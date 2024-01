‚Racist Law‘: Israel To Deport Hundreds of Palestinian Citizens of Israel, East Jerusalem Residents Israel is reportedly preparing to deport hundreds of Palestinian citizens of Israel and residents from East Jerusalem to PA areas.

Rassistisches Gesetz“: Israel will Hunderte palästinensische Bürger Israels und Bewohner Ost-Jerusalems abschieben

5. Januar 2024

Von Mitarbeitern des Palestine Chronicle

Israel bereitet sich Berichten zufolge darauf vor

Hunderte von palästinensischen Bürgern Israels und Bewohner von

Ostjerusalem in Gebiete der Palästinensischen Autonomiebehörde abzuschieben, da sie angeblich Verbindungen zum Terrorismus‘.

Die Nachrichtenagentur Anadolu berichtete

dass Tel Aviv nach Angaben des israelischen Armeeradios „kurz davor steht

Hunderte von israelischen Arabern und Bewohnern Ost-Jerusalems, die

die wegen Terrorismus verurteilt worden sind, in die Palästinensischen Autonomiegebiete

in die Palästinensischen Autonomiegebiete abzuschieben, wobei einige von ihnen in den kommenden Monaten abgeschoben werden sollen“.

Während palästinensische Bürger in Israel

die israelische Staatsbürgerschaft besitzen, haben die Palästinenser im besetzten Ostjerusalem ständigen Aufenthaltsstatus.

Die Entscheidung zur Abschiebung palästinensischer Bürger Israels zu deportieren, kommt nach Angaben des Radios nach einer Änderung des Staatsbürgerschaftsgesetzes vom vergangenen Februar.

Der Radiosender merkte an, dass das Gesetz bisher nicht angewandt worden sei, weil

weil es rechtlich problematisch sei, Menschen die Staatsbürgerschaft zu entziehen, die

die keine andere Staatsangehörigkeit haben.

Es gibt 18 Kandidaten für und Israels Innenminister soll die Entscheidung unterzeichnen.

Israels Innenminister soll die Entscheidung unterzeichnen, Justizminister Yariv Levin soll sie

genehmigen, heißt es in dem Bericht.

Dem Medienbericht zufolge haben palästinensische Bürger Israels nur noch „eine Woche Zeit, um beim Gericht Einspruch zu erheben“.

Die israelische Knesset (Parlament) hat am 15. Februar 2023 in zweiter und dritter Lesung einen Gesetzentwurf verabschiedet,

der den Entzug der Staatsbürgerschaft oder die Aufhebung der Aufenthaltsgenehmigung eines Gefangenen vorsieht der finanzielle Zuwendungen von der Palästinensischen Autonomiebehörde erhält, berichtet Anadolu

Als Reaktion auf das Gesetz erklärte das Adalah

Arabische Menschenrechtszentrum in Israel in einer Erklärung, dass „Oppositions

Oppositionsparteien und Koalitionsmitglieder in der israelischen Knesset haben sich heute zusammengetan ein weiteres rassistisches Gesetz gegen Palästinenser zu verabschieden.“

