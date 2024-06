Biden scrambles to make concessions as ‚Israel‘ collapses from within Tel Aviv is running short on change to buy more time out of its quickly transpiring political and entity-wide disintegration, with no cards left to play either on the battlefield or military arena.

Biden versucht, Zugeständnisse zu machen, während „Israel“ von innen heraus kollabiert

Von Julia Kassem

Quelle: Al Mayadeen Englisch

4. Juni 2024

Tel Aviv geht das Kleingeld aus, um mehr Zeit aus dem sich schnell vollziehenden politischen und gesamtstaatlichen Zerfall herauszuholen, da es keine Karten mehr hat, die es auf dem Schlachtfeld oder in der militärischen Arena ausspielen kann.

Am Abend des 31. Mai drängte Biden auf die Verabschiedung eines Drei-Punkte-Plans zur Beendigung des Krieges und forderte „Israel“ auf, den mehrstufigen Vorschlag für einen vollständigen israelischen Rückzug aus dem Gazastreifen, einen Gefangenenaustausch und die Wiederaufnahme der humanitären Hilfe für die Enklave im Rahmen eines sechswöchigen (wenn auch wahrscheinlich verlängerten) Waffenstillstands zu akzeptieren. Sein Vorschlag war nicht nur ein Zugeständnis an den palästinensischen Widerstand, sondern entsprach auch dem 3-Punkte-Waffenstillstandsplan, den al-Qassam Monate vor „Israels“ Invasion in Rafah vorgelegt hatte. Nach „Israels“ Ablehnung und dem anschließenden Einmarsch in Rafah machte die Hamas deutlich, dass diese Zugeständnisse das Äußerste wären, wozu sie bereit wäre. Auf der anderen Seite geraten die USA und „Israel“ immer mehr in die Isolation, in die Defensive, in die Verlustzone und in den irreversiblen Schaden auf politischer und militärischer Ebene.

Biden sagte zwar, „Israel“ habe die Hamas-Kräfte in den letzten acht Monaten „vernichtet“, aber die Eile und Dringlichkeit, mit der der US-Präsident auf einen Waffenstillstand drängte, war durch die gegenteilige Realität motiviert: dass der palästinensische und libanesische Hisbollah-Widerstand das besetzte Palästina an den Rand der Befreiung und „Israel“ an den Rand des Zerfalls gebracht hat. Der palästinensische und der libanesische Widerstand haben selbst unter Berücksichtigung ihrer Eskalation nur einen Bruchteil ihrer Kapazitäten ausgeschöpft. Die Tunnel und die Infrastruktur des palästinensischen Widerstands sind noch intakt. Das zionistische Gebilde behauptet, rund 600 Soldaten verloren zu haben, obwohl die Zahl der Soldaten und Offiziere, die Haaretz am ersten Tag der Al-Aqsa-Flutung meldete, viel höher ist, was deutlich macht, dass die tatsächliche Zahl um ein Vielfaches höher ist und der strukturelle Schaden an seinem Militär irreversibel ist.

Während sich das zionistische Gebilde mit dem Zusammenbruch seiner Abschreckungskraft abfindet und die Früchte seiner Strategielosigkeit erntet, sind die USA ebenfalls mit ihren Versuchen gescheitert, die Belastung durch die Widerstandsoperationen der Hisbollah gegen das zionistische Gebilde zu verringern, indem sie separate Friedensabkommen mit der libanesischen Widerstandsgruppe aushandelten. Am 31. Mai reiste der ehemalige israelische Soldat und Biden-Energiebeauftragte Amos Hochstein erneut nach Beirut, um vergeblich zu versuchen, den Libanon mit 12 Stunden mehr Strom zu bestechen und im Gegenzug den Status quo vor dem 7. Oktober an der von Israel besetzten palästinensischen Grenze wiederherzustellen. Die Hisbollah hat jedoch trotz zahlreicher französischer und amerikanischer Versuche seit Monaten deutlich gemacht, dass die Beendigung des Krieges gegen den Gazastreifen die Voraussetzung dafür ist, den Druck auf das zionistische Gebilde an der nördlichen besetzten palästinensischen Front zu verringern. In seiner jüngsten Rede wies der Generalsekretär der Hisbollah, Sayyed Nasrallah, auch auf die Verflechtung des Schicksals Palästinas mit dem des Libanon hin, indem er betonte, warum die Hisbollah in diesen Kampf an der Seite des Gazastreifens eingetreten ist: „Dieser Kampf bedeutet die Zukunft des libanesischen Reichtums und der libanesischen Souveränität, genauso wie er es für Palästina ist.“

Die Hisbollah, die immer noch nur einen Bruchteil ihrer Fähigkeiten einsetzt, hat dann den bereits lahmgelegten Norden des besetzten Palästinas noch weiter heruntergefahren, indem sie mit Burkan-Raketen und Kamikaze-Drohnen, die nicht abgefangen werden konnten, 30 Orte in diesen Siedlungen, vor allem in Kiryat Shmona und auf dem besetzten Golan, ununterbrochen beschossen hat. Nach Angaben israelischer Beamter bleibt den Eliteeinheiten der Hisbollah, den Radwan, nichts anderes übrig, als durchzumarschieren.

Vergleichen Sie dies mit dem Mangel an Visionen, die „Israel“ für seine bröckelnde Zukunft hat, geschweige denn für den Rest dieser Belagerung. Seit dem Beginn der drohenden Invasion der Zionisten in Rafah hat der palästinensische Widerstand auf Schritt und Tritt in Hinterhalte gelockt, Scharfschützen eingesetzt und millionenschwere Armeefahrzeuge zerstört. Unmittelbar nach dem Einmarsch der Zionisten in Rafah verstärkte die Hisbollah ihre Präzisionsangriffe auf israelische Stützpunkte, traf direkt und konsequent ihre Ziele und zerstörte ganze Soldatengruppen. Es war offensichtlich, dass „Israel“ im Vorfeld der Rafah-Invasion monatelang damit verbrachte, zu prahlen und zu drohen, während Hamas und Hisbollah ihre Zeit mit Vorbereitungen und Berechnungen verbrachten und ihre Angriffe mit vernichtender Intensität und Genauigkeit an beiden Fronten intensivierten.

Während die Hamas „Israel“ am Boden ausräucherte, arbeitete die Hisbollah daran, „Israels“ lang gepriesene Luftüberlegenheit zu neutralisieren und außer Gefecht zu setzen. An der Seefront blockierte Ansar Allah die Seewege der zionistischen Entität vollständig und ging damit in die vierte Phase der Eskalation über, indem sie die zionistischen Schifffahrtswege nicht nur durch das Rote Meer, sondern auch durch den gesamten Indischen Ozean vollständig blockierte. Am 30. Mai haben die USA als Reaktion auf ihre Unterstützung des Gazastreifens und den Abschuss der sechsten, 3 Millionen Dollar teuren US-Drohne MQ9 durch die Ansarallah einen Luftangriff auf eine Radiostation in Hodeidah an der jemenitischen Küste durchgeführt, bei dem 16 Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt wurden. Als Reaktion darauf ging Ansar Allah von Angriffen auf mit Israel verbundene Handelsschiffe zu direkten Angriffen auf US-Flugzeugträger über und griff erfolgreich die USS Dwight D. Eisenhower an.

Heute geben die Besatzungsmedien zu, dass sie die Kontrolle über die Grenze des besetzten Palästinas zum Libanon verloren haben, und dass die Rückkehr der Siedler in den Norden des besetzten Palästinas ein weiteres unmögliches Ziel für die Entität ist, das zu ihren anderen gescheiterten Zielen hinzukommt. Über 100.000 Siedler haben das besetzte Palästina verlassen (andere Schätzungen gehen von 60.000 bis 80.000 aus), wobei fast die Hälfte in den nördlichen Städten sicher ist, dass sie nicht zurückkehren werden. Die Siedler sind seit jeher die Grundlage und das Druckmittel der Besatzung, um die Kontrolle über das von „Israel“ besetzte Land zu sichern. Innerhalb der ersten Wochen der Al-Aqsa-Flut wurden bis Ende Oktober 2023 über 28 Siedlungen geräumt.

Heute ist fast die gesamte Region zwischen der libanesisch-palästinensischen Grenze und der Linie von Nahariya nach Safad im besetzten Palästina weitgehend menschenleer. Der Generaldirektor des Büros des ehemaligen israelischen Premierministers Rabin, Shimon Sheves, geht noch einen Schritt weiter und sagt, dass „Israel“ das besetzte al-Jalil eindeutig verloren hat, indem er zugibt, dass „Israels Sicherheitsgürtel mit dem Libanon jetzt durch die Linie Amiad-Acre verläuft“.

Währenddessen wurde der Zerfall „Israels“ sowohl in Bezug auf das Territorium als auch in Bezug auf die Funktionsweise der Regierung der Besatzungseinheit immer deutlicher. Ein von Haaretz veröffentlichter Artikel, wie in der Grafik dargestellt, hebt die neue Grenze hervor, die dem Widerstand der Hisbollah zu verdanken ist. „Israel“ hat nach einem möglichen Waffenstillstand keinen Plan oder Kurs, um die Nordgrenze des von ihm besetzten Landes zurückzuerobern, da die Hisbollah auf dem besten Weg ist, eine neue Sicherheitszone zu errichten.

Die Hisbollah ist auf dem besten Weg, eine neue Sicherheitszone einzurichten. Da die Besatzungsregierung nicht in der Lage ist, die Siedler zurückzuschicken, begann der territoriale Zusammenbruch parallel zum internen administrativen Zusammenbruch der Entität. Die Siedlung Margaliot im Norden des besetzten Palästinas hat sich vor kurzem von der zionistischen Einheit losgesagt, nachdem sich sowohl die Siedler als auch die Verwaltung lautstark über den „mangelnden Schutz“ durch die zionistische Regierung beschwert hatten. Im August, anderthalb Monate vor der Al-Aqsa-Flut, gaben einige Margaliot-Siedler zu, den Schutz der Hisbollah zu bevorzugen. Wenige Tage nach der Invasion in Rafah, bei der die Hisbollah-Drohnen völlig ungehindert und präzise zuschlugen, trafen sich die Führer der nordisraelischen Siedlungen in „Israels“ Forum „Konfliktzone“, um sich in den unabhängigen „Staat Galiläa“ abzuspalten.

Sayyed Nasrallah erinnerte die Führung der zionistischen Entität in seiner letzten Rede am 31. Mai an das Ausmaß ihrer Verluste. Angesichts der Sieges- und Erfolgsmeldungen des israelischen Sicherheitsministers Gallant und des Premierministers Netanjahu entlarvte Sayyed Nasrallah die Banalität ihrer Behauptungen, insbesondere mit der leeren Prahlerei über ihren Abstand zur libanesischen Grenze angesichts der monatelangen israelischen Drohungen mit einer Invasion des Libanon. Die Hisbollah setzte noch einen drauf, indem sie nicht nur eine geschliffene und perfektionierte Präzision an den Tag legte, sondern auch Angriffe aus nächster Nähe führte, wie die äußerst wirkungsvollen Angriffe des libanesischen Widerstands auf den Stützpunkt Ramya und die Hügel von Kfar Chouba, die Dezimierung des Hauptquartiers der 91. militärischen Division der Besatzer oder die Zerstörung des Hauptquartiers der 769.

Die Führung der Entität stand indessen noch nie so kurz vor dem völligen Zusammenbruch. Der Streit zwischen Netanjahu und seinem Sicherheitsminister Gallant hat seinen Höhepunkt erreicht, da der Sicherheitschef darauf besteht, sich mit dem Washingtoner Konsens über die Zukunft der palästinensischen Herrschaft – einer palästinensischen Kompradorenregierung – zu versöhnen, während der israelische Premierminister auf einer vollständigen zionistischen Herrschaft über Gaza besteht. Ein israelischer Soldat in Gaza verstärkte diese Spaltung in seinen Aufrufen zur Meuterei gegen den israelischen Sicherheitsminister – „ändern Sie Ihre Taktik“, sagte der IOF-Soldat zu Gallant in einem viralen Video, das auch von Netanjahus Sohn Yair in den sozialen Medien verbreitet wurde – „oder unser Militärputsch wird Ihnen zeigen, wie echte Juden gewinnen.“

In der Zwischenzeit sind die Besatzungsführung des zionistischen Staates und seine Opposition weiterhin zerstritten, da Netanjahu Bidens Waffenstillstandsabkommen ablehnen wird, während der israelische Oppositionsführer Lapid den Premierminister auffordert, es zu akzeptieren. Auf der anderen Seite drohten die rechtsextremen Zionisten in der Regierung, Ben-Gvir und Smotrich, die sich mit Netanjahu verbündet haben, die Regierung aufzulösen, falls das Abkommen angenommen wird. Der Widerstand selbst ermöglichte die Bedingungen, unter denen er sogar mit der Oberhand an den Verhandlungstisch kommen konnte, wobei die USA und „Israel“ vor ein Ultimatum gestellt wurden, entweder einen Vorschlag zu akzeptieren, der letztlich auf den zuvor festgelegten Bedingungen des Widerstands beruhte, oder auf dem Schlachtfeld weiter in eine Niederlage zu geraten.

Nachdem die israelische Armee in Jabalia schwere Verluste erlitten hatte, sah sie sich erneut mit der Realität ihrer drohenden Niederlage konfrontiert. Völkermord ist nicht mehr der richtige Weg, um den Palästinensern den politischen Willen Israels gewaltsam aufzuzwingen, und die Umkehrung der Expansion und der Geschmack der Niederlage, die die Entität im Jahr 2000 zum ersten Mal traf, wird sich schnell zu „Israels“ Untergang beschleunigen. Wie der Anführer des Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ), Abu Hamza, in seiner jüngsten Rede sagte, ist es „der Horror der Zermürbung, der den Feind aus dem Gazastreifen vertreiben wird“. Tel Aviv geht das Kleingeld aus, um mehr Zeit aus dem sich schnell vollziehenden politischen und gesamtstaatlichen Zerfall herauszuholen, da es weder auf dem Schlachtfeld noch in der militärischen Arena noch Karten zu spielen hat.

Julia Kassem

Autorin und Forscherin



