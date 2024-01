https://english.almayadeen.net/news/Economy/boycotting-works–mcdonald-s-acknowledges-financial-setback

Boykottieren funktioniert: McDonald’s räumt finanziellen Rückschlag ein

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Nachrichten-Websites

5. Januar 2024

Die letzten Wochen bei McDonald’s waren von Turbulenzen geprägt.

Der CEO von McDonald’s, Chris Kempczinski, räumte erhebliche finanzielle Rückschläge für die globale Fast-Food-Kette ein, die auf den jüngsten weltweiten Aufruf zum Boykott von Marken und Franchise-Unternehmen zurückzuführen sind, die „Israel“ direkt oder indirekt wirtschaftlich begünstigen.

„Mehrere Märkte im Nahen Osten und einige außerhalb der Region erleben einen bedeutenden Einfluss auf das Geschäft aufgrund des Krieges … was Marken wie McDonald’s betrifft“, sagte Kempczinski in einem Blogbeitrag auf LinkedIn.

Infolgedessen musste die Marke feststellen, dass ihr Ruf auf dem Spiel stand. Die Burgerkette und andere multinationale Unternehmen leiden unter den Auswirkungen des weltweiten Boykotts nach der israelischen Ermordung von mehr als 22.600 Palästinensern, zumeist Frauen und Kinder.

In einem Neujahrs-Update über die Franchise-Aktivitäten von McDonald’s für das Jahr 2024, das auf LinkedIn geteilt wurde, drückte CEO Chris Kempczinski seine Enttäuschung über die finanziellen Verluste des Unternehmens aus und bezeichnete die Situation als „entmutigend“ für Investoren.

„In jedem Land, in dem wir tätig sind, auch in muslimischen Ländern, wird McDonald’s mit Stolz von lokalen Betreibern repräsentiert, die unermüdlich für ihre Gemeinden arbeiten und Tausende ihrer Mitbürger beschäftigen. Diese Verbindung zur lokalen Gemeinschaft ist das Geniale am McDonald’s-System“, sagte er.

Weltweiter Boykott von Israel

Die BDS-Bewegung hat sich an die Spitze der Boykottkampagne gestellt und sich insbesondere gegen die Unterstützung von Konzernen wie Starbucks, McDonald’s, Zara, KFC, Nestle usw. gewandt, die den israelischen Völkermord in Gaza unverhohlen unterstützen.

Die Boykottbewegung gegen israelische Produkte hat weltweit an Schwung gewonnen, insbesondere in Ägypten, Jordanien und der Türkei, und hat große westliche Fast-Food-Ketten wie McDonald’s, Starbucks und KFC erheblich beeinträchtigt. Die Auswirkungen gehen auch über den arabischen Raum hinaus und erreichen Länder wie Malaysia und die USA.

Am 4. Januar marschierten Demonstranten vom JFK-Flughafen zum Büro der El Al „Israel“ Airlines LTD und erreichten anschließend eine Starbucks-Filiale in New York.

In Kuwait waren auf riesigen Plakatwänden blutverschmierte Kinder zu sehen, die fragten: „Haben Sie heute einen Palästinenser getötet?“, und damit diejenigen angriffen, die immer noch von Produkten profitieren, die mit „Israel“ in Verbindung stehen.

In Ägypten, Jordanien und der Türkei gab es ebenfalls einen starken Anstieg von Boykottaktionen gegen multinationale Unternehmen, die entweder eine pro-israelische Haltung einnehmen oder finanzielle Verbindungen zu „Israel“ unterhalten, wie McDonald’s, Starbucks und KFC, was zu einer weit verbreiteten Verbraucherbewegung gegen diese Unternehmen führte.

Die Eskalation des Völkermordes hat die Dynamik des Boykotts weiter angeheizt. Während der weltweite Druck auf „Israel“ wegen seiner brutalen Aggression gegen den Gazastreifen zunimmt, gewinnt die Bewegung auch in afrikanischen Ländern, vor allem in Südafrika, an Boden.

Das indonesische Medienunternehmen Republik berichtete im November, dass indonesische Befürworter aufgrund des anhaltenden Völkermords in Gaza zum Boykott von Produkten aus Israel aufrufen.

Der Boykottaufruf wurde zunächst von Menschenrechtsgruppen in Indonesien und Malaysia lanciert und erhielt nach und nach Unterstützung von verschiedenen politischen Parteien, so das Blatt.

Heute umfasst die Boykottkampagne weltweit Browsererweiterungen, spezielle Websites und Smartphone-Apps, die die entsprechenden Produkte identifizieren.

