Biden’s peace bluff means there’s no way out for Netanyahu No matter what happens, it seems quite obvious that „Israel“ is losing this war diplomatically and politically, even with the backing of the United States.

Bidens Friedensbluff bedeutet, dass es für Netanjahu keinen Ausweg gibt

Von Tom Fowdy

Quelle: Al Mayadeen Englisch

7. Juni 2024

Egal, was passiert, es scheint ziemlich offensichtlich, dass „Israel“ diesen Krieg diplomatisch und politisch verliert, sogar mit der Unterstützung der Vereinigten Staaten.

x

Die Regierung Biden schlug letzte Woche ein „Waffenstillstandsabkommen“ vor, das angeblich von „Israel“ stammte und einen Weg zur Beendigung des Gaza-Krieges durch die Garantie der Freilassung der Geiseln suchte, mit dem Argument, dass die militärischen Fähigkeiten der Hamas zerstört worden seien. Obwohl dies von Tel Aviv rasch zurückgewiesen wurde, rief Washington seine Verbündeten und andere arabische Staaten schnell zur Unterstützung der Maßnahme auf. Dies ist jedoch reines Wunschdenken, da die USA mit der Behauptung, „Israel habe dies vorgeschlagen“, eindeutig unaufrichtig waren.

Erstens hat die Regierung Biden eine bewährte politische Strategie, um im Namen „Israels“ effektiv zu lügen. Das Weiße Haus setzt tatsächlich rote Linien, verschiebt aber die Torpfosten, wenn Netanjahu sie dann doch verletzt. Die Regierung behauptete, sie sei gegen eine IOF-Invasion in Rafah, aber als dies geschah, behauptete sie, die „rote Linie sei überschritten worden“, neben zahlreichen anderen Dingen. Jede Maßnahme, die die USA in Bezug auf den Konflikt ergriffen haben, war lediglich symbolisch, wenn nicht sogar völlig unaufrichtig, während die Unterstützung für Tel Aviv dennoch bedingungslos aufrechterhalten wurde.

In den Vereinigten Staaten steht jedoch die Innenpolitik an erster Stelle, und die Regierung Biden versucht nun, den Krieg zu beenden oder zumindest den Anschein eines solchen zu erwecken, weil die wachsende Gegenreaktion auf den Krieg Bidens Wiederwahlinteressen untergraben wird, ebenso wie seinen Versuch, einen massiven politischen Skalp zu erlangen, indem er die Beziehungen zu Saudi-Arabien ausbaut und die Normalisierung mit „Israel“ vorantreibt. Die eigentliche Absicht dieses Waffenstillstandsvorschlags besteht darin, Benjamin Netanjahu umfassend zu isolieren und ihn in die Ecke zu drängen, so zahnlos dies auch sein mag. Wie Reuters feststellte, „war die Entscheidung, die Waffenruhe einseitig anzukündigen – ein ungewöhnlicher Schritt für die Vereinigten Staaten gegenüber einem engen Verbündeten – eine bewusste Entscheidung, sagen Beamte, und schränkte den Spielraum für Israel oder die Hamas ein, von der Vereinbarung zurückzutreten.“

Für Netanjahu ist es jedoch politisch unhaltbar, zum jetzigen Zeitpunkt eine Einstellung der Kämpfe in Betracht zu ziehen, denn er weiß, dass dies mit Sicherheit das Ende seiner Amtszeit bedeuten würde. Hardliner in seinem Kabinett haben bereits damit gedroht, deswegen zurückzutreten und die Regierungskoalition zu gefährden. Für seine Regierung bedeutet die Zustimmung zu einem Waffenstillstand die effektive Rückkehr zum Status quo vor dem 7. Oktober, der auf eine „Koexistenz“ zwischen „Israel“ und der Hamas im Gazastreifen hinausläuft, was unmöglich ist, weil Netanjahu wiederholt öffentlich bekräftigt hat, dass das Ziel seiner Invasion die Änderung des politischen Status quo im Gazastreifen ist.

Das bedeutet erstens die Zerstörung der Hamas und zweitens das, was er als „neues Sicherheitsregime“ im Gazastreifen bezeichnet hat, was als vollständige militärische Besatzung bezeichnet werden sollte, nur dem Namen nach. Der Waffenstillstandsvorschlag verlangt jedoch, dass „Israel“ sich aus den bewohnten Gebieten des Gazastreifens zurückzieht. Dies bedeutet die Aufgabe der politischen Kontrolle und steht daher im Widerspruch zu seinen maximalistischen Zielen. Israel“ hat bereits die Kontrolle über das gesamte Grenzgebiet des Gazastreifens übernommen und schickt sich daher an, dort eine De-facto-Hoheit zu errichten. Genau aus diesem Grund werden die Hardliner unter den Zionisten dem nicht zustimmen, denn ihr übergeordnetes Ziel ist es, sich das Gebiet effektiv einzuverleiben und zu besiedeln.

Daher wäre ein Rückzug von diesem Ziel nichts weniger als eine große politische Niederlage für ihn, ein Verlust an Legitimität und ein Umsturz des politischen Regimes, das er aufgebaut hat. Bei der Verfolgung dieser Ziele hat Netanjahu den weltweiten Ruin des Rufs „Israels“ in Kauf genommen. Sich umzudrehen und zu sagen: „Lasst uns zum Anfang zurückkehren“, würde bedeuten, dass all das absolut umsonst gewesen wäre. Er hätte für diese „Rückkehr zum Status quo“ nichts vorzuweisen, und daher besteht der einzige Weg, den er für sein politisches Überleben sieht, in der Aufrechterhaltung des Konflikts, um die Ziele zu erreichen, nach denen sich die Hardliner so sehnen.

Wie dem auch sei, eines ist klar: Egal, was passiert, es scheint ziemlich offensichtlich, dass „Israel“ diesen Krieg diplomatisch und politisch verliert, selbst mit der Unterstützung der Vereinigten Staaten. Es kann entweder jetzt aufhören und seine Verluste begrenzen, was das Ende der Koalition von Benjamin Netanjahu bedeuten würde, oder es kann mit seiner extremen Brutalität und Missachtung von Menschenleben weitermachen, was nur zu einer noch tieferen Isolation führen würde. Biden hat versucht, Netanjahu in die Enge zu treiben, aber im Grunde hat er sich das schon selbst angetan. Es gibt keinen einfachen Ausweg.

„Israel“ kann verlieren, indem es dem Frieden zustimmt, oder es kann verlieren, indem es gewinnt.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

Tom Fowdy

Britischer Journalist, Kolumnist und politischer Analyst mit Schwerpunkt auf Asien-Themen. Er wohnt in Südkorea.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …