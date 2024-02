Like Blair and Bush before them, Biden and Starmer will pay a heavy price for backing Israel’s war in Gaza History is going to be a much harsher judge of those political leaders who justified and tolerated Israel’s ethnic cleansing in Gaza

Demonstranten halten Plakate während eines Marsches von Chalk Farm nach Camden Town, in London, am 18. November 2023 (AFP)

Biden und Starmer werden einen hohen Preis für die Unterstützung des israelischen Krieges in Gaza zahlen

Von David Hearst

9. Februar 2024

Die Geschichte wird die politischen Führer, die Israels ethnische Säuberung in Gaza gerechtfertigt und toleriert haben, noch viel härter bestrafen

In den letzten vier Monaten hat der Westen zugesehen, wie der Gazastreifen Block für Block zerstört wurde.

Wohnviertel wurden in Schutt und Asche gelegt, Universitäten, Krankenhäuser und Bibliotheken in die Luft gesprengt. Familien, die die Säulen der Gesellschaft bilden, wurden in ihren Häusern, in denen sie sich versammelt hatten, ausgelöscht.

Die Mittelschicht – Ärzte, Journalisten, Akademiker, Geschäftsleute – wurde dezimiert. Hilfskonvois wurden bombardiert. Die Hungernden, die für Lebensmittel anstanden, oder diejenigen, die einfach nur zu Fuß fliehen wollten, wurden von Scharfschützen erschossen.

Diese Szenen der Verwüstung erinnern an die schlimmsten Verbrechen des Zweiten Weltkriegs.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu schlug ein Angebot der Hamas aus, die Kämpfe einzustellen und seine verbliebenen Geiseln lebend zu befreien, und schwor diese Woche, den Sieg bis zum bitteren Ende zu verfolgen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den Newslettern von MEE

Melden Sie sich an, um die neuesten Meldungen, Einblicke und Analysen zu erhalten, beginnend mit Turkey Unpacked

Rafah, das zum letzten Zufluchtsort geworden ist, wird das nächste Ziel sein. Und dennoch hat diese groß angelegte Operation nach vier Monaten keine Schwierigkeiten, Unterstützer unter denjenigen zu finden, die sich selbst als Liberale bezeichnen.

Den Krieg rechtfertigen

Nach einer nationalen Gedenkfeier für die französischen Opfer des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober wurde der ehemalige französische Präsident Francois Hollande gefragt, ob die französischen Opfer Israels in Gaza nicht dasselbe verdienen.

„Es kann nicht dieselbe Ehrung sein“, sagte Hollande. „Ein Leben ist ein Leben und ein Leben ist gleichwertig mit einem anderen, aber es gibt Opfer des Terrorismus und Opfer des Krieges. Ein Opfer des Terrorismus zu sein, bedeutet, als Franzose oder als Verteidiger einer Lebensweise angegriffen zu werden. Ein Kollateralopfer ist man in einem Krieg […], das ist nicht dasselbe“, fügte er hinzu.

Der dreifache Pulitzer-Preisträger und Kolumnist Tom Friedman rechtfertigte den Einsatz der USA und Israels für den „Dschungel“ mit folgenden Worten.

„Der Iran ist für die Geopolitik das, was eine kürzlich entdeckte Art von parasitärer Wespe für die Natur ist. Was macht diese parasitische Wespe? Laut Science Daily „injiziert die Wespe ihre Eier in lebende Raupen, und die Baby-Wespenlarven fressen die Raupe langsam von innen auf und platzen auf, wenn sie sich satt gefressen haben“.

Weder Biden noch Starmer sehen die Gefahr, in der sie sich wegen Gaza befinden. Aber das taten Bush und Blair auch nicht, als sie in den Irak einmarschierten

„Gibt es eine bessere Beschreibung für den Libanon, den Jemen, Syrien und den Irak heute? Sie sind die Raupen. Das Korps der Islamischen Revolutionsgarden ist die Wespe.

„Die Houthis, die Hisbollah, die Hamas und die Kataib Hisbollah sind die Eier, die im Inneren des Wirtes – Libanon, Jemen, Syrien und Irak – schlüpfen und ihn von innen heraus auffressen. Wir haben keine Gegenstrategie, die die Wespe sicher und effizient tötet, ohne den ganzen Dschungel in Brand zu setzen.“

Die Idee, dass Juden Parasiten sind, stammt aus dem Zeitalter der Aufklärung, wurde aber von den Nazis in Deutschland und Österreich wieder aufgegriffen. Ein Nazi-Plakat, das Juden mit Läusen vergleicht, die Typhus verursachen, ist im Holocaust-Museum in Washington ausgestellt. Friedman würde gut daran tun, es zu besuchen, ebenso wie der Redakteur der New York Times, der seinen Artikel veröffentlicht hat.

Hollande und Friedman sind am Ende ihrer Laufbahn angelangt. Aber US-Präsident Joe Biden und der Labour-Chef Keir Starmer sind es nicht. Beide stehen in diesem Jahr zur Wahl.

Eine Belastung für die Wähler

Bidens und Starmers Sorglosigkeit in Bezug auf die Gefahren, die die Unterstützung der israelischen Kampagne in Gaza für sie mit sich bringen könnte, ist bizarr, weil jeder von ihnen Macht über Prinzipien stellt. Sie sind schamlose Versprechensbrecher.

Man hätte von ihnen erwarten können, dass sie vorsichtiger sind, bevor sie Israel auf den Pfad der historischen Schmach folgen. Denn mit jedem Tag, den dieser Krieg andauert, sieht Netanjahu immer weniger wie der Mann aus, auf den man setzen sollte.

Der israelische Feldzug im Gazastreifen wird zu einer Belastung für die Wähler, gerade weil er nun schon den fünften Monat andauert und kein Ende abzusehen ist.

Der Sturz von Saddam Hussein war für die US-Armee keine einfache Machtdemonstration mehr, als der irakische Widerstand begann.

Zwei Jahrzehnte, nachdem George Bush und Tony Blair mit dem Einmarsch in den Irak einen karrierebestimmenden Fehler begangen haben, der einen Schatten wirft, von dem sich keiner der beiden Männer mehr lösen kann, wiederholen Biden und Starmer diesen Vorgang.

Wenn der Moment, in dem Blair das Vertrauen der Nation verspielte, das „dubiose Dossier“ über Saddam Husseins nicht vorhandene Massenvernichtungswaffen war, so kam das Ende von Starmers Ruf bei den britischen Muslimen in einem Interview, das eigentlich ein Routine-Interview bei LBC hätte sein sollen.

Nick Ferrari fragte Starmer, ob Israel das Recht habe, dem Gazastreifen den Strom und das Wasser abzudrehen. Starmer antwortete: „Ich denke, Israel hat dieses Recht. Es ist eine andauernde Situation. Natürlich sollte alles im Rahmen des internationalen Rechts geschehen, aber ich möchte nicht von den Grundprinzipien abweichen, dass Israel das Recht hat, sich zu verteidigen, und dass die Hamas die Verantwortung trägt.“

Er ruderte diese Bemerkung schnell zurück, aber das war der Wendepunkt.

Bidens Wendepunkt kam, als er die vom palästinensischen Gesundheitsministerium angegebene Zahl der Todesopfer anzuzweifeln schien. „Ich habe keine Ahnung, dass die Palästinenser die Wahrheit darüber sagen, wie viele Menschen getötet wurden“, sagte Biden und widersprach damit direkt der Einschätzung der UN und internationaler Menschenrechtsorganisationen, dass ihre Zahlen zuverlässig seien.

„Wir beziehen die Daten der Palästinenser weiterhin in unsere Berichterstattung ein, und die Quellen sind eindeutig“, sagte das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) in einer Erklärung gegenüber Reuters.

Beide Erklärungen haben die öffentliche Meinung auf den Kopf gestellt und eine verheerende Wirkung auf die muslimischen Wähler auf beiden Seiten des Atlantiks gehabt.

Verlust der muslimischen Wählerschaft

Eine am Montag veröffentlichte Umfrage zeigte einen dramatischen Rückgang der Unterstützung für Labour durch britische Muslime.

Die von Survation im Auftrag des Labour Muslim Network (LMN) erhobenen Daten zeigen, dass 60 Prozent der britischen Muslime, die sich für eine Partei entschieden haben, Labour wählen würden. Dies entspricht einem Rückgang von 26 Prozent der Muslime, die zuvor im Jahr 2019 befragt wurden. Nur 43 Prozent sagten, sie würden auf jeden Fall wieder Labour wählen, 23 Prozent waren unentschlossen.

Die Identifikation mit der Labour-Partei ist von 72 Prozent im Jahr 2021 auf 49 Prozent im Jahr 2024 gesunken – mit 38 Prozent der britischen Muslime, die angaben, dass sie nach den letzten 12 Monaten eine ungünstigere Meinung von der Labour-Partei haben. Starmers persönliche Bewertung liegt bei -11 Prozent.

Die Unterstützung für die Labour-Partei unter Muslimen ist seit der Wahl 2019 stetig gesunken, aber der Wendepunkt zum rapiden Rückgang kam im November, einen Monat nach dem Gaza-Krieg. Innerhalb von vier Monaten ist die Unterstützung für die Partei von 70 auf 40 Prozent gesunken.

Starmer hat instinktiv den Rückwärtsgang eingelegt. Kurz nach seinem LBC-Debakel warnte er alle gewählten Vertreter davor, an Protesten gegen den Waffenstillstand teilzunehmen. Als Starmers Weigerung, zu einem Waffenstillstand aufzurufen, zur Abstimmung gestellt wurde, traten mehrere Mitglieder seines Schattenkabinetts zurück.

Seitdem sind mehr als 70 Labour-Abgeordnete in Gebieten wie Oxford, Burnley, Hastings und Norwich zurückgetreten. Die Rücktritte und Ausschlüsse der antizionistischen Linken aus der Partei führen nun zu einem Rückschlag.

Die marginalen Sitze von Wes Streeting, dem Schattengesundheitsminister, und Rushnara Ali, der Schattenministerin für Investitionen, sind bedroht, ebenso wie die Sitze von John Ashworth in Leicester und der Sitz des verstorbenen Tony Lloyd in Rochdale, wo noch in diesem Monat eine Nachwahl stattfindet. Sie alle könnten durch eine muslimische Stimme, die größer ist als die Labour-Mehrheit, umgedreht werden.

Niemand gibt sich der Illusion hin, dass die Stimmen der Muslime Starmer daran hindern könnten, an die Macht zu kommen. Aber sie könnten den Unterschied zwischen einem Erdrutschsieg im Stil Blairs und einer Minderheitsregierung ausmachen.

Sechsunddreißig weitere Sitze, darunter der von Margaret Hodge, die den früheren Labour-Führer Jeremy Corbyn als „verdammten Antisemiten und Rassisten“ bezeichnet hat, könnten in Randgebiete umgewandelt werden.

Überall bilden sich Basisgruppen mit Tausenden von Freiwilligen, die bereit sind, unabhängige Kandidaten zu unterstützen.

Eine Gruppe namens The Muslim Vote (TMV) erklärte, dass sie unabhängige Kandidaten mit Ressourcen, Netzwerken, Freiwilligen und finanziellen Mitteln in Wahlkreisen unterstützen wird, in denen sie glaubt, dass sie ein Publikum hat.

Ein unabhängiger Kandidat könnte durchaus in Starmers eigenem Wahlkreis antreten. Eine junge britisch-palästinensische Kandidatin, Leanne Mohamed, wurde bereits gefunden, um Streeting in Ilford North herauszufordern.

Die Redbridge Community Action Group, die sie vorschlug, versprach, eine Kandidatin vorzuschlagen, die sich „für Palästina, den Nationalen Gesundheitsdienst, Rassismus, Islamophobie und die Lebenshaltungskostenkrise stark machen würde“.

Dies stellt eine starke Verschmelzung von Gaza und der Agenda der Labour-Partei vor Starmer dar. Für all das sind hochambitionierte Apparatschiks wie Streeting anfällig. Streeting selbst ist sich der Gefahr bewusst, in der er sich befindet, und hat begonnen, Plattitüden über die Bedeutung eines palästinensischen Staates zu äußern. Streeting hat sich geweigert, zu einem Waffenstillstand aufzurufen.

Niemand gibt sich der Illusion hin, dass die Stimmen der Muslime Starmer daran hindern könnten, an die Macht zu kommen, aber sie könnten den Unterschied zwischen einem Erdrutschsieg im Stil Blairs und einer Minderheitsregierung ausmachen.

Biden aufgeben

Biden ist in Michigan am verwundbarsten. Angesichts des wachsenden Zorns einer beträchtlichen arabischen und muslimischen Bevölkerung reagierte sein Wahlkampfteam ähnlich wie das von Starmer: Es wollte die Araber abschreiben und andere Wege zum Sieg finden.

Wie Politico berichtete: „Bidens Unterstützung für Israel hat der Kampagne bei der beträchtlichen arabisch-amerikanischen Bevölkerung in Michigan schwer geschadet, und sein Team bemüht sich, andere Wege zum Sieg in dem umkämpften Staat zu finden, so zwei Wahlkampfberater, denen Anonymität gewährt wurde, weil sie nicht befugt sind, öffentlich über die Strategie zu sprechen.“

Dearborn hat die höchste Konzentration von arabischen Amerikanern. Die Stadt ist zum Epizentrum einer nationalen Kampagne gegen Bidens Wiederwahl geworden. In einem Meinungsartikel im Wall Street Journal wurde Dearborn als „Amerikas Dschihad-Hauptstadt“ bezeichnet. Die örtliche Polizeipräsenz wurde daraufhin verstärkt.

Wir können davon ausgehen, dass die gleichen Verleumdungen auch in den britischen rechten Medien auftauchen werden.

Demonstranten demonstrieren für eine Feuerpause in Gaza vor einer UAW-Gewerkschaftshalle während eines Besuchs von US-Präsident Joe Biden in Warren, Michigan, USA, 1. Februar 2024. REUTERS

Demonstranten demonstrieren für eine Feuerpause in Gaza vor einer UAW-Gewerkschaftshalle während eines Besuchs von US-Präsident Joe Biden in Warren Michigan am 1. Februar 2024 (Reuters)

Aktivisten aus Michigan, Minnesota, Arizona, Wisconsin, Florida, Georgia, Nevada und Pennsylvania haben eine „AbandonBiden“-Kampagne ins Leben gerufen, sechs von ihnen in Battleground-Staaten.

„Wir suchen nach Möglichkeiten, einen Koordinationsmechanismus zwischen allen Swing States aufzubauen, so dass wir ständig zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass muslimische Amerikaner in all diesen Staaten auf die Straße gehen und dass Mr. Biden jeden einzelnen von ihnen verliert“, sagte Hassan Abdel Salam, Professor an der Universität von Minnesota und Mitglied der #AbandonBiden National Coalition. „Was Herr Biden direkt hinter mir sehen sollte, sind 111 Wahlmännerstimmen. Und er hat beim letzten Mal mit 74 gewonnen.“

Biden aufgeben, auch wenn der Sieger dieses Wahlkampfes Donald Trump sein sollte, der Erzfeind der Muslime?

Offenbar ja. Eine neue Generation ist auf dem Vormarsch, um das Gesicht der Demokratischen Partei dauerhaft zu verändern. „Wir haben nicht zwei Optionen. Wir haben viele Möglichkeiten“, sagte Jaylani Hussein, Direktor des Council on American-Islamic Relations (CAIR) in Minnesota, in Dearborn, Michigan, auf die Frage nach Alternativen zu Biden.

Die Muslime in den USA erwarten nicht, dass sie besser behandelt werden als unter Biden, aber wenn Biden wiedergewählt wird, ist die Wahl im November ihre einzige Chance, die US-Politik neu zu gestalten.

Biden hat Michigan mit 2,8 Prozentpunkten gewonnen, und die Araber machen fünf Prozent der Stimmen aus. Der erste arabische Bürgermeister von Dearborn, Abdullah Hammoud, hat eine klare Vorstellung davon, was Biden tun soll.

„Es hat in der Geschichte noch nie einen Krieg gegeben, in dem 80 Prozent des Landes völlig dezimiert wurden, in dem 100 Prozent der Bevölkerung vertrieben wurden und in dem 50 Prozent aller Todesopfer Kinder waren. Das hat es noch nie gegeben.

„Wir wollen keine Lippenbekenntnisse, sondern Taten. Wenn Präsident Biden eine entschlossene Haltung einnehmen will, kann er damit beginnen, die Militärhilfe für den Staat Israel einzuschränken. Er könnte damit beginnen, einen Waffenstillstand zu fordern, denn im Moment werden jeden Tag fast 200 Zivilisten getötet. Dies sind greifbare Schritte, die unternommen werden können, denn wir wissen, dass nur diplomatische Bemühungen zu dauerhaftem Frieden und Gerechtigkeit führen können.“

Wir können uns einer Sache sicher sein. Die Geschichte wird ein sehr viel härteres Urteil über die politischen Führer fällen, die die ethnische Säuberung, die derzeit in Gaza stattfindet, gerechtfertigt und toleriert haben.

Die Weigerung von Biden und Starmer, zu einem Waffenstillstand aufzurufen, und ihre Weigerung, das Urteil des Internationalen Gerichtshofs (IGH) zu unterstützen, wonach Israel Maßnahmen zur Einhaltung der Völkermordkonvention ergreifen sollte, wird einen unauslöschlichen Fleck auf ihren Karrieren hinterlassen.

Keiner der beiden Männer sieht die Gefahr, in der sie sich wegen Gaza befinden. Aber das taten Bush und Blair auch nicht, als sie in den Irak einmarschierten.

David Hearst ist Mitbegründer und Chefredakteur von Middle East Eye. Er ist Kommentator und Redner in der Region und Analyst für Saudi-Arabien. Er war der führende Auslandsautor des Guardian und Korrespondent in Russland, Europa und Belfast. Zum Guardian kam er von The Scotsman, wo er als Bildungskorrespondent tätig war.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …