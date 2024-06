‚Israel cannot win against Hezbollah or Hamas‘: Israeli general Israeli Major General Yitzhak Brik says the Israeli occupation is doomed to fail in the face of Hezbollah and Hamas due to its ever-growing weakness.



Israel kann weder gegen die Hisbollah noch gegen die Hamas gewinnen“: Israelischer General

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Israelische Medien

7. Juni 2024

Der israelische Generalmajor Yitzhak Brik sagt, dass die israelische Besatzung angesichts der Hisbollah und der Hamas zum Scheitern verurteilt ist, weil sie immer schwächer wird.

Die israelischen Besatzungstruppen werden in ihrem Krieg gegen die Hamas scheitern, und das gleiche Schicksal wird sie mit Sicherheit auch in einem Krieg gegen die Hisbollah ereilen, so der israelische Reservegeneralmajor und Militäranalyst Yitzhak Brik am Freitag in einem Gastbeitrag für die Jerusalem Post.

Brik betonte, dass die IOF keine der beiden Widerstandsgruppen besiegen könne, nicht weil sie nicht den Sieg anstreben, sondern einfach, weil sie nicht als Sieger hervorgehen können, und verwies auf die „kleine und schwache“ Armee, die „keinen Überschuss an Kräften“ habe.

„Mit jedem Tag, den der Krieg andauert, verschlechtert sich unsere Lage“, sagte er und beklagte, dass sowohl die IOF als auch die israelische Besatzung an sich auf einen inneren Zusammenbruch zusteuerten.

Brik machte dafür niemand anderen als das Kriegskabinett verantwortlich, das in solchen Zeiten für die Führung der israelischen Einheit zuständig ist, und verurteilte das Gremium mit den Worten, seine Mitglieder hätten „nur ein einziges tägliches Ziel“, nämlich den Krieg fortzusetzen, koste es, was es wolle, solange es ihre politischen Positionen sichere.

„Sie müssen gestoppt werden.

Sie führen das israelische Volk wie Schafe zur Schlachtbank“, sagte er und bekräftigte, dass es ihnen nicht um die israelische Besatzung selbst gehe, sondern um ihre eigenen Reihen innerhalb der Besatzung.

Der israelische Brigadegeneral betonte, dass er all das, was bei der Invasion in Rafah geschehe, vorhergesehen habe, und hob hervor, dass „Israel“ die „Kontrolle über die Nationen der Welt“ in einer Weise verliere, die die Israelis nie gekannt hätten, einschließlich ihrer Beziehungen zu Ägypten.

Die israelische Besatzung „muss die Zerstörung stoppen und sich sofort von diesen Kriegstreibern distanzieren, die uns in die Irre führen.“

Brik zufolge führt die israelische Regierung die Siedler in den Abgrund und betonte erneut, dass die Führer des israelischen Regimes das koloniale Projekt der Siedler für ihre persönlichen Vorteile opferten.

Er betonte, dass die einzige Lösung zu diesem Zeitpunkt darin bestehe, dass das Kabinett einen Waffenstillstand ausrufe und sich darüber im Klaren sei, dass sie die israelischen Gefangenen nicht mit Gewalt zurückbringen könnten.

Rafah war ein „tragischer Fehler

Der Einmarsch in die Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen habe „Israel“ nichts gebracht, so Brik in einem Meinungsartikel für Maariv.

Brik vertrat die Ansicht, dass der Einmarsch in Rafah ein „tragischer Fehler“ war, der „Israel“ vom Rest der Welt isolierte und den Frieden mit Ägypten gefährdete, und deutete an, dass dieser Schritt die israelische Besatzungsmacht für immer daran hindern würde, die vom palästinensischen Widerstand im Gazastreifen gefangen gehaltenen Personen zurückzuholen.

In Bezug auf seine Treffen mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu sagte der israelische Brigadegeneral der Reserve, dass er dem Premierminister wiederholt die Gründe erläutert habe, warum die Einreise nach Rafah vermieden werden sollte.

Er erklärte, Netanjahu habe ihm vorgegaukelt, er sei von den Gründen überzeugt, doch sobald das Treffen beendet war, habe Netanjahu seine eigenen Interessen über die „Israels“ gestellt.

Brik sagte dem israelischen Rundfunk, dass das israelische Militär „Illusionen verbreitet, den Israelis Staub in die Augen streut und nicht die Wahrheit sagt“.

Brik bekräftigte die Notwendigkeit, die Kämpfe einzustellen, und räumte ein, dass „Israel“ über „eine kleine Armee verfügt, die nicht in der Lage ist, die Hamas zu besiegen“, und dass diese Armee sicherlich ein Problem haben wird, wenn sie einen umfassenden Krieg beginnt.

