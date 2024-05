UK doctors retell horror accounts of genocide in Gaza: The Guardian Since returning home, many of the doctors have expressed having mixed feelings about leaving Gaza after having gone there this month under the WHO umbrella.

Britische Ärzte berichten über den Völkermord in Gaza: The Guardian

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: The Guardian

28. Mai 2024

Seit ihrer Rückkehr nach Hause haben viele der Ärzte geäußert, dass sie den Gazastreifen mit gemischten Gefühlen verlassen, nachdem sie diesen Monat unter dem Dach der WHO dorthin gereist waren.

Ein Urologe aus Manchester, Dr. Omar el-Taji, wurde um 2 Uhr morgens geweckt, um einen dringenden Fall zu operieren, Tage nachdem er in Rafah angekommen war. „Ein Mann in den 30ern wurde eingeliefert, nachdem sein gesamtes Gebäude bombardiert worden war“, berichtet er dem Guardian. „Er hatte eine offene Wunde am Bauch, seine Hand fiel ab und seine Knöchel waren völlig verstümmelt.“

„So etwas hatte ich noch nie gesehen“, sagt er und erzählt von den Schrecken, die er als Arzt im Gazastreifen inmitten des andauernden Völkermords von „Israel“ an den Palästinensern erlebt hat.

Der Patient starb zwei Tage, nachdem er die Verletzungen überlebt hatte, an Nierenversagen infolge einer Sepsis, da es keine Dialyse gab. „In einem Gesundheitssystem mit ausreichenden Mitteln wäre das nicht passiert“.

El-Taji nahm an einer Gruppe internationaler Ärzte teil, die unter der Schirmherrschaft der Weltgesundheitsorganisation fast einen Monat in Gaza verbrachten. Sie kamen Anfang dieses Monats im European Hospital in Khan Younis an, mit Koffern voller Medikamente, chirurgischer Instrumente und Schachteln mit Quality Street-Schokolade „für die Kinder“, so el-Taji.

Lesen Sie mehr: Italienischer Arzt schildert grausame israelische Verbrechen in Gazas al-Shifa

„Ich dachte, ich wäre geistig vorbereitet“, sagt er. „Aber was wir in Gaza erlebt haben, übersteigt alles, was ich mir hätte vorstellen können.“

Dr. Mohammed Tahir, ein Londoner Orthopäde, äußerte sich: „Nichts, absolut nichts, rechtfertigt das, was wir hier erlebt haben“, und fügte hinzu: „Die Leute bringen ihre Kinder herein, die bei der Ankunft tot sind, und wollen, dass wir versuchen, sie wiederzubeleben – obwohl ihre Körper kein Lebenszeichen von sich geben. Anschließend tragen sie die Gliedmaßen ihrer toten Kinder in Pappkartons davon.

Ein Hauptziel der Mission war die Schulung und Ausbildung von einheimischem medizinischem Personal und Studenten, die sich derzeit in Gaza und Rafah aufhalten.

Es war apokalyptisch

Die palästinensischen Medizinstudenten sind die wahren Helden“, so Tahir. “Ihre Universitäten wurden zerstört, und sie kommen in Scharen zu uns, um sich von uns Wissen vermitteln zu lassen, das ihnen und anderen helfen könnte. Sie sind junge Freiwillige, die nicht bezahlt werden, aber jeden Tag zum Beitrag erscheinen und verzweifelt versuchen, ein versagendes Gesundheitssystem zu stützen, weil die Welt sie im Stich gelassen hat.“

Dr. Laura Swoboda, eine in Wisconsin ansässige Spezialistin für Wundversorgung, beschrieb die Situation als apokalyptisch“ und sagte: Die schiere Zerstörung war mit nichts zu vergleichen, was ich je gesehen habe. Verwesende Körper steckten noch unter den Trümmern. Überall um uns herum konnten wir den Tod riechen“.

Sie beschreibt, dass sie umgestürzte Krankenwagen und ein ausgebranntes Dialysezentrum gesehen hat, dass medizinisches Material überall verstreut war und dass man schwarze Leichensäcke im Wind flattern hörte.

„Es gab Notizen, die von Ärzten, die sich dort versteckt hatten, an die Wände der Behandlungsräume gekritzelt worden waren“, sagt Swoboda. „Und dann stieß ich in den Trümmern auf einen menschlichen Finger. Es war wie in einem Horrorfilm.“

Auch Dr. Ahlia Kattan und ihr Mann Dr. Sameer Khan beschrieben, dass sie ihre Eltern auf ihre Kinder aufpassen ließen, während sie nach Gaza reisten. Das kalifornische Paar fragte sich, was wäre, wenn diese Kinder ihre eigenen gewesen wären. Sie waren beide als Anästhesisten in Gaza tätig, und Dr. Kattan erinnert sich an einen besonderen Fall, den sie nie vergessen wird.

„Eines Tages ging ich in die Notaufnahme, und auf einer Bahre lag ein kleiner Junge, der genau so groß war wie mein vierjähriger Sohn; seine aschfahlen Babyhände wurden zu Kleinkinderhänden… Sein Name war Mahmoud und er war das Opfer eines israelischen Bombenangriffs, bei dem mehr als 75 % seines Körpers verbrannt waren. Seine Augenbrauen waren abgesengt, sein Haar roch nach Rauch.“

Als sie seine Wunden freilegte, zeigte ein Ultraschall eine zertrümmerte Milz und eine zerquetschte Lunge. „Wir hatten nicht die Mittel, um ihn zu retten, und er starb vor unseren Augen – kalt und unter Schmerzen, ohne jemanden, der ihn kannte“, sagt sie und hält ihre Tränen zurück. „Ich wünschte, ich hätte ihn beschützen können. Er war erst vier.“

Als „Israel“ im Mai seinen Angriff auf Rafah begann, sahen die Ärzte, dass es nicht mehr sicher war, und verließen noch in ihren Kitteln das Krankenhaus und zogen in das europäische Krankenhaus, wo sie auf dem Boden schliefen. Die Situation verschlimmerte sich jedoch, da das Krankenhaus kaum noch Treibstoff hatte, der Generator während der Operationen nicht mehr funktionierte und die medizinischen Vorräte zur Neige gingen.

Seit ihrer Rückkehr nach Hause haben viele von ihnen gemischte Gefühle, wenn sie den Gazastreifen verlassen.

„Als ich zum ersten Mal ohne die Geräusche von Luftangriffen und Schüssen aufwachte, waren meine Gedanken sofort bei denen, die ich zurückgelassen habe“, sagt el-Taji.

„Wir können nicht wegschauen. Angesichts des unermesslichen Leids haben wir alle die Pflicht zu handeln“.

Nicht alle Ärzte waren in der Lage, das Land zu verlassen. Unter ihnen befand sich auch der Märtyrer Dr. Adnan al-Bursh, der infolge von Folterungen durch die israelischen Streitkräfte im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza getötet wurde. Der Märtyrer Al-Bursh war ein Einwohner von Jabalia im Norden des Gazastreifens. Er wurde im Januar 2024 von den israelischen Streitkräften verhaftet, als er mit seinem Personal im Al-Awda-Krankenhaus seinen Dienst verrichtete.

Nach Informationen des Palästinensischen Komitees für zivile Angelegenheiten wurde al-Bursh am 19. April 2024 im Ofer-Gefängnis zum Märtyrer, und sein Leichnam wird immer noch von den israelischen Streitkräften festgehalten. Aus den Informationen geht auch hervor, dass al-Bursh etwa fünf Monate vor seinem Tod in einem indonesischen Krankenhaus Verletzungen erlitten hat. Übersetzt mit deeepl.com



