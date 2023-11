BRICS condemns Israel war on Gaza in signal to the West The grouping, which has previously focused on economic issues, called for an end to ‚war crimes‘ in the Gaza conflict.

Chinas Präsident Xi Jinping und Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa auf dem BRICS-Gipfel in Johannesburg, Südafrika, am 24. August 2023 [Alet Pretorius/Reuters].

Die Gruppierung, die sich bisher auf wirtschaftliche Fragen konzentriert hat, forderte ein Ende der „Kriegsverbrechen“ im Gaza-Konflikt.

BRICS verurteilt Israels Krieg gegen Gaza als Signal an den Westen

Von Shola Lawal

21. November 2023

Die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Schwellenländer forderten am Dienstag ein Ende des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen und eine Einstellung der Feindseligkeiten auf beiden Seiten, um die sich rasch verschlechternde humanitäre Krise im Gazastreifen zu lindern.

Auf einem virtuellen Gipfeltreffen unter dem Vorsitz des südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa verurteilten die BRICS-Staaten Angriffe auf Zivilisten in Palästina und Israel, wobei viele Staats- und Regierungschefs die Zwangsvertreibung von Palästinensern innerhalb und außerhalb des Gazastreifens als „Kriegsverbrechen“ bezeichneten.

„Wir verurteilen jede Art von individuellem oder massenhaftem Zwangstransfer und Deportation von Palästinensern aus ihrem eigenen Land“, heißt es in der Zusammenfassung des Vorsitzenden. Die Gruppe, die keine gemeinsame Erklärung abgab, „bekräftigte außerdem, dass die Zwangsumsiedlung und Deportation von Palästinensern, ob innerhalb des Gazastreifens oder in die Nachbarländer, schwere Verstöße gegen die Genfer Konventionen sowie Kriegsverbrechen und Verletzungen des humanitären Völkerrechts darstellen“.

Zu den BRICS gehören Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, allesamt große Schwellenländer, die ein größeres Mitspracherecht in einer globalen Ordnung anstreben, die lange Zeit von den Vereinigten Staaten und ihren westlichen Verbündeten dominiert wurde. Diese Länder werden oft als Anführer dessen angesehen, was in der internationalen Politik als „Globaler Süden“ bezeichnet wird.

Aber es waren nicht nur diese fünf Länder, die am Dienstag über den Krieg sprachen. Anfang des Jahres hatten die BRICS beschlossen, sich zu erweitern und ab 2024 Ägypten, Äthiopien, Argentinien, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und den Iran als Mitglieder aufzunehmen. Die Staats- und Regierungschefs dieser sechs Länder nahmen auch an dem von Südafrika einberufenen Treffen teil. Auch der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, nahm an dem Gipfel teil.

Die Zusammenfassung des Vorsitzenden – im Wesentlichen eine Zusammenfassung der Stimmung im Saal – hebt die zunehmenden Forderungen des globalen Südens hervor, den Krieg im Gazastreifen zu beenden. Der Konflikt begann nach einem Angriff der bewaffneten Gruppe Hamas auf israelische Gemeinden am 7. Oktober, bei dem 1.200 Menschen getötet und 240 weitere als Geiseln genommen wurden. Als Reaktion darauf hat Israel den Gazastreifen unaufhörlich beschossen, Krankenhäuser, Schulen und Flüchtlingslager angegriffen und mehr als 13 000 Menschen, darunter viele Kinder, getötet, was gegen internationales Recht verstößt.

Seitdem haben Millionen von Menschen in Afrika, Asien und im Nahen Osten für ein „freies Palästina“ demonstriert und einen Waffenstillstand gefordert. Experten in Afrika und anderswo haben den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union Heuchelei vorgeworfen, weil sie behaupten, sie seien Bastionen der Demokratie und der Menschenrechte, während sie Israels Krieg in Gaza unterstützen.

Wachsendes Durchsetzungsvermögen

Während die Zusammenfassung des Vorsitzes laut Steven Gruzd, Analyst am South African Institute of International Affairs (SAIIA), „mild und einigermaßen ausgewogen“ erschien, waren einige Länder in ihren Präsentationen kämpferischer.

In seiner Eröffnungsrede sagte der amtierende BRICS-Vorsitzende, der südafrikanische Präsident Ramaphosa, dass Israels Vorgehen „eindeutig gegen das Völkerrecht verstößt“ und dass die „kollektive Bestrafung palästinensischer Zivilisten durch Israel ein Kriegsverbrechen ist, das einem Völkermord gleichkommt“. Ramaphosa sagte auch, die Hamas habe „gegen das Völkerrecht verstoßen und muss zur Rechenschaft gezogen werden“.

Indiens Haltung war vergleichsweise sanfter: Außenminister Subrahmanyam Jaishankar sagte, es bestehe „ein Bedarf an Zurückhaltung und sofortiger humanitärer Unterstützung“ sowie an einer „friedlichen Lösung durch Dialog und Diplomatie“.

Viele der Mitgliedsstaaten, darunter Russland und Brasilien, haben zuvor Israels ununterbrochene Bombardierung und nun auch die Bodeninvasion des Gazastreifens kritisiert. China seinerseits empfing diese Woche eine Delegation muslimischer Länder, Beamter und Organisationen, die sich um einen Waffenstillstand bemühen, darunter auch die Palästinensische Autonomiebehörde (PA).

Indien hingegen hat sich nicht so lautstark geäußert und ist sogar gegen Pro-Palästina-Märsche im eigenen Land vorgegangen, wobei es sich anscheinend auf die Seite Israels und seines größten Wohltäters, der USA, gestellt hat, was als Spaltung innerhalb der BRICS-Staaten angesehen wird.

Diese Spaltung schien jedoch auf dem Gipfel am Dienstag nicht aufzufallen. Experten zufolge ist dies das erste Treffen dieser Art für eine Gruppe, die sich bisher auf wirtschaftliche Fragen konzentriert hat.

„Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich an die Einberufung eines ähnlichen außerordentlichen Gipfels erinnern kann“, sagte Gruzd gegenüber Al Jazeera. „Es spiegelt die wachsende Durchsetzungskraft und das Selbstvertrauen der BRICS-Gruppe wider, die nicht auf den Westen wartet. Die BRICS-Staaten haben sich im Allgemeinen von politischen und sicherheitspolitischen Themen ferngehalten; dieses Treffen steht im Gegensatz zu diesem Trend.“

Zusammen repräsentieren die BRICS-Länder 40 Prozent der Weltbevölkerung und ein Viertel der Weltwirtschaft.

Der iranische Präsident Ebrahim Raisi – Israels Erzfeind – sagte, die Palästinenser sollten ein Referendum abhalten, um über ihr Schicksal zu entscheiden.

Dennoch haben viele BRICS-Staaten – nicht nur Indien – Beziehungen zu Israel aufgebaut, die sie nur ungern kappen werden.

China hat enorme Investitionen in Israel getätigt, so Gruzd, während Indien sogar noch engere historische Beziehungen zu dem Land unterhält und militärische und technologische Partnerschaften mit ihm unterhält. Da jedoch der Iran der Gruppe beitreten wird, könnte Indien keinen Einfluss darauf haben, wie die neuen BRICS+ auf Israel reagieren werden, so Gruzd.

Südafrika, das derzeit kleinste BRICS-Land, das selbst mehr als vier Jahrzehnte lang unter einer repressiven Apartheidherrschaft litt, sieht seinen eigenen Kampf in dem der Palästinenser widergespiegelt und hat immer wieder am lautesten zu einem Waffenstillstand aufgerufen, so Analysten.

Gleichzeitig ist das Land seit langem der größte Handelspartner Israels in Afrika. Am Dienstag schienen diese Beziehungen einen Wendepunkt erreicht zu haben.

Die Mitglieder des Parlaments stimmten für die Schließung der israelischen Botschaft in Pretoria und markierten damit einen Wendepunkt in der Krise. Diplomaten aus dem Land waren bereits am 6. November aus Israel abberufen worden. Als Reaktion auf die zunehmende Feindseligkeit Pretorias rief Israel am Montag seinen Botschafter in Südafrika, Eliav Belotserkovsky, zu „Konsultationen“ zurück.

Neben Bangladesch, Bolivien, den Komoren und Dschibuti hat Südafrika letzte Woche auch den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) angerufen, um zu untersuchen, ob im Gazastreifen Kriegsverbrechen begangen wurden.

Ein Wendepunkt?

Am Montag übte der südafrikanische Minister im Präsidialamt, Khumbudzo Ntshavheni, weiteren Druck aus, indem er einen Haftbefehl des IStGH gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu forderte und hinzufügte, dass es ein „völliges Versagen“ wäre, wenn der Gerichtshof nicht gegen den Staatschef ermitteln würde.

Anfang dieses Jahres hatte Südafrika Russland davon überzeugen können, Präsident Wladimir Putin nicht zum jährlichen BRICS-Gipfel im August zu entsenden, weil gegen ihn ein Haftbefehl des IStGH wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine ausgestellt worden war. Hätte Putin an dem Gipfel in Südafrika teilgenommen, wäre das Land, das den IStGH unterzeichnet hat, verpflichtet gewesen, ihn zu verhaften.

Die von Südafrika initiierte Haltung der BRICS-Staaten am Dienstag könnte weitere Länder dazu bewegen, den Krieg lautstark anzuprangern, sagte Muhammed Desai von der Interessengruppe Africa4Palestine.

„Südafrika ist ein bedeutendes wirtschaftliches und politisches Kraftzentrum auf dem afrikanischen Kontinent sowie ein Land mit einer der meisten Botschaften und Hochkommissionen der Welt“, so Desai. „Daher haben seine Haltung und sein Standpunkt in der diplomatischen Arena durchaus Gewicht“.

Das politische Gewicht der Koalition sei jedoch nicht groß genug, um einen wirklichen Einfluss auf die Richtung des israelischen Krieges zu haben, sagen andere. „Offen gesagt glaube ich nicht, dass sie direkt viel Einfluss auf Israel haben“, sagte Gruzd von SAIIA. „Ich glaube auch nicht, dass sie einen großen Einfluss auf den Westen haben werden, abgesehen davon, dass sie die Stimmen, die einen Waffenstillstand fordern, verstärken werden.

Ihr Einfluss nimmt jedoch zu. Dutzende von Ländern haben sich um einen Beitritt zu den BRICS beworben oder ihr Interesse bekundet. Dies war einer der Hauptgründe für die Erweiterung zu Beginn dieses Jahres, da die Länder versuchen, ihre Abhängigkeit vom westlichen Finanzsystem unter Führung der USA zu verringern.

Es wird erwartet, dass Russland, das 2024 den Vorsitz der Gruppe innehaben wird, auf die Verwendung lokaler Währungen für Zahlungen im internationalen Handel drängen wird, im Gegensatz zum dominierenden US-Dollar.

Diese Plattform, so sagen einige, ist notwendig, damit die Stimme des globalen Südens gehört werden kann. „Innerhalb der globalen Weltordnung bieten die BRICS eine weitere Stimme“, sagte Desai von Africa4Palestine, und „das ist notwendig, um der derzeitigen westlichen Hegemonialsicht etwas entgegenzusetzen“.

Quelle: Al Jazeera

Übersetzt mit Deepl.com



