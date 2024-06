Biden exploits WWII heroism to promote U.S. fascist aggression against Russia In truth, U.S. imperialism and its NATO war machine have resurrected the aggression of Nazi Germany against Russia. ❗️Join us on Telegram, Twitter , and VK. Contact us: info@strategic-culture.su…

© Foto: Public Domain

Biden nutzt das Heldentum des Zweiten Weltkriegs zur Förderung der faschistischen Aggression der USA gegen Russland

Von Finian Cunningham

10. Juni 2024

In Wahrheit haben der US-Imperialismus und seine NATO-Kriegsmaschinerie die Aggression von Nazi-Deutschland gegen Russland wieder aufleben lassen.

Eine wohlwollende Sichtweise wäre, dass US-Präsident Joe Biden kein Bewusstsein und daher keine Scham hat. Aber was er letzte Woche anlässlich des 80. Jahrestages der Landung der Alliierten am D-Day getan hat, war dennoch widerwärtig. Er nutzte das historische Ereignis, um den Stellvertreterkrieg der NATO gegen Russland auf billige Weise zu rechtfertigen.

Biden hielt eine Rede unter freiem Himmel an der Pointe du Pointe in der Normandie. An diesem Ort stürmten 225 US-Ranger am 6. Juni 1944 während der D-Day-Landung im Nordwesten Frankreichs den Strand. Die amerikanischen Truppen erklommen die Klippen unter ständigem Beschuss, um die deutschen Stellungen für schwere Artillerie zu erobern. Der waghalsige Angriff trug dazu bei, den deutschen Beschuss auf Tausende anderer alliierter Truppen zu entschärfen, die an diesem Tag ebenfalls die Strände der Normandie stürmten.

„Mein Gott, wie haben sie das geschafft?“, fragte Biden voller Ehrfurcht.

Die Tapferkeit dieser amerikanischen Soldaten und ihre Aufopferung an diesem Tag sind unbestreitbar. Mehr als die Hälfte der Speerspitze der Rangers kam dabei ums Leben. Die Landung am D-Day war eine der größten militärischen Streitkräfte, die jemals zusammengestellt wurden. Die zweite Front, die sie gegen Nazi-Deutschland eröffnete, führte zur endgültigen Niederlage in Berlin im Mai 1945, weniger als ein Jahr später.

Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass die Sowjetunion bereits drei Jahre vor der Landung der Briten und Amerikaner in Westeuropa gegen das Dritte Reich gekämpft hatte. Stalin hatte Roosevelt und Churchill angefleht, die Westfront viel früher zu öffnen, ohne Erfolg.

Es war die sowjetische Rote Armee, die Hitlers Regime den entscheidenden Schlag versetzte und in zahllosen heldenhaften Schlachten bis zur endgültigen Eroberung Berlins 90 Prozent der Wehrmachtsverluste einfuhr. Das ikonische Hissen der Roten Fahne über dem Reichstag war ein passendes Symbol dafür, wer der Hauptsieger über Nazi-Deutschland war.

Ohne die Opfer der amerikanischen, britischen und anderen alliierten Truppen in der Normandie schmälern zu wollen, war ihr Einsatz nur ein Nebenschauplatz im Vergleich zum Hauptereignis des sowjetischen Triumphs und der sowjetischen Opfer – mehr als 27 Millionen Sowjetbürger, darunter etwa 10 Millionen Soldaten, wurden im Krieg getötet, verglichen mit weniger als einer Million US-amerikanischer und britischer Soldaten.

Der amerikanische und britische nationale Narzissmus projiziert natürlich gerne eine übergroße Rolle, die die Landung am D-Day gespielt hat. Hollywood-Präsentationen wie Steven Spielbergs Spielfilm Saving Private Ryan sind in ihrer selbstgefälligen Aneignung historischer Tapferkeit geradezu erschreckend. Lächerlicherweise war der Schauspieler Tom Hanks, der die Hauptrolle in Saving Private Ryan spielte, bei den Veranstaltungen zum 80. Jahrestag in Frankreich anwesend und gab den Medien Interviews über die historische Bedeutung der Invasion. Wie peinlich, dass Hollywood-Versionen der Geschichte als Tatsachenberichte gelten und der Öffentlichkeit von den „Mainstream-Medien“ als seriös präsentiert werden.

Wie auch immer, die amerikanische und britische Presse geht mit der eingebildeten Vorstellung hausieren, dass der Zweite Weltkrieg durch den Mut und die Anstrengungen ihrer Soldaten gewonnen wurde. Diese absurde Voreingenommenheit ist seit langem in Hollywood und den Massenmedien verankert. Die Verzerrung hat jedoch ein Ausmaß erreicht, das zu einer eklatanten Verfälschung führt, da russische Vertreter nicht einmal bei den Gedenkveranstaltungen zugelassen waren. Dies ist natürlich auf den Krieg in der Ukraine und die westliche Propaganda zurückzuführen, die Russland als Aggressor in der Ukraine verunglimpft. Die Widersprüche wären nicht mehr zu ertragen.

Man stelle sich das vor. Eine vermeintlich große Veranstaltung, die dem Sieg über Nazideutschland gewidmet ist, besitzt die Dreistigkeit, den entscheidenden Beitrag der Sowjetunion nicht offiziell zu würdigen.

Und nicht nur das: Der amerikanische Präsident Joe Biden besitzt die Unverfrorenheit, die Landung am D-Day zu benutzen, um die Ausweitung des gegenwärtigen Stellvertreterkriegs der US-geführten NATO gegen Russland zu rechtfertigen. Biden benutzt seine Fälschung des Zweiten Weltkriegs als Treibmittel für den Beginn des Dritten Weltkriegs. Das ist mehr als bösartige Dummheit. Es ist kriminell im Sinne der Nürnberger Definition.

Zum Angriff der U.S. Rangers auf Pointe du Hoc am 6. Juni 1944 erklärte Biden: „Sie durchbrachen Hitlers Atlantikwall. Und sie wendeten mit dieser einen Anstrengung den Lauf des Krieges, der begann, die Welt zu retten.“

Es ist eine unglaubliche Arroganz, wenn Biden behauptet, dass die Landung am Strand „die Flut des Krieges wendete und die Welt rettete“.

Jeder ehrliche Historiker, unabhängig von seiner Nationalität, würde behaupten, dass sich das Blatt des Krieges während der Schlacht von Stalingrad 1943 und zahlreicher anderer Schlachten an der Ostfront wendete, die die furchterregende Kriegsmaschine der Nazis dezimierten.

Biden fuhr mit seiner hollywoodesken Erzählung fort: „Ein gefürchteter Diktator, der einen ganzen Kontinent erobert hatte, hatte endlich seinen Meister gefunden. Wegen ihnen wendete sich der Krieg.“

Auch hier erfindet Biden wieder etwas, um Amerikas Mythen über seine vermeintlichen Tugenden und seine außergewöhnliche Führungsrolle in der „freien Welt“ zu untermauern.

Er sagt über die US-Soldaten in der Normandie: „Sie stellten sich gegen Hitlers Aggression.“

Erweisen wir diesen amerikanischen und anderen alliierten Soldaten den ihnen gebührenden Respekt. Ja, sie haben sich gegen Hitler und die faschistische Aggression in Europa gewehrt. Das taten auch die sowjetischen Soldaten, mit denen der Westen im Zweiten Weltkrieg verbündet war.

Dann verdreht Biden die Erzählung mit abscheulicher Absicht. Er fragt: „Zweifelt irgendjemand daran – zweifelt irgendjemand daran, dass sie [die US-Truppen bei der Landung am D-Day] wollen würden, dass Amerika sich heute gegen Putins Aggression hier in Europa stellt?“

Biden fährt fort: „Wir haben uns heute hier versammelt, um nicht nur diejenigen zu ehren, die an diesem Tag, dem 6. Juni 1944, so bemerkenswerten Mut bewiesen haben. Es geht auch darum, dem Echo ihrer Stimmen zu lauschen, sie zu hören, denn sie rufen uns, und sie rufen uns jetzt.

„Sie fragen uns: Was werden wir tun?

„Sie fordern uns nicht auf, diese Klippen zu erklimmen, aber sie fordern uns auf, dem treu zu bleiben, wofür Amerika steht.

„Sie verlangen von uns nicht, dass wir ihre Arbeit machen. Sie bitten uns, unsere Aufgabe zu erfüllen: die Freiheit in unserer Zeit zu schützen, die Demokratie zu verteidigen, sich gegen Aggressionen im Ausland und im eigenen Land zu wehren, Teil von etwas zu sein, das größer ist als wir selbst.“

Bidens Verdrehung der Geschichte und der historischen Niederlage des Faschismus ist atemberaubend. Er setzt das heutige Russland mit Nazideutschland und Putin mit Hitler gleich. Dies ist sicherlich der Gipfel der Russophobie. Und ein unglaublich gefährlicher Höhepunkt des Angriffs, den Washington seit dem CIA-Putsch im Jahr 2014 in der Ukraine führt.

In Wahrheit haben der US-Imperialismus und seine NATO-Kriegsmaschinerie die Aggression von Nazi-Deutschland gegen Russland wieder aufleben lassen. Diese Aggression riskiert rücksichtslos und verbrecherisch einen nuklearen Flächenbrand. Biden und die herrschende Klasse des Westens haben jede diplomatische Lösung für den schlimmsten Konflikt in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg abgelehnt und eskalieren einseitig die Provokationen gegen Russland, ohne der westlichen Öffentlichkeit Rechenschaft abzulegen, und das alles auf der Grundlage von Lügen und Verzerrungen.

Biden und seinesgleichen aus dem Westen sind die Verkörperung der faschistischen Aggression von heute.

Und eine Beleidigung nach der anderen: Biden nutzte das Andenken der Soldaten, die vor 80 Jahren im Kampf gegen den Nazifaschismus starben, um den amerikanischen Faschismus heute zu fördern.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …