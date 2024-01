https://www.middleeastmonitor.com/20240105-anadolu-book-photographs-documenting-israel-war-crimes-to-be-used-as-evidence-in-uk-investigations/



Tayab Ali (R), Direktor des Internationalen Zentrums für Gerechtigkeit für Palästinenser (ICJP) und Leiter der Abteilung für internationales Recht, spricht während eines Exklusivinterviews über das kürzlich von AA veröffentlichte Buch „The Evidence“ in London, Vereinigtes Königreich, am 04. Januar 2024 [Raşid Necati Aslım/Anadolu Agency].

Anadolu-Buch und Fotos, die israelische Kriegsverbrechen dokumentieren, sollen als Beweismittel in britischen Ermittlungen verwendet werden

von Anadolu Agency

anadoluajansi

5. Januar 2024

Die Fotos von Anadolu, die Israels Einsatz von weißem Phosphor in Gaza belegen, und das Buch „Evidence“, das diese Fotos als Dokumente über Israels Kriegsverbrechen enthält, sowie die Bilder des Anadolu-Fotojournalisten Mustafa Haruf, der von israelischen Streitkräften im besetzten Ost-Jerusalem geschlagen wurde, werden als Beweismittel bei Ermittlungen zu Kriegsverbrechen im Vereinigten Königreich und bei unabhängigen Gerichtsverfahren in der ganzen Welt vorgelegt.

Die Abteilung für Kriegsverbrechen der britischen Polizei (Scotland Yard), die mit dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) zusammenarbeitet, prüft Beweise für israelische Kriegsverbrechen im Gazastreifen und übermittelt dem Gerichtshof alle Informationen, die sie für die laufenden Ermittlungen des IStGH für relevant hält.

Die im Vereinigten Königreich ansässige unabhängige Organisation „International Centre for Justice for Palestinians (ICJP)“ hat einen offiziellen Kanal zur britischen Polizei eingerichtet, um Beweise für Kriegsverbrechen zu sammeln und der Polizei vorzulegen.

Der Londoner Korrespondent von Anadolu übergab dem ICJP-Direktor Tayab Ali gedruckte und digitale Fotos vom israelischen Einsatz weißer Phosphorbomben in Gaza und vom Fotojournalisten Haruf, der von israelischen Streitkräften im besetzten Ostjerusalem geschlagen wurde.

Ali, der die Fotos, die Israels Einsatz von weißem Phosphor im Gazastreifen belegen, und das Buch mit dem Titel „Evidence“ im ICJP-Büro begutachtete, bewertete die eingeleiteten Prozesse zur Untersuchung der israelischen Kriegsverbrechen mit Anadolu.

Ali sagte, dass sie zusätzlich zu den Fotos und Bildern von Anadolu die Publikation „Evidence“ (Beweise) einbeziehen werden, die die von Israel in Gaza begangenen Verbrechen in aller Deutlichkeit aufzeigt und ein Buch mit Bildmaterial ist, das die wichtigsten Beweise in den Ermittlungsprozessen im Rahmen ihrer Zusammenarbeit mit der britischen Polizei darstellt.

Die Fotos von Anadolu sollen in verschiedene Ermittlungen einbezogen werden

Er erklärte, dass sie eine Untersuchung der von Israel in Gaza begangenen Kriegsverbrechen eingeleitet haben und dass dies ein Prozess ist, der viel Arbeit und juristische Sorgfalt erfordert.

Ali sagte, dass sie die Beweise, die sie in diesem Prozess gesammelt haben, der britischen Polizeiorganisation über einen offiziellen Kanal vorgelegt haben.

Ali fuhr fort: „Wir führen eine Untersuchung über Kriegsverbrechen in Gaza durch, die von Israel verübt wurden. Es geht nicht nur darum, Dokumente zu nehmen und zu sagen, das bedeutet dies und das bedeutet das, sondern ein Bild aus vielen kleinen Puzzleteilen zu erstellen.

Er fügte hinzu: „Wenn man Phosphor in einem dicht besiedelten Gebiet einsetzt, würde ich behaupten, dass dies fast unmöglich ist. Eines der wichtigsten Merkmale des Gazastreifens ist, dass er einer der am dichtesten besiedelten Orte auf der Erde ist. Hier haben wir ein sehr interessantes Foto, auf dem zu sehen ist, wie weißer Phosphor eingesetzt wird, was eine weiße Phosphorwolke zu sein scheint, von der Teile auf Gaza herabregnen. Das sieht für mich nach einem sehr dicht besiedelten Gebiet aus. Daraus kann man also möglicherweise eine Zeitachse erstellen. „Ich sage nicht, dass dies die Zeitlinie ist, aber so wird die Untersuchung ablaufen.

„Wir werden in der Lage sein, die Quelle des weißen Phosphors zu erkennen, den die Täter auf diesen Bildern verwenden. Wir werden eine Zeitachse erstellen. Das war also am 9. Oktober. Und dann haben wir Beweise für den Einsatz von weißem Phosphor. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Munition zu dieser Art von Explosion führt, und das ist etwas, worüber mir ein forensischer Experte im Rahmen unserer Untersuchung Auskunft geben muss. Außerdem gibt es eindeutige Beweise dafür, dass diese Munition in städtischen Gebieten eingesetzt worden ist. Das haben Sie also bereits“, fuhr er fort.

Ali sagte: „Die Beweise, die Sie mir liefern, sind entscheidend, sehr wichtig. Wir werden dieses Teil des Puzzles hinzufügen, um ein vollständiges Bild zu erhalten, und wir werden es auf verschiedene Weise verwenden. Entweder werden wir sie nutzen, um Scotland Yard hier im Vereinigten Königreich zu unterstützen, wir werden sie nutzen, um den Internationalen Strafgerichtshof zu unterstützen, oder wir werden unabhängige Akten vorbereiten, die wir den Strafverfolgungsbehörden in der ganzen Welt zur Verfügung stellen werden, damit sie Ermittlungen durchführen und möglicherweise die Personen strafrechtlich verfolgen können, die für diese Aktion verantwortlich sind, wenn sie gegen internationales Recht verstoßen.“

Ali fuhr fort: „Ein Teil der Untersuchung, die wir durchführen und bei der dies helfen wird, ist, denke ich, dass es inzwischen ziemlich klar ist, dass Israel eine Handlung durchführt, bei der, unabhängig davon, ob man es für ein Kriegsverbrechen hält oder nicht, ein erhebliches Risiko für ein Kriegsverbrechen besteht. Waffenhersteller und -lieferanten sowie Staaten, die Waffen an Israel liefern, haben daher eine sehr ernste Verpflichtung gegenüber dem Völkerrecht, sicherzustellen, dass sie, wenn sie Waffen an Israel liefern, keine Waffen an einen Staat liefern, der diese Waffen wahrscheinlich für eine kriminelle Handlung einsetzen wird.“

„Und so wird ein Teil meiner Untersuchung in dieser Situation auch rückwärts gehen. Und was ich damit meine, ist, dass ich sehr daran interessiert bin, die Quelle dieser Waffen zu erfahren, wo sie hergestellt wurden, wer sie hergestellt hat, wann Israel sie erhalten hat, welche Unternehmen sie geliefert haben, welche Firmenchefs die Kontrolle hatten, als sie an Israel geliefert wurden. „Das ist wirklich wichtig, weil diese Personen und Unternehmen strafrechtlich haftbar gemacht werden können“, fügte er hinzu.

Wertvoller Teil der Untersuchung

Auf die Frage „Planen Sie, dieses Beweismaterial in die Ermittlungen von Scotland Yard einzubeziehen?“ antwortete er: „Die Antwort auf diese Frage ist ‚absolut‘. Diese Beweise sind von unschätzbarem Wert. Es handelt sich um sehr, sehr, sehr wichtige Beweise, und wir werden das Material, das Sie uns zur Verfügung stellen, mit unseren Experten analysieren. Ich meine, es ist fast sicher, dass es … Teil unserer Untersuchung von Kriegsverbrechen sein wird. Dieses Material ist phänomenal. Es ist erstaunlich, dass Sie es bekommen haben. Es zeigt, wie wichtig es ist, dass Journalisten ihre Arbeit unabhängig und korrekt erledigen. Und es wird ein sehr wertvoller Teil unserer Untersuchung sein.“

In Bezug auf den Internationalen Strafgerichtshof sagte Ali: „Was mich beunruhigt, ist, dass der Internationale Strafgerichtshof nicht das tut, was er tun soll und was er für die Ukraine getan hat, in Bezug auf angebliche israelische Kriegsverbrechen in Gaza.“

Er fügte hinzu: „Das bedeutet für mich, dass der Internationale Strafgerichtshof ganz offen gesagt nicht mehr existieren wird. Wenn er in einem Land wie Israel und Palästina nicht das tut, was er tun soll, wenn es sehr klar ist, dass die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich und Europa Verbündete Israels sind und Israels Vorgehen bis zu einem gewissen Grad unterstützen, dann wird der IStGH effektiv zu einem imperialistischen Werkzeug dieser westlichen Staaten.“

„Das soll er nicht sein. Der IStGH soll ein unabhängiger Schiedsrichter sein, der ohne Furcht und Begünstigung handelt, um Kriegsverbrecher zur Verantwortung zu ziehen. Wenn es ihm nicht gelingt, die Israelis für Kriegsverbrechen in der Region in diesem aktuellen Konflikt zur Rechenschaft zu ziehen, dann ist er meiner Meinung nach irrelevant.“

‚Beweise sind sehr wichtig‘

Ali untersuchte auch das Buch von Anadolu mit dem Titel „Evidence“ (Beweise), das die von Israel in Gaza begangenen Verbrechen deutlich aufzeigt und Bildmaterial enthält, das den Hauptbeweis darstellt.

„Was an diesen Fotos wichtig ist, ist, dass der Journalist (Name), der das Foto gemacht hat, und das Datum angegeben sind, und das ist ein wirklich wichtiger Beweis. Dieses Werk (Buch) ist wirklich wichtig, weil es mir helfen wird, ein Bild von der Zeitachse der Ereignisse zu erstellen. Das wird mir helfen, bestimmte Ereignisse einzuordnen. Das ist sehr wichtig“, sagte er.

Ali fuhr fort: „Dies ist auch eine der Anschuldigungen, die wir untersuchen, nämlich dass Israel nicht nur auf das angebliche Militärpersonal, sondern auch auf die Lebensmittelinfrastruktur gezielt hat. Hier haben wir also die Al Nuseirat Bäckerei, die bombardiert wurde.“

Ali sagte, dass dieses Bild sehr wichtig sei und zeige, dass Israel Objekte und Orte angreife, die für das zivile Leben wichtig seien, und dass dies ein Kriegsverbrechen sei.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …