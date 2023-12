BREAKING: Israel ermordet palästinensischen Dichter und Social-Media-Aktivisten wegen eines Witzes Von Richard Silverstein

BREAKING: Israel Assassinates Palestinian Poet, Social Media Activist Over Joke – Tikun Olam תיקון עולם إصلاح العالم Exposing secrets of the Israeli national security state

BREAKING: Israel ermordet palästinensischen Dichter und Social-Media-Aktivisten wegen eines Witzes

Israel ordnete die Ermordung an, nachdem er die israelische Behauptung, Babys seien in einem Ofen verbrannt worden, als „zionistische Propaganda“ bezeichnet hatte. Er hatte Recht, aber er starb dafür.



Von Richard Silverstein

8. Dezember 2023



Heute ist Refaat Alareer gestorben. Berichtigung: Er wurde ermordet. Nicht, weil er ein Hamas-Kommandeur war. Nicht, weil er einem Israeli ein Haar gekrümmt hätte. Er starb wegen eines Scherzes.

Refaat Alareer, palästinensischer Professor, der von Israel ermordet wurde

Refaat war ein palästinensischer Dichter und Professor. Es ist selten, dass ein Land einen Dichter ermordet. Sie werden nicht nur in Kriegszeiten ermordet, sondern absichtlich ermordet. Aber Refaat war eine ungewöhnliche Kombination aus Lehrer und Aktivist.

Er unterrichtete seine Studenten nicht nur in palästinensischer Poesie. Er lehrte sie auch hebräische Poesie. Dafür wurde er in der New York Times porträtiert: In Gaza lehrt ein umstrittener palästinensischer Professor in aller Ruhe israelische Poesie. Nicht, dass er ein Fan von Israel wäre. Ganz im Gegenteil. Aber er war ein Humanist und erkannte, dass es auf der anderen Seite Menschlichkeit gab, zumindest einige.

Er sollte auf dem Literaturfestival Palestinian Writes sprechen, das von der Israel-Lobby vehement angegriffen wurde. Die Organisatoren sagten seinen Auftritt ab, als er zu einem besonderen Blitzableiter für die Demonstranten wurde. Die Veranstaltung fand auf dem Campus der Universität von Pennsylvania statt, wurde aber nicht von ihr gesponsert. Dennoch gab die Lobby der Präsidentin der Universität, Liz Magill, die Schuld und wollte ihren Kopf auf einen Spieß stecken. Sie bekamen ihren Kopf, als sie und zwei weitere Universitätspräsidenten vor eine Inquisition des Repräsentantenhauses gezerrt wurden. Ihr Erscheinen könnte sie ihren Job gekostet haben.

Zu Beginn des Krieges wurde der Leiter des israelischen Katastrophenschutzes, Eli Be’er, nach Las Vegas geholt, um den gerechten Zorn der republikanischen jüdischen Koalition über die Schrecken, die die Hamas Israel zugefügt hat, zu wecken. Eine der Geschichten, die er den Anwesenden erzählte, war, dass die Hamas Babys in einem Ofen verbrannt hatte. Dies war Teil einer ganzen Reihe von solchen Erfindungen. Eine andere war, dass 40 verbrannte Babys an einer Wäscheleine aufgehängt wurden. Am 7.10. wurden Gräueltaten begangen. Es gab keinen Grund, noch mehr Gräueltaten zu erfinden. Aber Be’er tat es. Und mit der Zeit wurden diese speziellen Geschichten widerlegt.

Der Artikel von Jen Smith, der Refaats Todesurteil besiegelte

Als Refaat die Geschichte zum ersten Mal hörte, wusste er, dass sie eine Lüge war. Er twitterte einen Scherz, in dem er fragte, ob sie „mit oder ohne Backpulver“ gebacken worden seien. Nicht gerade der geschmackvollste Witz. Aber zu der Zeit, als die Israelis von der Tragödie erschüttert waren und diese Geschichte die Israelis weiter erzürnte, war Refaats Tweet tödlich.

Seine Twitter-Follower haben Bari Weiss, die auf seinen Tweet aufmerksam gemacht hat, die Schuld an seinem Tod gegeben. Obwohl sie ein abscheulicher islamfeindlicher Mensch ist, war es nicht ihre Schuld… dieses Mal. Sie hat zwar eine große Reichweite in den sozialen Medien, aber die Daily Mail hat weit mehr. Ihre Reporterin, Jen Smith, besiegelte sein Todesurteil mit diesem Artikel: Palästinensischer Professor, der zuvor von der New York Times veröffentlicht wurde, macht einen kranken Witz über die Behauptung, die Hamas habe ein Baby in einem Ofen gebacken. Ich habe sie um eine Stellungnahme zu der Rolle gebeten, die sie bei seiner Ermordung gespielt hat. Aber sie hat nicht geantwortet.

Ich habe hier darüber berichtet, dass das israelische Sicherheitskabinett die Amalek-Direktive zur Ermordung von sechs hochrangigen Hamas-Führern und deren Familien erlassen hat. Auf ähnliche Weise wurden auch bestimmte Journalisten und ihre Familien ins Visier genommen. Die IDF haben 80 Journalisten ermordet, was darauf hindeutet, dass sie sie absichtlich zur Hinrichtung auswählen. Dies ist ein Kriegsverbrechen.

Eine israelische Sicherheitsquelle bestätigt meinen Verdacht, dass das Kabinett Refaats Namen ausdrücklich auf die Liste gesetzt hat, weil er durch seinen Witz als Mitglied des Stammes Amalek gekennzeichnet war. Ein ewiger Feind des jüdischen Volkes. So etwas war er natürlich nicht. Er war ein Dichter, ein Lehrer, der die Literatur liebte. Er war auch ein Kämpfer für sein Volk. Er war ein unerbittlicher Feind der Ungerechtigkeit. Dafür ist er gestorben. Zusammen mit ihm tötete Israel auch seinen Bruder, seine Schwester und ihre vier Kinder. Es wusste, dass es sie zusammen mit dem beabsichtigten Ziel töten würde. Aber die Tötung ganzer Familien ist jetzt der israelische Modus Operandi.

Jen Smith und die Daily Mail haben eine Menge zu verantworten. Sie haben ihm eine Zielscheibe auf den Rücken gesetzt und ihn getötet.

Dies ist Teil der miserablen Arbeit, die die Medien bei der Berichterstattung über diesen Krieg leisten. Sie sind genauso eingeschüchtert wie Universitätspräsidenten, Dozenten, Studenten und Politiker. Es gibt dort keine ausländischen Reporter, es sei denn, sie sind bei den IDF eingebettet. Infolgedessen sind sie auf Strippenzieher angewiesen, deren Arbeit nie so ernst genommen wird wie die ihrer Korrespondenten.

Die Medien haben bereits über Geschichten wie diese berichtet, die sich als Fälschungen herausstellten. Nur selten wird eine Richtigstellung oder ein Rückzug veröffentlicht. Es gibt Hunderte von Medienprofilen von Israelis, die am 7.10. starben, von Geiseln, die in Gaza festgehalten wurden, von Geiseln, die befreit wurden. Es gibt nur wenige vergleichbare Profile von Gaza-Bewohnern.

Die Medien berichten ausführlich über die Vergewaltigungen, die am 7.10. begangen wurden, aber kaum über die 15.000 Frauen und Kinder, die im Gazastreifen gestorben sind. Vergewaltigung ist ein abscheuliches Verbrechen. Aber es ist ein Unterschied, ob man Opfer eines solchen Verbrechens ist oder ob man tot ist.

Manchmal sehen wir das Bild eines Vaters, der den toten Körper seiner kleinen Tochter behutsam in einen Fahrradkorb legt und sich auf den Weg zu Gott weiß wohin macht: ins Krankenhaus, auf den Friedhof? Aber selten sehen wir mehr als ein flüchtiges Bild. Wir sehen die Menschen im Gazastreifen als Opfer, aber selten als Menschen, die eine Geschichte zu erzählen und ein Leben zu leben haben. Die Medien sind schuld. Sie sorgen dafür, dass Menschen getötet werden, übernehmen aber keine Verantwortung für den irreparablen Schaden, den sie verursachen.

