Kanada half bei der Zerstörung Libyens, Kanada unterstützte indirekt Terroristen in Syrien gegen den gewählten Präsidenten des Landes, Kanada beherbergte 2.000 Nazis nach dem Zweiten Weltkrieg, und Kanada unterstützt jetzt Nazis in der Ukraine.

Die erschütternde Szene, in der das kanadische Parlament vor drei Tagen einen ehemaligen Nazi der Waffen-SS mit stehenden Ovationen bedachte, hat inzwischen im Internet die Runde gemacht.

Während des Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij in Kanada und im Anschluss an seine vorhersehbar bombastische Schwenkrede lobte Parlamentspräsident Anthony Rota einen ukrainischen Kanadier, der an diesem Tag im Parlament saß: Jaroslaw Hunka, ein Nazi aus dem Zweiten Weltkrieg, nannte ihn „einen ukrainischen Helden, einen kanadischen Helden“, und dankte ihm für seinen Dienst.