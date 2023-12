https://www.unz.com/emargolis/stop-the-slaughter-in-palestine/?utm_source=email&utm_campaign=daily

Stoppt das Gemetzel in Palästina

Von Eric Margolis

– 8. Dezember 2023.

Die Palästinenser sind in den Augen des Nahen Ostens zu Sand geworden. Wie konnte das passieren? Woher kommen sie?

Nirgendwo, sagte die verstorbene israelische Premierministerin Golda Meir. Sie bestand darauf, dass die Palästinenser nicht existierten und nur menschliches Treibgut seien. Das war ziemlich viel von Golda Mabovich, die in einer jüdischen Familie in Kiew, Russland, geboren wurde.

Woher kommen also die Palästinenser, die jetzt von den israelischen Streitkräften im und um den Gazastreifen herum furchtbar belagert werden und von denen bisher 15 000 durch israelische Bombenangriffe getötet wurden, die Hälfte davon Kinder? Diese Palästinenser kamen aus dem benachbarten Galiläa in Palästina. Sie sind Flüchtlinge der dritten Generation.

In den frühen 1950er Jahren reiste meine Mutter, eine Journalistin und Dozentin, nach Palästina, unterstützt von einer Reihe von US-Zeitungen und heimlich vom US-Außenministerium.

Das neu gegründete Israel vertrat offiziell den Standpunkt, dass Palästina – und insbesondere die fruchtbare Region Galiläa – ein „Land ohne Menschen für ein Volk ohne Land“ (gemeint waren jüdische Einwanderer) sei.

Meine Mutter entdeckte Hunderttausende von palästinensischen Flüchtlingen, die in Hütten aus Blechdosen oder Pappkartons lebten. Es gab auch einige Zelte, die von ausländischen Hilfsorganisationen und den Vereinten Nationen errichtet worden waren. Die Flüchtlinge kauerten in der klirrenden Kälte zusammen. Viele waren dem Hungertod nahe.

Es gab nur eine Handvoll Ärzte oder medizinisches Personal und keine Krankenhäuser. Jüdische Siedler aus Osteuropa zogen ein und nahmen das gesamte Ackerland in Besitz. Die Vereinigten Staaten finanzierten diese Siedler. Spenden an Israel waren in den USA meist steuerlich absetzbar. Das Propagandabuch „Exodus“ und der darauf folgende Film ebneten den Weg für die Beschlagnahmung von palästinensischem Land.

Diejenigen, die sich für die Schaffung eines Groß-Israel auf palästinensischem Land einsetzten, wurden in den USA heftig angegriffen. Die Zeitungen, für die meine Mutter schrieb, wurden eingeschüchtert und zum Schweigen gebracht. Den Zeitungen wurde mit einem Boykott durch ihre wichtigsten Werbekunden gedroht, wenn sie die Schriften und Vorträge meiner Mutter über Palästina nicht streichen würden.

Schlimmer noch: Pro-Israel-Anhänger klopften an unsere Haustür in New York City und schrien Todesdrohungen, die auch beinhalteten, meiner Mutter und mir Säure ins Gesicht zu werfen. Der Krieg war damals noch nicht lange vorbei, und die Emotionen nach dem Holocaust waren noch nicht überwunden.

Meine Mutter wurde schließlich zum Schweigen gebracht, weil man ihr drohte, mich mit Säure zu blenden. Sie war gezwungen, das elende Schicksal der Palästinenser nicht mehr zu thematisieren. In der Zwischenzeit strömten weiterhin Juden und Nichtjuden aus Osteuropa nach Palästina und enteigneten arabisches Land. In der Regel mit Hilfe der israelischen Regierung oder amerikanischer zionistischer Organisationen.

Als Israels neue rechtsgerichtete Regierungskoalition in diesem Jahr an die Macht kam, bestand eine ihrer ersten Amtshandlungen darin, zu verkünden, dass sie die ethnische Säuberung in Galiläa fortsetzen und die Siedlungen an der Grenze zum Gazastreifen weiter ausbauen würde. Israels neu ermächtigte harte Rechte – eine Gruppe, die der verstorbene große israelische Kolumnist Uri Avnery als „jüdische Faschisten“ bezeichnete – hatte auch ein Auge auf den Gazastreifen und seine 2 Millionen arabischen Einwohner geworfen, die Opfer der gleichen Art von ethnischer Säuberung waren, die die USA im Kosovo und in Serbien zu Recht verurteilt hatten. Das war die Initialzündung für die Angriffe der Hamas in der Nähe des Gazastreifens – deren Gründung ironischerweise von Israel unterstützt und finanziert wurde, um die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) unter der Führung des verstorbenen Jassir Arafat zu spalten, der später wahrscheinlich von israelischen Giftexperten aus Russland ermordet wurde.

Israels extreme Rechte hat sich die fast vollständige Kontrolle über die Regierung Biden gesichert, einschließlich des Präsidenten und des Außenministers. Der Kongress applaudierte Netanjahu begeistert, während er Präsident Obama die kalte Schulter zeigte. Diese steuerlich absetzbaren US-Spenden und über 5,5 Milliarden Dollar an offener und verdeckter Hilfe für Israel pro Jahr (bevor die Ukraine zum Hauptempfänger amerikanischer Gelder wurde) sowie eine ähnlich gelagerte Hilfe für die Ukraine machen die Vereinnahmung der US-Außenpolitik möglich. Die wenigen Kritiker in den Medien, die gegen diese Entführung der US-Politik und -Gelder protestieren, werden ignoriert, ins Abseits gestellt oder auf die schwarze Liste gesetzt.

Ein schockierendes Beispiel dafür ist, dass ich gerade von einem großen öffentlichen TV-Nachrichtensender für eine Zahlung von 2 Millionen Dollar „gekauft“ wurde.

Amerikaner, die sich auf die sechs großen Nachrichtensender verlassen, erhalten Daten, die von Israels mächtigen Propagandamaschinen für sie aufbereitet werden. Deshalb sind die Nahost-Nachrichten in Frankreich, Italien und Spanien auch so unterschiedlich. Sogar die einst unabhängige britische BBC lässt sich jetzt von Israel einspannen, während der Mann, der die Kriegsverbrechen der USA im Irak aufgedeckt hat – Julian Assange – in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis verrottet. So viel zur berühmten „freien Presse“.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …