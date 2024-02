Biden’s selective humanity Opportunistic electioneering and deep-seated bias informs the US and the West’s attitudes to Palestine.

Bidens selektive Menschlichkeit

Basem Naim

Die elektronische Intifada

4. Januar 2024

Am 28. Dezember drückten US-Präsident Joe Biden und seine Frau ihr tiefes Bedauern über den Tod der 70-jährigen Amerikanerin Judith Weinstein Haggai am 7. Oktober aus.

Außerdem beschuldigten sie – ohne jeglichen Beweis – die islamische Widerstandsbewegung Hamas, sie getötet zu haben.

Vizepräsidentin Kamala Harris schloss sich dem an und äußerte ähnliche Gefühle. Auch die amerikanische Präsidentschaftskandidatin Nikki Haley äußerte sich und schloss ihre Erklärung mit einem Aufruf zur Vernichtung aller Menschen in Gaza.

Es ist lobenswert, dass der Präsident und andere amerikanische Politiker ihre menschlichen Gefühle über die Tötung einer friedlichen älteren Frau zum Ausdruck bringen, unabhängig von ihrer Hautfarbe, ihrem Geschlecht, ihrer Nationalität oder ihrer Religion. Dies ist das natürliche Verhalten eines jeden zivilisierten Menschen, der die menschlichen Werte und die Systeme und Gesetze respektiert, die die Menschheit nach zwei verheerenden Weltkriegen im letzten Jahrhundert entwickelt hat.

Aber sind diese Gefühle echt und menschlich, oder handelt es sich um opportunistische politische Äußerungen, die eine humanitäre Situation inmitten eines hitzigen Wahlkampfes ausnutzen?

Und wenn diese Gefühle wirklich menschlich sind, wie können der Präsident und sein Stellvertreter so feine menschliche Gefühle für den Tod einer amerikanischen Frau zum Ausdruck bringen, aber kein einziges Wort über die Tausende von Kindern und Frauen verlieren, die von der extremistischen zionistischen Regierung vorsätzlich getötet werden?

Bis heute hat die zionistische Kriegsregierung über 22.000 palästinensische Bürger getötet, von denen mehr als 70 Prozent Kinder und Frauen sind.

Sie hat vorsätzlich vertriebene Männer, Frauen und Kinder getötet. Sie hat Patienten und medizinisches Personal getötet, Säuglinge in Brutkästen sterben lassen und Krankenhäuser zerstört.

Jeden Tag, während der fast drei Monate andauernden faschistischen Aggression gegen unser Volk, können wir uns an Dutzende von schrecklichen Geschichten über die Tötung von Kindern, Frauen und Männern erinnern.

Diese Menschen sind nicht nur Zahlen; sie hatten Leben, geliebte Menschen, Träume und Hoffnungen.

Hat der Präsident keine Informationen über die Massaker, die ethnische Säuberung und den Völkermord in Gaza?

Weiß Biden nichts von Reem, Alma, Hassan, Muhammad, Emad und anderen Kindern aus Gaza, die von Benjamin Netanjahu und seiner Regierung mit direkter Unterstützung und Beteiligung der Vereinigten Staaten getötet wurden?

Ich bin sicher, dass der US-Präsident in seiner Position und mit dem ihm zur Verfügung stehenden Geheimdienst- und Medienapparat über die Einzelheiten des laufenden Völkermords und der ethnischen Säuberung der Palästinenser in Gaza genau Bescheid weiß.

Aber wenn der Präsident über solche detaillierten Informationen verfügt, warum schweigt er dann? Warum bringt er nicht seine Menschlichkeit zum Ausdruck und zeigt Mitgefühl für die Kinder und Frauen in Gaza?

Weder isoliert noch abnormal

Meiner Meinung nach gibt es zwei Gründe für dieses Verhalten: einen unmittelbaren und taktischen und einen entfernten, tiefgreifenden und strategischen.

Der erste Grund ist meines Erachtens, dass diese Äußerungen Teil seines Präsidentschaftswahlkampfes sind und darauf abzielen, die zionistische Lobby und die Unterstützer Israels in den Vereinigten Staaten zu beschwichtigen.

Der zweite Grund ist ein ausdrücklicher Ausdruck der tief verwurzelten Mentalität des Präsidenten und seines Teams hinsichtlich ihrer Kriterien für die Bewertung menschlichen Lebens. Es liegt auf der Hand, dass die Mentalität, die zur Gründung der Vereinigten Staaten geführt hat und die an die Vorherrschaft der weißen Rasse über andere Rassen glaubt, es ihnen ermöglichte, die einheimische Bevölkerung auszulöschen und den Staat auf dem Rücken schwarzer Sklaven vom afrikanischen Kontinent aufzubauen.

Die Gebäude und Institutionen des Staates sind mit ihrer Rasse, ihrem Blut und ihren Hinterlassenschaften vermischt.

Dieselbe Mentalität diktiert das Schweigen, wenn ein ganzes Volk in Gaza ausgelöscht wird, weil es keinen Wahlwert hat, weil seine Haut nicht weiß ist und seine Augen nicht grün sind.

Wir haben es also mit einer US-Position zu tun, die auf taktischem Opportunismus und tief verwurzeltem Rassismus beruht und die die Missachtung des Präsidenten und seines Teams gegenüber all den palästinensischen Kindern und Frauen erklärt, die vor und nach dem 7. Wir können nicht erwarten, dass sich an dieser beschämenden menschlichen Haltung etwas ändert.

Bedauerlicherweise ist die Haltung des Präsidenten und seines Stellvertreters weder isoliert noch abnormal im Kontext des allgemeinen Umgangs des Westens mit der palästinensischen Tragödie in den letzten 75 Jahren, insbesondere auf der Ebene der offiziellen Politik und der Mainstream-Medien.

Der Westen hat im Allgemeinen viele Massaker an anderen Völkern, einschließlich der Juden im Zweiten Weltkrieg, begangen, und die Wurzeln all dieser Massaker und Kriegsverbrechen liegen im Wesentlichen in den rassistischen Werten, die der Westen anderen gegenüber vertritt.

Es ist bedauerlich, dass die heutigen Führer der Großmächte mit ihrer politischen, rechtlichen und ethischen Verantwortung immer noch an solchen Werten festhalten, trotz der schrecklichen Erfahrungen, die sie der Menschheit beschert haben.

Es ist an der Zeit, dass die Vereinigten Staaten und der Westen ihre Haltung zu diesen rassistischen Werten überdenken, da sie sich sowohl auf den Fortschritt der Menschheit als auch auf den Konflikt zwischen den Palästinensern und den Zionisten auswirken. Die offenkundig einseitige US-Politik zugunsten zionistischer Positionen ist der Hauptgrund für all die Tragödien, Unruhen und den Mangel an Sicherheit und Stabilität in der Region.

Hätte sich die US-Regierung bei der Lösung des Konflikts von Anfang an an das Völkerrecht und das humanitäre Recht gehalten, hätten alle Beteiligten jahrzehntelang Sicherheit und Stabilität genießen können, und das Leben Hunderttausender unschuldiger Palästinenser, die in den vergangenen Jahrzehnten getötet wurden, wäre gerettet worden.

Abschließend möchte ich dem US-Präsidenten und seiner Regierung diesen Koranvers ans Herz legen, in der Hoffnung, dass sie ihre Haltung zu dem Konflikt im Besonderen und zu den Beziehungen zwischen den Menschen im Allgemeinen überdenken werden:

„O Menschheit! Wir haben euch aus einem Mann und einer Frau erschaffen und euch zu Völkern und Stämmen gemacht, damit ihr einander kennenlernt. Wahrlich, der Vornehmste von euch vor Allah ist der Rechtschaffenste unter euch. Allah ist wahrlich allwissend, allwissend.“

Dr. Basem Naim ist ein ehemaliger palästinensischer Gesundheitsminister und Mitglied des Politbüros der Hamas. Er hat bereits in verschiedenen Medien publiziert, darunter im australischen ABC Network, im britischen Sky News, im Guardian, Middle East Eye, Al Jazeera und The Jewish Daily Forward.

