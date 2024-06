Boy, 5, dies after Israel blocks cancer treatment Nabil Kuhail was prevented from leaving Rafah .

Bei Nabil Kuhail wurde kürzlich Leukämie diagnostiziert. (Foto mit freundlicher Genehmigung der Familie)

Junge, 5, stirbt nach israelischer Blockade von Krebsbehandlung

Von Aseel Mousa

Die elektronische Intifada

7. Juni 2024

Ein 5-jähriges Kind ist gestorben, nachdem Israel seine medizinische Behandlung verzögert hat.

Bei Nabil Kuhail wurde im April Leukämie diagnostiziert. Der Krebs befand sich in einem fortgeschrittenen Stadium, als er entdeckt wurde.

„Es war wie ein Albtraum“, sagte seine Mutter Aya.

„Ich konnte nicht glauben, dass mein Sohn Leukämie hat. Aber ich hätte mir nie vorstellen können, dass er sterben würde.

Aya und ihre Familie wurden aus ihrem Haus in Tel al-Hawa, einem Stadtteil von Gaza-Stadt, vertrieben, nachdem Israel in den ersten Monaten des aktuellen Krieges mit großer Gewalt gegen die Umgebung vorgegangen war.

Nachdem Israel im November das al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt angegriffen hatte, floh die Familie in den Süden.

„Der Weg der Vertreibung war schrecklich“, sagte Aya.

„Die israelischen Soldaten richteten ihre Waffen auf uns, während wir liefen, und die Straßen waren voller Leichen. Die israelische Armee befahl uns, weder nach rechts noch nach links zu schauen.“

Die Familie schaffte es schließlich nach Rafah, der südlichsten Stadt des Gazastreifens, wo einige ihrer Verwandten ihnen Unterschlupf gewährten.

Eine große Anzahl anderer Vertriebener war im selben Haus untergebracht. Nach einiger Zeit verließen Aya und ihre Familie das Haus und zogen in ein Zelt.

„Verängstigt“

Während er in dem Zelt lebte, wurde Nabil von einer Mücke gestochen und reagierte allergisch.

Dies veranlasste seine Mutter, Nabils Gesundheitszustand untersuchen zu lassen. Nach Bluttests wurde festgestellt, dass er an Leukämie erkrankt war.

Zunächst wurde Nabil im European Gaza Hospital in der Nähe von Khan Younis, einer anderen Stadt im Süden des Gazastreifens, behandelt. Aya blieb dort einige Wochen lang bei ihm.

Das bedeutete, dass sie von ihrem Mann und ihrem anderen Kind, das noch ein Säugling ist, getrennt war. „Ich hatte große Angst um sie, weil sie ständig bombardiert wurden“, sagte Aya.

Nabil erhielt eine dringende medizinische Überweisung für eine Behandlung in Ägypten.

Er sollte den Gazastreifen am 7. Mai über den Grenzübergang Rafah verlassen.

Wenige Stunden vor der geplanten Ausreise marschierten israelische Truppen in das Gebiet um den Grenzübergang Rafah ein und verhinderten jegliche Ausreise.

Wegen der Invasion in Rafah floh die Familie nach Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens.

Aya brachte Nabil in das Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus in dieser Stadt. Das Krankenhaus, das mit Vertriebenen und Verwundeten überfüllt war, verfügte nicht über die für Nabil erforderlichen Medikamente.

Als sich Nabils Gesundheitszustand verschlechterte, wandte sich Aya mit einem Hilferuf an Menschenrechtsgruppen und Medien. Am 28. Mai erhielt sie die Nachricht, dass er in einem Jerusalemer Krankenhaus behandelt werden konnte.

Um dorthin zu gelangen, mussten sie den Gazastreifen über den israelisch kontrollierten Grenzübergang Kerem Shalom verlassen.

Aya – die schwanger ist – befürchtete, dass der Krankenwagen, der sie zum Grenzübergang brachte, von Israel beschossen werden könnte. Doch sie schafften es, den Übergang zu passieren.

Nabil wurde in Jerusalem einer Chemotherapie unterzogen. Nach der ersten Behandlung erlitt er Krämpfe und sein Herz blieb stehen.

Seine Mutter gibt Israel die Schuld an seinem Tod. Die Ärzte teilten ihr mit, dass er sich aufgrund der unhygienischen Bedingungen, unter denen sie in den letzten Monaten leben mussten, Infektionen zugezogen hat.

„Mein Sohn war sehr schön“, sagte Aya. „Er liebte es, mit seinem Vater zu spielen und Autofahrten zu unternehmen.

„Israel hat ihn getötet“, fügte sie hinzu. „Was hat er falsch gemacht?“

Aseel Mousa ist ein Journalist aus Gaza.

Übersetzt mit deepl.com



