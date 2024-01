Britons participating in Israel’s war crimes must be held accountable Soldiers returning to the UK should not be able to commit war crimes with impunity.



Die britische Polizei ist repressiv gegen Aktivisten der Palästina-Solidarität vorgegangen, hat aber nie jemanden wegen seiner Beteiligung an den israelischen Kriegsverbrechen strafrechtlich verfolgt. Andy Soloman UCG/Universal Images Group

Briten, die an Israels Kriegsverbrechen beteiligt sind, müssen zur Rechenschaft gezogen werden

Von Ayesha Khan

Die elektronische Intifada

5. Januar 2024

2015 wurde Shamima Begum, eine britische Staatsbürgerin bengalischer Abstammung, im Alter von 15 Jahren online dazu gebracht, sich dem ISIS anzuschließen. Anschließend wurde sie von einem kanadischen Spion über die Grenze von der Türkei nach Syrien geschleust.

Nur wenige Tage nach ihrer Ankunft wurde sie die Kinderbraut eines ISIS-Soldaten aus den Niederlanden. Sie gebar ihm drei Kinder.

Alle starben an Unterernährung und Krankheiten, bevor sie 5 Jahre alt wurden.

ISIS ist im Vereinigten Königreich eine verbotene terroristische Vereinigung. Sie zu unterstützen ist eine Straftat, und der Beitritt zu ihr ist automatisch eine Straftat.

Daher entzog die britische Regierung Shamima Begum die britische Staatsbürgerschaft und machte sie staatenlos.

Sie sitzt in einem Flüchtlingslager in Syrien, ein Opfer des brutalen Westens, der sie geschaffen hat, und eines brutalen Regimes, das sie betrogen hat.

Der Fall von Shamima Begum ist nur eine der großen Heucheleien der britischen Regierung im Umgang mit Muslimen und der routinemäßigen Verweigerung ihrer Rechte.

Obwohl die Special Immigration Appeals Commission im Februar 2023 bestätigte, dass ein glaubwürdiger Verdacht besteht, dass Begum „zum Zweck der sexuellen Ausbeutung rekrutiert, versetzt und dann beherbergt wurde“, erklärte sie, dass die Entscheidung über den Entzug ihrer Staatsbürgerschaft dem Innenminister obliegt.

Shamima Begum wird nicht beschuldigt, bei ISIS Gewalttaten begangen zu haben. Ihr einziges Verbrechen bestand darin, dass sie sich als Minderjährige der Organisation anschloss.

Während Shamima Begum ihre Staatsbürgerschaft verlor, ohne einen Schuss abzugeben, durften britisch-israelische Doppelbürger ungestraft dem israelischen Militär beitreten und Kriegsverbrechen in Gaza begehen.

Nicht ein einziger dieser britischen Staatsangehörigen wurde von der britischen Polizei verhaftet. Kein einziger wurde angeklagt und kein einziger hat seine britische Staatsbürgerschaft verloren.

Im Gegensatz zu Shamima Begum, die niemandem etwas zuleide getan hat, bombardieren die israelischen Streitkräfte aktiv Wohnblocks in Gaza. Glaubwürdige Berichte zeigen, dass sie Zivilisten hinrichten, die in einer Schule Schutz suchen.

Sie haben medizinisches Personal und Eltern gezwungen, Krankenhäuser zu evakuieren und Babies in Brutkästen dem Tod überlassen. Sie nehmen Journalisten ins Visier und ermorden sie in einem noch nie dagewesenen Ausmaß.

Internationaler Konsens

Die UNO hat festgestellt, dass die israelischen Streitkräfte seit dem 7. Oktober unbestreitbar Kriegsverbrechen im Gazastreifen begangen haben. Erschreckenderweise haben UN-Experten auch die offenkundige Absicht des israelischen Staates zum Völkermord an den Palästinensern erkannt und fordern die internationale Gemeinschaft dringend auf, Maßnahmen zu ergreifen, um dies zu verhindern.

Unbestritten ist auch, dass Israel als Besatzungsmacht trotz seiner Behauptungen nach internationalem Recht nicht das Recht hat, sich gegen die von ihm besetzten Palästinenser zu verteidigen.

Nach internationalem Recht haben die Palästinenser als besetztes Volk jedoch das uneingeschränkte Recht, sich mit bewaffnetem Kampf zu verteidigen und gegen die Besatzung Widerstand zu leisten.

Daher ist jeder, der sich im Namen des israelischen Staates an der derzeitigen Militärkampagne beteiligt, an Kriegsverbrechen und Völkermord beteiligt. Dies gilt auch für alle britischen Staatsbürger, die derzeit in der israelischen Armee dienen.

Die britische Polizei stellt klar, dass es sich bei Kriegsverbrechen tatsächlich um Verbrechen handelt und dass die Polizei gegen jeden britischen Staatsbürger oder Einwohner, der diese Verbrechen begangen hat, ermitteln und ihn strafrechtlich verfolgen wird.

Auf der Website der Londoner Metropolitan Police heißt es: „Kriegsverbrechen sind Verbrechen, die unter dem Sammelbegriff ‚internationale Kernverbrechen‘ zusammengefasst werden. Internationale Kernverbrechen sind einige der schwersten Verbrechen im internationalen Recht; Beispiele dafür können das Verbrechen des Völkermords, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Folter sein.“

Die Polizei weist darauf hin, dass „das Vereinigte Königreich aufgrund internationaler Verträge verpflichtet ist, gegen diejenigen zu ermitteln und sie strafrechtlich zu verfolgen, die internationale Kernverbrechen begangen haben. Wenn ein britischer Staatsangehöriger irgendwo auf der Welt für schwere internationale Verbrechen verantwortlich war, kann er im Vereinigten Königreich ermittelt und strafrechtlich verfolgt werden.“

Das bedeutet, dass britische Staatsangehörige, die israelische Soldaten sind und Kriegsverbrechen begangen haben, im Vereinigten Königreich ermittelt und strafrechtlich verfolgt werden können. Noch wichtiger ist jedoch, dass das Vereinigte Königreich nach internationalem Recht verpflichtet ist, gegen diejenigen, die diese Verbrechen begangen haben, zu ermitteln und sie strafrechtlich zu verfolgen.

Obwohl das Vereinigte Königreich nicht aktiv nach Briten gesucht hat, die derzeit im israelischen Militär dienen und inzwischen zurückgekehrt sind, hat Südafrika seinen eigenen Staatsbürgern, die in der israelischen Armee dienen, deutlich gemacht, dass es in der Lage ist, sie wegen Verstößen gegen das Völkerrecht, einschließlich Kriegsverbrechen, strafrechtlich zu verfolgen. Dazu gehört auch die Drohung, dass jedem eingebürgerten Bürger die Staatsbürgerschaft entzogen wird, wenn er sich „unter der Flagge eines anderen Landes an einem Krieg beteiligt, den die Republik nicht unterstützt oder dem sie nicht zustimmt.“

Vergleich und Kontrast

Seitdem hat Südafrika jedoch seine Position zum so genannten Krieg nicht nur beibehalten, sondern sogar noch verschärft. Am 29. Dezember reichte es als bisher einziger Staat beim Internationalen Gerichtshof der Vereinten Nationen eine Klage gegen Israel wegen Völkermordes und Verstößen gegen die Konvention zur Verhütung und Bestrafung des Völkermordes ein.

Im Gegensatz zu Südafrikas Engagement für das Völkerrecht haben britische Politiker stattdessen Bedenken über die Maßnahmen der britischen Polizei geäußert, die den Internationalen Strafgerichtshof bei der Sammlung von Beweisen für die 2019 eingeleitete Untersuchung israelischer Kriegsverbrechen unterstützt.

In einem außergewöhnlichen Fall von Projektion kritisierte Boris Johnson, der ehemalige Premierminister, das Vorgehen der Polizei als „besorgniserregende Politisierung der Met-Polizei“, obwohl er während seiner Amtszeit als Premierminister selbst versucht hatte, Ermittlungen zu israelischen Kriegsverbrechen abzulehnen.

Die proaktive Beteiligung der Polizei an der Unterstützung des Internationalen Strafgerichtshofs ist zwar lobenswert, doch hat die Polizei nach britischem Recht noch keine strafrechtlichen Maßnahmen ergriffen.

Wie ein Großteil der Unterstützung für ein freies Palästina und für einen Waffenstillstand ist es die Macht des Volkes, die Wellen schlägt. Während die britische Regierung versucht, öffentlichen Einrichtungen Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionskampagnen (BDS-Kampagnen) gegen Israel zu verbieten, entscheiden sich Einzelpersonen auf der ganzen Welt dafür, keine pro-israelischen Waren zu kaufen, was die Gewinne großer Unternehmen einbrechen lässt. Allein Starbucks hat einen Verlust von 11 Milliarden Dollar gemeldet.

Wenn die britische Regierung keine Maßnahmen ergreifen will, liegt es an uns, der Öffentlichkeit, dies zu tun. Wir können die Regierung umgehen und die Dinge selbst in die Hand nehmen und direkt zur Polizei gehen.

Sollten Sie also einem britischen Staatsbürger oder einem Einwohner begegnen, der derzeit im israelischen Militär dient, dann können Sie ihn bei der Polizei melden.

Es ist erstaunlich einfach, diese Personen zu finden. Wenn Sie in den sozialen Medien unterwegs sind, haben Sie sie wahrscheinlich schon in Ihren Timelines gesehen, wo sie erstaunlich aktiv sind und oft mit ihren militärischen Aktionen angeben.

Die britische Regierung kann nicht eine Regel für Kinderbräute haben und eine andere für Erwachsene, die absichtlich und vorsätzlich in einer Armee dienen, die ausdrücklich die Absicht hat, Völkermord zu begehen. Sie alle müssen vor britischen Gerichten zur Rechenschaft gezogen werden.

Internationale Kernverbrechen sind die schlimmsten Verbrechen, die auf der Welt begangen werden können. Man sollte sie nicht ungestraft begehen können, nur weil die Opfer Palästinenser sind.

Ayesha Khan ist Schriftstellerin und Aktivistin und wurde im Vereinigten Königreich als Anwältin zugelassen.

Übersetzt mit Deepl.com



