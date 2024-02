Biden won’t let Israel’s rejection of a Palestinian state interfere with his delusions In yet another clear sign from Israel, the Knesset overwhelmingly voted this week to reject any „unilateral recognition of a Palestinian state.“ But this isn’t stopping the Biden administration from clinging to its two-state fantasy.

Joe Biden im Gespräch mit Teilnehmern an der 2020 Iowa State Education Association Legislative Conference in West Des Moines, Iowa. (Foto: Wikimedia/Gage Skidmore)

DATEI: Joe Biden spricht mit Teilnehmern an der 2020 Iowa State Education Association Legislative Conference in West Des Moines, Iowa. (Foto: Wikimedia/Gage Skidmore)

Ein weiteres deutliches Zeichen Israels: Die Knesset hat diese Woche mit überwältigender Mehrheit jede „einseitige Anerkennung eines palästinensischen Staates“ abgelehnt. Doch das hält die Regierung Biden nicht davon ab, an ihrer Zweistaatenphantasie festzuhalten.

Biden lässt sich von Israels Ablehnung eines palästinensischen Staates nicht von seinen Wahnvorstellungen abbringen

Von Mitchell Plitnick

23. Februar 2024

In einer merkwürdigen, wenn auch nicht unerwarteten Wendung der Ereignisse in Israel hat die Knesset am Mittwoch beschlossen, die „einseitige Anerkennung eines palästinensischen Staates“ abzulehnen. Mit dieser Erklärung reagierte die Knesset auf Gerüchte, wonach die Vereinigten Staaten die Anerkennung des Staates Palästina erwägen.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bezeichnete die Gerüchte in seiner typischen demagogischen Art als existenzielle Bedrohung und sagte: „Die Knesset hat sich mit überwältigender Mehrheit gegen den Versuch ausgesprochen, uns die Gründung eines palästinensischen Staates aufzuzwingen, der nicht nur keinen Frieden bringen, sondern auch den Staat Israel gefährden würde.“

Das Votum der Knesset war überwältigend, aber es war eine Abstimmung über ein Hirngespinst. Die Gerüchte über die Anerkennung eines palästinensischen Staates durch die USA waren zwar real, aber es steckte nur sehr wenig dahinter. Wahrscheinlich handelte es sich um ein absichtliches Leck im US-Außenministerium, das nicht als Signal für echte Absichten gedacht war, sondern als Warnung an Netanjahu, Washington nicht länger in Verlegenheit zu bringen.

Israel erklärte den Berichten zufolge, dass seine Politik darin bestehe, dass „jedes dauerhafte Abkommen mit den Palästinensern durch direkte Verhandlungen zwischen beiden Seiten und nicht durch internationale Diktate erreicht werden muss“. Dies steht im Einklang mit der langjährigen amerikanischen Politik, und deshalb wurde diese Formulierung verwendet, um Washington an seine eigene, seit langem vertretene Position zu erinnern. Aber die Formulierung „internationales Diktat“ und „Israel etwas aufzwingen“ ist sehr weit hergeholt, selbst wenn die Vereinigten Staaten ernsthaft in Erwägung ziehen würden, Palästina anzuerkennen.

Selbst der Begriff „einseitige Anerkennung“ ist eine Absurdität. Er lässt die Tatsache außer Acht, dass die überwiegende Mehrheit der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen – 139 der 193 Mitglieder – Palästina bereits anerkannt hat, das in der UNO den Status eines Beobachterstaates hat.

Diese Anerkennung erfolgte vor Jahren, und sie hat für Israel keinen Unterschied gemacht. Die Kriegsverbrechen, die Besatzung, die Menschenrechtsverletzungen, die Enteignung und die Verletzung der Grundrechte der Palästinenser gingen alle weiter. Natürlich hätte eine amerikanische Anerkennung eine größere Wirkung. Aber sie wäre immer noch nur symbolisch und eine Warnung, es sei denn, die Vereinigten Staaten beschließen, Israel zu drängen, diesen palästinensischen Staat auf andere Weise zu akzeptieren. In diesem Fall wäre es natürlich nicht nötig, Palästina anzuerkennen, bevor der Staat physisch gegründet ist; es geht darum, Druck auf Israel auszuüben, und die Mittel dazu wären dieselben, ob die USA Palästina anerkennen oder nicht.

In jedem Fall war dies nie ein ernsthafter Vorschlag. Es handelte sich um eine Idee, die schon früher im Raum stand, aber nicht mehr Zugkraft erlangte als jetzt. Netanjahu ging jedoch über seine übliche Effekthascherei hinaus, indem er diesen Vorschlag vor die gesamte Knesset brachte, wo er von 99 der 120 Mitglieder unterstützt wurde, während nur neun gegen die Haltung stimmten.

Dass dies zu einem Thema wurde, zeigt die Realitätsferne sowohl in der Knesset als auch in Washington. Dies war nicht nur eine Reaktion auf die Gerüchte, sondern auch eine Reaktion Israels auf die Tatsache, dass US-Präsident Joe Biden die Bemühungen um ein umfassendes und völlig unerreichbares regionales Friedensabkommen anführt, um das Gemetzel in Gaza zu beenden und sich vor den Wahlen im November als Held zu präsentieren.

Die Abstimmung in der Knesset war eine Erinnerung daran, dass Israel einen palästinensischen Staat neben sich nicht akzeptieren wird – eine, die nicht nötig gewesen wäre. Das gilt nicht nur für die Rechtsextremen Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich und auch nicht nur für die vom Likud vertretene harte Rechte. Der so genannte „gemäßigte“ ehemalige Vorsitzende der Arbeitspartei und jetzige israelische Staatspräsident Isaac Herzog sagte diese Woche auf einer Konferenz in München, ein palästinensischer Staat wäre eine Belohnung für den Terrorismus. Diese Meinung ist unter den israelischen Juden überwältigend.

Der Mann, der derzeit der wahrscheinlichste Nachfolger Netanjahus ist, Benny Gantz, hat sich selbst gegen einen palästinensischen Staat ausgesprochen, und selbst Yair Lapid, der sich um gute Beziehungen zu den Demokraten in den USA bemüht, hat für die Resolution gestimmt, und obwohl er nach wie vor eine Zweistaatenlösung unterstützt, räumt selbst er ein, dass diese in naher Zukunft nicht möglich ist. Israel hat dieses Hirngespinst ausdrücklich abgelehnt und dies nicht nur in Erklärungen zum Ausdruck gebracht. Die Ausweitung der Siedlungen und die tiefe Verankerung der Infrastruktur, die die Siedlungen physisch, wirtschaftlich und politisch mit Israel verbindet, haben diese ganze Idee unmöglich gemacht.

Aber Biden macht fröhlich weiter mit dieser Vorstellung. Infolgedessen sprechen und handeln andere Länder, die es besser wissen – größtenteils arabische Staaten – weiterhin im Rahmen der Zweistaatenlösung, um ihre eigenen Interessen und Ziele zu verfolgen.

Der Nutzen des Zweistaatenparadigmas

Es ist leicht genug, die Besessenheit vom Zwei-Staaten-Paradigma als schlichte Trägheit abzutun und an einer bekannten Formel festzuhalten. Vielleicht kann man es auch als Unwissenheit abtun, an der es in Washington in Bezug auf den Nahen Osten keinen Mangel gibt. Vielleicht verstehen sie einfach nicht, was die Schaffung eines lebensfähigen palästinensischen Staates gegen die israelische Ablehnung und die Hindernisse, die die Siedlungen und eine israelische Öffentlichkeit, die jeden Palästinenser als Bedrohung ansieht, darstellen, bedeuten würde.

Die israelische Rechte ist, wie die Rechten überall, bereit, die diplomatischen und rhetorischen Vorteile, die das Zweistaatenparadigma bietet, auf dem Altar des blindwütigen, ideologischen Hasses zu opfern. Nachdenklichere und gemäßigtere Lager, wie das von Lapid und, in geringerem Maße, Gantz geführte, verstehen den Nutzen endloser Verhandlungen über ein Ziel, das nicht in Reichweite ist und jeden Tag weiter entfernt wird. Ist es vielleicht das, was Biden und den gesamten außenpolitischen Apparat der Demokraten motiviert?

Das könnte eine faire Einschätzung sein, obwohl sie dieses verzweifelte Festhalten an einem gescheiterten Paradigma nicht vollständig erklärt. Der US-Botschafter in Israel, Jack Lew, veranschaulichte vor kurzem diese Sichtweise und das Ausmaß, in dem sie wahnhaft ist.

„Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem die reale Möglichkeit besteht, dass durch eine Normalisierung und Verhandlungen mit Saudi-Arabien ein entmilitarisierter palästinensischer Staat entstehen kann. Aber Israel wird diese Entscheidung treffen müssen. Jede Lösung muss die Sicherheit Israels gewährleisten… einen militarisierten palästinensischen Staat kann es nicht geben.“

Obwohl der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas bewiesen hat, dass er in der Lage ist, alle möglichen unvernünftigen Bedingungen zu akzeptieren, ist es schwer vorstellbar, dass viele Palästinenser, selbst diejenigen, die die Zweistaatenlösung noch für möglich und wünschenswert halten, nach den Ereignissen seit dem 7. Oktober bereit sind, die Idee eines entmilitarisierten Staates zu akzeptieren. Ich kann mit Sicherheit bestätigen, dass kein einziger Palästinenser, den ich kenne oder von dem ich gehört habe, dies akzeptieren würde, aber abgesehen von dieser subjektiven Vorstellung entbehrt die Idee jeglicher Logik.

Die Palästinenser würden neben einem Land leben, das einen Völkermord an ihnen verübt, 30 000 Menschen abgeschlachtet hat, terroristische Siedler auf Zivilisten im Westjordanland losgelassen hat, die heiligsten Stätten Jerusalems militarisiert hat, um Palästinensern den Zugang zu ihnen zu erschweren oder zu verwehren, sie seit mehr als fünf Jahrzehnten besetzt hält, ein gewalttätiges Apartheidregime über sie verhängt und unzählige Menschenrechtsverletzungen begangen hat.

Dies ist nur eine unvollständige Liste, zu der noch hinzukommt, dass der betreffende Staat praktisch unbegrenzte Unterstützung durch die größte Militärmacht der Welt erhält und selbst ein regionaler militärischer Hegemon ist. Und von den Palästinensern wird erwartet, dass sie in einem entmilitarisierten Staat neben diesem Staat leben? Man muss sich vorstellen, dass selbst leidenschaftliche Befürworter Israels, die in obszöner und falscher Weise behaupten, die Palästinenser hätten sich diese Bedingungen selbst eingebrockt, erkennen würden, dass niemand eine solche Bedingung akzeptieren würde.

Doch die Vereinigten Staaten glauben ganz klar, dass die Palästinenser dies tun werden.

Dieser Glaube in Washington spiegelt sicherlich die Unwissenheit über die Palästinenser wider, aber auch eine tiefe Bigotterie ihnen gegenüber, die dazu beiträgt, die amerikanischen Führer davon zu überzeugen, dass die Palästinenser nicht wie andere Menschen reagieren werden. Aber es gibt noch einen weiteren Faktor, der zu dem verzweifelten Festhalten am Zwei-Staaten-Paradigma führt.

Dieses Paradigma erlaubt es den Vereinigten Staaten, die Illusion aufrechtzuerhalten, dass sie irgendwie auf Frieden und eine Zukunft hinarbeiten, die, wenn auch nicht ganz gerecht, so doch zumindest eine ist, in der die Palästinenser frei und die Israelis „sicher“ sein können. Auch dies ist eine Illusion, da keines der beiden Ziele erreicht werden kann, wenn nicht viel mehr getan wird, als überhaupt in Erwägung gezogen wird (z. B. eine Entschädigung für die Palästinenser für die über 75 Jahre andauernde Enteignung und das Recht auf Rückkehr, die beide unabdingbar wären, wenn ein mythischer palästinensischer Staat lebensfähig und stabil sein soll), aber das ist eigentlich egal. Solange der Zwei-Staaten-Diskurs lebendig ist, kann er als pragmatische und ethische Idee für diejenigen präsentiert werden, die daran glauben wollen.

Wie wichtig ist das? Israels rechtsgerichtete Regierung misst dem keine Bedeutung bei, weshalb sie auch so leichtfertig auf diese Idee verzichtet. Die eher Mitte-Rechts- und Zentrums-Elemente erkennen ihren Nutzen und wollen mit den Vereinigten Staaten zusammenarbeiten, um die Idee wiederzubeleben, damit sie den Israelis wieder verkauft werden kann, nachdem der 7. Oktober und die Zerstörung des Gazastreifens in die Geschichte eingegangen sind. Der endlose Friedensprozess würde dann wieder aufgenommen, hoffnungsloser denn je.

Aber die Vereinigten Staaten, insbesondere die Demokraten, müssen sich in diesem Konflikt unbedingt als Weltverbesserer darstellen. Diese Illusion schwächelt schon seit Jahren, aber seit dem 7. Oktober ist sie völlig zerstört.

Es ist auch nicht nur Biden. Auch die alte Garde der Zentrumsdemokraten hat sich darauf eingelassen und im Wesentlichen Bidens Argumente nachgeplappert. Dies ist verheerend für das Ansehen der USA in der Welt. Auch wenn der globale Süden die USA im Allgemeinen als heuchlerisch und rassistisch in Bezug auf die Anwendung von Menschenrechtsnormen, Diplomatie und internationalem Recht betrachtet, hat Gaza diese negative Sichtweise auf ein noch nie dagewesenes Niveau gehoben.

Dies zeigen nicht nur die beiden Verfahren gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof, sondern auch der jüngste Abbruch der Beziehungen zwischen Brasilien und Israel. In einer Rede vor der Afrikanischen Union rief der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, allgemein bekannt als Lula, den israelischen Völkermord aus und verglich ihn mit dem Holocaust, indem er sagte: „Es ist kein Krieg von Soldaten gegen Soldaten. Es ist ein Krieg zwischen einer hochgerüsteten Armee und Frauen und Kindern… Was im Gazastreifen mit dem palästinensischen Volk geschieht, hat es zu keinem anderen Zeitpunkt in der Geschichte gegeben. Tatsächlich ist es passiert: als Hitler beschloss, die Juden zu töten“.

Israel nannte Lula einen „Holocaust-Leugner“ und erklärte ihn zur Persona non grata. Das ist eine absurde Bezeichnung, da Lulas Erklärung den Holocaust und all seine Schrecken ausdrücklich bestätigt, aber solche Beschimpfungen sind für Israel Standard. Lulas Worte bringen zum Ausdruck, wie sehr die Welt – einschließlich vieler Juden mit Gewissen – über Israels völkermörderische Kampagne in Gaza entsetzt ist.

Während die Vereinigten Staaten bisher versucht haben, sich aus diesem Streit herauszuhalten – sie gingen nur so weit, dass Außenminister Antony Blinken Lula mitteilte, die USA seien mit seinen Äußerungen „nicht einverstanden“ -, spiegelt ihre vorsichtige Herangehensweise die Schwierigkeiten wider, mit denen sie konfrontiert sind, wenn ein Land mit wichtigen Beziehungen zu den USA eine scharfe Auseinandersetzung mit Israel führt.

Für die Republikaner ist das kein Problem. Sie können Rassismus, Apartheid und Völkermord uneingeschränkt dulden, und ihre Wähler und Partner sind damit einverstanden. Die Demokraten, die eine gemäßigte oder liberale Wählerschaft haben und wollen, dass die Vereinigten Staaten als eine Führungsmacht gesehen werden, die versucht, moralisch auf der Höhe zu sein, brauchen etwas, um sich als Friedensstifter zu präsentieren, wie sehr diese Präsentation auch immer eine Täuschung sein mag. Mit dem Zwei-Staaten-Paradigma gelingt ihnen das, und sie werden nicht zulassen, dass die Realität ihre Illusionen durchkreuzt.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …