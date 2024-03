Un-Disqualified in Colorado: Supreme Court Hands Victory to Trump in 14th Amendment Case The 9-0 ruling which reverses a decision by the Colorado Supreme Court, warned one pro-democracy watchdog, „undermines the integrity of our Constitution and emboldens those seeking to disrupt and dismantle our democratic systems.“

Das 9:0-Urteil, das eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von Colorado aufhebt, untergräbt die Integrität unserer Verfassung und ermutigt diejenigen, die versuchen, unsere demokratischen Systeme zu stören und zu demontieren“, warnte ein Beobachter der Demokratiebewegung.

Schändliches“ Urteil des Obersten Gerichtshofs: Sieg für Trump im Fall des 14. Verfassungszusatzes

Von Jon Queally

4. März 2024

Der Oberste Gerichtshof der USA hat dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump am Montag einen überwältigenden juristischen Sieg beschert, indem er einen Vorstoß der Wähler von Colorado zurückwies, ihn aufgrund einer Klausel des 14.

Obwohl der Oberste Gerichtshof von Colorado im vergangenen Jahr dem Argument, Trump von der diesjährigen Wahl auszuschließen, stattgegeben hatte, hieß es in der 9:0-Entscheidung vom Montag: „Da die Verfassung den Kongress und nicht die Bundesstaaten für die Durchsetzung von Abschnitt 3 [des 14. Verfassungszusatzes] gegen Bundesbeamte und -kandidaten verantwortlich macht, heben wir das Urteil auf.

Die Entscheidung des höchsten Gerichts der Nation fiel einstimmig aus, obwohl die Richterinnen Sonia Sotomayor, Elana Kagan und Ketanji Brown Jackson – die drei verbleibenden Liberalen im Gericht – eine zustimmende Stellungnahme zu dem Urteil unterzeichneten, was auf unterschiedliche Gründe für die Unterstützung der zugrunde liegenden Entscheidung hindeutet. Neben Colorado haben auch die Behörden in Maine und Illinois die Streichung von Trump von den Wahlzetteln beantragt.

„Der Oberste Gerichtshof konnte Trump nicht entlasten, weil die Beweise für seine Schuld erdrückend waren. Stattdessen haben die Richter die in unserer Verfassung vorgesehene Verteidigung gegen Aufrührer kastriert und gesagt, dass die Fakten keine Rolle spielen.“

Die Befürworter der Bemühungen, Trump aufgrund seiner aufrührerischen Worte und Taten nach seiner Wahlniederlage im Jahr 2020, die er nicht akzeptieren wollte, von der Suche nach einem öffentlichen Amt auszuschließen, verurteilten das Urteil vom Montag.

„Diese Entscheidung ist eine Schande“, sagte Ron Fein, juristischer Direktor von Free Speech For People (FSFP), die den ersten Rechtsstreit unter Abschnitt 3 des 14. Verfassungszusatzes angestrengt und die erfolgreiche Anfechtung in Illinois mit angeführt hat. „Der Oberste Gerichtshof konnte Trump nicht entlasten, weil die Beweise für seine Schuld erdrückend waren. Stattdessen kastrierten die Richter die in unserer Verfassung vorgesehene Verteidigung gegen Aufrührer und sagten, dass die Fakten keine Rolle spielen.“

Rechtsexperten sagten, das Urteil hänge nicht von der Frage ab, ob Trump tatsächlich des Aufruhrs schuldig sei oder nicht, sondern nur davon, dass Colorado nicht qualifiziert sei, sich auf den 14.

„Ja, der Oberste Gerichtshof hat für Trump entschieden, weil nur der Kongress die Befugnis hat, den 14. Zusatzartikel durchzusetzen“, sagte Norm Eisen, Senior Fellow am Brookings Institute und ein ausgesprochener Trump-Kritiker. „Aber genauso wichtig wie das, was sie getan haben, ist das, was sie nicht getan haben. Sie haben nicht ausdrücklich bestritten, dass er ein Aufrührer ist – und die Begründung unterstreicht diese Feststellung“.

Nichtsdestotrotz bezeichnete Common Cause das Urteil als „großen Rückschlag für die Demokratie“, der einen besorgniserregenden Präzedenzfall darstellt.

„Diese Entscheidung untergräbt die Integrität unserer Verfassung und ermutigt diejenigen, die versuchen, unsere demokratischen Systeme zu stören und zu demontieren. Seit über 200 Jahren haben sich alle unsere Staatsoberhäupter bis auf eine Ausnahme an die Verfassung gehalten und eine friedliche Machtübergabe praktiziert“, sagte Kathay Feng, Vizepräsidentin für Programme der Gruppe.

„Dieses Urteil hebt die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von Colorado auf und gibt damit zukünftigen Präsidenten grünes Licht, den Kongress einzuschüchtern, zu bedrohen und anzugreifen, damit er gehorcht“, so Feng weiter. „Unsere Verfassung ist auf Kontrolle und Gleichgewicht angewiesen. Die Abschaffung der Staaten als Kontrollinstanz für tyrannische Präsidenten bedroht die Zukunft unserer Demokratie.“

In ihrer Erklärung bezeichnete die FSFP das Urteil ebenfalls als „gefährlich“, da es „Trump – und diejenigen, die seinem Beispiel folgen – zu weiteren Aufständen und einer umfassenderen Missachtung der Verfassung ermutigt.“

Wie ein Senator 1866 erklärte, als er für Abschnitt 3 eintrat, „wird der Mann, der einmal seinen Eid gebrochen hat, in Zukunft eher dazu neigen, seine Treue zur Regierung zu verletzen“, so die Gruppe. „Die Schöpfer des vierzehnten Verfassungszusatzes haben diese Lektion blutig gelernt und uns Abschnitt 3 gegeben, um eine Wiederholung zu verhindern. Mit dem heutigen Urteil ist der Oberste Gerichtshof seiner Pflicht, diesen Verfassungsauftrag in diesem kritischen Moment der Geschichte aufrechtzuerhalten, in keiner Weise nachgekommen.“

Übersetzt mit deepl.com

