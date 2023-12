Biden, Kirby und tote, undankbare Palästinenser   Von Andrew Mitrovica

Biden, Kirby and dead, ungrateful Palestinians Biden and his smug surrogates remain determined to disfigure reality to obscure their complicity in Israel’s crimes.

Der Koordinator für strategische Kommunikation des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, spricht während des täglichen Briefings im Brady Briefing Room des Weißen Hauses in Washington, DC, am 7. Dezember 2023. (Mandel Ngan/AFP)

Die Regierung Biden und ihre selbstgefälligen Stellvertreter sind weiterhin entschlossen, die Realität zu entstellen, um ihre Mitschuld an Israels Verbrechen gegen die Palästinenser zu verschleiern.

Von Andrew Mitrovica

14. Dezember 2023

Mehr als zwei Jahre nach seinem Tod ist der widerliche Geist von Donald Rumsfeld wieder auferstanden.

Das ist nicht überraschend. Jede US-Regierung hat ihren Anteil an banalen Bürokraten, die im Austausch für einen wichtigen Job mit einem beeindruckenden Titel bereit sind, ihre Integrität aufzugeben und die Wahrheit im „Dienst“ des Landes über Bord zu werfen.

Und so hat die Welt seit Anfang Oktober viel von Rumsfelds grässlichem Erben, dem Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, gesehen und gehört.

Wie Rumsfeld spricht der ehemalige Marineoffizier in einem hohen, monotonen Tonfall, der zu seinem mürrischen, einfarbigen Charakter passt.

Wie Rumsfeld ist auch Kirby gezwungen, staatlich sanktionierte Sprüche zu klopfen, um die massenhafte Vernichtung unschuldiger Zivilisten zu verteidigen – alles Opfer der bekannten amerikanischen Außenpolitik, die zuerst tötet und erst später denkt.

Wie Rumsfeld ist auch Kirby der Liebling der Experten, die sich in der Regel der Autorität beugen und vor der Macht niederknien.

Die Washington Post beschrieb Kirby Anfang dieser Woche als „Star“, dessen Fähigkeiten und Erfahrungen sich in einer „souveränen Präsenz“ während der Pressegespräche niederschlagen, bei denen er die „Botschaften“ des Weißen Hauses zum Gazastreifen „deutlich“ macht.

Kirby, so schrieb die Post, sei „direkt, geradeheraus und unterstützt unmissverständlich die pro-israelische Politik der Regierung“.

Oh, das ist er.

Aber so wie die Medien des Establishments Rumsfelds erbärmliche Bilanz nicht vor dem harten und dauerhaften Urteil der Geschichte bewahren konnten, wird man sich an Kirby erinnern – wenn man sich überhaupt an diesen langweiligen Apparatschik erinnern wird – für seine obszöne Entschuldigung der Obszönitäten, die die Palästinenser durch die schuldhaften Hände von Amerikas Stellvertreter Israel ertragen mussten.

Ich hielt es für unmöglich, dass Kirby seinen tattrigen Chef, den US-Präsidenten Joe Biden, übertrumpfen könnte, der, wie ich mich erinnere, mit Erfindungen über geköpfte Babys handelte und die Zahl der getöteten palästinensischen Kinder, Frauen und Männer in Frage stellte.

Ich Dummerchen.

Kirby, der in seinem knackigen schwarzen Anzug und mit einem weißen Taschentuch, das modisch aus seiner Brusttasche ragte, so souverän aussah, bestand darauf, dass die Palästinenser – neben vielen anderen kurzsichtigen Menschen – zumindest innehalten sollten, um Amerikas Großzügigkeit inmitten eines Völkermords anzuerkennen.

„Sehen Sie, wir teilen sicherlich die Sorgen, die so viele andere haben … über die humanitäre Situation in Gaza“, sagte Kirby letzte Woche von einem Podium im Weißen Haus, flankiert von den Stars and Stripes. „Sagen Sie mir, nennen Sie mir eine weitere Nation, irgendeine andere Nation, die so viel wie die Vereinigten Staaten tut, um den Schmerz und das Leid der Menschen in Gaza zu lindern. Sie können es nicht. Sie können es einfach nicht.“

Ich sollte diesen erstaunlichen Absatz als Kirbys traurige Grabinschrift stehen lassen, da er zeigt, wie bereit die Biden-Administration und ihre selbstgefälligen Surrogate sind, die Realität zu entstellen, um eine abscheuliche Lüge zu verbreiten.

Aber Kirbys bedauernswerte Ermahnung erfordert eine Antwort. Der Anstand gebietet es.

Ein Großteil des Gazastreifens und 18.600 Palästinenser – die meisten von ihnen Kinder und Frauen – wurden mit Hilfe von Amerikas tödlicher Großzügigkeit ausgelöscht und in Massengräbern verscharrt.

Tausende weitere wurden verstümmelt, traumatisiert oder liegen unter den pfannkuchenartigen Trümmern begraben – den zertrümmerten Überresten von einst blühenden Häusern, Geschäften, Schulen, Moscheen und Krankenhäusern.

Nach und nach wird auch das besetzte Westjordanland eingenommen und ausradiert. Hunderte von Palästinensern wurden verhaftet oder, schlimmer noch, kurzerhand hingerichtet, weil sie Palästinenser sind oder ihre Solidarität mit ihren belagerten Brüdern und Schwestern in Gaza zum Ausdruck gebracht haben.

Millionen von Palästinensern mussten auf der vergeblichen Suche nach Zuflucht vor Israels unaufhörlichen Angriffen Gewaltmärsche unternehmen. Da ihnen Nahrung, Wasser und Treibstoff verweigert werden, hungern unzählige Palästinenser. Krankheiten und Seuchen breiten sich in den provisorischen, schlammgetränkten Flüchtlingslagern aus, in denen fadenscheinige Zelte die apokalyptische Landschaft prägen.

Junge und alte palästinensische Männer wurden wie Vieh zusammengetrieben, ihnen wurden die Augen verbunden, sie wurden fast nackt ausgezogen und mussten sich auf den Straßen oder den kargen Feldern hinknien. Das finstere Ziel: Erniedrigung und Entwürdigung.

All das – jedes einzelne grausame, unmenschliche und rücksichtslose Detail – wird mit ausdrücklicher Billigung und Zustimmung von Biden und seiner Komplizenschaft durchgeführt.

Kirbys Revisionismus kann die eindeutigen Tatsachen nicht verschleiern, die der Rest von uns sehen kann. Ebenso wenig kann sie Bidens zynische Strategie verschleiern, einen weitgehend niedergeschlagenen Kongress zu umgehen, um Israel weiterhin mit Waffen und Munition zu versorgen, damit es Palästinenser töten und verstümmeln kann, wo immer es will, solange es will und mit welchen Mitteln auch immer es will.

Die widerliche Folge von Kirbys Tadel ist, dass die Palästinenser angesichts der amerikanischen Phantombemühungen, „den Schmerz und das Leid der Menschen in Gaza zu lindern“, undankbar sind.

Anstatt Amerikas Beteiligung an einem Völkermord zu verurteilen, sollten die Palästinenser in Gaza, im Westjordanland und darüber hinaus für Amerikas Wohlwollen dankbar sein.

Amerika ist ein Freund, nicht ein Feind.

Das ist natürlich die Definition der Doppelzüngigkeit, mit der Schreiberlinge wie Kirby vertraut sind und mit der sie hausieren gehen sollen. Krieg ist Frieden. Schaden ist Heilung. Bomben sind Blumensträuße.

Dennoch wird Kirby, die menschliche Wetterfahne, tun, was ihm gesagt wird.

Ich vermute, dass er schon bald angewiesen werden wird, den Kurs zu ändern und die neuen Aussagen eines verunsicherten Präsidenten nachzuplappern.

Kürzlich beklagte Biden bei einer politischen Spendenaktion, dass Israels Vergeltungsmaßnahmen gegen die Hamas zu weit gegangen seien, da zu viele Palästinenser zu schnell getötet worden seien, und dass dadurch die „Unterstützung“ der internationalen Gemeinschaft verloren gegangen sei.

„Sie [Israel] beginnen, diese Unterstützung durch die wahllosen Bombardierungen zu verlieren“, sagte Biden.

Dann deutete Biden bemerkenswerterweise an, dass eine milde Form des Regimewechsels in Israel anstehen sollte.

„Dies ist die konservativste Regierung in der Geschichte Israels“, sagte der Präsident. „Er [Netanjahu] muss diese Regierung auswechseln. Diese Regierung in Israel macht es uns sehr schwer“.

Bidens kalkulierte Kehrtwende ist nicht durch prinzipielle, sondern durch parochiale Überlegungen und Interessen motiviert.

Nachdem er wichtige Wählergruppen im Inland verärgert und verprellt hat, die er braucht, um im November Oberbefehlshaber zu bleiben, versucht Biden nun, sich von einem reaktionären israelischen Kabinett zu distanzieren, das er rhetorisch, diplomatisch und militärisch unterstützt hat.

Kirby wird sich wie ein Riesenrad drehen, um die Quadratur des scheinheiligen Kreises zu schaffen.

Er wird scheitern.

Der groteske Schaden, den die USA den Palästinensern gestern, heute und morgen zugefügt haben, lässt sich nicht durch formbares „Messaging“ ungeschehen machen.

Dieses bösartige Vermächtnis wird für immer in unserem Gedächtnis verankert sein.

Andrew Mitrovica ist ein Al Jazeera-Kolumnist mit Sitz in Toronto.

Übersetzt mit Deepl.com



