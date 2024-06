The role of students in radical struggles | Red Flag Because of their ability to move into struggle quickly and their readiness to disrupt ‚business as usual‘, students can act as a detonator for broader social forces.

Französische Studenten führen eine Massenkundgebung von Arbeitern und Studenten in Paris am 1. Juni 1968 an FOTO: AP

Die Rolle der Studenten in radikalen Kämpfen

Von Tess Lee Ack

4. Juni 2024

Die Entstehung einer lebendigen Studentenbewegung als Reaktion auf Israels völkermörderischen Krieg gegen Gaza ist eine aufregende Entwicklung für Sozialisten. Studierende haben mutig ihr Studium und ihre zukünftige Karriere (und in den USA auch ihren Körper) aufs Spiel gesetzt, um für Palästina einzutreten und die Komplizenschaft ihrer Universitäten mit der israelischen Kriegsmaschinerie aufzudecken.

Die Dynamik, die Energie und das kreative Gespür, die junge Menschen mitbringen, sind von unschätzbarem Wert, wenn eine Massenbewegung vorankommen soll. Die Studenten haben sich an die Spitze der internationalen Solidaritätsbewegung gestellt, ihr einen radikaleren Anstrich gegeben und für einen linken Anziehungspunkt in ihr gesorgt.

Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass Studenten eine radikale Führungsrolle übernommen haben. In den späten 1960er und frühen 70er Jahren waren Studenten oft der Katalysator für Massenaktivitäten in einem viel größeren Rahmen.

Der Generalstreik in Frankreich im Mai ’68 wurde durch Studentenproteste ausgelöst. Studenten und Arbeiter fanden eine gemeinsame Basis in ihrem Hass auf das autoritäre Regime und das dahinter stehende kapitalistische System. Mit vereinten Kräften schufen sie eine tiefe soziale Krise, eine fast revolutionäre Situation, die Präsident Charles De Gaulle zur Flucht aus dem Land veranlasste. Die „Ordnung“ konnte nur dank des Verrats der stalinistischen Kommunistischen Partei Frankreichs wiederhergestellt werden, die die Arbeiter schikanierte und zur Rückkehr an den Arbeitsplatz drängte – und ihr Bestes tat, um die Interaktion zwischen Studenten und Arbeitern zu verhindern.

Im „heißen Herbst“ 1969 in Italien schlossen sich radikale Studenten mit Arbeitern zusammen, um sowohl die Bosse als auch den Staat herauszufordern, indem sie Studenten-Arbeiter-Komitees gründeten und dazu beitrugen, in den Betrieben Basisgruppen zu bilden. Auch nach dem Abflauen des Kampfes der Arbeiter hielten die Demonstrationen und Aktivitäten an den Universitäten den Schwung eine Zeit lang aufrecht.

Es waren die Studenten, die die militante Vorhut der Bewegung gegen den Vietnamkrieg bildeten und sich an unzähligen Aktionen der Störung und des zivilen Ungehorsams beteiligten. Viele entwickelten auch eine neue politische Sichtweise, indem sie eine Kritik am kapitalistischen System entwickelten, das Kriege verursacht.

In ähnlicher Weise spielten Studenten eine führende Rolle bei antirassistischen Kampagnen, von der Bürgerrechtsbewegung in den USA über die internationale Anti-Apartheid-Bewegung bis hin zu den Freiheitsfahrten von Studentenaktivisten in Australien, die den entsetzlichen Rassismus gegenüber den Ureinwohnern aufzeigten und in Frage stellten.

Nicht nur im Westen führten Studenten bedeutende Kämpfe an. Im Oktober 1973 zum Beispiel führten Studenten in Thailand einen Aufstand an, der die Militärdiktatur stürzte und den König ins Exil zwang. Bis weit in die 1970er Jahre hinein kämpften auch in Südkorea und Chile zahlreiche Studenten heldenhaft gegen ihre repressiven rechten Regime, wobei sie häufig auch Arbeiter in ihre Kämpfe miteinbezogen.

Selbst lange nach dem Niedergang der studentischen Massenbewegungen führten die Studenten in China 1989 den Aufstand gegen ihre angeblich „kommunistische“ Regierung an, wobei viele Tausende wochenlang den Platz des Himmlischen Friedens besetzten. Wie in Frankreich lösten sie eine Arbeiterbewegung aus, die eine ernsthafte Bedrohung für das Regime darstellte und nur durch die brutale Repression der Armee niedergeschlagen werden konnte.

In diesem Jahrhundert haben Studenten in Kämpfen auf der ganzen Welt eine wichtige Rolle gespielt, von Hongkong über den Sudan und Chile bis Kanada, um nur einige wenige Beispiele zu nennen.

Es liegt also auf der Hand, dass Studenten zuweilen eine starke Kraft für Veränderungen sein können. Da Studierende jedoch keine direkte Rolle bei der Produktion von Profiten spielen, haben sie keine wirkliche soziale Macht und können das System nicht stürzen. Letztlich kann nur die Arbeiterklasse die kombinierte Macht der Kapitalisten und des Staates besiegen, indem sie kollektiv den Profitfluss stoppt und die Kontrolle über die Produktion übernimmt.

Nichtsdestotrotz können die Studenten ein entscheidendes Element des Kampfes sein. Sie sind oft die ersten, die aktiv werden, und aufgrund ihrer Fähigkeit, schnell in den Kampf einzutreten, und ihrer Bereitschaft, das „Business as usual“ zu stören, können sie als Zünder für breitere gesellschaftliche Kräfte wirken. Innerhalb einer Bewegung oder Kampagne sind es oft Studierende, die Druck auf die konservativeren Elemente ausüben (oder sie beiseite schieben) und die Bewegung nach links treiben.

Während eines Großteils der Geschichte des Kapitalismus waren die Universitäten den Eliten vorbehalten, wo diejenigen, die zum Herrschen geboren waren, zum Herrschen ausgebildet wurden. Es gab jedoch immer zumindest einige wenige (ich denke da an Marx und Engels), die diesen Weg ablehnten. Jahrhunderts vertrat Lenin die Ansicht, dass Studenten als „Vorhut der revolutionären Demokratie“ eine wichtige Rolle spielen könnten, indem sie die Arbeiter in die sozialistische Bewegung einbeziehen, und er bestand darauf, dass Revolutionäre ernsthafte Beiträge unter Studenten leisten sollten.

Doch mit dem wirtschaftlichen Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg änderte sich die Zusammensetzung der Studentenschaft dramatisch.

In einer neu aufgeteilten Welt konkurrierten die dominierenden Mächte fieberhaft um militärische und wirtschaftliche Vorteile. Der Rüstungswettlauf des Kalten Krieges und das Streben nach technologischer Entwicklung schufen einen sehr viel höheren Bedarf an qualifizierten und gut ausgebildeten Arbeitskräften, die die Maschinen, Computer und Waffensysteme bedienen und den expandierenden staatlichen Sektor verwalten sollten.

Daher die explosionsartige Zunahme der Hochschulbildung, die zum ersten Mal eine große Zahl von Menschen aus der Arbeiterklasse und der unteren Mittelschicht anlockte. Wenn überhaupt, dann hat sich dieser Prozess beschleunigt. Zwischen 2000 und 2014 hat sich die Zahl der Studierenden an Hochschulen weltweit auf 207 Millionen mehr als verdoppelt. Dadurch hat sich die Kluft dramatisch verringert und die Verbindung zwischen Studenten und der Arbeiterklasse verstärkt. Die Studierenden von heute sind weniger eine abgehobene Elite als vielmehr in das Gefüge der Gesellschaft eingebettet.

Studenten gehören keiner Klasse an – als Gruppe befinden sie sich im Übergang, in einer Zwischenschicht. Einige wenige mögen in die oberen Ränge der Gesellschaft aufsteigen (vor allem, wenn sie von dort kommen), und einige werden zu Fachleuten der Mittelschicht, aber die Mehrheit ist dazu bestimmt, technische oder Angestellte zu werden, die ebenso der Ausbeutung ausgesetzt sind wie die Arbeiter, die traditionell als Arbeiterklasse verstanden werden. In diesem Sinne können die modernen Universitäten als Fabriken betrachtet werden, die Absolventen hervorbringen, die die Räder des Systems am Laufen halten.

Universitäten sollen das Streben nach Wissen, die Erforschung von Ideen, ein wissenschaftliches Verständnis der Welt, abstraktes und kritisches Denken und Kreativität fördern – alles im Interesse des menschlichen Fortschritts. In dem Maße, in dem dies zutrifft, liegt es tatsächlich im Interesse der Aufrechterhaltung des Status quo, sowohl durch die Ausbildung der Manager und Arbeiter, die der Kapitalismus braucht, als auch durch die Verbreitung der Ideologie, die das System aufrechterhält. Aber die kontinuierlichen Fortschritte, die der Kapitalismus erfordert, verlangen einige dieser Dinge, so dass die Studenten einer Reihe von Ideen ausgesetzt sind und die Zeit und den Raum haben, sie zu diskutieren und zu entwickeln. Und gerade der Widerspruch zwischen dem romantischen Ideal der Universität und ihrer zunehmenden Realität als Großunternehmen und willige Partner kapitalistischer Unternehmen kann alle möglichen Fragen aufwerfen. Die Studenten entdecken schnell, dass der Wettbewerb und das Profitstreben, die den Kapitalismus kennzeichnen, das Universitätsleben durchdringen.

Junge Menschen treffen an der Universität eher als anderswo auf radikale Ideen, und sozialistische Clubs können oft ein aufgeschlossenes Publikum finden, indem sie sowohl Aktivitäten initiieren als auch Foren für politische Diskussionen bieten. Und obwohl Studenten heute mehr arbeiten als früher, sind sie weniger an ihren Arbeitsplatz und familiäre Verpflichtungen gebunden und haben eine flexiblere Zeiteinteilung als die meisten Arbeitnehmer, was ihnen mehr Freiheit für politische Aktivitäten gibt. Dies kann sie sensibler für Veränderungen des politischen Klimas machen. Indem sie solche Veränderungen erkennen und auf sie eingehen, können Sozialisten eine entscheidende Rolle bei der Vertiefung des Radikalisierungsprozesses spielen. Und wenn es zu ernsthaften Kämpfen kommt, können Studenten schnell damit beginnen, eine revolutionäre Kapitalismuskritik zu entwickeln.

Als Arbeiter muss man die Unterstützung der Mehrheit gewinnen, um eine Aktion gegen den Chef, wie z.B. einen Streik, zu unternehmen. Für Studenten gibt es keine solchen Beschränkungen. Schon eine recht kleine Zahl kann mutige Aktionen initiieren, die die Phantasie anregen, eine Dynamik entwickeln und zur Nachahmung anregen. Die oben genannten Beispiele begannen oft mit winzigen Gruppen, die Stellung bezogen und breitere Kreise ansprachen.

Die Unbeständigkeit, die für Studentenbewegungen charakteristisch ist, ist sowohl eine Stärke als auch eine Schwäche: eine Stärke, weil sie bedeutet, dass Studenten schnell und mit enormer Energie in Aktion treten können; eine Schwäche, weil sowohl ihre Position in der Mittelschicht als auch der vergängliche Charakter des Studentenlebens es schwierig machen, Studentenorganisationen langfristig aufrechtzuerhalten.

Unter den richtigen Umständen können die Aktionen der Studenten jedoch weit über die eigenen Reihen hinaus Wirkung zeigen. Vor allem der jugendliche Enthusiasmus und Trotz der Studenten – wie wir im Mai ’68 gesehen haben – kann den Kampf der Arbeiter inspirieren und entfachen, die einzige soziale Kraft, die echten, materiellen Druck ausüben kann.

Wie weit dieser Prozess gehen kann, ist eine Frage der Politik und der Organisation.

Viele der in den 1960er und 70er Jahren radikalisierten Studenten lehnten zu Recht die stalinistische Politik und die Organisationen ab, die damals die Linke dominierten. Unter den Strömungen, die um Einfluss rangen, litten die „neue Linke“ und viele Anarchisten unter einem intellektuellen Elitismus, der die Arbeiterklasse als die entscheidende Kraft für soziale Veränderungen abtat. Stattdessen blickten sie auf Kämpfe in der Dritten Welt (die Kulturrevolution in China, Guerilla-Aktivitäten), alternative Lebensweisen wie Kommunen oder sogar Terrorismus, die allesamt eine Sackgasse darstellten.

Viele studentische Aktivisten waren durch den Zusammenbruch der Bewegung einfach demoralisiert und stiegen aus. Andere versöhnten sich mit dem System und suchten nach einflussreichen Positionen innerhalb des Systems. So wurde beispielsweise Daniel Cohn-Bendit, ein radikaler Studentenführer im Mai ’68, der als „Danny der Rote“ bekannt war, Vorsitzender der deutschen Grünen und Europaabgeordneter; Jim Bacon, ein maoistischer Studentenführer an der Monash University, wurde schließlich Premierminister von Tasmanien.

Positiv zu vermerken ist, dass eine große Zahl radikalisierter Studenten in den Lehrerberuf und in den öffentlichen Dienst wechselte, was den Linksruck ihrer Angestelltengewerkschaften erheblich beschleunigte.

Einige wenige jedoch entdeckten den revolutionären Marxismus wieder und machten sich daran, Organisationen aufzubauen, die sich dem Projekt des Kampfes für den Sozialismus und die Befreiung der Menschen unter Führung der Arbeiterklasse verschrieben. Paradoxerweise spielen die Universitäten dabei eine zentrale Rolle. Selbst wenn der Kampf auf einem Tiefpunkt ist, gibt es immer einige Studenten, die auf der Grundlage von Ideen für die revolutionäre Politik gewonnen werden können. Sie müssen die Fähigkeit entwickeln, ihre politischen Positionen auf umstrittenem Terrain zu verteidigen, und wenn sich die Gelegenheit ergibt, aktiv zu werden, können sie Erfahrungen in der Mobilisierung und Führung anderer sammeln.

Studentenclubs spielen eine wichtige Rolle bei der Rekrutierung und Ausbildung neuer Mitglieder, die den Kader einer revolutionären Partei bilden können. Der Aufbau einer Basis unter den Studierenden ist daher für jede revolutionäre Organisation von enormer strategischer Bedeutung. Aus diesem Beitrag heraus ist Socialist Alternative zur größten revolutionären Organisation in Australien geworden.

Irgendwann, wenn der Kapitalismus die Gesellschaft und die Umwelt weiter verwüstet, wird es ein Wiederaufleben des Massenwiderstands geben. Dies wird den Studenten die Möglichkeit geben, sich mit der Arbeiterklasse zu verbinden und eine revolutionäre Partei aufzubauen, die in der Lage ist, den Kampf zum Sturz des Kapitalismus und zum Aufbau einer besseren Welt zu führen.

Übersetzt mit deepl. com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …