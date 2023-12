Refaat Alareer was assassinated by Israel This was not the first time the writer, poet and educator was bombed.

Dr. Refaat Alareer bei der Abschlussfeier der Studenten der Islamischen Universität von Gaza 2022. (Über Instagram)

Refaat Alareer wurde von Israel ermordet

Von Tamara Nassar

Rechte und Rechenschaftspflicht

9. Dezember 2023

Israel hat den Schriftsteller und Pädagogen Dr. Refaat Alareer ermordet.

Der israelische Luftangriff, bei dem Refaat und mehrere Mitglieder seiner Familie am 6. Dezember getötet wurden, war „offensichtlich vorsätzlich“, so der Euro-Mediterranean Human Rights Monitor.

Refaat hatte eng mit The Electronic Intifada zusammengearbeitet und gehörte zu den prominentesten Gegnern von Israels völkermörderischem Krieg gegen Gaza.

Er hielt sich in der Wohnung seiner Schwester Asmaa im Stadtteil al-Daraj in Gaza-Stadt auf. Gegen 18 Uhr am Mittwoch wurde das gesamte Gebäude, in dem er sich aufhielt, bombardiert“, so der Euro-Mediterranean Human Rights Monitor unter Berufung auf bestätigte Augenzeugenaussagen und Familienberichte.

Refaat wurde zusammen mit seinem Bruder Salah und einem der Kinder seines Bruders, Muhammad, getötet. Seine Schwester Asmaa und drei ihrer Kinder – Alaa, Yahya und Muhammad – wurden ebenfalls getötet, ebenso wie einer ihrer Nachbarn.

Auch andere Familienmitglieder wurden durch den israelischen Angriff verletzt.

„Der Luftangriff zielte auf die Wohnung im zweiten Stock, in der sich Rafaat in einem dreistöckigen Gebäude aufhielt, und nicht auf das gesamte Gebäude, was darauf hindeutet, dass die Wohnung das Ziel war und nicht mögliche Kollateralschäden“, so die Euro-Med-Gruppe.

Refaat war mehrfach innerhalb des Gazastreifens verlegt worden, nachdem sein Haus in der zweiten Woche des am 7. Oktober begonnenen völkermörderischen Angriffs Israels auf die Küstenenklave angegriffen worden war.

Einige Tage vor seiner Ermordung war Refaat mit seiner Frau und seinen Kindern in eine Schule des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNRWA) im Viertel al-Tuffah in Gaza-Stadt umgezogen.

Ein enger Freund von Refaat sagte der Menschenrechtsgruppe, dass er möglicherweise von der israelischen Armee kontaktiert wurde, während er in der Schule war.

„Er hatte einen anonymen Anruf von jemandem erhalten, der sich als israelischer Offizier ausgab und Refaat damit drohte, dass sie genau wüssten, in welcher Schule er sich befinde“, so die Gruppe unter Berufung auf den engen Freund.

Die israelischen Streitkräfte „waren im Begriff, mit dem Vorrücken israelischer Bodentruppen zu seinem Standort zu gelangen“, fügte die Gruppe hinzu.

Der Euro-Mediterranean Human Rights Monitor sagt zwar, dass die Glaubwürdigkeit der Drohung selbst unklar ist“, aber sie war definitiv einer der Gründe, die Refaat dazu veranlassten, in das Haus seiner Schwester umzuziehen, weil er glaubte, dass es besser versteckt war als eine offene und überfüllte Schule, in der es schwierig gewesen wäre, sich zu verstecken“.

Die Gruppe kam zu dem Schluss, dass Refaat wahrscheinlich von den israelischen Streitkräften ins Visier genommen wurde.

„Alles ist vorsätzlich“

Eine kürzliche Untersuchung des Magazins +972 und von Local Call deckte auf, wie die israelische Armee künstliche Intelligenz einsetzt, um mehr Angriffsziele in Gaza zu generieren.

Unter Berufung auf Geheimdienstquellen heißt es in dem Bericht, dass „die israelische Armee über Dateien zu den meisten potenziellen Zielen im Gazastreifen – einschließlich Häusern – verfügt, in denen die Anzahl der Zivilisten festgelegt ist, die bei einem Angriff auf ein bestimmtes Ziel wahrscheinlich getötet werden.“

„Nichts geschieht zufällig“, sagte eine Quelle.

„Wenn ein dreijähriges Mädchen in einem Haus in Gaza getötet wird, dann deshalb, weil jemand in der Armee entschieden hat, dass es keine große Sache ist, sie zu töten – dass es ein Preis ist, der es wert ist, bezahlt zu werden, um [ein anderes] Ziel zu treffen“, fügte die Quelle hinzu.

„Wir sind nicht die Hamas. Dies sind keine zufälligen Raketen. Alles ist beabsichtigt. Wir wissen genau, wie hoch der Kollateralschaden in jedem Haus ist.“

Die Tatsache, dass die Wohnung von Refaats Schwester die einzige Wohnung in dem Gebäude war, die an diesem Abend angegriffen wurde, lässt den Schluss zu, dass Refaat absichtlich angegriffen wurde.

Schon einmal bombardiert

Dies war nicht das erste Mal, dass Refaat seit dem 7. Oktober bombardiert wurde.

Am 19. Oktober bombardierte die israelische Armee ohne Vorwarnung das Gebäude, in dem Refaat in Gaza-Stadt wohnte. Zwei Wohnungen wurden vollständig zerstört und fünf weitere, darunter die von Refaats Familie, schwer beschädigt.

Refaat beherbergte zum Zeitpunkt der Bombardierung seines Hauses vier vertriebene Familien. Bei den Gästen seiner Familie handelte es sich ausschließlich um Frauen und Kinder.

Refaats Haus verfügte zu diesem Zeitpunkt über einen Stromgenerator, Treibstoff für einige Monate und Sonnenkollektoren.

„Seit Beginn des israelischen Angriffs haben wir unzähligen Menschen geholfen, Wasser zu pumpen, ihre elektronischen Geräte aufzuladen und ihre Gefrierschränke funktionsfähig zu halten“, schrieb Refaat am 22. Oktober in The Electronic Intifada.

„Ich glaube, das ist ein Grund, warum unser Gebäude angegriffen wurde“.

Andere in Refaats Großfamilie glaubten, dass er gezielt angegriffen wurde, weil er seine Meinung gesagt hatte.

„Wir wissen nicht, warum das Gebäude angegriffen wurde. Meine Schwiegermutter besteht darauf, dass es daran liegt, dass ich mit den Medien spreche“, schrieb er.

„Auch meine Mutter äußerte die gleiche Sorge.

Refaat und seine Familie waren seit diesem Tag auf der Flucht. Sie hatten zunächst in einem Krankenhaus und dann in einer Schule Unterschlupf gefunden.

Eine Zeit lang wohnte die Familie im Rantisi Kinderkrankenhaus in Gaza-Stadt, musste aber evakuiert werden, als sich die israelischen Streitkräfte näherten.

Er schrieb einen Artikel für The Electronic Intifada, in dem er die Lüge aufdeckte, dass die Hamas von dem Krankenhaus aus operierte.

Refaat und seine Familie waren in der Vergangenheit mehrfach Ziel israelischer Angriffe gewesen, bei denen Dutzende seiner Verwandten ums Leben kamen.

In seinem ersten schriftlichen Beitrag für The Electronic Intifada erinnerte er an seinen Bruder Mohammed, der 2014 bei einem israelischen Luftangriff auf sein Haus getötet wurde.

„Mein Bruder wird Märtyrer Nummer 26 in meiner Großfamilie sein“, schrieb Alareer damals.

Andere Mitglieder von Alareers Familie lebten, starben und wurden im Schatten der brutalen israelischen Belagerung und der aufeinanderfolgenden Angriffe auf den Gazastreifen getötet.

Rufmord

Als ob der Mord an Alareer nicht schon genug wäre, versuchten Trolle, die Israel und seine Staatsideologie des Zionismus unterstützen, vor und nach seiner Ermordung auch noch einen Rufmord an ihm zu verüben.

„Seit Wochen erhält Refaat zahlreiche Todesdrohungen und Hassbotschaften von israelischen Konten in den sozialen Medien, nachdem prominente Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ihn zur Belästigung und Aufstachelung ausgewählt hatten“, so Euro-Med.

Eine dieser öffentlichen Persönlichkeiten war Bari Weiss.

Weiss hob einen Tweet hervor, den Refaat über eine gründlich entlarvte Falschmeldung geschrieben hatte, wonach militante Palästinenser am 7. Oktober ein israelisches Baby bei lebendigem Leib in einem Ofen verbrannt hätten.

„Hier ist Refaat Alareer, der darüber scherzt, ob ein israelisches Baby, das bei lebendigem Leibe in einem Ofen verbrannt wurde, ‚mit oder ohne Backpulver‘ gekocht wurde“, schrieb Weiss.

Refaat erhielt daraufhin Todesdrohungen und hasserfüllte Nachrichten in den sozialen Medien.

„Viele wahnsinnige israelische Soldaten, die bereits den Gazastreifen bombardieren, nehmen diese Lügen und Verleumdungen ernst und handeln danach“, schrieb Refaat zu der Zeit.

Zionistische Trolle versuchen nun mit der gleichen Taktik, den Charakter von Refaat, einem international bekannten Akademiker, der von Generationen von Palästinensern und Menschen auf der ganzen Welt geliebt und respektiert wurde, zu zerstören.

Akademiker im Visier

Einige Tage vor der Ermordung Refaats ermordete Israel Dr. Sufyan Tayeh, den Präsidenten der Islamischen Universität von Gaza, an der Refaat Professor für englische Literatur war.

In diesem Monat legten israelische Streitkräfte auch Sprengstoff an und bombardierten die medizinische Fakultät der Islamischen Universität von Gaza.

Der rechtsgerichtete Kommentator Yinon Magal feierte diesen Angriff, indem er ihn als „Chanukka-Geschenk“ einer Abteilung des israelischen Militärs bezeichnete.

Die Tatsache, dass das Gebäude nicht von Kampfflugzeugen angegriffen wurde, sondern von Soldaten, die dort persönlich Bomben anbrachten, deutet darauf hin, dass kein „Risiko“ für ihr Leben bestand und dass sie nicht auf den palästinensischen Widerstand im Inneren des Gebäudes abzielten.

Auf einem Bild ist ein israelischer Soldat zu sehen, der neben dem Gebäude der medizinischen Fakultät posiert, vor dem eine riesige Menora als Zeichen der Eroberung steht.

Das Schild mit dem Namen des Gebäudes und des Spenders, der den Bau unterstützt hat, wurde mit den Worten „ours now“ auf Englisch vandalisiert.

