What did 7 October achieve? What comes next will not be what was before.

Was hat der 7. Oktober bewirkt?

Basem Naim

Die elektronische Intifada

5. Februar 2024

Da wir uns dem fünften Monat der zionistischen Aggression gegen unser palästinensisches Volk nähern, ist es vielleicht sinnvoll, einen Schritt zurückzutreten und sowohl die Al-Aqsa-Flutungsoperation vom 7. Oktober als auch ihre Folgen zu bewerten.

War der 7. Oktober legitim? Was wurde damit erreicht?

Was haben wir aus der zionistischen Reaktion gelernt? Was sind die Auswirkungen für alle Parteien, innerhalb oder außerhalb Palästinas, für lokale, regionale oder globale Akteure?

Zunächst ist es wichtig festzustellen, dass alle, die vor dem 7. Oktober mit der Hamas-Führung kommuniziert haben, von Politikern und Diplomaten bis hin zu Vermittlern und Journalisten, eine klare und unmissverständliche Botschaft gehört haben: Eine Explosion war nur eine Frage der Zeit.

Der Grund dafür? Israel versuchte, den politischen Konflikt um einen palästinensischen Staat, das Rückkehrrecht der palästinensischen Flüchtlinge und die Selbstbestimmung des palästinensischen Volkes in einen religiösen Konflikt zwischen Judentum (und Christentum) und Islam zu verwandeln.

Zu dieser Politik gehören Israels Versuche, die vollständige Kontrolle über die Al-Aqsa-Moschee auszuüben, mit dem Ziel, sie schließlich abzureißen, seine jahrzehntelangen Versuche, Jerusalem zu judaisieren und die Palästinenser aus ihren Häusern und von ihrem Land zu vertreiben, sowie seine De-facto-Annexion des gesamten Westjordanlands mit der Drohung, seine illegalen Siedlungen offiziell zu annektieren.

Dazu gehörte auch die anhaltende Belagerung des Gazastreifens, unter der der Küstenstreifen und seine 2,3 Millionen Einwohner isoliert und gefangen gehalten wurden. Dazu gehörte auch die Misshandlung palästinensischer Gefangener, die unter Itamar Ben-Gvir, dem Minister für nationale Sicherheit, noch zunahm.

Und schließlich gehörten dazu auch die Versuche, arabische und muslimische Länder unter amerikanischer Rückendeckung dazu zu bewegen, die Rechte der Palästinenser zu ignorieren und die Beziehungen mit dem zionistischen Gebilde zu normalisieren, ohne die palästinensische Frage zu lösen, so dass sie zu einer rein innerisraelischen Angelegenheit wird.

Die Hamas-Führer trugen all diese Probleme jedem vor, der zuhören wollte, aber niemand schenkte ihnen Beachtung. Entweder hielten sie die Warnungen vor einer Explosion für eine leere Drohung, sie hatten sich das zionistische Narrativ zu eigen gemacht, dass die Hamas „abgeschreckt“ sei und in erster Linie ihre Herrschaft im Gazastreifen festigen wolle, oder sie waren von der zionistischen Macht berauscht.

Die von der Hamas und anderen Widerstandsgruppen geführte Operation „Al-Aqsa-Flut“ war eine Reaktion auf eine klare und unmittelbare Gefahr für unsere nationale Sache und eine Reaktion auf die regionale und internationale Gleichgültigkeit gegenüber Palästina und seinem Volk.

Ohne die Präventivmaßnahme des 7. Oktober hätte die palästinensische Sache in Vergessenheit geraten und völlig ausgelöscht werden können.

Aber hat er die gewünschten Ziele erreicht?

Unglaubliche Widerstandsfähigkeit

Es sind zwei Phasen zu unterscheiden. Die erste begann und endete am 7. Oktober, die zweite ist die darauf folgende und dauert bis heute an.

Die Ziele des 7. Oktober wurden vollständig erreicht. Die Al-Aqsa-Flut zerstörte den Mythos von Israels unbesiegbarer Armee und allwissenden Geheimdiensten, die in der Lage sind, in jedem Winkel der Region und der Welt zuzuschlagen.

All dies wurde von einer Handvoll Männer mit einfachen, begrenzten Mitteln, aber festem Glauben und unerschütterlicher Entschlossenheit erreicht.

In der zweiten Phase hat das palästinensische Volk einen sehr hohen Preis gezahlt. Doch die Palästinenser glauben fest an ihr Recht auf ein freies und würdiges Heimatland.

Mit einem einfallsreichen Widerstand, der alle Beobachter, Freunde wie Feinde, überrascht hat, haben sie Israels Pläne durchkreuzt, den Widerstand zu zerschlagen, die Bevölkerung des Gazastreifens zu deportieren und die Gefangenen zurückzuholen.

Nach vier Monaten ist klar, dass die Widerstandsführung das Schlachtfeld immer noch mit Geschick und Einfallsreichtum beherrscht und dem feindlichen Militär weiterhin schmerzhafte Schläge zufügt.

Trotz aller Schrecken, die über unser Volk gebracht wurden – seit dem 7. Oktober wurden über 65.000 Tonnen Sprengstoff auf 2,3 Millionen Menschen im Gazastreifen abgeworfen – ist es Israel nicht gelungen, den Willen der Menschen und ihre Bindung an ihr Land zu brechen.

Unser Volk hat trotz des Schmerzes und des Leids eine unglaubliche Widerstandsfähigkeit gezeigt, die die Welt in Erstaunen versetzt.

Und trotz aller technischen und nachrichtendienstlichen Bemühungen aus dem Osten und Westen, die Gefangenen im Gazastreifen ausfindig zu machen, ist der Feind bei jedem Versuch gescheitert. Dem israelischen Militär ist es gelungen, einige Gefangene zu töten, ebenso wie diejenigen, die ihnen zu Hilfe kamen, aber kein einziger Gefangener ist zu seinen Familien zurückgekehrt, es sei denn unter den Bedingungen und nach dem Zeitplan, die der Widerstand festgelegt hat.

Die zentrale Frage lautet nun: Wie geht es weiter?

Wir befinden uns immer noch mitten in einem erbitterten Kampf, und es mag verfrüht sein, Schlussfolgerungen zu ziehen. Alle Indikatoren deuten jedoch in eine Richtung: Was als Nächstes kommt, wird nicht dasselbe sein wie das, was vor dem 7. Oktober war.

Die Al-Aqsa-Flut und alles, was darauf folgte, wird die strategischen Bedingungen des Konflikts zugunsten unseres palästinensischen Volkes und seiner gerechten Sache auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene sowie für den Feind und seine Zukunft verändern.

Wandel an der Spitze

Auf nationaler Ebene hat unser Volk seine Kraft und sein Vertrauen in seine Fähigkeit, die beschämende Realität von Oslo und ihre katastrophalen Folgen zu überwinden, zurückgewonnen. Vor allem aber ist die Möglichkeit der Befreiung, der Rückkehr und der Beendigung der israelischen Besatzung nicht nur möglich, sondern sehr wahrscheinlich geworden.

Eine der Folgen ist, dass die Führung, deren politisches Projekt mit dem Oslo-Abkommen von 1993 gescheitert ist und nationales Unheil gebracht hat, nicht am Ruder bleiben kann.

Meinungsumfragen, die seit Beginn der Aggression durchgeführt wurden, bestätigen diese Wahrheit. Wir müssen eine neue Seite in unseren innerstaatlichen Beziehungen aufschlagen, um auf den Ergebnissen der Schlacht aufzubauen und das palästinensische Haus im Lichte der neuen Realitäten, die durch diese Schlacht geschaffen wurden, demokratisch wiederaufzubauen.

Der wichtigste Schritt besteht darin, die palästinensischen politischen Institutionen und das palästinensische nationale Projekt so zu gestalten, dass sie die Veränderungen der letzten Jahrzehnte widerspiegeln und wirklich repräsentativ für die Bestrebungen, Opfer und politischen Erfahrungen unseres Volkes sind, insbesondere die katastrophalen Erfahrungen von Oslo.

Auf regionaler Ebene hat die Flutung der Al-Aqsa grundlegende und strategische Auswirkungen gehabt. Vor allem hat sie das katastrophale „Normalisierungs“-Projekt gestoppt, das mit Sicherheit mit der Auslöschung der palästinensischen Frage geendet hätte.

Die Operation vom 7. Oktober hat denjenigen, die von Israel Unterstützung und Schutz erwarteten, gezeigt, dass das zionistische Gebilde zerbrechlich und zu schwach ist, um sich selbst zu schützen. Die Schlacht hat eine tiefe Kluft zwischen der Region und ihrer Bevölkerung auf der einen Seite und Israel und der Möglichkeit seiner Integration auf der anderen Seite aufgerissen.

Diese Wende der Ereignisse hat in den Menschen das wiederbelebt, was durch die mageren Jahre in der Region fast erloschen war – die große Hoffnung auf Rückkehr, Befreiung der heiligen Stätten und Selbstbestimmung wurde neu entfacht.

Der Gazastreifen hat trotz enormer Herausforderungen und Hindernisse ein außergewöhnliches Beispiel für Initiative und Handeln geliefert. Wenn der belagerte Gazastreifen dazu in der Lage ist, warum können wir dann nicht im gesamten arabischen Heimatland diese Erfahrung wiederholen?

Dies wiederum wird zweifellos grundlegende Auswirkungen darauf haben, wie die Völker der Region sich selbst und ihre Fähigkeit zum Handeln und zum Wandel sehen, unabhängig von ihrer politischen Ausrichtung oder geografischen Lage.

Wir können also einen neuen Zyklus des Arabischen Frühlings in der Region erwarten, da die offizielle Reaktion auf die blutige Konfrontation in Gaza weit von den Bestrebungen der Nation, ihrer Völker und der historischen Verantwortung der arabischen Nation für die palästinensische Sache entfernt ist.

Beendigung der Aggression

Auf internationaler Ebene war der Durchbruch bedeutend, strategisch und unumkehrbar.

Erstens ist die palästinensische Frage trotz der zionistischen Versuche, sie zu begraben, für Millionen von Menschen weltweit zu einer persönlichen Angelegenheit geworden.

Die Welt hat die Realität dieses rassistischen Projekts direkt miterlebt, das in krassem Gegensatz zu seinen Behauptungen steht, den Westen und die Werte der Freiheit, der Demokratie und der Achtung der Menschenrechte zu vertreten. Stattdessen hat es sich als blutiges Raubtier entpuppt, das seit Jahrzehnten die Opferrolle spielt und die Menschheit erpresst.

Die Bedeutung dieser Verschiebung des Narrativs liegt darin, dass sich Israel für sein Überleben auf zwei Hauptsäulen stützt: seine materielle Stärke (militärisch und wirtschaftlich) und die internationale Anerkennung seiner Legitimität.

Unser Volk und sein Widerstand sind mit dem ersten Faktor fertig geworden. Der zweite ist nach dem 7. Oktober dramatisch zusammengebrochen.

Auf offizieller internationaler Ebene befindet sich der Kampf noch in der Anfangsphase. Diejenigen, die dieses bösartige Projekt gegründet, es jahrzehntelang im Rahmen der gegenseitigen Interessen der zionistischen Bewegung und der imperialistischen Mächte aufgebaut und gepflegt haben, sind ihm zu Hilfe geeilt, als es beinahe zusammengebrochen wäre.

Wir können jedoch zumindest wichtige Veränderungen beobachten. Viele Länder haben erkannt, dass es einfach nicht möglich ist, die palästinensische Frage auszulöschen und das palästinensische Volk zu übergehen.

Niemand wird Sicherheit und Stabilität in der Region oder darüber hinaus genießen können, ohne diesen Konflikt zu lösen und die dem palästinensischen Volk innewohnenden Rechte zu erfüllen.

Was den zionistischen Feind anbelangt, so haben der Kampf und seine Auswirkungen zu einer Verschärfung der inneren Spaltung geführt, sei es in politischer, sozialer oder ideologischer Hinsicht. Einer der Hauptgründe, warum dieser Kampf weitergeht, ist der Versuch der israelischen Führung, den Folgen ihres Handelns zu entgehen, da sie den Tag danach und den drohenden Zusammenbruch fürchtet.

Vor allem aber hat der 7. Oktober dem Vertrauen der israelischen Öffentlichkeit in die politische, sicherheitspolitische und militärische Führung und in ihre Fähigkeit, zu führen, für Sicherheit zu sorgen und ihre Bürger zu schützen, einen strategischen Schlag versetzt.

Der Widerstand und seine Führung haben die Zügel immer noch fest in der Hand. Vor Ort gilt es, den Feind zu besiegen und ihn zu zwingen, die Aggression zu beenden und sich aus unserem geliebten Gazastreifen zurückzuziehen.

Gleichzeitig laufen die Bemühungen, unsere Bevölkerung zu entlasten und diese humanitäre Katastrophe zu lindern.

Auf nationaler politischer Ebene versuchen einige, uns in den politischen Kontext vor dem 7. Oktober zurückzuversetzen, aber es sollte klar sein, dass weder der Widerstand noch unser Volk den Status quo ante oder ein Ergebnis akzeptieren werden, das die enormen Opfer unseres Volkes nicht honoriert.

An dieser Stelle ist es vielleicht sinnvoll, darauf hinzuweisen, dass die beiden Prioritäten des Widerstands in dieser Phase – die er den Staaten und Vermittlern mitteilt – darin bestehen, die Aggression sofort und umfassend zu beenden und den Rückzug aller Besatzungstruppen aus dem gesamten Gazastreifen sicherzustellen sowie die durch die Aggression verursachte humanitäre Katastrophe zu bewältigen.

Alle Vorschläge, die diese beiden Ziele nicht sofort in einem ersten Schritt erreichen, werden nicht akzeptiert und werden nicht erfolgreich sein.

Politischer Prozess

Ein mittel- und langfristiger politischer Prozess kann erst später beginnen, beginnend mit einem Gefangenenaustausch, der Aufhebung der Belagerung und dem Wiederaufbau dessen, was die Besatzung zerstört hat.

Daran sollte sich eine Neuordnung der palästinensischen Politik anschließen, die die Glaubwürdigkeit des ursprünglichen nationalen Projekts wiederherstellt und in einem politischen Prozess gipfelt, der die Beendigung der zionistischen Besatzung, die Wahrung des palästinensischen Selbstbestimmungsrechts, die Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates mit Jerusalem als Hauptstadt und die Rückkehr der Flüchtlinge im Einklang mit den einschlägigen internationalen Resolutionen zum Ziel hat.

Die Al-Aqsa-Flut war ein entscheidender Moment und eine strategische Chance, nicht nur für unser Volk, sondern auch für unsere arabischen und islamischen Nationen, die Initiative in der Zivilisation wiederzuerlangen und ein anderes Modell für die Regelung menschlicher Angelegenheiten vorzustellen.

Der Westen, seine Führungen und Systeme haben es versäumt, die Menschheit vor Faschismus, Rassismus und deren katastrophalen Auswirkungen auf die Menschheit zu schützen.

Diese Gelegenheit darf uns nicht entgehen, sonst müssen wir, Gott bewahre, vielleicht Jahrzehnte auf einen ähnlichen Moment warten. Dieser Kampf sollte zu einer Startrampe für unser Volk und seine gerechte Sache werden, so wie wir mit dem Niedergang des unipolaren Systems zu einem multipolaren oder Multi-Akteurs-System massive internationale Veränderungen erleben.

Dies wäre gekennzeichnet durch den Aufstieg des Globalen Südens, zu dem wir gehören, in eine Position, die seinen Völkern nach Jahrhunderten der Kolonialisierung, Versklavung, Ressourcenplünderung und Marginalisierung zusteht.

Dr. Basem Naim ist ehemaliger palästinensischer Gesundheitsminister und Mitglied des Politbüros der Hamas. Er hat bereits in verschiedenen Medien publiziert, darunter im australischen ABC Network, im britischen Sky News, im Guardian, Middle East Eye, Al Jazeera und The Jewish Daily Forward.

Übersetzt mit Deepl.com

