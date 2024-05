A Brutal Suppression of Speech The increasingly common resort to diktats by U.S. authorities is a notable feature of contemporary American society – in all spheres, writes Michael Brenner. By Michael Brenner Denial of civil liberties, accompanied by punishment for anybody who exposes those violations, has become common

Polizeiinszenierung an der UCLA während studentischer Pro-Palästina-Demonstrationen am 1. Mai. (Zur Verfügung gestellt von Menschen, die an der UCLA protestierten und lagerten, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Eine brutale Unterdrückung der Meinungsfreiheit

Von Michael Brenner

23. Mai 2024

Der immer häufigere Rückgriff auf Diktate durch US-Behörden ist ein bemerkenswertes Merkmal der heutigen amerikanischen Gesellschaft – in allen Bereichen, schreibt Michael Brenner.

Die Verweigerung der bürgerlichen Freiheiten, begleitet von der Bestrafung derjenigen, die diese Verstöße aufdecken, ist im heutigen Amerika alltäglich geworden.

Doch nichts, was die Nation bisher erlebt hat – und wogegen die aufmerksamen Protestierenden protestiert haben – hat uns auf das groteske Schauspiel vorbereitet, das die brutale Unterdrückung der freien Meinungsäußerung auf dem Universitätscampus bietet.

Was wir erleben, ist die eiserne Faust der Autokratie, die eingesetzt wird, um diejenigen einzuschüchtern, zu verletzen und abzuschrecken, die – wie friedlich auch immer – das Recht der Machthaber in Frage stellen würden, der Öffentlichkeit ihre erfundene Version der Wahrheit aufzuzwingen. Darüber hinaus beruht sie auf einer willkürlichen Machtanmaßung, die keine Grundlage im Gesetz oder in der üblichen Praxis hat.

Zwei besondere Merkmale dieser Situation lenken unsere Aufmerksamkeit auf sich. Erstens sind sich alle Teile der gesellschaftlichen Eliten erstaunlich einig über die Richtigkeit der herrschenden Darstellung – und über die Maßnahmen, die sie ergreifen, um sie durchzusetzen.

Das heißt, dass:

1) das Problem als gefährliche Radikalisierung von Studenten durch ruchlose Kräfte darzustellen;

2) Verleumdung der Demonstranten als „Antisemiten“ – trotz der großen Zahl jüdischer Teilnehmer;

3) Ausblendung jeglicher Hinweise auf den Grund und die Beweggründe des Protests: Israels Völkermord an den Palästinensern; und

4) die Notwendigkeit, hart gegen diese aufrührerischen Studenten vorzugehen – physisch durch randalierende Polizisten und administrativ durch summarische Ausschlüsse und Suspendierungen ohne einen Anschein eines ordentlichen Verfahrens.

Diese Behauptungen kommen aus dem Munde von gewählten Vertretern, Polizeikommissaren, Medienpersönlichkeiten, Experten und – was am meisten beunruhigt – Universitätspräsidenten sowie Verwaltungsräten und Kuratorien.

Fakultät unterstützt Studenten

Mitglieder der UCLA-Fakultät, die die Studenten bei dem Pro-Palästina-Lager am 1. Mai unterstützen (zur Verfügung gestellt von Menschen beim UCLA-Protest und -Lager, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Die einzige Ausnahme in dieser Phalanx der Elitesolidarität ist die untypische Bereitschaft von Professoren, sich auf die Seite ihrer Studenten zu stellen und sich gegen die höheren Universitätsbehörden zu stellen, auch wenn sie dabei das Risiko von Repressalien eingehen.

Dies ist ein Bruch mit der gewohnten Ehrerbietung gegenüber Präsidenten, Pröpsten und Vorstandsmitgliedern. Es ist auch eine Abkehr von der bisherigen Weigerung, sich mit den ernsthaftesten und folgenreichsten Problemen zu befassen – seien es die serienmäßigen sinnlosen Kriege der Wahl oder die Massenüberwachung durch Bundes- und Kommunalbehörden oder die Übernahme der nationalen Wirtschaft durch räuberische Finanzunternehmen.

Es gibt plausible Gründe für die Annahme, dass die Bereitschaft derjenigen, die heute die Universität leiten, autokratisch zu handeln, dem Spielraum geschuldet ist, der ihnen dadurch eingeräumt wurde. Das in der akademischen Gemeinschaft verwurzelte Über-Ich hat sich ebenso aufgelöst wie das Gefühl der Verantwortlichkeit. Daher sind sie ermutigt, ohne Rücksicht auf traditionelle akademische Normen willkürlich zu handeln.

Unter den Mitgliedern des Kongresses gibt es lautstarke Petitionen zur Verurteilung und feurige Aufrufe zu schweren Strafen gegen Demonstranten, ihre Sympathisanten und alle anderen, die sich gegen Israels Aktionen aussprechen könnten (z. B. die Richter des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag).

Nur ein Senator, Bernie Sanders, hatte den Mut und die Überzeugung, diesen wütenden Angriff auf die amerikanische Demokratie und die bürgerlichen Freiheiten anzuprangern – wenn auch verspätet.

Die Zahl der lautstarken Kritiker im Repräsentantenhaus lässt sich an den Fingern einer Hand abzählen.

Zweitens steht kein offenkundiges, greifbares nationales Interesse auf dem Spiel. Dies ist kein Vietnam, das mit dem Kalten Krieg begründet werden könnte. Nichts, was in Palästina/Israel geschieht, stellt auch nur die geringste Bedrohung für die Sicherheit der Vereinigten Staaten dar. Es gibt keinen hochgehaltenen Grundsatz, dem sich die führenden Politiker der USA verpflichtet fühlen; ganz im Gegenteil, die Vereinigten Staaten sind selbst Komplize bei schweren Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Präsident Joe Biden hat sowohl den Protesten als auch der brutalen Niederschlagung den Weg geebnet, indem er keine vernünftige Entschuldigung für die Beteiligung Amerikas an einem Völkermord lieferte und Kritiker mit einer Reihe von haarsträubenden Lügen verleumdete.

Die grobe Verunglimpfung von Studenten von allen Seiten verlangt nach einer Erklärung. Das Gleiche gilt für die Freude an ihren körperlichen Misshandlungen. Dies sind keine normalen Verhaltensweisen – im doppelten Sinne des Wortes. Dieses Phänomen ist umso verblüffender, als es keine vernünftige Rechtfertigung gibt.

Die Demonstranten verhielten sich ausnahmslos friedlich, es gab keine Sachbeschädigung, keine Bedrohung von Personen und keine Behinderung des normalen Beitrags der Universitäten.

Die wenigen Ausnahmen, bei denen es zu Ausschreitungen kam, waren darauf zurückzuführen, dass die Behörden schnell zu harten Strafen griffen. Darüber hinaus haben die Studenten im Einklang mit den gepriesenen Grundsätzen der Rede- und Versammlungsfreiheit gehandelt. Sie taten dies aus humanistischer Sorge um andere, frei von jeglichem Eigeninteresse.

[Siehe: Analyse: 97 % der Campus-Gaza-Proteste gewaltfrei].

Ein Teil der Erklärung liegt in diesen Handlungen des moralischen Gewissens selbst. Denn sowohl Selbstlosigkeit als auch Empathie mit fernen Opfern von Missbrauch sind Eigenschaften, die den meisten Machthabern der Nation fremd sind. Die Gegenüberstellung entlarvt die Krassheit der herrschenden Eliten und macht sie wütend. Es macht sie wütend, weil gerade noch genug Gefühle übrig sind, die in einem vagen Gefühl der gemeinsamen Menschlichkeit verwurzelt sind, um das unterdrückte Gewissen zu peinigen und ihr Selbstwertgefühl zu beschädigen.

Autokratische Anwandlungen

Beamte der California Highway Patrol sperren am 2. Mai das Gebiet ab, in dem sich das Studentenlager der UCLA befand. (Darlene L, Matt Baretto, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Ein noch wichtigeres Element ist die wachsende Anziehungskraft autokratischer Verhaltensweisen und Methoden auf Inhaber hoher Ämter. Nicht nur die Insignien der Macht, sondern auch ihre willkürliche Ausübung.

Dieser Impuls ist ein Begleiter und eine Voraussetzung für die Kontrolle von Personen oder Dingen, die diese Anmaßung in Frage stellen könnten. Der immer häufiger werdende Rückgriff auf Diktate durch Behörden ist ein bemerkenswertes Merkmal der heutigen amerikanischen Gesellschaft – in allen Bereichen.

Er ist so alltäglich, dass er weitgehend als Norm akzeptiert wird. Wir erleben dies in öffentlichen und privaten Organisationen – vom Oval Office über die Regierungen der Bundesstaaten bis hin zu Eliteuniversitäten, gemeinnützigen Nichtregierungsorganisationen und Stiftungen.

Natürlich ist diese Einstellung und dieses Verhalten seit langem auch in der Geschäftswelt Standard. In dieser Ära der Straffreiheit ist die Rechenschaftspflicht eine blasse Sache, manchmal. Ein allgemeiner Zustand des sozialen Nihilismus verlockt und ermutigt die Willigen, die sich nach willkürlicher Macht um ihrer selbst willen sehnen – und/oder diejenigen, die die Gelegenheit nutzen, illegale Mittel einzusetzen, um vordefinierte Ziele zu erreichen.

In dem von uns untersuchten Fall haben verschiedene Akteure schnell gehandelt, um die Studentendemonstrationen zu ihrem Vorteil zu nutzen.

An erster Stelle standen dabei die bekennenden Zionisten. Diese heterozyklische Gruppierung wurde von der Mission angetrieben, Israels Angriff auf die Palästinenser zu unterstützen, um ein Groß-Israel „zwischen dem Meer und dem Jordan“ zu schaffen, wie es in der Charta der Likud-Partei proklamiert wird.

An der Spitze standen Biden sowie hochrangige Beamte wie Außenminister Antony Blinken; Kongressmitglieder, die sich entweder stark mit dem jüdischen Staat identifizierten oder der AIPAC seit langem für die Finanzierung von Wahlkampagnen verpflichtet sind; Eigentümer, Verleger und Redakteure der wichtigsten Medien; und Führer evangelikaler Kirchen, die in der Rückkehr der Juden ins Heilige Land ein sicheres Zeichen für den nahenden Tag des Gerichts sehen.

Blinken mit dem israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant in Tel Aviv am 9. Januar (Außenministerium/Chuck Kennedy)

Gemeinsam hatten sie seit dem 7. Oktober ein Narrativ konstruiert, das Israel als den uneingeschränkten „Guten“ darstellte, der das Opfer der grundlosen terroristischen Verbrechen der Hamas war.

Es wurde allgegenwärtig und eisenhart. Abweichungen von dieser Linie wurden als antisemitisch stigmatisiert und unterdrückt. Daher wurde der Aufschwung der studentischen Proteste als unerträgliche Ablehnung dieses Drehbuchs durch Israels Feinde dargestellt. Natürlich folgten harte Maßnahmen.

Die Befürwortung harter Maßnahmen war sowohl implizit als auch explizit. Die Rhetorik des Weißen Hauses gab den Ton an.

Sie ermöglichte es den MAGA-Republikanern im Kongress, ihre eigene Kampagne voranzutreiben, um die Demokraten zu verunglimpfen, indem sie ihnen das Wahl-Albatross des „Woke“-Aktivismus über die Schultern schleuderten, als Teil ihres Plans, die Emotionen der Pro-Israel-Kräfte zu kanalisieren, um sich selbst als die wahren Verteidiger Israels darzustellen – „heiliger als der Papst“.

Darüber hinaus hat der anschließende Strudel, der von den Anwärtern auf die Rolle des Exorzisten der jugendlichen Ketzerei verursacht wurde, Soziopathen verschiedener Couleur dazu veranlasst, sich ins Getümmel zu stürzen.

Da gibt es die militarisierten Krawallpolitiker, die ihre Fantasien vom Einschlagen von Köpfen in Falludscha oder Kandahar ausleben (von denen einige tatsächlich Veteranen dieser Schauplätze waren); die Endzeitfanatiker in gespannter Erwartung des Armageddon im Heiligen Land; die militanten Agitatoren des Kalten Krieges II, die das Bild eines unschuldigen demokratischen Israels mit dem einer tapferen Ukraine verschmolzen, die der Achse des Bösen II, vertreten durch Iran, Russland und China, heldenhaft Widerstand leistet.

Der bezeichnendste Vorfall ereignete sich an der UCLA. Dort überfiel eine maskierte und mit Knüppeln bewaffnete Bande hebräischer Dschihadisten im Schutz der Nacht ein Lager friedlicher Studenten. Fünfzehn der Opfer wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Das Pogrom dauerte drei Stunden lang an.

Die Campus-Polizei und die LAPD-Polizei waren anwesend; ihre einzige Reaktion bestand darin, sich in den Schatten zu verkriechen und sich das Schauspiel anzusehen. Keines der Mitglieder der Bande wurde identifiziert oder festgenommen. Kein Polizeikommandant wurde bestraft oder gemaßregelt.

Karrieristen und Konformisten

Diese verkürzte Taxonomie der Kräfte, die gegen die protestierenden Studenten aufmarschiert sind, lässt die vielen anderen Personen in einflussreichen Positionen, die an dem Psychodrama beteiligt waren, außer Acht – Personen, die weder leidenschaftliche Ansichten über die Protagonisten „dort drüben“ hatten, noch einen offensichtlichen Drang, Macht zu erlangen und sie (miss-)brauchen.

Ihre Komplizenschaft lässt sich anhand zweier grundlegender Elemente in ihrem Wesen und in dem ihrer Institutionen verstehen.

An erster Stelle steht der Karrierismus – im weitesten Sinne. Der Aufstieg in Bezug auf Status, Geld und Macht ist für Fachleute in allen Lebensbereichen das oberste Gebot. Dementsprechend ist es unabdingbar, nicht mit dem Boot zu schaukeln oder nicht als Teamplayer angesehen zu werden.

Konformismus ist das Gebot der Stunde. Diejenigen, die sich nicht an diese Ermahnungen halten, werden in der Regel schon früh aussortiert. Das sich daraus ergebende Verhaltensmuster des „Mitmachen, um weiterzukommen“ ist bei Journalisten und Medienvertretern, aufstrebenden Think-Tankern, Akademikern und natürlich der großen Mehrheit der Politiker ausgeprägt und leicht zu beobachten.

Das zweite hervorstechende Element ist die anerzogene Bereitschaft, abweichendes, eigennütziges Verhalten zu tolerieren, das Regeln, Normen, Konventionen – und sogar Gesetze – umgeht. Kurz gesagt, sie wurden an die stark nihilistischen/narzisstischen Tendenzen der heutigen Gesellschaft gewöhnt.

Lassen Sie uns einige der Ereignisse aufzählen, die sie miterlebt haben – und die unausweichlich die Einstellung dazu prägen, was zulässig ist.

Nr. 1) Eine Reihe von US-Präsidenten, die mit systematischem Betrug das Land in gescheiterte, sinnlose Kriege verwickelt haben. Keiner von ihnen wurde zur Rechenschaft gezogen oder auch nur dazu bewegt, sich zu entschuldigen.

15. Dezember 2006: Präsident George W. Bush, Vizepräsident Dick Cheney und Verteidigungsminister Donald H. Rumsfeld verlassen das Pentagon auf dem Weg zu Rumsfelds Abschiedsfeier. (DOD, U.S. Air Force Staff Sgt. D. Myles Cullen)

Nr. 2) Die systematische Überwachung amerikanischer Bürger ohne Durchsuchungsbefehl in offener Verletzung des Vierten Verfassungszusatzes.

Nr. 3) Die Erteilung der Befugnis an den Oberbefehlshaber, Amerikaner im Ausland zu ermorden, wenn sie als Bedrohung für die nationale Sicherheit eingestuft werden.

Nr. 4) Institutionalisierte Folter von „feindlichen Kämpfern“ unter Verletzung sowohl des internationalen als auch des nationalen Rechts.

Jan. 11, 2012: Demonstrant in Washington mit einem Schild von Amnesty International, das das Ende der Militärkommissionen in Guantánamo fordert. (Justin Norman, Flickr, CC BY-SA 2.0)

Nr. 5) Die zahlreichen kriminellen Handlungen, die Donald Trump begangen hat – die prominentesten davon wären so gut wie „offene Fälle“, wenn der mutmaßliche Täter nicht ein rachsüchtiger ehemaliger Präsident wäre.

Nr. 6) Die beispiellosen Maßnahmen von Bundesgerichten (und einigen einzelstaatlichen Gerichten) zur Behinderung von Gerichtsverfahren aus den fadenscheinigsten und fadenscheinigsten Gründen.

Nr. 7) Der Generalstaatsanwalt der Vereinigten Staaten drückt sich vor seiner vereidigten Verantwortung, die Gesetze gegen Kriminalität durchzusetzen, ohne Rücksicht auf Position, Status oder Ansehen.

Nr. 8) Privatunternehmen, die Eigentümer von Social-Media-Websites sind, werden beauftragt, Personen und Inhalte zu zensieren (auf Anweisung von Behörden der Bundesregierung), was einen klaren Verstoß gegen den ersten Verfassungszusatz darstellt.

Sollte es uns überraschen, dass diese Realitäten den Sinn für staatsbürgerliche Verantwortung und das Engagement für die Wahrung der institutionellen Integrität unserer Eliten in allen amerikanischen Institutionen untergraben?

Außerdem sollten wir bedenken, dass sich unsere derzeitige verdrehte Bürgerkultur über einen Zeitraum von 30 Jahren oder mehr herauskristallisiert hat. Daher erscheint das, was wir in einem Amerika nach der Verfassung und nach den Regeln und Normen erleben, als natürlich.

Immer weniger Menschen haben mehr als nur ein schwaches Bewusstsein für etwas anderes. Für die meisten wird das, was sie beobachten, als gegeben hingenommen – in Ermangelung anderer Bezugspunkte. Es geht nicht darum, dass ein altes System von Normen durch ein neues ersetzt wird; vielmehr betreten wir eine Welt, in der es KEINE Normen gibt.

Rehkitz, Wolf und kopfloses Huhn

Schauen wir uns an, wie sich dies unter den Universitätsbeamten abgespielt hat. Zu den akademischen Autoritäten gehören Präsidenten, Regenten, Kuratoren und staatliche oder lokale Amtsträger.

Es lassen sich drei Verhaltensmuster erkennen: das Rehkitz, der Wolf und das kopflose Huhn. Rehkitze sind verletzlich, defensiv, haben wenig Selbstvertrauen und laufen instinktiv weg und verstecken sich, anstatt zu kämpfen. Wenn sie angegriffen werden, erstarren sie; wenn sie einen Befehl erhalten, reagieren sie gehorsam. Das beste Beispiel dafür sind die führenden Köpfe von Harvard, Penn und MIT vor der Sitzung des Bildungsausschusses im Repräsentantenhaus.

Repräsentantin Virginia Foxx bei der Eröffnung einer Anhörung zum Thema Antisemitismus auf dem College-Campus am 5. Dezember 2023. (C-Span Standbild)

Angegriffen von streitlustigen Demagogen, die den Begriff „Ivy League“ als Schimpfwort verwenden, sind sie geschmolzen. Bildlich gesprochen blickten sie auf ihre Füße, drehten ihre Bauernmützen in den Händen und sprachen mit gedämpfter Ehrerbietung.

Absurde Vorwürfe des Antisemitismus, der Beschwichtigung von Hamas-Sympathisanten und des Versagens bei der Wahrung der Ordnung wurden dem Trio entgegengeschleudert. Weder die zivilen Republikaner noch die Demokraten im Ausschuss boten Unterstützung an.

Keiner der Präsidenten konfrontierte seine Ankläger; keiner sprach mit Nachdruck über das Ethos einer Universität; keiner hatte den Stolz, den man von den Vertretern angesehener Institutionen erwartet. Stattdessen griffen sie auf die schwachen Argumente zurück, die ihnen von den Anwälten der Universitäten geliefert wurden, die ihrerseits den Inquisitoren entgegenkamen.

Die Präsidenten tappten also im Dunkeln und versprachen, es besser zu machen. Die Reaktion auf ihre Leistung war durchweg anklagend und negativ. Sie wurden angeklagt, weil sie nicht der zionistischen Linie folgten, die von der amerikanischen Regierung vorgegeben wurde. Es folgten Entschuldigungen. Harvard und Penn feuerten zwei von ihnen.

Die unterwürfigen schriftlichen Entschuldigungen waren nicht genug. Das Board of Governors von Harvard und das Board of Trustees von Penn zwangen die beiden Opferlämmer, über die Planke zu gehen. Die Klingen in ihrem Rücken wurden von einem AIPAC-Apparat und einigen milliardenschweren Spendern gedrückt.

In jedem Fall trat eine bestimmte Person hervor, um das öffentliche Gesicht der empörten Spender zu werden. Der Harvard-Spender war Bill Ackman, der seinen Moment im Rampenlicht genoss, um mit seiner 40-Millionen-Dollar-Spende eine Reihe von Zugeständnissen von der Universitätsverwaltung zu erzwingen, die wiederum von den Gouverneuren erzwungen wurden.

Freies Palästina-Camp der Harvard-Universität, 2. Mai. (Dariusz Jemielniak, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Eine beachtliche Leistung angesichts des 50-Milliarden-Dollar-Stiftungsvermögens von Harvard, das jährlich um etwa 4 Milliarden Dollar wächst – das Zehnfache des Betrags, den der Spender, der zusammen mit anderen Spendern die Universität erfolgreich unter Druck gesetzt hat, zur Verfügung gestellt hat.

Gemeinsam bildeten die oben genannten Personen und Institutionen das Wolfsrudel. Sie waren imposant, schlugen schnell zu und waren sich ihres Status als führende Raubtiere der akademischen Welt sicher. Sie hatten keine Skrupel, jeden zu eliminieren, der ihrer Meinung nach dem Ruf ihrer Universität schadete oder, was noch unerträglicher war, ihre Autorität in Wort oder Tat in Frage stellte.

Ein ähnliches Spektakel hat sich an den Universitäten im ganzen Land abgespielt – mit einigen kleinen Unterschieden in den Modalitäten.

Ernüchternd ist die Tatsache, dass kein einziger Universitätspräsident, kein einziges Gremium die Integrität seiner Institution, den Grundsatz der freien Meinungsäußerung, der ihren Kern ausmacht, unverblümt verteidigt oder es gewagt hat, die Polizeikrawalle in Emory, an der Columbia und an der UCLA zu verurteilen.

Die einzige Universitätspräsidentin, die sich hervorgetan hat, war Minouche Shafik von der Columbia University. Sie präsentierte sich als rücksichtslose Eiserne Lady, die fähig und willens ist, die Unterwanderer der guten Ordnung zu vernichten – sowohl mental als auch physisch.

Ihre Reaktion bestand in einer Flut von gegen die Demonstranten gerichteten Ad-hominem-Anschuldigungen, einer völligen Ignorierung der vielfältigen Schikanen sowohl gegenüber den Demonstranten als auch gegenüber den muslimischen Studenten im Allgemeinen (einschließlich körperlicher Angriffe durch ehemalige IDF-Austauschstudenten), sofortigen summarischen Ausweisungen und einer Aufforderung an den New Yorker Bürgermeister Eric Adams (selbst ein Schakal, der sich als „Wolf“ ausgibt), 1.000 Polizisten zur Säuberung des Campus zu schicken. Die Columbia University ist seit heute geschlossen, und es herrscht quasi Kriegsrecht.

Studenten vor den Toren des Columbia-Campus schwenken palästinensische Flaggen durch die Gitterstäbe, 22. April. (SWinxy, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

[Die Verwendung des Begriffs „Wolf“ ist eine Verleumdung der tatsächlichen Wölfe. Sie sind nicht in dem Sinne bösartig, wie es hier suggeriert wird. Sie jagen/kämpfen nur, wenn es zum Überleben notwendig ist. Auffallend ist, dass sie einen ausgeprägten Sinn für das gemeinschaftliche Wohlergehen haben.

Das „Establishment“ des Rudels weiß, dass die Sorge um das Wohlergehen aller seiner Mitglieder – insbesondere der Jungtiere – eine Voraussetzung dafür ist, nicht auszusterben. In dieser Hinsicht zeigen Wölfe eine dem Menschen überlegene funktionale Intelligenz].

Shafik hat eine ungewöhnliche Herkunft für eine Universitätspräsidentin. Sie ist eine britisch-ägyptische Baronin, die ihre Karriere bei der Bank of England, der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds gemacht hat.

Als Tochter sehr wohlhabender Landbesitzer am Nil scheint Shafik die Studentendemonstrationen als eine Art Bauernaufstand zu betrachten. Sie reagierte entsprechend – ohne zu zögern mit Gewalt in Form der New Yorker Polizei, die in Einsatzkleidung und mit gezogenen Waffen das Lager der Studenten rücksichtslos auflöste und über 100 von ihnen schlug und verhaftete.

Shafik auf der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums 2020. (Weltwirtschaftsforum/Faruk Pinjo, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

Sie wurden wegen „kriminellen Hausfriedensbruchs“ auf ihrem eigenen Campus angeklagt.

In Chris Hedges Worten,

„Diese Verwalter verlangen…..totalen Gehorsam. Dissens. Freiheit der Meinungsäußerung. Kritisches Denken. Moralische Empörung. Das alles hat keinen Platz in unseren von Unternehmen geführten Universitäten.“

Die Baronin war noch nicht fertig – es musste noch ein weiterer Schleier fallen, damit ihr ganzer Charakter zum Vorschein kam. Wie die New York Post am 11. Mai unter Berufung auf einen Studentenjournalisten berichtete:

„Die Präsidentin der Columbia University, Minouche Shafik, wird nächste Woche die größte Zeremonie für Abschlussschüler auf dem Campus auslassen ….

In einer Mitteilung an die Studenten des Columbia College, das von mehr als der Hälfte der Studenten der Universität besucht wird, hieß es, Shafik werde nicht am „Class Day“ teilnehmen. Bei den Feierlichkeiten zum „Class Day“ treten in der Regel Studenten und Hauptredner auf, und die Absolventen haben die Gelegenheit, über die Bühne zu gehen und dem Dekan und dem Universitätspräsidenten die Hand zu schütteln, bevor ihnen offiziell der Abschluss verliehen wird. Der Klassentag ist auch eine wichtige Gelegenheit für Freunde und Familienmitglieder, den Abschluss des Studiums an der 90.000 Dollar teuren Universität zu feiern.“

Shafiks Abwesenheit bei der Veranstaltung am 14. Mai wurde stillschweigend in einem Nachtrag zu einer Informations-E-Mail zum Class Day angekündigt, die an die Studenten verschickt wurde.

Die große Mehrheit der Universitätsbehörden ist weder ein Kitz noch ein Wolf – ihre moralische DNA zeigt mutierte Abstammungen von beiden. Sie sind kopflose Hühner.

Ihre charakteristische Reaktion war Schock und Angst, als sie mit einer Situation konfrontiert wurden, in der sie weder die Eignung noch die Erfahrung noch die Persönlichkeit hatten, um zu verstehen, was vor sich ging – geschweige denn, um es zu bewältigen.

Die anfängliche Lähmung wich schnell einem sporadischen, impulsiven Handeln. Ihre Führungshandbücher ermahnten sie, etwas zu tun – unabhängig davon, ob es Teil eines durchdachten Plans oder einer Strategie war oder nicht. Ihre Standardmaßnahme war, die Polizei zu rufen.

Das würde zumindest den Campus für die Abschlussfeierlichkeiten räumen, den Eindruck erwecken, dass der Anschein von Ordnung wiederhergestellt ist, und für ein besseres Bild sorgen, sobald die Trümmer und das Blut von den Lagern beseitigt sind.

Mit den protestierenden Studenten reden? Für die Universitätsleitung kam das nicht in Frage, denn sie wusste nicht, was sie den moralischen Idealisten sagen sollte, die sich für eine Gruppe von Arabern einsetzten. Sie hatten keine konkreten Forderungen – wie z. B. höhere Rabatte auf Fußballtickets – die man in den Griff bekommen konnte. (Was motiviert diese protestierenden Studenten?

Ich kann nicht herausfinden, was für sie dabei herausspringt. Diese Leute sind wie totale Außerirdische. Wie könnte ich mich dann Angriffen aussetzen, in denen mir vorgeworfen wird, ich würde Terroristenfreunde, Antisemiten und Schlägertypen verhätscheln? Das könnte meinen Job gefährden und mich zurück ins Klassenzimmer und in mein stickiges, kleines Abteilungsbüro werfen.)

Das sinnbildliche kopflose Huhn ist die Präsidentin der University of Southern California. Sie hat sich schon vor Beginn der Proteste Berühmtheit verschafft. Als Abschlussrednerin war eine junge muslimische Amerikanerin, Asna Tabassum, vorgesehen, die Biomedizintechnik studiert hatte.

Als bekannt wurde, dass sie sich auf ihrer Twitter-Seite zu palästinensischen Missständen geäußert und die israelische Apartheid verurteilt hatte, wurde die Universität von den üblichen Verdächtigen heftig angeprangert.

Sie verlangten, dass Tabassum der geplante Vortrag untersagt wird. Präsidentin Carol Folt lenkte ein und strich sie aus dem Programm – zusammen mit anderen geplanten externen Rednern. So geläutert konnte die Zeremonie fortgesetzt werden.

In ihrem öffentlichen Schreiben an Tabassum betonte sie, dass die USC nichts gegen sie persönlich habe, bekräftigte die Verpflichtung der Schule zur freien Meinungsäußerung und drückte ihre Zuversicht aus, dass sie bei ihren künftigen Unternehmungen beruflich erfolgreich sein werde.

Leider musste die freie Meinungsäußerung im Interesse der öffentlichen Sicherheit eine Pause einlegen, da Unruhestifter das Verfahren unterbrechen und für Aufruhr sorgen könnten. Spätere Protestkundgebungen wurden auf dieselbe rücksichtslose Weise behandelt.

Folt wurde vom Fakultätssenat gerügt und zum Rücktritt aufgefordert. Die Erwähnung des Namens von Asna Tabassum während der Abschlussfeier löste lauten Beifall aus.

Was soll’s? Es ist zweifelhaft, dass sie wegen dieser Vorwürfe keinen Schlaf fand. Wenn man ein hohes Amt in einer großen Institution bekleidet, hat man schließlich die Verantwortung, harte Entscheidungen zu treffen, die einen zwingen, das Wohlergehen der Institution über die Moral des Alltags zu stellen – hat uns das nicht Präsident Barack Obama in seiner Rede zur Verleihung des Friedensnobelpreises gesagt?

Um eine Perspektive auf diese kopflosen Hühner zu bekommen, muss man bedenken, dass die heutigen Universitätspräsidenten – ebenso wie die Gremien, die sie ernennen – sich kaum mit allgemeinen Bildungsfragen befassen.

Bei nationalen Themen, die über die Grenzen der Universität hinausgehen, sind sie nicht präsent. Die meiste Zeit verbringen sie damit, Geld zu beschaffen, sich bei Ehemaligen einzuschmeicheln, feindlich gesinnte staatliche Gesetzgeber zu besänftigen und die Zahnräder der immer größer werdenden bürokratischen Maschinerie zu ölen, die den akademischen Hain überschattet hat.

Zugegeben, es gibt gelegentlich Krisen: ein Skandal in der Sportabteilung, Kämpfe um Transgender-Toiletten und Ähnliches. Das war’s aber auch schon.

Der Sinn für Mitmenschlichkeit und der Instinkt, diejenigen zu verteidigen, die mutwillig missbraucht werden – wie weit entfernt sie auch sein mögen – ist wieder da. Die spontanen Demonstrationen von Jugendlichen, die ein moralisches Zeugnis ablegen, zeigen, dass die Saat der politischen Tugend die 25-jährige ethische Dürre, die wir erlebt haben, irgendwie überlebt hat.

Diese grünen Triebe sind jedoch zerbrechlich. Die Kampagne, sie auszurotten, wird nicht nachlassen. Vielmehr werden die Anstrengungen zur Sterilisierung des Bodens verdoppelt werden.

Die Träger der willkürlichen Macht reiten geschickt auf einer Welle der Autokratie, die das amerikanische Bürgerleben verändert hat. Einer Wiedergeburt des kollektiven Bewusstseins stehen gewaltige Hindernisse im Weg, die von harten, selbstgerechten Menschen besetzt sind. Wenn diese Hindernisse nicht überwunden werden können, werden wir möglicherweise einen weiteren Rückzug von aufgeklärten Prinzipien erleben, während die Regierung des Volkes, durch das Volk und für das Volk in der nationalen Erinnerung verblasst.

Michael Brenner ist Professor für internationale Angelegenheiten an der Universität von Pittsburgh, mbren@pitt.edu

Übersetzt mit deepl.com



--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …