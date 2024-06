Joe Biden: Pushing America Deeper into the Russian/Ukrainian War Is Joe Biden increasingly slipping America into the quagmire of the Russian/Ukrainian war? Something like the U.S. did in Vietnam? When Russia invaded



Bild von Bohdan Komarivskyi.

Joe Biden: Er treibt Amerika noch tiefer in den russisch-ukrainischen Krieg

von Ralph Nader

11. Juni 2024

Lässt Joe Biden Amerika zunehmend in den Sumpf des russisch-ukrainischen Krieges abgleiten? So wie die USA es in Vietnam getan haben?

Als Russland am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschierte, kündigte Biden an, die US-Regierung werde der Ukraine helfen, „so lange es nötig ist“. Obwohl er jemand ist, der Vorlesungen über die „Gewaltenteilung“ gehalten hat, setzt er dennoch die einseitige Praxis des Präsidenten fort, die USA ohne Ermächtigung des Kongresses in ausländische Kriege zu verwickeln.

Biden, der sich des russischen Atomwaffenarsenals und der diktatorischen Herrschaft Putins bewusst ist, begann vorsichtig, änderte aber bald darauf wiederholt seine „Nein“-Antworten in „Ja“-Antworten bezüglich einer verstärkten Hilfe für die Ukraine.

Zuerst sagte Biden „Nein“ zur Entsendung einer fortschrittlichen Rakete und dann „Ja“. Dann sagte er „Nein“ zu dem neuesten Panzer und sagte dann „Ja“. Dann sagte er „Nein“ zu F-16-Kampfflugzeugen und sagte dann „Ja“. Dann sagte er „Nein“ zu Streubomben und gab dann bei diesen brutalen Kindermordwaffen nach. (Laut Human Rights Watch ist die Räumung gefährlich, zeitaufwändig und teuer. Um sie gut durchzuführen, sind hochqualifizierte Fachleute mit Spezialausrüstung erforderlich, die sorgfältig Meter für Meter Land markieren und untersuchen.) Biden sagte „Nein“ zum Einsatz von Waffen, die von den USA geliefert werden, um militärische Ziele in Russland anzugreifen. Aber dann sagte er „Ja“ zu Angriffen auf Ziele innerhalb Russlands für „begrenzte Zwecke“. Die ganze Zeit über war er gegen die Entsendung von NATO-Soldaten in die Ukraine, und jetzt lenkt er langsam ein, da einige französische „Militärberater“ auf dem Weg sind, die seine Zustimmung gehabt haben müssen.

Während der blutigen Grabenkämpfe im Stil des Ersten Weltkriegs mit immensen Verlusten auf beiden Seiten scheint Joe Biden bereit zu sein, die Ukraine bis zur letzten ukrainischen Familie aufzurüsten. Alle in seinem Umfeld glauben, dass nur Friedensverhandlungen diesen Krieg beenden können. Dennoch versäumte es Biden, sein Außenministerium und den britischen Premierminister zu weiteren produktiven Verhandlungen zwischen russischen und ukrainischen Delegationen in der Türkei während des ersten Kriegsmonats zu drängen.

Biden akzeptierte den Ratschlag, dass die Ukraine ein besseres Ergebnis erzielen würde, wenn die Russen an die Grenze zurückgedrängt würden. Das ist nicht geschehen und wird wohl auch in nächster Zeit nicht geschehen.

Also fließen die zig Milliarden Dollar in die Ukraine. Die israelische Führung nutzte die Gesetzgebung zur Unterstützung der Ukraine, um weitere Milliarden für Waffen und Kriegskosten aus dem defizitären Haushalt von Biden zu erhalten. In der Zwischenzeit bleiben die lebensnotwendigen Dinge für Millionen amerikanischer Kinder und ihre bedürftigen Eltern unterfinanziert oder werden nicht finanziert.

Was diesen Kongress betrifft, so haben seine Ausschüsse die Tradition fortgesetzt, keine intensiven öffentlichen Anhörungen zur Überwachung der Politik abzuhalten, wie es Senator William Fulbright zum Vietnamkrieg getan hat. Die „Kriege der Wahl“ in Afghanistan und im Irak (d.h. illegale Angriffskriege), die sich über viele Jahre hinzogen, zeugten von einem kapitulierenden Kongress, der ernsthafte öffentliche Anhörungen vermied, selbst zu den jährlichen 50 Milliarden Dollar, die für diese militärischen Abenteuer ausgegeben wurden, die den Ausschussprozess gänzlich umgingen.

Der Verfassungsrechtler Bruce Fein, der über 200 Mal vor Kongressausschüssen ausgesagt hat, hat über diese Kapitulation des Kongresses in unserer Printzeitung Capitol Hill Citizen (siehe capitolhillcitizen.com) sowie in seinem neuen Bericht Congressional Surrender and Presidential Overreach (Kapitulation des Kongresses und Übergriff des Präsidenten) mit einem Vorwort des Kongressabgeordneten Jamie Raskin geschrieben.

Kümmert es irgendjemanden in der ohnmächtigen Bürgerschaft wirklich, dass ihr direktester Regierungszweig – die 535 Gesetzgeber – seine präzisen und ernsthaften verfassungsmäßigen Verpflichtungen nicht wahrnimmt, wie z.B. die ausschließliche Befugnis, Kriege zu erklären? Seit vielen Jahren steht es den US-Präsidenten frei, ungestraft Kriege, Minikriege und bewaffnete Überfälle in jedem beliebigen Land zu beginnen. Dies ist eine verfassungsmäßige Befugnis, die die Exekutive dem Kongress entrissen hat, der die Verantwortung, die ihm von unseren Gründervätern eindeutig übertragen wurde, nicht übernehmen will.

Ein wenig beachtetes praktisches Ergebnis dieses Imperiums ist, dass unsere Regierung es vermeidet, einen „Friedenswettlauf“ anzuführen und die erforderlichen Rüstungskontrollverträge wiederzubeleben, insbesondere die seit langem ins Stocken geratenen oder auslaufenden Atomwaffenverträge mit Russland. Darüber hinaus verbringt Biden weitaus mehr seiner kostbaren Zeit damit, den israelischen Völkermord als Waffe einzusetzen, während er in der Frage, ob Israel Kriegsverbrechen begeht, schwach schwafelt, anstatt seine Zeit damit zu verbringen, alle lebensrettenden Regulierungsbehörden zu stärken und zu verteidigen, einschließlich des Gesundheits- und des Innenministeriums sowie des Landwirtschaftsministeriums, die entscheidende Aufgaben für Amerika haben. Außerdem lauert auf unseren Milchviehbetrieben eine potenzielle Vogelgrippe-Epidemie, die vernachlässigt wird. (Siehe den Meinungsartikel von Dr. Rick Bright in der New York Times vom 5. Juni 2024 mit dem Titel Why the New Human Case of Bird Flu Is So Alarming).

Biden war immer schnell mit der Lieferung von Waffen und dem Einsatz von Streitkräften im Ausland und sehr langsam bei der diplomatisch motivierten Konfliktvermeidung. Die einzige sehr verspätete Ausnahme war der festgefahrene Krieg gegen die Taliban in Afghanistan. Im Jahr 2021 verließ er Afghanistan abrupt, ohne mehrere Tausend verängstigte Afghanen, die als Fahrer, Techniker und Übersetzer arbeiteten, mitzunehmen, die sich in Gefahr befanden.

Joe Biden tritt in der ersten Präsidentschaftsdebatte am 27. Juni 2024 gegen Trump an. Der verurteilte Schwerverbrecher Donald weiß, wie er seine Gegner in den Debatten dominieren kann, wenn der Moderator den schreienden und lügenden Trump mit der Verletzung der Zeitregeln davonkommen lässt. Es ist jedoch fast sicher, dass er auf Bidens „endlose Kriege“ losgehen wird. Biden sollte besser einen Waffenstillstand für den Gazastreifen aushandeln, denn der gesetzlose, gewalttätige Netanjahu würde es lieben, den gesetzlosen Trump wieder im Weißen Haus zu haben. Als Präsident unterstützte Trump die direkte Annexion der palästinensischen Gebiete und der syrischen Golanhöhen und erkannte Jerusalem als Israels Hauptstadt an.

Nur zur Erinnerung an frühere Kolumnen: „Hör auf, hör jetzt auf, Joe“, sagte Dr. Jill Biden im Dezember zu ihrem Mann, nachdem sie das Massengemetzel an palästinensischen Säuglingen und Kindern gesehen hatte. Senden Sie diese weisen Worte überall hin, wo Sie können. Verbreiten Sie sie VIRAL!

Ralph Nader ist Verbraucherschützer, Anwalt und Autor von Only the Super-Rich Can Save Us!

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …