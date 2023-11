https://www.unz.com/pescobar/will-russia-china-strategic-patience-extinguish-the-fire-in-west-asia/?utm_source=email&utm_campaign=pescobar

Wird Russland-China mit strategischer Geduld das Feuer in Westasien löschen?

Von Pepe Escobar

– November 21, 2023

Es war einmal am Fluss Don, in der südlichen Steppe der heutigen Ukraine, als der Großkönig von Persien, der mächtige Dareios, an der Spitze des mächtigsten Heeres, das jemals auf der Erde versammelt war, eine rätselhafte Nachricht von einem Feind erhielt, den er verfolgte: dem Nomadenherrscher Idanthyrsus, König der Skythen.

Ein skythischer Gesandter traf im Lager der Perser ein und brachte einen Vogel, eine Maus, einen Frosch und fünf Pfeile mit.

Dann verließ er das Lager in aller Eile.

Der schlaue Dareios deutete die Botschaft so, dass die Skythen bereit waren, sich den Persern zu unterwerfen.

Nicht so schnell. Es war an Dareios‘ ranghöchstem außenpolitischen Berater, Gobryas, der zufällig auch sein Schwager war, den Code zu knacken:

„Wenn ihr Perser euch nicht in Vögel verwandelt und in die Luft fliegt oder in Mäuse und euch in die Erde eingräbt oder in Frösche und in Seen springt, werdet ihr nie wieder nach Hause kommen, sondern hier in diesem Land bleiben, nur um von skythischen Pfeilen getroffen zu werden.“

Nun, anscheinend beweist diese Geschichte aus den Tiefen der vorseidenen Straßen den strategischen Albtraum einer Kriegsführung gegen schwer fassbare nomadische Pferdebogenschützen in den eurasischen Steppen.

Aber das könnte auch eine Geschichte über den Krieg gegen unsichtbare Stadtguerillas in Sandalen und mit Panzerfäusten sein, die in den Trümmern des Gazastreifens versteckt sind; blitzschnelle Minikommandos, die aus Tunneln auftauchen, um Merkava-Panzer zu treffen und zu verbrennen, bevor sie im Untergrund verschwinden.

Aus der Geschichte wissen wir auch, dass es Darius nicht gelang, die skythischen Nomaden in einen direkten Kampf zu verwickeln. Also zog er im Herbst 512 v. Chr. in Afghanistan 2 500 Jahre vor der Zeit einen voramerikanischen Schachzug: Er erklärte den Sieg und zog ab.

Das gelandete Flugzeugträgerschiff

Jeder, der sich in Westasien auskennt – von US-Generälen bis hin zu Lebensmittelhändlern in der arabischen Straße – weiß, dass Israel ein gelandeter Flugzeugträger ist, dessen Aufgabe es ist, Westasien im Namen des Hegemons in Schach zu halten.

Natürlich ist es in einem geopolitischen Umfeld, in dem jeder Hund den anderen frisst, leicht, den ganzen Schwachsinn misszuverstehen. Sicher ist, dass für die hegemonialen Kreise des US-Deep-State, und sicherlich für das Weiße Haus und das Pentagon, in der gegenwärtigen glühenden Situation die überextreme/genozidale Likud-geführte Netanjahu-Regierung in Israel zählt, nicht „Israel“ an sich.

Das projiziert Netanjahu als genaues Spiegelbild des angeschlagenen Sweatshirt-Schauspielers in Kiew. Was für ein geopolitisches Geschenk – um die Schuld für einen Völkermord, der live auf jedem Smartphone auf dem Planeten zu sehen ist, vom Hegemon abzulenken.

Und das alles unter dem Deckmantel der Legalität – so wie das Weiße Haus und das Außenministerium Tel Aviv „raten“, maßvoll zu handeln; ja, Sie können Krankenhäuser, Schulen, medizinisches Personal, Journalisten, Tausende von Frauen, Tausende von Kindern bombardieren, aber seien Sie bitte vorsichtig.

In der Zwischenzeit hat der Hegemon eine Armada ins östliche Mittelmeer entsandt, komplett mit zwei sehr teuren eisernen Badewannen, traurigen Flugzeugträgergruppen und einem Atom-U-Boot in der Nähe des Persischen Golfs. Und das nicht gerade, um Guerillas in unterirdischen Tunneln zu überwachen und Israel zu „schützen“.

Die ultimativen Ziele der Neokonservativen und Zio-Cons sind natürlich die Hisbollah, Syrien, die Hashd al-Shaabi im Irak und der Iran: die gesamte Achse des Widerstands.

Iran-Russland-China, die neue von den Neocons definierte „Achse des Bösen“, die zufällig die drei Hauptakteure der eurasischen Integration sind, haben den Völkermord in Gaza praktisch als israelisch-amerikanische Operation interpretiert. Und sie haben den Schlüsselvektor klar identifiziert: Energie.

Der unschätzbare Michael Hudson hat festgestellt, dass „wir hier wirklich etwas erleben, das den Kreuzzügen sehr ähnlich ist. Es ist ein echter Kampf darum, wer die Energie kontrollieren wird, denn, noch einmal, wenn man den weltweiten Energiefluss kontrollieren kann, kann man der ganzen Welt das antun, was die Vereinigten Staaten letztes Jahr Deutschland angetan haben, indem sie die Nord-Stream-Pipelines gesprengt haben.“

BRICS 10 auf dem Vormarsch

Und damit kommen wir zu dem faszinierenden Fall der OIC/Arabischen Weltdelegation von Außenministern, die derzeit durch ausgewählte Hauptstädte reist, um für ihren Plan für einen vollständigen Waffenstillstand in Gaza und Verhandlungen über einen unabhängigen palästinensischen Staat zu werben. Der Delegation, die als Gaza-Kontaktgruppe bezeichnet wird, gehören Saudi-Arabien, Ägypten, Jordanien, die Türkei, Indonesien, Nigeria und Palästina an.

Ihre erste Station war Peking, wo sie mit Wang Yi zusammentrafen, und die zweite Moskau, wo sie Sergej Lawrow trafen. Das sagt uns alles, was wir über die BRICS 11 in Aktion wissen müssen – und zwar schon vor der eigentlichen Veranstaltung.

Nun, eigentlich ist es BRICS 10, denn nach der Wahl des pro-hegemonialen Zionisten Javier „Kettensägenmassaker“ Milei zum Präsidenten ist Argentinien nun von der Bildfläche verschwunden und wird möglicherweise bis zum 1. Januar 2024, wenn BRICS 11 unter russischer Präsidentschaft beginnt, verworfen.

Die Sonderkonferenz der OIC/Arabischen Liga zu Palästina in Saudi-Arabien hatte eine dürftige Abschlusserklärung hervorgebracht, die praktisch den gesamten Globalen Süden/die Globale Mehrheit enttäuschte. Doch dann begann sich etwas zu bewegen.

Die Außenminister begannen, sich eng zu koordinieren. Zunächst Ägypten mit China, nachdem sie sich zuvor mit dem Iran und der Türkei abgestimmt hatten. Das mag kontra-intuitiv klingen – aber es ist dem Ernst der Lage geschuldet. Das erklärt, warum der iranische Außenminister nicht Teil der aktuellen Reisedelegation ist, die in der Praxis von Saudi-Arabien und Ägypten angeführt wird.

Das Treffen mit Lawrow fand zeitgleich mit einer außerordentlichen Online-Sitzung der BRICS-Staaten zu Palästina statt, die von der derzeitigen südafrikanischen Präsidentschaft einberufen wurde. Entscheidend ist, dass die Flaggen der neuen Mitglieder Iran, Ägypten und Äthiopien hinter den Rednern zu sehen waren.

Der iranische Präsident Raisi ließ nichts unversucht und forderte die BRICS-Mitgliedstaaten auf, alle verfügbaren politischen und wirtschaftlichen Mittel einzusetzen, um Druck auf Israel auszuüben. Xi Jinping rief erneut zu einer Zwei-Staaten-Lösung auf und positionierte China als Vermittler der Wahl.

Zum ersten Mal legte Xi in seinen eigenen Worten alles offen: „Ohne eine gerechte Lösung der Palästina-Frage kann es keine Sicherheit im Nahen Osten geben. Ich habe bei vielen Gelegenheiten betont, dass der einzige gangbare Weg, den Kreislauf des palästinensisch-israelischen Konflikts zu durchbrechen, in einer Zweistaatenlösung, in der Wiederherstellung der legitimen nationalen Rechte Palästinas und in der Errichtung eines unabhängigen Staates Palästina liegt.“

Und das alles sollte auf einer internationalen Konferenz beginnen.

All dies setzt voraus, dass die BRICS 10 in den nächsten Tagen eine konzertierte und einheitliche Position einnehmen und maximalen Druck auf Tel Aviv/Washington ausüben, um einen Waffenstillstand zu erreichen, der von praktisch der gesamten globalen Mehrheit voll unterstützt wird. Natürlich gibt es keine Garantien, dass der Hegemon dies zulassen wird.

Die Geheimverhandlungen mit der Türkei zum Beispiel sind gescheitert. Die Idee war, dass Ankara die Öllieferungen nach Israel über die BTC-Pipeline von Baku nach Ceyhan unterbricht: Das Öl wird dann auf Tanker nach Ashkelon in Israel verladen. Das sind mindestens 40 % des Öls, mit dem Israels Militärmaschinerie betrieben wird.

Ankara, das immer noch NATO-Mitglied ist, sträubte sich – verängstigt durch die unvermeidlich harte amerikanische Reaktion.

Langfristig könnte Riad sogar noch mutiger sein: keine Ölexporte mehr, bis es eine endgültige Lösung für Palästina gemäß der arabischen Friedensinitiative von 2002 gibt. Doch MbS wird das nicht tun – denn das gesamte saudische Vermögen ist in New York und London angelegt. Bis zum Petroyuan ist es noch ein langer, kurvenreicher und holpriger Weg.

Unterdessen weisen Realpolitiker wie John Mearsheimer zu Recht darauf hin, dass eine Verhandlungslösung für Israel und Palästina unmöglich ist. Ein kurzer Blick auf die aktuelle Landkarte zeigt, dass die Zweistaatenlösung – die von China und Russland bis hin zur arabischen Welt befürwortet wird – tot ist; ein palästinensischer Staat, so Mearsheimer, „wird wie ein Indianerreservat“ in den USA sein, „abgetrennt und isoliert, nicht wirklich ein Staat“.

Keine Absicherung, wenn es um Völkermord geht

Was soll Russland also tun? Hier ist ein sehr gut informierter Hinweis.

„Putin im Labyrinth“ bedeutet, dass sich Moskau in der Art der BRICS 10 aktiv dafür einsetzt, ein friedliches Westasien zu schaffen und gleichzeitig die innere Stabilität Russlands unter dem sich ständig weiterentwickelnden hybriden Krieg der Hegemonen aufrechtzuerhalten: Alles ist miteinander verbunden.

Der Ansatz der strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China in Bezug auf Westasien, das von den üblichen Verdächtigen in Brand gesteckt wurde, ist eine Frage des strategischen Timings und der Geduld, die der Kreml und die Zhongnanhai zuhauf an den Tag legen.

Niemand weiß wirklich, was sich im Hintergrund abspielt – das tiefe Schattenspiel hinter dem Nebel der miteinander verflochtenen Kriege. Vor allem, wenn es um Westasien geht, das immer wieder in serielle Fata Morganas aus dem Wüstensand eingehüllt wird.

Zumindest können wir versuchen, die Fata Morgana rund um die Monarchien am Persischen Golf, den Golfkooperationsrat, zu erkennen – und vor allem, was MbS und sein Mentor MbZ wirklich im Schilde führen. Dies ist die absolut entscheidende Tatsache: Sowohl die Arabische Liga als auch die OIC werden vom GCC kontrolliert.

Und da sowohl Riad als auch Abu Dhabi Mitglieder der BRICS 10 sind, sehen sie sicherlich, dass der neue Schachzug des Hegemons darin besteht, die Fortschritte der Gürtel- und Straßeninitiative (BRI) in Westasien zurückzudrängen, indem er die Region in Brand setzt.

Ja, das ist der Krieg gegen China, der sich von einem hybriden zu einem heißen Krieg entwickelt, Seite an Seite mit der Endlösung für das „Palästinenserproblem“.

Und als Bonus, aus der Perspektive des Hegemons, sollte das diesen Haufen Wüstenbeduinen fest an Bord des neuen D.O.A.-Gambits, des IMEC (India-Middle East Corridor), bringen, der in Wirklichkeit der Handelskorridor Europa-Israel-Emirate-Saudi-Arabien-Indien ist, theoretisch ein Konkurrent des BRI.

Ein wichtiges Thema, das sich durch alle Ecken und Winkel der arabischen Straße zieht, ist die Tatsache, dass die Vernichtung des palästinensischen Widerstands für die ausverkauften GCC-Eliten ein noch leidenschaftlicheres Thema ist als die Auseinandersetzung mit dem Zionismus.

Das erklärt zumindest teilweise die Nicht-Reaktion des Golf-Kooperationsrates auf den anhaltenden Völkermord (sie versuchen jetzt, Wiedergutmachung zu leisten). Und das ist eine Parallele zu ihrer Nicht-Reaktion auf den methodischen, in Zeitlupe ablaufenden Völkermord, die Vergewaltigung und Plünderung von Irakern, Syrern, Afghanen, Libyern, Jemeniten, Sudanesen und Somaliern durch den Hegemon.

Es ist absolut unmöglich – und unmenschlich -, sich vor einem Völkermord zu drücken. Das Urteil darüber, ob sich der Golf-Kooperationsrat für eine Seite entschieden hat und sich damit geistig und geopolitisch von der arabischen Straße abwendet, steht noch aus.

Dieser Völkermord könnte der entscheidende Moment des jungen 21. Jahrhunderts sein, der den gesamten Globalen Süden/Globale Mehrheit neu ausrichtet und klärt, wer auf der richtigen Seite der Geschichte steht. Was auch immer er als Nächstes tut, der Hegemon scheint dazu bestimmt zu sein, ganz Westasien, das Kernland, ganz Eurasien und den Globalen Süden/die Globale Mehrheit völlig zu verlieren.

Blowback wirkt auf geheimnisvolle Weise: Als der „Flugzeugträger“ in Westasien völlig verrückt wurde, hat dies die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China nur noch weiter angekurbelt, um die Geschichte auf dem Weg ins eurasische Jahrhundert weiter zu formen.

(Wiederveröffentlicht von Sputnik International mit Genehmigung des Autors oder seines Vertreters)

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …