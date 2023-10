The wheels are coming off the cart of US Middle East policy Washington has made a series of key blunders since the conflict erupted, taking the region to the brink of a broader war

US-Präsident Joe Biden in Tel Aviv, am 18. Oktober 2023 (AFP)

Israelisch-palästinensischer Krieg: Die US-Nahostpolitik gerät aus den Fugen

Von David Hearst

18. Oktober 2023



Washington hat seit Ausbruch des Konflikts eine Reihe von Fehlern begangen und die Region an den Rand eines größeren Krieges gebracht

Joe Biden hat keinen guten Krieg. Drei Tage nach dem Hamas-Anschlag hielt der US-Präsident eine Rede, bei der ihm sogar Donald Trumps ehemaliger Botschafter in Israel, der Siedlerliebhaber David Friedman, aus der Hand fraß.

Biden unterstützte fälschlicherweise die Behauptung, die Hamas habe Babys geköpft, in Bemerkungen, die das Weiße Haus später zurücknehmen musste; er versprach die Unterstützung der USA, um Israel alles zu geben, was es braucht, um „auf diesen Angriff zu reagieren“; und er behauptete fälschlicherweise, Zivilisten in Gaza würden als menschliche Schutzschilde benutzt.

In diesen drei Tagen machte die israelische Führung unmissverständlich klar, dass die Handschuhe ausgezogen waren und dass sich der Staat bei seiner Reaktion auf den Hamas-Angriff nicht an die Regeln des Krieges halten würde.

Die Ereignisse nahmen ihren Lauf, und Israel warf innerhalb von 10 Tagen die Sprengkraft einer viertel Atombombe auf Gaza ab.

Als Biden zu seiner jüngsten Nahostreise aufbrechen wollte, griffen die israelischen Streitkräfte ein Krankenhaus in Gaza an, das sie einige Tage zuvor angegriffen hatten, und riefen zur Evakuierung auf. Rund zwei Dutzend weitere Krankenhäuser haben solche Drohungen erhalten.

Dieses Mal wurden fast 500 Menschen getötet. Das Blutbad in al-Ahli, einem der ältesten Krankenhäuser des Gazastreifens, hat den israelischen Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, so erfreut, dass er sich vorschnell zu dem Anschlag bekannte: „Solange die Hamas die Geiseln in ihren Händen nicht freilässt – das Einzige, was in den Gazastreifen gelangen muss, sind Hunderte von Tonnen Sprengstoff von der Luftwaffe, nicht ein Gramm humanitäre Hilfe.“

Auch Hananya Naftali, der für das digitale Team des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu arbeitet, postete auf X: „BREAKING: Israelische Luftwaffe hat eine Hamas-Terroristenbasis in einem Krankenhaus in Gaza getroffen.“ Er löschte das Posting schnell wieder.

Später am Tag erklärte ein Sprecher der israelischen Armee, dass eine „feindliche Rakete“ auf dem Weg nach Israel fehlgeleitet wurde und das Krankenhaus traf. Solche Raketen haben nicht die Sprengkraft, um 500 Menschen zu töten. Die Armee fügte zunächst Filmmaterial hinzu, das eine Rakete des Islamischen Dschihad zeigt. Nachdem sich jedoch herausstellte, dass dieses Video 40 Minuten nach dem Bombenanschlag aufgenommen wurde, entfernte die Armee das Filmmaterial.

Jemand scheint Überstunden an seinem Laptop zu machen, um die Spuren des Krankenhausanschlags zu verwischen. Es gibt sogar Tonaufnahmen, die angeblich zeigen, wie Hamas-Aktivisten den fehlgeschlagenen Raketenabschuss besprechen – laut Channel 4 handelt es sich dabei jedoch um eine Fälschung, die den falschen Tonfall, die falsche Syntax und den falschen Akzent verwendet.

Helles grünes Licht

Als Biden am Mittwoch in Israel landete, war ein Großteil der geplanten regionalen Tournee bereits abgesagt worden. Die Wut im besetzten Westjordanland, in Jordanien, im Irak, im Libanon und in Ägypten war so groß, dass kein arabischer Führer einem Treffen mit ihm zustimmen konnte – zu seiner eigenen Sicherheit.

Als sich Hunderte von Menschen vor den Botschaften der USA und Israels in Jordanien versammelten und die Ausweisung des israelischen Botschafters und die Aufhebung des Friedensvertrags mit Israel forderten, wurde der Besuch in Amman abgesagt.

Doch kurz nach seiner Ankunft in Israel grub sich Biden nur noch tiefer in das tiefe Loch, in dem er sich bereits befand, als er Netanjahu von dem Angriff auf das Krankenhaus erzählte: „Nach dem, was ich gesehen habe, sieht es so aus, als wäre es von der anderen Mannschaft gemacht worden, nicht von Ihnen.“

Hinter den Kulissen scheinen die Räder des Karrens, der die US-Nahostpolitik trägt, tatsächlich zu entgleisen.

Um es klar zu sagen: Die Maßnahmen, die die USA hinter den Kulissen unmittelbar nach dem Hamas-Angriff ergriffen haben, haben den Weg für die Krise geebnet, in der sich die Region jetzt befindet.

Die Maßnahmen, die die USA unmittelbar nach dem Hamas-Angriff hinter den Kulissen ergriffen haben, haben den Weg für die Krise geebnet, in der sich die Region heute befindet

Die USA gaben nicht nur grünes Licht für eine Bombardierungskampagne, die darauf abzielte, mehr als eine Million Menschen in der nördlichen Hälfte des Gazastreifens an die ägyptische Grenze zu drängen. Sie haben Israel nicht nur JDAM-Bomben und mehrere tausend 155-mm-Artilleriegeschosse zur Verfügung gestellt, wie Verteidigungsbeamte berichten.

Mehreren glaubwürdigen Berichten zufolge versuchte es zunächst auch, Ägypten zu überreden, eine Million Flüchtlinge aus dem Gazastreifen aufzunehmen. Al Akhbar berichtete zuerst, die USA hätten versucht, sich mit der UNO und „internationalen Organisationen, die von der EU finanziert werden“, abzustimmen, um Kairo zur Öffnung von Rafah zu bewegen. Natürlich war eine Bestechung im Spiel.

Quellen sprachen von der Bereitschaft der USA, Ägypten beträchtliche Finanzmittel in Höhe von mehr als 20 Milliarden Dollar zur Verfügung zu stellen, wenn es der Operation zustimmt. Sie verwiesen auf ein Ersuchen Kairos, „die Verlegung großer Teams von Hilfsorganisationen an die Grenze zu Rafah zu erleichtern, ohne den Gazastreifen zu betreten“.

Die ägyptische Website Mada Masr berichtete außerdem, dass ägyptische Beamte Gespräche über die Vertreibung eines großen Teils der Bevölkerung von Gaza geführt hätten. Diese Behauptung war so heikel, dass die ägyptischen Behörden gegen die Website vorgingen wie eine Tonne Ziegelsteine: Die Redakteure wurden vorgeladen, und der Oberste Rat für Medienregulierung leitete eine Untersuchung wegen der Veröffentlichung „falscher Nachrichten“ ein.

Zweifellos fanden diese Gespräche statt, bevor der ägyptische Präsident Abdel Fattah el-Sisi erkannte, wie brisant sie für ihn in einem Jahr der Wiederwahl sein würden.

Israels 9/11

Die USA haben in ihrer Reaktion auf den Hamas-Angriff drei entscheidende Fehler begangen. Sie ermutigten Israel, den Gazastreifen ohne Zurückhaltung anzugreifen; sie spielten zunächst mit dem Szenario einer Massenflucht von Palästinensern nach Ägypten; und sie brachten den Nahen Osten an den Rand eines regionalen Krieges.

Von Anfang an vertraten sowohl Israel als auch die USA die Ansicht, dass der Hamas-Angriff Israels 9/11-Moment sei, dass die Hamas sich nicht vom Islamischen Staat unterscheide und dass Israel die moralische Pflicht habe, nicht nur auf den Hamas-Angriff zu antworten, sondern die gesamte Bewegung auszurotten.

So konnte Israel glauben, mit Luftangriffen auf den Gazastreifen nicht nur die Hamas auslöschen zu können, sondern auch das Kräfteverhältnis im Nahen Osten strukturell zu verändern, was eine Auseinandersetzung mit der Hisbollah und schließlich dem Iran bedeuten würde.

Menschen durchsuchen die Trümmer eines Gebäudes nach einem israelischen Luftangriff in Khan Younis, Gaza, am 17. Oktober 2023 (AFP)

Sowohl Netanjahu als auch Oppositionsführer Benny Gantz haben auf einen Plan angespielt, der nach Gantz‘ Worten „die sicherheitspolitische und strategische Realität in der Region verändern“ würde. Es ist mir nicht klar, ob die USA Israel erlaubt hätten, einen Plan durchzuführen, der über die Hamas und den Gazastreifen hinausgeht, aber der Plan war eindeutig vorhanden.

Michael Milshtein, Leiter des Forums für Palästinastudien am Moshe Dayan Center der Universität Tel Aviv, schrieb: „Dieser Krieg ist viel mehr als ein Konflikt zwischen Israel und der Hamas. Im Westen entwickelt sich ein Verständnis dafür, dass der Krieg mit den Eisernen Schwertern ein entscheidender Moment und eine einmalige Gelegenheit ist, die Architektur des Nahen Ostens neu zu gestalten – was sich voraussichtlich auch auf die Machtverhältnisse in der ganzen Welt auswirken wird.“

Einige Tage lang sah es so aus, als ob die erzwungene Vertreibung der Hälfte des Gazastreifens unter dem Vorwand, humanitäre Korridore einzurichten, funktionieren würde. An der Nordgrenze zum Libanon blieb es ruhig. Die Hisbollah reagierte zunächst nicht. Die westlichen Medien akzeptierten den Plan, die Hamas zu besiegen und den Gazastreifen wieder zu besetzen.

Der Wendepunkt kam, als US-Außenminister Antony Blinken offenbar erkannte, dass eine weitere Nakba in der Größenordnung der Ereignisse von 1948 eine rote Linie darstellt.

Der stellvertretende jordanische Premierminister Ayman Safadi erklärte nach einem Treffen der Außenminister, alle arabischen Länder hätten sich zu einem gemeinsamen Vorgehen gegen jeden Versuch, die Palästinenser aus ihrer Heimat zu vertreiben, verpflichtet. Die gleiche Botschaft vermittelte der jordanische König Abdullah II. auf seiner jüngsten Europareise.

Der Aufschrei aus Jordanien, Ägypten, der Türkei und Saudi-Arabien war so groß, dass Blinken einräumen musste, dass es sich um einen „Fehlstart“ handelte. Biden hat auch gesagt, dass die Wiederbesetzung des Gazastreifens ein „großer Fehler“ wäre. Der britische Premierminister Rishi Sunak sagte, dass jeder eine Eskalation vermeiden sollte.

Diese Äußerungen wurden von weiteren klaren Warnungen begleitet. Der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian warnte, die Achse des Widerstands werde „mehrere Fronten“ gegen Israel eröffnen, wenn die Angriffe auf den Gazastreifen fortgesetzt würden, und sagte im iranischen Staatsfernsehen: „Die Zeit läuft sehr schnell ab. Wenn die Kriegsverbrechen gegen die Palästinenser nicht sofort gestoppt werden, werden weitere Mehrfachfronten eröffnet, und das ist unvermeidlich.“

Wenn die USA die Botschaft immer noch nicht verstanden haben, brauchen sie nur aus dem Fenster auf die rekordverdächtigen Massendemonstrationen in der Region zu schauen.

Regionaler Krieg

Als Biden am Mittwoch in Israel eintraf, brodelte es in der Region. Ganz abgesehen von moralischen Fragen ist das US-Militär, das in den letzten Jahren seine militärischen Mittel reduziert hat, auf ein solches Unterfangen eindeutig nicht vorbereitet.

Wie das Wall Street Journal berichtet, hat es im vergangenen Jahr mehr als acht Patriot-Raketenbatterien aus dem Irak, Kuwait, Jordanien und Saudi-Arabien abgezogen sowie ein Thaad-System (Terminal High Altitude Area Defense) aus Saudi-Arabien. Sie hat ihre Bestände an 155-mm-Granaten in Israel geleert, um sie der Ukraine zu übergeben. Sie verlegte ihre Marinestreitkräfte in den asiatisch-pazifischen Raum.

Das meiste davon hat sie in kurzer Zeit wieder rückgängig machen müssen. Eine Flugzeugträgergruppe befindet sich im Mittelmeer, und eine weitere ist auf dem Weg. Das letzte Mal, dass die USA zwei Flugzeugträgergruppen im Nahen Osten hatten, war im Jahr 2020. Neben den Schiffen mussten auch A-10-Angriffsflugzeuge sowie F-15- und F-16-Kampfflugzeuge zurück in den Golf verlegt werden.

In Washington wird argumentiert, dass die Art, die Geschwindigkeit und das Ausmaß des Hamas-Angriffs das System der USA im Nahen Osten verändert hat.

All dies soll den Iran abschrecken. Das wird es nicht. Ich beziehe mich nicht oft auf die Analyse des Kolumnisten der New York Times, Thomas Friedman, über Israel, aber bei dieser Gelegenheit werde ich mit einer lebenslangen Gewohnheit brechen.

Friedman schrieb: „Wenn Israel jetzt in den Gazastreifen einmarschiert, wird es das Abraham-Abkommen sprengen, zwei von Amerikas wichtigsten Verbündeten (Ägypten und Jordanien) weiter destabilisieren und eine Normalisierung mit Saudi-Arabien unmöglich machen – ein gewaltiger strategischer Rückschlag. Außerdem wird dies der Hamas die Möglichkeit geben, das Westjordanland in Brand zu setzen und dort einen Hirtenkrieg zwischen jüdischen Siedlern und Palästinensern zu entfachen. Alles in allem wird dies direkt in die Strategie des Iran hineinspielen, Israel in eine imperiale Überdehnung hineinzuziehen und auf diese Weise die jüdische Demokratie von innen heraus zu schwächen.“

Die Hamas hat es nicht nötig, das besetzte Westjordanland zu befeuern, da in allen größeren Städten große Demonstrationen stattfinden, die den Rücktritt von Präsident Mahmoud Abbas fordern, nachdem die Streitkräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) mit scharfen Waffen auf Demonstranten geschossen haben. Aber in der strategischen Frage stimme ich Friedman zu, auch wenn es mich schmerzt, dies zu sagen.

Er hat auch Recht, wenn er sagt, dass eine Bodeninvasion von 360.000 aufgebrachten israelischen Soldaten ein Rezept für noch schlimmere und weitreichendere Massaker ist, als wir sie bisher gesehen haben.

Verlust der Unterstützung

In Washington kursiert das Argument, dass die Art, die Geschwindigkeit und das Ausmaß des Hamas-Angriffs das US-amerikanische Nahost-System verändert haben. James Jeffrey, ein ehemaliger US-Botschafter in der Region, erklärte gegenüber Middle East Eye: „Die Fähigkeit der Hamas, eine ganze militärische Verteidigungslinie Israels zu überwinden, stellt diesen Krieg auf die Stufe von Jom Kippur (dem Nahostkrieg von 1973). Kein Krieg der letzten Zeit hat das US-amerikanische Nahostsystem so sehr bedroht wie dieser, und so sieht es auch die Regierung.“

Aber diese Analyse beginnt mit dem Angriff selbst und nicht mit all den Warnungen, die ihm vorausgingen – dem Zusammenbruch der Palästinensischen Autonomiebehörde, den israelischen Übergriffen auf die Al-Aqsa-Moschee, der Unmöglichkeit von Verhandlungen, den Versuchen, mit Saudi-Arabien über die Köpfe der Palästinenser hinweg ein Abkommen zu schließen, und der Unmöglichkeit, dass alle Palästinenser aus ihren kollektiven Käfigen ausbrechen können.

Könnte es auch sein, dass das „US-gestützte Nahost-System“, dessen Grundlage die blinde Unterstützung Israels ist, zerbrochen ist? Das Rücktrittsschreiben von Josh Paul, einem hochrangigen Beamten des US-Außenministeriums, der wegen der Haltung seiner Behörde zum Gaza-Krieg zurückgetreten ist, ist eine interessante Lektüre.

Paul nannte den Hamas-Angriff die „Ungeheuerlichkeit aller Ungeheuerlichkeiten“, fuhr aber fort: „Die Reaktion dieser Regierung – und auch eines Großteils des Kongresses – ist eine impulsive Reaktion, die auf Voreingenommenheit, politischer Bequemlichkeit, intellektuellem Bankrott und bürokratischer Trägheit beruht. Jahrzehnte des gleichen Ansatzes haben gezeigt, dass Sicherheit für Frieden weder zu Sicherheit noch zu Frieden führt. Tatsache ist, dass die blinde Unterstützung einer Seite auf lange Sicht die Interessen der Menschen auf beiden Seiten zerstört.

Vielleicht hat Biden die Botschaft endlich verstanden. Aber nachdem er vor 12 Tagen die Bremsen für Israels kollektive Wut gelöst hat, wird er es schwer haben, sie jetzt anzuziehen.

Ich habe vorhin gesagt, dass der Karren aus dem Dreck gezogen wurde – und es ist wirklich ein klappriger, von Pferden gezogener Karren. Was die letzten 12 Tage mehr als alles andere gezeigt haben, ist die Unfähigkeit der USA, eine führende Rolle in der Welt zu spielen. Es mangelt ihnen an den erforderlichen analytischen Fähigkeiten, an regionalem Wissen und an Intelligenz. Sie schießen aus der Hüfte und denken erst später über die Folgen nach. Sie werden in Kriege hineingezogen, auf die sie offenkundig nicht vorbereitet sind.

Geblendet von Dogmen, immer darauf bedacht, die Welt in manichäische Gegensätze aufzuteilen – Demokratie gegen Autokratie, die jüdisch-christliche Welt gegen den Islam – hat Amerika den Bezug zu den Werten verloren, die es zu verteidigen vorgibt. Hilft es, Israel zu verteidigen, indem es im Namen Israels über die von ihm begangenen Kriegsverbrechen lügt?

Washington verliert die Unterstützung seiner Verbündeten. Niemand, der sich die Aktionen der USA ansieht, kann darauf vertrauen, dass sie durchdacht sind. Die Folgen dieser 12 Tage und der folgenden Tage werden weit und breit zu spüren sein.

Biden hat jedes Interesse daran, diese Episode jetzt zu beenden, indem er den Bodenangriff stoppt und die Öffnung des Gazastreifens für grundlegende humanitäre Hilfe erzwingt.

Erst dann könnten Verhandlungen mit der Hamas über einen Gefangenenaustausch geführt werden. Wenn er diese grundlegenden Ziele nicht erreicht, wird auch er feststellen, wie viel Schaden ein ungehindertes Israel sich selbst, der Region, den USA und der ganzen Welt zufügen kann. Übersetzt mit Deepl.com

David Hearst ist Mitbegründer und Chefredakteur von Middle East Eye. Er ist Kommentator und Redner in der Region und Analyst für Saudi-Arabien. Er war der führende Auslandsautor des Guardian und Korrespondent in Russland, Europa und Belfast. Zum Guardian kam er von The Scotsman, wo er als Bildungskorrespondent tätig war.

