gaza-Scharade

Israel ist unser angeblicher Verbündeter. Und wir haben nicht mehr Einfluss auf ihn als ein Floh auf einen Elefanten. Wir betteln. Wir schmeicheln. Wir erzählen der Welt Lügen darüber, wie „besorgt“ wir sind. Wir sagen der Welt, dass wir Israel von unserer Besorgnis berichten. Als ob es Israel interessiert. Aber wir wissen, dass Israel nicht besorgt ist. Wir wissen, dass dies eine Scharade ist. Dass diese Erklärungen bedeutungslos sind. Wir sind nicht besorgt genug, um irgendetwas zu tun, verdammt noch mal. Außer ein paar Dutzend Paletten mit Lebensmitteln auf hungernde Menschen abzuwerfen.

Als ein Reporter den Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates (Video oben) fragt, ob er Israel für die Tötung von 20.000 Frauen und Kindern „verurteilen“ werde, weigert er sich nicht nur, das Wort zu benutzen, sondern gibt der Hamas die Schuld an deren Tötung. Auf die Frauen und Kinder in Gaza sind doppelt so viele Bomben aus amerikanischer Produktion und israelische Raketen gefallen wie auf Nagasaki und Hiroshima. Und Matt Miller hat die Frechheit zu behaupten, dass die Hamas das getan hat.

Yoav Gallant ist nicht die richtige Adresse. Lufttransporte sind keine Antwort. Sie sind ein Ersatz für eine Antwort. Die wirkliche Antwort, die einzige Antwort, ist, einen Amboss auf Netanjahu zu werfen. Sagen Sie ihm, was er tun muss, und setzen Sie ihm eine Frist, innerhalb derer er es tun soll. Wenn er das nicht tut, muss er die Konsequenzen tragen. Biden weiß das. Er weiß, was erforderlich ist. Er weiß sogar, wie er es tun kann. Aber er will nicht. Gott allein weiß, warum. Das Ergebnis könnte sein, dass er die Wahl verliert.

Wenn er das tut, wird das nicht der einzige Grund sein. Er ist ein schwacher Kandidat. Zu alt. Zu gebrechlich. Zu verwirrt. Zu berechenbar. Zu konventionell. Zu altmodisch. Seine moralische Abstumpfung ist ein Symptom für ein tieferes Unwohlsein.

