Biden’s Gaza „aid“ plan a fig leaf for genocide There’s no way to provide life essentials including water for 2.3 million besieged people via Egypt.

Bidens Gaza-„Hilfs“-Plan ein Feigenblatt für Völkermord

Von Maureen Clare Murphy und Ali Abunimah

Die elektronische Intifada

19. Oktober 2023

Ein verletztes Kind wird nach einem israelischen Luftangriff in Deir al-Balah im zentralen Gazastreifen am 18. Oktober in einem Krankenhaus behandelt. Omar Al-Dirawi APA images

Die Biden-Administration hat am Mittwoch ihr Veto gegen eine Resolution des UN-Sicherheitsrats eingelegt, in der eine humanitäre Pause gefordert wird, um dringend benötigte Hilfe nach Gaza zu liefern.

Aber sie legte ihren eigenen falschen „Hilfs“-Plan vor, der nichts weiter als „humanitäre“ Augenwischerei für Israels völkermörderische, von den USA unterstützte Bombardierungskampagne darstellt.

Die von Brasilien eingebrachte Resolution „forderte humanitären Zugang zum Gazastreifen und den Schutz der Zivilbevölkerung“ und „verurteilte den Angriff der Hamas auf Israel“ am 7. Oktober, berichtete die New York Times.

Majed Bamya, ein Diplomat, der die Palästinensische Autonomiebehörde bei den Vereinten Nationen vertritt, sagte, dass Brasiliens Resolutionsentwurf „parteiisch und politisiert war, die palästinensischen Opfer und die wahllosen israelischen Angriffe gegen sie nicht anerkannte und nicht zu einem Waffenstillstand aufrief, alles nur, um ein Veto der USA zu vermeiden“.

„Es wurde trotzdem ein Veto eingelegt“, fügte Bamya hinzu.

Der Times zufolge legten die USA ihr Veto ein, „weil sie der Diplomatie eine Chance geben wollten, während Präsident Biden in Israel weilte, und weil sie nicht feststellten, dass Israel das Recht hat, sich selbst zu verteidigen.“

Der Gazastreifen, eine belagerte Küstenenklave, steht seit fast zwei Wochen unter totaler israelischer Blockade und ständigem Bombardement, wobei die Zahl der Todesopfer nach Angaben des Gesundheitsministeriums am Mittwoch auf 3.500 stieg, darunter mindestens 1.200 Kinder.

GAZA UPDATE: Schätzungsweise 1.200 palästinensische Kinder sind im Gazastreifen ums Leben gekommen. Mindestens 471 Palästinenser, die Schutz und medizinische Versorgung suchten, wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums gestern Abend bei einem israelischen Luftangriff auf das Al-Ahli Krankenhaus getötet. https://t.co/0RaUzMzAA6 pic.twitter.com/NxPk8wHXmU

– Defense for Children (@DCIPalestine) October 18, 2023

Der „Diplomatie eine Chance“ zu geben, würde bedeuten, ein Ende des Gemetzels zu unterstützen, damit eine politische Lösung gefunden werden kann.

Anstatt irgendeine Art von Diplomatie zu betreiben, um die täglichen Massaker an Hunderten von Palästinensern zu beenden, hat das Weiße Haus Biden Aufrufe zu einem Waffenstillstand als „widerwärtig“ bezeichnet.

Es unterstützt bedingungslos Israels Versprechen, die Hamas zu vernichten, eine politische Bewegung, die unter den Palästinensern und in der gesamten Region breite Unterstützung genießt.

Biden wird von regionalen Verbündeten abgelehnt

Die Position der USA ist so extrem und verwerflich, dass König Abdullah von Jordanien – ein verlässlicher Verbündeter der USA – Bidens geplanten Besuch in Amman abgesagt hat, vor allem nach dem Blutbad im Gaza-Krankenhaus.

Neben Abdullah und Biden sollte auch der ägyptische Staatschef Abdulfattah al-Sisi zu einem Gipfeltreffen in die jordanische Hauptstadt kommen. Der Führer der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, hatte bereits abgesagt.

Biden musste sich auf einen Stimmungsbesuch in Israel beschränken, ohne den Anschein zu erwecken, dass er sich in irgendeiner Form an regionaler Diplomatie beteiligen würde.

In einem Versuch, die Reise als etwas mehr als das auszugeben, verkündete Biden, dass er Israel und Ägypten dazu gebracht habe, dem Transfer humanitärer Hilfe nach Gaza über Ägypten zuzustimmen.

Biden und Netanjahu sitzen auf Stühlen, flankiert von anderen Amtsträgern, hinter ihnen die Flaggen der USA und Israels

US-Präsident Joe Biden trifft den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu am 18. Oktober in Tel Aviv. Avi Ohayon Israel GPO

Selbst wenn die Hilfe aus Ägypten zu fließen beginnt, wäre dies nicht viel mehr als eine PR-Übung. Sie würde den enormen Schaden und das Leid, das Israel der Zivilbevölkerung als kollektive Bestrafung vorsätzlich zufügt, nicht wesentlich lindern.

Die 2,3 Millionen Palästinenser im Gazastreifen haben kein Wasser, keine Lebensmittel, keinen Treibstoff und keine Medikamente – also nichts Lebensnotwendiges -, weil Israel sie absichtlich von der Versorgung abgeschnitten hat. Dies ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf höchstem Niveau gegen Menschen, die von der israelischen Regierung als „menschliche Tiere“ bezeichnet werden.

Als Besatzungsmacht, so stellt Human Rights Watch fest, hat Israel „nach der Vierten Genfer Konvention die Pflicht, im Rahmen seiner Möglichkeiten die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Medikamenten sicherzustellen.“

„Aushungern als Methode der Kriegsführung ist verboten und stellt ein Kriegsverbrechen dar“, erklärte die in New York ansässige Menschenrechtsorganisation am Mittwoch.

Biden will israelische Kriegspropaganda unterstützen

Das Abkommen zwischen den USA und Israel, das angeblich die Lieferung von Hilfsgütern nach Gaza sicherstellen soll, wird von der Regierung Biden als Beweis dafür angepriesen, dass der Präsident die Palästinenser nicht völlig im Stich gelassen hat – selbst als Bundesbedienstete aus Protest gegen Bidens harte Pro-Israel-Politik zu kündigen beginnen und ein Vertreter des Weißen Hauses bei einem Besuch in einem Vorort von Chicago, in dem ein palästinensisch-amerikanisches Kind bei einem brutalen Hassverbrechen getötet wurde, beschimpft wurde.

Youssef Abushaaban – ein 18-jähriger US-Bürger, der in Gaza festsitzt. Wurde bei einem Raketenangriff verletzt. Seine Schwester wurde getötet.

Seine Familie versuchte zu fliehen und suchte Hilfe beim Außenministerium/Botschaft. Keiner hat geholfen.

Die US-Regierung kommt ihrer Verpflichtung, alle US-Bürger zu schützen, nicht nach. pic.twitter.com/Z6VNlIAfLr

– Abed A. Ayoub (@aayoub) October 19, 2023

Ich habe gerade 100 Millionen Dollar für humanitäre Hilfe in Gaza und im Westjordanland angekündigt.

Mit diesem Geld werden wir über 1 Million vertriebene und vom Konflikt betroffene Palästinenser unterstützen.

Und wir werden Mechanismen einrichten, damit diese Hilfe die Bedürftigen erreicht – nicht die Hamas oder terroristische Gruppen.

– Präsident Biden (@POTUS) October 18, 2023

Doch wie bereits erwähnt, ist das Abkommen nur ein Feigenblatt für Israels grausame Vernichtungsaktion in Gaza.

„Israels Kriegskabinett hat am Mittwoch auf Druck der USA und anderer Länder die Einreise von humanitärer Hilfe aus Ägypten nach Gaza genehmigt“, berichtete Axios am Mittwoch.

Ein hochrangiger israelischer Beamter sagte der Publikation, dass Biden während seines Treffens mit dem israelischen Kriegskabinett darum bat, dass Israel die Einreise von humanitärer Hilfe nach Gaza erlaubt und erklärte, dass dies helfen würde, die internationale Unterstützung für die Operation gegen die Hamas aufrechtzuerhalten“.

Biden versicherte Israel, dass der Transfer humanitärer Hilfe nach Gaza gestoppt würde, wenn sie von der Hamas umgeleitet würde, und versprach ein Hilfspaket in Höhe von 100 Millionen US-Dollar für die Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen.

Das ist ein mickriger Betrag im Vergleich zu den mindestens 3,8 Milliarden Dollar Militärhilfe, die die USA jährlich für Israel bereitstellen, und reicht bei weitem nicht aus, um die von Israel mit von den USA bereitgestellten Waffen zerstörte Infrastruktur und die Häuser in Gaza wieder aufzubauen.

Und das in der Annahme, dass überhaupt etwas davon den Gazastreifen erreichen wird.

Unmögliche Aufgabe

Noch dringender ist, dass damit nichts gegen die sich zuspitzende humanitäre Krise in Gaza unternommen würde.

Die Versorgung der Bevölkerung des Gazastreifens mit Nahrungsmitteln, Wasser, Treibstoff und Medikamenten über Ägypten würde eine logistische Operation von historischem Ausmaß erfordern, ähnlich der Berliner Luftbrücke.

Im Jahr 1948 verhängte die Sowjetunion nach einem politischen Streit mit den Vereinigten Staaten und ihren westlichen Verbündeten eine vollständige Blockade über West-Berlin. Zehn Monate lang versorgten die USA und ihre Verbündeten 2,5 Millionen Menschen in Hitlers vom Krieg verwüsteter ehemaliger Hauptstadt mit Hilfsgütern aus der Luft.

Auf dem Höhepunkt der Luftbrücke musste alle 45 Sekunden ein Flugzeug mit Fracht landen, um die Bevölkerung in West-Berlin mit Lebensmitteln, Treibstoff und Medikamenten zu versorgen.

Im Gegensatz dazu kündigte Biden an, dass der ägyptische Staatschef Abdulfattah al-Sisi zugestimmt habe, in den kommenden Tagen zunächst bis zu 20 Lastwagen mit Hilfsgütern nach Gaza durchzulassen“.

Das ist etwa eine Lkw-Ladung mit Hilfsgütern für jeweils 100.000 der bereits erschöpften, dehydrierten und zunehmend hungrigen Bevölkerung des Gazastreifens.

Kinder reiten auf einem Eselskarren an einem eingestürzten Gebäude mit der Aufschrift „Al Nuseirat Bakery“ vorbei

Der Ort eines israelischen Luftangriffs, der eine Bäckerei zerstörte und vier Menschen in Nuseirat im zentralen Gazastreifen tötete, am 18. Oktober. Naaman Omar APA-Bilder

Es gibt absolut keinen Plan für eine Versorgungsoperation aus Ägypten in dem enormen Umfang, der erforderlich wäre, um auch nur die grundlegendsten Bedürfnisse der Bevölkerung von Gaza zu befriedigen.

Und das ist auch gar nicht nötig.

Während die Vereinigten Staaten der Sowjetunion 1948 keine Befehle erteilen konnten, kann die Regierung Biden Israel – das vollständig von der militärischen und politischen Unterstützung der USA abhängig ist – einfach anweisen, die Versorgung der 2,3 Millionen Zivilisten im Gazastreifen mit Wasser, Lebensmitteln, Treibstoff, Medikamenten und Strom wieder in Gang zu setzen.

Stattdessen hat Biden Israels Entscheidung akzeptiert, dass ein fotogenes Rinnsal an Hilfsgütern über Ägypten in den Gazastreifen gelangen darf, dass Israel aber die Lieferung von lebenswichtigen Gütern in den Gazastreifen erst dann wieder aufnehmen wird, wenn die Gefangenen, die in dem Gebiet festgehalten werden, befreit sind.

Das ist nichts weniger als ein Todesurteil für Millionen von Menschen.

Kein sicherer Ort

Während Bidens Ankündigung der „Hilfe“ für Ägypten lediglich ein Feigenblatt für eine völkermörderische Belagerungs- und Vernichtungskampagne ist, die von den Vereinigten Staaten direkt unterstützt wird, ist der Präsident dabei, Tel Aviv schnell große Mengen neuer Waffen zu beschaffen.

Biden fordert vom Kongress „ein noch nie dagewesenes militärisches Hilfspaket für Israel“, berichtet Axios und fügt hinzu, dass „israelische Beamte sagen, dass sie um 10 Milliarden Dollar an Hilfe gebeten haben und dass diese so schnell wie möglich bewilligt werden soll.“

Sollte die Hilfe über Ägypten in den Gazastreifen gelangen – wie unzureichend sie auch immer sein mag – würde die Verteilung ein Ende der ständigen israelischen Bombenangriffe auf das Gebiet erfordern, was wiederum von den USA abgelehnt wird.

Martin Griffiths, der Leiter der UN-Hilfsorganisation, erklärte am Mittwoch vor dem UN-Sicherheitsrat, dass die Vereinten Nationen und ihre humanitären Partner, insbesondere der Rote Halbmond, in der Lage sein müssen, bedürftige Zivilisten im gesamten Gazastreifen in Sicherheit zu versorgen“.

Derzeit ist kein Gebiet im Gazastreifen sicher, und selbst im südlichen Gazastreifen, in den Israel letzte Woche 1,1 Millionen Palästinenser aus dem Norden evakuieren ließ, finden ständig israelische Luftangriffe statt.

Israels Evakuierungsbefehl zielt darauf ab, Hunderttausende von Palästinensern gewaltsam zu vertreiben und sie näher an die Grenze zu Ägypten zu bringen“, erklärten drei palästinensische Menschenrechtsgruppen – Al-Haq, Al Mezan und das Palästinensische Zentrum für Menschenrechte – am Mittwoch.

„Dieser Zwangstransfer findet inmitten der sich abzeichnenden humanitären Katastrophe in Gaza statt“, fügten sie hinzu.

Die Abteilung für forensische Architektur von Al-Haq, einer der palästinensischen Menschenrechtsgruppen, bestätigte, dass 70 Palästinenser bei einem Luftangriff getötet wurden, der Konvois traf, die auf der Salah al-Din-Straße nach Süden fuhren, einer von zwei Routen, die das israelische Militär für die Evakuierung angewiesen hatte.

Seit dem Evakuierungsbefehl hat das israelische Militär Häuser ins Visier genommen, in denen sich Menschen aufhielten, die auf Anweisung Israels aus dem nördlichen Teil des Gazastreifens weggezogen waren.

Bei einem dieser Angriffe wurden 12 Familienmitglieder von Hassan Halasa getötet, der für die Unabhängige Kommission für Menschenrechte arbeitet.

Der Leiter des norwegischen Flüchtlingsrats teilte unterdessen mit, dass die Familienmitglieder eines seiner Mitarbeiter in Rafah getötet wurden, wo sie sich nach der von Israel angeordneten Evakuierung in Sicherheit gebracht hatten.

Die Bombardierungen in Khan Younis und Rafah im südlichen Gazastreifen haben sich seit dem frühen Dienstag verschärft. Nach Angaben der palästinensischen Menschenrechtsgruppe, die sich auf die örtlichen Behörden beruft, wurden 80 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt.

Ein israelischer Luftangriff beschädigte unterdessen den Eingang des Europäischen Krankenhauses in Khan Younis kurz vor dem Bombenangriff auf das al-Ahli Krankenhaus in Gaza-Stadt, bei dem Hunderte von Menschen getötet wurden.

„Hunderte von weiteren Todesopfern werden unter den Trümmern vermutet“, so die UNO, die auch schätzt, dass die Sterblichkeitsrate in Gaza abgesehen von den Opfern der Kriegsgewalt „aufgrund des extrem eingeschränkten Zugangs zu grundlegenden Gesundheitsdiensten gestiegen ist“.

Drohende ethnische Massensäuberung

Während Israel die Zivilbevölkerung weiterhin erbarmungslos angreift und dabei täglich Dutzende von Toten und Hunderte von Schwerverletzten zu beklagen hat, ist das Gesundheitssystem des Gebiets am Rande des Zusammenbruchs.

In der Nordhälfte des Gazastreifens sind rund 70 Prozent der verbliebenen Bevölkerung „von der Gesundheitsversorgung abgeschnitten, nachdem die UNRWA [die UN-Agentur für Palästinaflüchtlinge] in den Süden evakuiert wurde und ihre Dienste im Norden eingestellt hat“.

„Unsere Organisationen haben Berichte erhalten, auch von unseren Kollegen in Gaza, dass mehrere Familien (sogar bis zu 50 Personen) in einem Haus zusammengepfercht sind, ohne Wasser, Lebensmittel oder Strom“, so die Palästinenserrechtsgruppen.

Einige Familien, die ihre Häuser im Süden verlassen hatten, sind in die nördliche Hälfte des Gazastreifens zurückgekehrt, weil es dort nirgendwo sicher ist und sie nicht von ihrem Land vertrieben werden wollen, was offensichtlich das Ziel Israels ist.

Andere Menschen sind im Norden geblieben, weil sie nicht umziehen konnten oder wollten.

Luftaufnahme eines zerbombten Gebiets, in dem einst ein großes Gebäude in einem dicht besiedelten Gebiet stand

Der Ort eines israelischen Luftangriffs, bei dem ein Gebäude im Flüchtlingslager Bureij im Zentrum des Gazastreifens am 18. Oktober zerstört wurde. Naaman Omar APA-Bilder

Der Evakuierungsbefehl „entbindet Israel nicht von seinen Verpflichtungen und seiner Verantwortung nach dem humanitären Völkerrecht“, erklärten die Menschenrechtsgruppen.

Sie wiesen darauf hin, dass drei von vier Palästinensern im Gazastreifen „bereits Flüchtlinge sind, denen Israel seit 1948 das Recht auf Rückkehr verweigert hat“.

„Die sich abzeichnende massenhafte ethnische Säuberung der Palästinenser im Gazastreifen erfordert ein sofortiges Eingreifen der internationalen Gemeinschaft, um diesen Zwangstransfer zu stoppen, der einem Kriegsverbrechen und einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit gleichkommen könnte“, so die Gruppen.

US-Unterstützung für Zwangsumsiedlung?

Ägyptens Regierungschef bekräftigte am Mittwoch, dass Kairo eine Massenvertreibung von Palästinensern aus dem Gazastreifen auf die Sinai-Halbinsel ablehnen würde.

Der israelische Außenminister unterstrich die Befürchtungen Ägyptens und wiederholte frühere Äußerungen von Militärs und Politikern des Landes, wonach das Gebiet des Gazastreifens, das bereits jetzt eines der am dichtesten besiedelten Gebiete der Welt ist, nach dem Krieg noch weiter verkleinert werden wird.

„Was jetzt in Gaza geschieht, ist ein Versuch, die Zivilbevölkerung zu zwingen, nach Ägypten zu flüchten, was nicht akzeptiert werden sollte“, sagte Abdulfattah al-Sisi während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz.

„Ägypten lehnt jeden Versuch ab, die palästinensische Frage mit militärischen Mitteln oder durch die Zwangsvertreibung von Palästinensern aus ihrem Land zu lösen, was auf Kosten der Länder der Region gehen würde“, fügte al-Sisi hinzu.

Al Jazeera berichtete am Mittwoch, eine Hamas-Quelle habe dem Sender einen US-amerikanisch-israelischen Plan offenbart, der darauf abziele, die Hamas im Gazastreifen zu eliminieren, den Widerstand zu entwaffnen und die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens zwangsweise nach Ägypten zu verlegen. Im Gegenzug würde Biden Kairo die Schulden erlassen, so die Hamas-Quelle.

Mada Masr, eine ägyptische Publikation, berichtete letzte Woche ähnlich.

Antony Blinken, der US-Außenminister, sagte, dass die Überführung der Palästinenser im Gazastreifen nach Ägypten unter den arabischen Führern „kein Thema“ sei, „und deshalb unterstützen wir es nicht“.

Blinken lehnte die Idee insbesondere nicht als Verbrechen gegen die Menschlichkeit und als schwere Verletzung der Rechte des palästinensischen Volkes ab, sondern lediglich, weil sie nicht genügend regionale Unterstützung findet.

Sollte es der Regierung Biden gelingen, eine solche Unterstützung zu gewinnen, würden die Vereinigten Staaten die ethnische Säuberung vermutlich unterstützen.

Unheilvolle Warnungen des UN-Gesandten

Die Hamas-Quelle berichtete Al Jazeera auch, dass Ismail Haniyeh, der Chef des Hamas-Politbüros, in Doha mit Tor Wennesland, dem Nahost-Gesandten des UN-Generalsekretärs, zusammengetroffen sei.

Wennesland unterrichtete den UN-Sicherheitsrat am Mittwoch über seine diplomatischen Bemühungen, die Situation zu deeskalieren „und das Leben von Zivilisten zu schonen“.

Wennesland verurteilte den von der Hamas verübten Anschlag vom 7. Oktober unmissverständlich und sagte, dies sei einer der schwierigsten Momente, mit denen das israelische und das palästinensische Volk in den letzten 75 Jahren konfrontiert seien.

Er sagte, der Konflikt drohe sich gefährlich auszuweiten, mit tiefgreifenden regionalen und internationalen Auswirkungen, und „kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die globalen Institutionen, die wir brauchen, um auf eine solche Krise zu reagieren, bereits überfordert sind“.

Als erste Priorität nannte Wennesland die „sofortige und bedingungslose Freilassung aller Geiseln“, die von der Hamas festgehalten werden, und als zweite Priorität den „schnellen und ungehinderten Zugang der humanitären Hilfe für die Palästinenser im Gazastreifen“.

Anstatt einen Waffenstillstand zu fordern, sagte er, die dritte Priorität seien „kollektive Anstrengungen, um die Feindseligkeiten zu beenden und eine weitere Ausweitung des Konflikts auf die Region zu verhindern“.

Palästinenser begutachten die Schäden an einer UNRWA-Schule, die bei einem israelischen Luftangriff im Flüchtlingslager Maghazi im zentralen Gazastreifen getroffen wurde, wobei sieben Menschen getötet wurden, 18. Oktober. Naaman Omar APA-Bilder

Wennesland betonte, dass nur eine langfristige politische Lösung „dem Aderlass ein Ende setzen und eine Wiederholung verhindern“ könne.

Er forderte jedoch keine Rechenschaftspflicht, die nach palästinensischer Auffassung der Schlüssel zur Beendigung der gegenwärtigen Situation ist, in der die israelische Straflosigkeit zu weiteren Übergriffen führt und verhindert, dass die eigentlichen Ursachen des Konflikts angegangen werden.

Sowohl Wennesland als auch Griffiths forderten eine „faktenbasierte Untersuchung“ der Explosion im al-Ahli Krankenhaus.

Krankenhäuser „am Rande des Zusammenbruchs“

Am Mittwoch gab es neue israelische Angriffe auf Krankenhäuser in Gaza-Stadt.

Die Palästinensische Rothalbmondgesellschaft erklärte, dass ihr Krankenhaus in Gaza-Stadt, in das mehr als 8.000 Vertriebene geflüchtet sind, schwer bombardiert wurde:

Riesige Bombardierungen finden in der Umgebung des #PRCS Al Quds #Hospitals in #Gaza-Stadt statt – es gibt Schäden und Schrapnelle in den Gebäuden des PRCS, die eine große Bedrohung darstellen – und mehr als 8000 Binnenflüchtlinge haben beim PRCS Zuflucht gefunden.#NotATarget #WarCrimes pic.twitter.com/Jx3stfVUYV

– PRCS (@PalestineRCS) October 18, 2023

Dies war nicht der erste Angriff in der Nähe des Krankenhauses des Roten Halbmonds; die Organisation berichtete von einer Bombardierung am Samstag, die ihre Einrichtung mit Staub und Trümmern füllte.

Unterdessen warnten die Vereinten Nationen am Mittwoch, dass die Krankenhäuser im Gazastreifen „am Rande des Zusammenbruchs stehen“.

„Die meisten von ihnen arbeiten mit einer minimalen Kapazität“, fügte die UNO hinzu. „Lebenswichtige Verfahren wie Sterilisation und Dialyse könnten bald eingestellt werden.

Die meisten Verletzten des al-Ahli-Krankenhauses wurden in das al-Shifa-Krankenhaus evakuiert, so dass „die Ärzte gezwungen waren, Operationen auf dem Boden und in den Fluren durchzuführen, meist ohne Narkose.“

Videoaufnahmen aus dem al-Shifa-Krankenhaus – dem größten im Gazastreifen – zeigten, dass Warteräume und Flure als Operationssäle genutzt werden, gefüllt mit Patienten auf Bahren und auf dem Boden liegend:

„Das ist absolut unmenschlich, das ist unglaublich“, sagt die Person, die das Video aufgenommen hat, offenbar ein Arzt oder eine Krankenschwester in al-Shifa.

„Das passiert, wenn man ein Krankenhaus über die Köpfe der Patienten und Verletzten hinweg bombardiert“, sagt er und bezieht sich dabei auf den Angriff auf das al-Ahli Krankenhaus am Dienstag.

Die Patienten seien „ohne Narkose operiert worden, damit wir so viele Menschen wie möglich retten können“, sagt er.

Unterdessen meldeten die Vereinten Nationen weitere israelische Luftangriffe auf Wohngebäude zwischen Dienstagabend und Mittwoch, bei denen 25 Menschen in al-Bureij im Zentrum des Gazastreifens und 37 Menschen in Jabaliya im Norden des Gazastreifens getötet wurden.

Der Mann, der nach der Bombardierung seines Hauses durch Israel im Al-Shifa behandelt wurde, sagte, sein kleiner Enkel Marwan sei getötet worden, und sein eigener Sohn Adnan sowie seine Töchter Mary und Majd würden unter den Trümmern vermisst:

Er sagte, Israels Ziel sei es, die Palästinenser zum Verlassen des Gazastreifens zu zwingen.

„Heute wurden wir angegriffen und verletzt. Mein Enkel wurde getötet und vielleicht auch mein Sohn und meine Töchter, aber ich schwöre, wir werden in unser Haus zurückkehren“, schwor er.

„Das ist unser Schicksal. Ich schwöre bei Gott, dass wir nicht aufgeben werden.“ Übersetzt mit Deepl.com

Maureen Clare Murphy ist Chefredakteurin von The Electronic Intifada.

Ali Abunimah ist geschäftsführender Direktor von The Electronic Intifada.



