The fates of Gaza and Julian Assange are sealed together Were they being properly reported, two critically important court hearings this week – in London and The Hague – would expose the US ‚rules-based order‘ as a hollow sham

Ein Demonstrant hält ein Plakat mit der Forderung nach der Freilassung des Wikileaks-Gründers Julian Assange vor dem britischen High Court im Zentrum Londons am 21. Februar 2024 (Adrian Dennis/AFP)

Die Schicksale von Gaza und Julian Assange sind miteinander verbunden

von Jonathan Cook

23. Februar 2024

Zwei wichtige Gerichtsverhandlungen in dieser Woche – in London und Den Haag – würden die „regelbasierte Ordnung“ der USA als hohle Täuschung entlarven, wenn über sie richtig berichtet würde

Diese Woche wurden in Großbritannien und in den Niederlanden zwei Rechtsfälle verhandelt, die unsere Grundfreiheiten auf der ganzen Welt bedrohen. Keiner der beiden Fälle wurde von den etablierten westlichen Medien wie der BBC mehr als oberflächlich behandelt.

Der eine war der letzte Versuch des Wikileaks-Gründers Julian Assange in London, sich gegen die Bemühungen der Vereinigten Staaten zu wehren, ihn auszuliefern, damit er für den Rest seines Lebens weggesperrt werden kann.

Assanges Verbrechen besteht nach Ansicht der Biden-Regierung darin, dass er undichte Stellen veröffentlicht hat, die die systematischen Kriegsverbrechen des US-amerikanischen und britischen Establishments im Irak und in Afghanistan aufgedeckt haben. Die britische Regierung hat, vielleicht nicht überraschend, seiner Auslieferung zugestimmt.

Der andere Fall wurde vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag verhandelt. Wochen, nachdem die Richter des Weltgerichtshofs es für plausibel hielten, dass Israel einen Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen begeht, wurde der US-Klientenstaat in einer anderen Angelegenheit erneut auf die Anklagebank gesetzt.

Die Richter wurden von der Generalversammlung der Vereinten Nationen ersucht, ein Gutachten darüber abzugeben, ob Israels nunmehr dauerhafte Besetzung und Kolonisierung der palästinensischen Gebiete einer illegalen Annexion von Gebieten gleichkommt, in denen es ein Apartheidregime errichtet hat.

Bleiben Sie informiert mit den Newslettern von MEE

Melden Sie sich an, um die neuesten Warnungen, Einblicke und Analysen zu erhalten, beginnend mit Turkey Unpacked

Unabhängig davon muss Israel auch darüber Bericht erstatten, ob es sich an die frühere Entscheidung des Gerichts gehalten hat, Aktivitäten einzustellen, die einem Völkermord gleichkommen könnten.

Auch wenn die Fälle Assange und Israel auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun haben, so sind sie doch eng miteinander verbunden – und zwar in einer Weise, die unterstreicht, wie sehr sich die so genannte „regelbasierte Ordnung“ des Westens als hohle Täuschung entpuppt.

Schweigen der Medien

Eine bezeichnende Gemeinsamkeit ist die begrenzte Medienberichterstattung über beide Fälle, obwohl es um sehr ernste Themen geht. Die Hauptabendnachrichten der BBC widmeten dem ersten Tag der Assange-Anhörung nur wenige Sekunden, und das auch nur am Ende der laufenden Sendung.

Wenn sich die USA durchsetzen, würden die Gerichte dem Weißen Haus effektiv die Macht geben, jeden Verleger, der die Verbrechen des US-Staates aufdeckt, zu ergreifen und in seinem drakonischen Gefängnissystem verschwinden zu lassen.

Der Zweck der Neueinstufung von investigativem Journalismus als Spionage besteht darin, kritische Berichterstattung und freie Meinungsäußerung weiter zu unterdrücken. Jeder Journalist, der es mit dem nationalen Sicherheitsstaat der USA aufnehmen will, sollte sich an das grausame Schicksal von Assange erinnern.

Doch in Wahrheit scheint ein Großteil der etablierten Medien solche Drohungen nicht nötig zu haben, wie die jahrelange gehorsame, fast nicht vorhandene Berichterstattung über Assanges Misshandlung durch britische und US-Behörden zeigt.

Ein Sieg Israels würde den Rechtsrahmen, der nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs geschaffen wurde, über den Haufen werfen.

Sollte Israel in Den Haag Recht bekommen, würde es ermutigt, den Raub und die Kolonisierung von palästinensischem Land weiter voranzutreiben. Die ethnischen Säuberungen und die Unterdrückung der Palästinenser würden sich verschärfen, und es bestünde die Gefahr, dass die derzeitigen regionalen Spannungen weiter eskalieren und zu einem größeren Krieg führen könnten.

Ein Sieg Israels würde den nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs und des Holocausts geschaffenen Rechtsrahmen zerreißen und die Schwachen und Verletzlichen des Schutzes berauben, den ihnen das humanitäre Völkerrecht eigentlich gewähren sollte. Umgekehrt würde es den Stärksten und Kriegstreibern signalisieren, dass sie tun können, was sie wollen.

Die juristische Uhr würde um acht Jahrzehnte oder mehr zurückgedreht werden.

Stechende Heuchelei

Doch seltsamerweise haben diese beiden bedeutsamen Fälle – die für die Erhaltung einer modernen liberalen demokratischen Ordnung und der Rechtsstaatlichkeit von entscheidender Bedeutung sind – kaum einen Bruchteil des Interesses und der Medienaufmerksamkeit erhalten, die dem Tod von Alexei Nawalny, einem Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin, gewidmet wurde.

Indem sie ihre Besorgnis über Nawalny zur Schau stellten, haben die westlichen Medien wieder einmal die allzu offensichtlichen Heucheleien westlicher Regierungen aufgegriffen, anstatt sie zu bekämpfen.

US-Präsident Joe Biden kündigte diese Woche Sanktionen gegen Moskau an, weil der russische politische Dissident ins Visier genommen wurde. Das ist derselbe Biden, der zur gleichen Zeit versucht, den australischen Dissidenten Assange für bis zu 175 Jahre hinter Gitter zu bringen, weil er Kriegsverbrechen der USA aufgedeckt hat.

Seit Jahren zeigen sich die westlichen Medien entsetzt über die Behandlung Nawalnys und die verschiedenen Anschläge auf sein Leben, die sie stets dem Kreml zuschreiben. Aber es wurde kaum eine Augenbraue hochgezogen, als berichtet wurde, dass die CIA im Jahr 2017 mögliche Wege zur Entführung und Ermordung von Assange erörterte.

Nur wenige haben die Tatsache hervorgehoben, dass Assange inmitten seiner Verfolgung und der 15-jährigen Haft, die ihm von den amerikanischen und britischen Behörden auferlegt wurde, bereits einen Schlaganfall erlitten hat. Er war zu krank, um an den Gerichtsverhandlungen in dieser Woche teilzunehmen oder das Verfahren über eine digitale Verbindung aus dem Gerichtssaal zu verfolgen.

Der ehemalige UN-Sonderberichterstatter für Folter, Nils Melzer, warnt seit langem davor, dass Assange durch Isolation und psychologische Folter langsam „erdrückt“ wird, mit schwerwiegenden Folgen für seine Gesundheit.

Assanges Anwälte warnten diese Woche vor dem High Court in London, dass die ernste Gefahr bestehe, dass die USA weitere Anklagen erheben würden, sobald Assange ausgeliefert sei, darunter auch solche, die die Todesstrafe rechtfertigten. Diese Bedrohung für das Leben eines westlichen Journalisten wurde von den Medien nicht beachtet.

Nach Ansicht medizinischer Experten, die vom ersten Richter, der den Auslieferungsfall verhandelte, akzeptiert wurde, besteht für Assange die Gefahr, dass er Selbstmord begeht, sollte er in der strengen Isolation eines US-Hochsicherheitsgefängnisses landen.

Die Tränen der Medien für Nawalny strotzen nur so vor Heuchelei.

Blankoscheck

Eine weitere aufschlussreiche Ähnlichkeit zwischen dem Fall Assange und dem Fall Israel besteht darin, dass beide Fälle nur vor Gericht verhandelt werden, weil Washington auf seinem Standpunkt beharrt und sich geweigert hat, die rechtlichen Fragen zu klären, obwohl sie äußerst bedrohliche Auswirkungen haben.

Würden die USA ihr Auslieferungsersuchen zurückziehen, könnte Assange sofort freigelassen werden. Die bedrückende Wolke, die über der Zukunft einer freien Gesellschaft hängt, einer Gesellschaft, die das Recht und die Fähigkeit hat, ihre Beamten für Fehlverhalten zur Rechenschaft zu ziehen, würde sich sofort lichten.

Grundlegende Freiheiten, wie sie im Ersten Zusatzartikel der US-Verfassung verankert sind, werden nur deshalb beschnitten, weil in der politischen Klasse der USA – von den Demokraten bis zu den Republikanern – ein Konsens darüber herrscht, diese Rechte auszulöschen.

Würden die USA darauf bestehen, dass das massenhafte Abschlachten von Kindern im Gazastreifen aufhört – bisher sind mehr als 12.000 gestorben -, würden Israels Waffen sofort verstummen.

Palästinensische Kinder laufen nach einem israelischen Luftangriff im südlichen Gazastreifen am 22. Februar 2024 an den Trümmern einer Moschee vorbei (Said Khatib/AFP)

Würde Israel aufgefordert, die Besetzung der palästinensischen Gebiete und die seit 17 Jahren andauernde Belagerung des Gazastreifens zu beenden, und würden die USA einen wirklich unparteiischen Ansatz für Friedensgespräche wählen, könnte der Weltgerichtshof seine Anhörungen gegen Israel einstellen. Seine Stellungnahme wäre dann überflüssig.

Washington hat ungeachtet seiner Beteuerungen eine solche Macht. Es sind die USA und ihre Verbündeten, die Israel mit Bomben und Munition versorgen. Die USA und ihre Verbündeten leisten die militärische Hilfe und die diplomatische Deckung, die es Israel ermöglicht, im ölreichen Nahen Osten als Kampfhund zu agieren.

Israels Unnachgiebigkeit, sein Hunger nach fremdem Land, seine Entmenschlichung des palästinensischen Volkes und sein ständiger Rückgriff auf militärische Optionen müssten, wenn auch widerwillig, aufgegeben werden, wenn die USA ihm nicht einen Blankoscheck ausstellen würden.

Stattdessen legten die USA diese Woche im Sicherheitsrat ihr Veto ein und blockierten damit die Bemühungen, einen Waffenstillstand zur Beendigung des Völkermords durchzusetzen. Das Vereinigte Königreich enthielt sich der Stimme.

Ebenfalls in dieser Woche erklärten US-Beamte den Richtern des Weltgerichtshofs, sie sollten Israel nicht zu einem baldigen Ende der Besatzung auffordern. In Orwellscher Manier wurden die jahrzehntelange gewaltsame Unterdrückung durch Israel und die illegale Besiedlung palästinensischen Landes von den USA als „Israels sehr reale Sicherheitsbedürfnisse“ bezeichnet.

Einschüchterungskampagne

Die Fälle sind noch auf eine andere Weise miteinander verbunden.

Im Fall Assange fordern die USA eine absolute globale Gerichtsbarkeit, um Kritiker zu jagen, die den Schleier der Geheimhaltung lüften wollen, der westliche Beamte vor der Rechenschaftspflicht für ihre Verbrechen schützt.

Sie wollen diejenigen zum Schweigen bringen, die ihre Lügen, Täuschungen und Heucheleien aufdecken wollen. Er hofft, diejenigen in seinem Gefängnissystem verschwinden lassen zu können, die versuchen, das selbsterklärte Engagement des Westens für eine demokratische Ordnung und rechtmäßiges Verhalten durchzusetzen.

Parallel dazu und aus ähnlichen Gründen fordert Washington für sich selbst und für Klientenstaaten wie Israel das Gegenteil. Es besteht auf absoluter weltweiter rechtlicher Immunität, was auch immer sie tun.

Es sind die Kriegsverbrecher und Völkermörder in Washington, die frei sind, während Assange in einem Kerker eingesperrt ist und die Menschen in Gaza langsam verhungern.

Das Veto des IGH im Sicherheitsrat wird zu diesem Zweck eingesetzt, ebenso wie seine Einschüchterungskampagne gegen Justizbehörden, die die phantasievolle Vorstellung hegen, dass dasselbe Völkerrecht, das zur Eindämmung von Feinden eingesetzt wird, auch Washington und seine Verbündeten einschränken könnte.

Als das Schwestergericht des IGH in Den Haag, der Internationale Strafgerichtshof, versuchte, gegen die USA wegen Kriegsverbrechen in Afghanistan und gegen Israel wegen Gräueltaten in den besetzten palästinensischen Gebieten zu ermitteln, geriet Washington in Rage.

Es verhängte finanzielle Sanktionen gegen führende Persönlichkeiten des IStGH und versperrte den Ermittlern die Einreise, so dass sie ihre Aufgaben nicht wahrnehmen konnten. In ähnlicher Weise hat Israel einer Reihe von UN-Sonderberichterstattern die Einreise in die besetzten palästinensischen Gebiete verweigert, um über die dortigen Menschenrechtsverletzungen zu berichten.

So wie die Verfolgung von Assange andere Journalisten davon abhalten soll, US-Beamte für ihre Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen, soll die Einschüchterung der höchsten Justizbehörden der Welt eine klare Botschaft an die nationalen Gerichtssysteme senden. In London scheint diese Botschaft jedenfalls lautstark aufgenommen worden zu sein.

Informationsdefizit

Ein anderer Zusammenhang ist vielleicht der wichtigste. Assange bemerkte einmal: „Fast jeder Krieg, der in den letzten 50 Jahren begonnen hat, war das Ergebnis von Medienlügen.“

Nur aufgrund eines Mangels an wirklichen Informationen – sei es, dass sie von Journalisten aus Angst, die Mächtigen zu verärgern, unterschlagen werden, sei es, dass sie durch die selbstsüchtige Geheimhaltungspolitik der Mächtigen vor der Öffentlichkeit abgeschirmt werden – können Staaten ihre Öffentlichkeit davon überzeugen, sich für Kriege und die gewaltsame Aneignung von Ressourcen einzusetzen.

Die einzigen, die von diesen Kriegen profitieren, sind eine kleine, wohlhabende Elite an der Spitze der Gesellschaft. Allzu oft sind es die einfachen Menschen, die den Preis dafür zahlen: entweder mit ihrem Leben oder durch die Schädigung von Teilen der Wirtschaft, von denen die Öffentlichkeit abhängig ist.

Der anhaltende Stellvertreterkrieg in der Ukraine – ein von der Nato finanzierter und bewaffneter Krieg mit Russland, der die Ukraine als Schlachtfeld nutzt – ist ein perfektes Beispiel dafür. Es sind ganz normale Ukrainer und Russen, die dabei sterben.

Krieg gegen Gaza: Der Westen wird an der Seite Israels vor dem Völkermordgericht auf der Anklagebank sitzen

Mehr lesen “

Obwohl der Westen das Blutvergießen angeheizt hat, wurden die europäischen Volkswirtschaften zerstört und weiter deindustrialisiert, während als direkte Folge der Kämpfe ein weiterer Anstieg der Verbraucherpreise die Schwächsten getroffen hat.

Doch einige wenige – darunter die großen Energiekonzerne und Waffenhersteller sowie deren Aktionäre – haben von dem Krieg profitiert. Im Gazastreifen wurde genau der gleiche Plan verfolgt.

Es ist die Aufgabe der Medien, der westlichen Öffentlichkeit die Zusammenhänge aufzuzeigen, indem sie als Wächter der Macht fungieren. Aber wieder einmal haben sie bei dieser ihrer wichtigsten beruflichen und moralischen Pflicht versagt. Die Schurken sind wieder einmal mit ihren Verbrechen davongekommen.

Die Kriegsverbrecher und Völkermörder in Washington sind frei, während Assange in einem Kerker eingesperrt ist und die Menschen in Gaza langsam verhungern.

Assanges Projekt war darauf ausgerichtet, all dies umzukehren. Es ging darum, die Kriegsverbrecher in den westlichen Hauptstädten durch Wahrheitsfindung und Transparenz zur Rechenschaft zu ziehen. Es ging darum, den Schleier zu lüften.

Wäre Assange frei und würden die Whistleblower und Menschen mit Gewissen in den Korridoren der Macht durch seine Behandlung nicht terrorisiert, sondern ermutigt, könnten wir in einer Gesellschaft leben, in der unsere Führer es nicht wagen, einen Völkermord zu bewaffnen und sich nicht an der Verhungerung von zwei Millionen Menschen beteiligen würden.

Deshalb sind die Schicksale der Menschen in Gaza und von Julian Assange so eng miteinander verknüpft.

Jonathan Cook ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog sind zu finden unter www.jonathan-cook.net

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …