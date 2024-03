‚Operation Al-Aqsa Flood‘ Day 161: Hamas proposes new prisoner exchange deal, Netanyahu’s office calls it ‚unrealistic‘ Thousands of Palestinian worshippers have been denied access to pray at al-Aqsa Mosque in Jerusalem for Ramadan’s first Friday prayers, while Israeli forces have committed another massacre against Palestinian aid-seekers in Gaza City.

Airdrops über Gaza-Stadt, 15. März 2024. (Foto: Omar Ashtawy/APA Images)

Tausenden von palästinensischen Gläubigen wurde der Zugang zum ersten Freitagsgebet des Ramadan in der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem verwehrt, während israelische Streitkräfte ein weiteres Massaker an palästinensischen Hilfssuchenden in Gaza-Stadt verübten.

Operation Al-Aqsa-Flut“ Tag 161: Hamas schlägt neuen Gefangenenaustausch vor, Netanjahus Büro nennt ihn „unrealistisch“

Von Anna Lekas Miller

15. März 2024

31.490+ Tote* und mindestens 73.439 Verletzte im Gazastreifen.

427+ getötete Palästinenser im besetzten Westjordanland und Ostjerusalem**

Israel revidiert seine Schätzung der Todesopfer vom 7. Oktober von 1.400 auf 1.147.

590 israelische Soldaten wurden seit dem 7. Oktober getötet und mindestens 3.221 verletzt.***

*Das Gesundheitsministerium von Gaza bestätigte diese Zahl auf seinem Telegram-Kanal. Einige Menschenrechtsgruppen gehen davon aus, dass die Zahl der Todesopfer eher bei 35.000 liegt, wenn man die mutmaßlichen Toten mit einbezieht.

** Die Zahl der Todesopfer im Westjordanland und in Jerusalem wird nicht regelmäßig aktualisiert. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums der Palästinensischen Autonomiebehörde vom 6. März ist dies die neueste Zahl.

*** Diese Zahl wird vom israelischen Militär veröffentlicht und zeigt die Soldaten, deren Namen „veröffentlicht werden durften“.

Wichtige Entwicklungen

Israelische Kampfflugzeuge und Drohnen eröffnen das Feuer auf eine Gruppe von Palästinensern, die in Gaza-Stadt auf humanitäre Hilfe warten

Spanisches Hilfsschiff „Open Arms“ wird vor der Küste von Gaza gesichtet.

Das israelische Militär errichtet Eisensperren an den Toren der Al-Aqsa-Moschee in Ost-Jerusalem.

Israelische Sicherheitskräfte weisen Tausende von Palästinensern ab, die zum ersten Freitagsgebet des Ramadan vom Westjordanland nach Ostjerusalem reisen.

Neuer Waffenstillstandsvorschlag der Hamas, der die Freilassung von gefangenen israelischen Frauen, Kindern, älteren Menschen und Kranken im Gegenzug für die Freilassung von 700 bis 1.000 palästinensischen Gefangenen fordert.

Das israelische Büro des Premierministers bezeichnet den Hamas-Plan als „unrealistisch“.

Australien ist das letzte Land, das die Finanzierung des UN-Hilfswerks (UNRWA) wieder aufnimmt.

Libanon antwortet auf französischen Vorschlag zur Beendigung der Grenzkonflikte

Tausenden palästinensischen Gläubigen wird der Zugang zur Al-Aqsa-Moschee verwehrt

Den meisten Palästinensern ist es nicht möglich, die al-Aqsa-Moschee in Jerusalem zum ersten Freitagsgebet des Heiligen Monats Ramadan zu erreichen.

„Der Teil der Gemeinschaft, der Zutritt hat, ist sehr klein – Menschen, die über 55 Jahre alt sind“, erklärte Mustafa Barghouti, Generalsekretär der Palästinensischen Nationalen Initiative, gegenüber Al Jazeera in Ramallah und fügte hinzu, dass selbst sie ein schwieriges Verfahren durchlaufen müssten, um die heilige Stätte zu betreten. Da nur Männer ab 55 Jahren und Frauen ab 50 Jahren die Erlaubnis erhalten, Ostjerusalem und das Gelände der al-Aqsa-Moschee zu betreten, ist der Prozentsatz der Palästinenser, die auf den Zugang zu der heiligen Stätte hoffen können, äußerst gering.

„Zunächst einmal müssen sie von den Israelis eine spezielle magnetische Sicherheitskarte erhalten, deren Beschaffung sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Nicht jeder kann sie bekommen, und vielen wird sie vorenthalten“, so Barghouti weiter. „Sie müssen auch eine Sondergenehmigung direkt von den Israelis erhalten. Diese Komplikationen hindern viele Menschen daran“.

Infolgedessen werden Palästinenser im gesamten Westjordanland an den Kontrollpunkten abgewiesen, und selbst diejenigen, die eine Erlaubnis erhalten, müssen nachweisen, dass sie Ostjerusalem bis 17 Uhr verlassen, entweder durch Vorlage von Papieren am Kontrollpunkt oder durch ein Selfie, das beweist, dass sie die Stadt verlassen haben.

„Ich bin schon mehrmals weggeschickt worden. Jedes Mal überprüfen sie unsere Dokumente, als ob wir Terroristen wären“, sagte eine Person, die nicht identifiziert werden wollte, gegenüber Al Jazeera. „Alles, was wir wollen, ist, in unserer al-Aqsa-Moschee zu beten. Das ist das Freitagsgebet. Möge Allah uns Geduld gewähren, um all das zu ertragen, was wir ertragen müssen.“

„Die Zahl der Soldaten ist größer als die Zahl der Betenden“, sagte ein anderer Betender gegenüber Al Jazeera. „Ich bin 62 und habe meinen Ausweis vorgelegt, aber mir wurde der Zugang verweigert… obwohl [die israelische Armee] sagte, dass diejenigen, die über 55 Jahre alt sind, die Moschee ohne Genehmigung betreten dürfen.“

Selbst wenn sie das Gelände erreichen, werden die Gläubigen mit Eisensperren an den König-Faisal-, Al-Ghawanmeh- und Al-Hadid-Toren begrüßt, die gestern installiert wurden und eine Erhöhung der Sicherheit vor dem Freitagsgebet signalisieren. Die israelischen Sicherheitskräfte haben sogar Mitarbeiter des Roten Halbmonds, die sich während des Ramadan immer im Innenhof aufhalten, daran gehindert, das Gelände zu betreten.

Das palästinensische Außenministerium hat den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu der Lüge bezichtigt, als er sagte, es werde keine zusätzlichen Beschränkungen geben, um den Zugang der Palästinenser zur al-Aqsa-Moschee während des heiligen Monats Ramadan zu begrenzen.

Erneutes Massaker an palästinensischen Hilfssuchenden in Gaza-Stadt

Das israelische Militär hat erneut eine Gruppe von Palästinensern angegriffen, die in Gaza-Stadt auf dringend benötigte humanitäre Hilfe warteten, berichtet Wafa. Diesmal griff die israelische Armee die Hilfesuchenden mit Kampfflugzeugen und Drohnen an, die auf eine Menschenmenge schossen, die sich am Kuwait-Kreisel versammelt hatte. Dabei wurden mindestens 14 Menschen getötet und mehrere weitere verletzt.

Während das israelische Militär den Angriff bestritt, erklärte Muhammad Ghurab, Leiter der Notaufnahme eines Krankenhauses im nördlichen Gazastreifen, gegenüber AFP, dass die Menschen durch „direkte Schüsse“ der israelischen Sicherheitskräfte verwundet wurden. Nach Angaben des Gaza-Gesundheitsministeriums trafen nach dem Vorfall mindestens 20 Tote und 155 Verletzte im al-Shifa“-Krankenhaus ein, das angesichts der anhaltenden Angriffe Israels auf das Gesundheitswesen im Gazastreifen bereits mit eingeschränkter Kapazität arbeitet.

„Das Versagen der internationalen Gemeinschaft und der Vereinten Nationen, Maßnahmen gegen die Besatzungsarmee zu ergreifen, war ein grünes Licht für weitere schreckliche Verbrechen“, erklärte das Gesundheitsministerium von Gaza in einer Erklärung.

Der humanitäre Sektor weist unterdessen darauf hin, dass dieser Vorfall – nach dem inzwischen berüchtigten „Mehlmassaker“ Ende Februar – zeigt, dass das derzeitige System, bei dem Hilfsorganisationen mit den israelischen Behörden zusammenarbeiten, um Hilfsgüter nach Gaza zu liefern, eindeutig nicht funktioniert.

„Es ist ein klares Zeichen dafür, dass das Dekonflictionssystem, bei dem humanitäre Organisationen und die UNO Israel benachrichtigen und mit ihm korrespondieren, völlig versagt“, sagte Shaina Low, Kommunikationsberaterin des Norwegischen Flüchtlingsrats, gegenüber Al Jazeera.

„Dies ist etwas, das vermeidbar ist und nicht passieren sollte“, sagte Low.

Australien wird seinen Beitrag zum Hilfswerk der Vereinten Nationen (UNRWA) wieder aufnehmen, nachdem Länder wie Schweden beschlossen haben, die Finanzierung des Hilfswerks wieder aufzunehmen, nachdem sie diese nach den Anschuldigungen, Mitarbeiter seien in die Anschläge vom 7. Oktober verwickelt gewesen, zurückgezogen hatten. Das spanische Hilfsschiff Open Arms nähert sich der Küste des Gazastreifens, und das US-Militär plant den Bau einer provisorischen Anlegestelle, um humanitäre Hilfe über einen Seekorridor zu liefern.

Büro des israelischen Premierministers: Hamas-Waffenstillstandsabkommen „unrealistisch

Nach wochenlangen Verhandlungen, bei denen kein Waffenstillstandsabkommen in Sicht war, hat die Hamas einen Waffenstillstandsvorschlag unterbreitet, der die Freilassung von israelischen Gefangenen, die „Frauen, Kinder, ältere oder kranke Menschen“ sind, im Gegenzug für die Freilassung von 700 bis 1.000 palästinensischen Gefangenen vorsieht, die derzeit in israelischen Gefängnissen festgehalten werden. Einhundert dieser Gefangenen verbüßen derzeit lebenslange Haftstrafen.

Die Hamas hat außerdem erklärt, dass sie sich nach diesem ersten Austausch auf ein Datum für einen dauerhaften Waffenstillstand einigen würde, und geht davon aus, dass nach dessen Erfolg eine Frist für den Rückzug Israels aus dem Gazastreifen vereinbart werden würde. In der zweiten Phase des Plans sollen alle Inhaftierten freigelassen werden.

Das israelische Kriegs- und Sicherheitskabinett wird im Laufe des Tages zusammentreffen, um den Vorschlag zu erörtern, aber das Büro des Premierministers hat die Forderungen der Hamas in einem Beitrag auf X als „unrealistisch“ bezeichnet.

Eines der Haupthindernisse für eine Einigung war Israels Beharren auf einem „vollständigen und totalen Sieg“ über die Hamas als Voraussetzung für einen Rückzug aus dem Gazastreifen – was zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich erscheint, ohne die Küstenenklave vollständig zu vernichten. Sollte es nicht zu einer Einigung kommen, könnte Israel immer noch eine Bodeninvasion in Rafah starten, was sowohl von Regierungen als auch von Hilfsorganisationen als „katastrophal“ bezeichnet würde.

Militärische Razzien und Einschränkungen im gesamten Westjordanland

Unterdessen setzten sich die Razzien und Einschränkungen im gesamten Westjordanland fort, als die israelische Armee das Flüchtlingslager al-Fara’a im nördlichen Westjordanland stürmte, wie Wafa berichtete. Die Armee drang mit einem militärischen Bulldozer in das Lager ein, während israelische Scharfschützen am Eingang des Lagers und in dessen Umgebung Stellung bezogen. In den vergangenen vier Monaten wurden 14 Bewohner des Flüchtlingslagers al-Fara’a von der Armee bei derartigen Razzien getötet, die im Westjordanland über 400 Menschen das Leben gekostet haben.

Übersetzt mit deepl.com

