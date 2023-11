https://english.almayadeen.net/articles/opinion/-israel-s–war-on-gaza-is-one-against-civilians–their-propa

Israels“ Krieg gegen den Gazastreifen ist ein Krieg gegen die Zivilbevölkerung; die Propaganda kann dies nicht verbergen

Von Robert Inlakesh

Quelle: Al Mayadeen Englisch

22.November. 2023

Der israelischen Armee ist es nicht nur nicht gelungen, dem palästinensischen Widerstand einen nennenswerten Schlag zu versetzen, sondern sie hat auch ihre primären Ziele zu Krankenhäusern gemacht.

Wochen nach der israelischen Bodenoffensive im belagerten Gazastreifen kann man zu dem Schluss kommen, dass das zionistische Regime darauf abzielt, Zivilisten anzugreifen und die Hamas nicht mehr militärisch zu besiegen. Der israelischen Armee ist es nicht nur nicht gelungen, dem palästinensischen Widerstand einen nennenswerten Schlag zu versetzen, sondern sie hat auch Krankenhäuser zu ihren Hauptzielen gemacht.

Zu Beginn des Krieges gegen den Gazastreifen, nach der von der Hamas geführten Operation vom 7. Oktober, schwor der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, die islamische Widerstandsbewegung im belagerten Gazastreifen zu „zerschlagen“. Ähnlich hatte sich auch der israelische Sicherheitsminister Yoav Gallant ausgedrückt, der die Bewohner des Gazastreifens als „menschliche Tiere“ bezeichnete. Es genügt zu sagen, dass das zionistische Regime von Anfang an offen geschworen hatte, die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens kollektiv zu bestrafen, indem es die Versorgung mit Wasser, Strom, Lebensmitteln und medizinischer Hilfe unterbrach und später sogar die Kommunikation mit der Außenwelt verweigerte. Verfolgt man die öffentlichen Erklärungen Israels, sei es des israelischen Premierministers, des Sicherheitsministers oder des Präsidenten, so wird deutlich, dass sie sich gegen die palästinensische Bevölkerung in Gaza richten und nicht nur gegen die Widerstandsgruppen.

Wenn die Israelis und ihre amerikanischen Mitverschwörer von der „Eliminierung“ der Hamas sprechen, sagen sie nie ausdrücklich, wie diese angebliche Verfolgung zur „Zerschlagung“ der Hamas tatsächlich aussehen wird. Wenn wir uns an die öffentlichen Erklärungen des israelischen Militärs, seiner politischen Führung und sogar der Vertreter der US-Regierung Biden halten, werden wir feststellen, dass sich die Ziele ständig weiterentwickeln und verschieben. Wir haben von Plänen gehört, den Gazastreifen wieder zu besetzen, und wir haben auch erlebt, wie sich die Amerikaner gegen diese Idee ausgesprochen haben. Dann hören wir von der Möglichkeit, die Tunnelinfrastruktur des palästinensischen Widerstands zu zerstören, und von Gesprächen über die Ermordung prominenter Führer der Hamas. Zeitweise gab es Hinweise darauf, dass die israelische Armee auch versucht, ihre Kriegsgefangenen (POWs) zu erreichen und wieder gefangen zu nehmen.

Trotz der unklaren Ziele oder vielmehr Bestrebungen des israelischen Militärs im Krieg gegen Gaza sieht die Realität vor Ort ganz anders aus. Es ist zu beobachten, dass sich die zionistischen Streitkräfte eindeutig weigern, neben ihren Militärfahrzeugen auch genügend Infanterie einzusetzen, wodurch ihre Panzer, gepanzerten Mannschaftstransporter und militarisierten Bulldozer auf dem Schlachtfeld angreifbar bleiben. Die von den palästinensischen Widerstandsgruppen – vor allem von den al-Quds-Brigaden des Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) und den al-Qassam-Brigaden der Hamas – veröffentlichten Aufnahmen zeigen Dutzende von Angriffen, bei denen israelische Militärfahrzeuge beschädigt oder zerstört wurden, sowie Angriffe auf israelische Truppenansammlungen aus kürzester Entfernung. Andererseits zeigen die Videos des israelischen Militärs Panzerangriffe auf Ziele, ohne dass die Anwesenheit eines palästinensischen Kämpfers nachgewiesen werden kann, und auch die veröffentlichten Videos, in denen die Infanterie das Feuer eröffnet, zeigen keine direkten Treffer auf bestätigte Kämpfer.

Die Zahl der Opfer sowohl beim palästinensischen Widerstand als auch bei den zionistischen Streitkräften ist derzeit unklar, doch können wir sagen, dass die Widerstandsgruppen eindeutig über ihre erwarteten Fähigkeiten hinausgegangen sind, während der Hamas kein einziger bedeutender militärischer Schlag versetzt wurde. „Israel“ und seine Verbündeten in den USA, die für diesen Krieg verantwortlich sind, haben wochenlang das Narrativ aufgebaut, dass sich die wichtigsten Standorte und Kommandozentralen des palästinensischen Widerstands in oder unter Krankenhäusern befänden. Die israelischen Medien, die Führung und das Weiße Haus behaupteten, das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt sei ein wichtiger Standort für die Hamas.

Die Übernahme von Al-Shifa war vorhersehbar. In der Tat hatte ich persönlich in der Woche zuvor wiederholt darauf hingewiesen, dass das israelische Militär für einen Fototermin auftauchen und die israelische Flagge über den Einrichtungen des Krankenhauses hissen würde, während es behauptete, Waffen gefunden zu haben. Es war keine große Überraschung, dass genau dies geschah. Womit ich und andere nicht gerechnet hatten, war die Unseriosität der vom israelischen Militär inszenierten Tatorte, die in den sozialen Medien wegen ihrer albernen Inszenierung weithin verspottet wurden.

Bisher sind die einzigen erkennbaren Ziele des Angriffs auf den Gazastreifen die folgenden:

1- Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu versucht, Zeit zu gewinnen, um sich die nötigen Argumente zu verschaffen, die er braucht, um im Amt zu bleiben oder seine Zukunft zu sichern, wenn der Krieg zu Ende ist.

2- „Israel“ und die USA wollen ihr Image als Abschreckungsmacht in der Region wiederherstellen, was auf Kosten der Zivilbevölkerung in Gaza und der Infrastruktur des Gebiets geschieht.

3- Das zionistische Gebilde will der Zivilbevölkerung einen derartigen Schlag versetzen, dass entweder eine massenhafte ethnische Säuberung der Bevölkerung des Gazastreifens außerhalb des Gebietes notwendig wird oder neue Tatsachen vor Ort geschaffen werden, die theoretisch den palästinensischen Widerstand schwächen werden.

4- Der völkermörderische Angriff auf die Bevölkerung von Gaza ist eine direkte Botschaft an den Iran, die Hisbollah und andere regionale Widerstandsbewegungen.

Die Massaker, die jeden Tag in Gaza verübt werden, sind nicht zufällig, sondern sollen das palästinensische Volk terrorisieren, demütigen und demoralisieren, denn die Zionisten wissen, dass sie den palästinensischen Widerstand nicht besiegen können. Es wird keine Zerschlagung der Hamas geben; das ist eine unmögliche Mission, also versucht das israelische Militär, den zivilgesellschaftlichen Sektor in Gaza zu zerschlagen, die Zivilverwaltung zu demontieren und die Zivilbevölkerung unter Druck zu setzen. Es handelt sich um eine brutale und unmenschliche Strategie, die das gesamte palästinensische Volk als gültige militärische Ziele betrachtet. Sie zielt darauf ab, sie alle kollektiv zu bestrafen, wie sie es mit aktiven Kämpfern tun würden.

Es ist klar, dass es für die Israelis keinen Weg zu einem militärischen Sieg im Gazastreifen gibt, also suchen sie einen Sieg über die Bevölkerung. Je weiter sie jedoch ihren mörderischen Feldzug fortsetzen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit eines regionalen Konflikts, der das Gebilde langsam in Flammen aufgehen lässt. Die Strategie des Widerstands ist ein klarer Guerillakrieg, bei dem der Feind so lange bluten muss, bis er zusammenbricht oder sich zurückzieht, während die regionalen Widerstandskräfte den Druck langsam erhöhen, damit die USA eingreifen und die Israelis aufhalten oder die Israelis selbst unter dem Druck zusammenbrechen müssen. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie dieser Kampf enden kann: ein israelischer Rückzug unter Aufsicht der USA und ein Waffenstillstand oder ein regionaler Konflikt, der das Ende des zionistischen Regimes insgesamt bedeuten wird. Die letztere Option wird auf allen Seiten äußerst blutig sein. Sie wird wahrscheinlich die USA direkt betreffen und könnte zum Einsatz von Atomwaffen führen. Die Situation ist eindeutig: Der israelische Krieg gegen den Gazastreifen ist ein Vernichtungskrieg gegen die Zivilbevölkerung, und er wird mit Unterstützung und auf Geheiß der USA geführt.

