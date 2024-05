Israel’s increasing savagery against Palestinians is a sign of its defeat Israel is facing defeat politically, diplomatically and militarily – and the escalating brutality of its attacks in Rafah, and its land grabs in the West Bank shows that it knows it

Ein palästinensisches Mädchen, das bei einem israelischen Angriff auf ein Flüchtlingslager verwundet wurde, wird in einem Krankenhaus in Rafah am 26. Mai 2024 behandelt (AFP)

Krieg gegen Gaza: Israels zunehmende Grausamkeit gegen Palästinenser ist ein Zeichen seiner Niederlage

Von Fareed Taamallah

28. Mai 2024

Israel steht politisch, diplomatisch und militärisch vor einer Niederlage – und die eskalierende Brutalität seiner Angriffe in Rafah und seine Landnahme im Westjordanland zeigen, dass es das weiß

Vier jüngste Entwicklungen auf der internationalen Bühne werden wahrscheinlich dazu führen, dass Israel in die Enge getrieben wird und die falsche Maske, die es der Welt immer vorgespielt hat, ablegt.

Die erste dieser Entwicklungen sind die Proteste von Universitätsstudenten in den USA und auf der ganzen Welt. Die zweite ist der Erlass von Haftbefehlen durch den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und seinen Verteidigungsminister Yoav Gallant. Die dritte ist die Anerkennung des palästinensischen Staates durch Spanien, Irland und Norwegen. Und schließlich der Internationale Gerichtshof (IGH), der Israel am vergangenen Freitag aufforderte, seinen Angriff auf Rafah einzustellen.

Diese Entwicklungen sind nur die Spitze des Eisbergs in der Verschlechterung der falschen Darstellung Israels als „demokratischer Staat“, der sich gegen den palästinensischen „Terrorismus“ verteidigt.

Die extremistische israelische Regierung kompensiert diesen politischen und militärischen Verlust, indem sie die Vergeltungsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung im Gazastreifen verschärft, Landraub betreibt und weitere aggressive, illegale und im Voraus geplante Strafmaßnahmen durchführt, um Fakten zu schaffen; vor allem durch die Ausweitung bestehender Siedlungen, den Bau neuer Siedlungen und die Untergrabung der Palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland, die jede Möglichkeit der Errichtung eines palästinensischen Staates unterminieren.

Das jüngste dieser Vergeltungsverbrechen war das Massaker von Rafah am Abend des 26. Mai, als die israelische Armee Raketen auf die Zelte vertriebener Palästinenser abfeuerte, die in einer von den Vereinten Nationen eingerichteten „Sicherheitszone“ Zuflucht gesucht hatten, und dabei mindestens 40 Flüchtlinge verbrannten, die meisten von ihnen Frauen und Kinder.

Obwohl Israel seine „Vergeltungsdrohungen“ an den Internationalen Strafgerichtshof, den IGH und die drei europäischen Länder, die den Staat Palästina anerkannt haben, richtete und Zivilisten im Gazastreifen verbrannte, ging eine große Zahl dieser Drohungen auch an das besetzte Westjordanland und die Palästinensische Autonomiebehörde (PA).

Denn wir, die Palästinenser im Westjordanland, stehen im Auge des israelischen Vergeltungssturms.

Strafmaßnahmen

Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich forderte am 22. Mai „harte Strafmaßnahmen“ gegen die PA.

Zu diesen Strafmaßnahmen gehören die Isolierung der palästinensischen Banken, indem israelischen Banken, die mit ihnen Geschäfte machen, keine Garantien gegen mögliche Rechtsstreitigkeiten gewährt werden, die Streichung von Steuereinnahmen für die Palästinensische Autonomiebehörde, die Förderung des Baus von Zehntausenden von Wohneinheiten im Westjordanland, die Einrichtung einer neuen Siedlung „für jedes Land, das einseitig einen palästinensischen Staat anerkennt“ und die Aufhebung der norwegischen Vereinbarung, wonach Norwegen als Vermittler für die Aufbewahrung von Steuereinnahmen dient, die Israel der Palästinensischen Autonomiebehörde seit Beginn des Krieges vorenthalten hat.

Die US-Finanzministerin Janet Yellen und G7-Vertreter aus Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, dem Vereinigten Königreich und den USA äußerten sich sehr besorgt über die Drohungen, die palästinensischen Banken zu isolieren – ein Schritt, der eine wichtige Lebensader für die palästinensische Wirtschaft schließen würde.

Am 22. Mai hob Gallant das israelische „Rückzugsgesetz“ von 2005 für das nördliche Westjordanland auf.

Das vom damaligen Premierminister Ariel Sharon vorgelegte Gesetz sah den Rückzug Israels aus dem Gazastreifen vor und beinhaltete die Räumung von vier Siedlungen im Westjordanland. Nach Gallants Intervention dürfen israelische Siedler nun in diese geräumten Siedlungen zurückkehren.

Am selben Tag verabschiedete die israelische Knesset in erster Lesung einen Gesetzesentwurf, der den Anschluss der besetzten südlichen Hebron-Hügel an die israelische Naqab-Region vorsieht.

Diese Drohungen gegen die Palästinenser zeugen von der Arroganz und Anmaßung Israels, das sich als Staat über das Völkerrecht stellt und souveräne Staaten und deren Recht auf souveräne Entscheidungen missachtet.

Israel hat schon immer jede Partei, die sich seiner Politik widersetzt oder sie kritisiert, sei es eine Einzelperson, ein Staat oder eine Institution, mit dem Vorwurf des Antisemitismus angegriffen.

In dieser extremen Position zählt Israel auf die Unterstützung seines größten Verbündeten, der Vereinigten Staaten, und anderer Länder wie dem Vereinigten Königreich, den beiden einzigen Nationen – abgesehen von Israel natürlich -, die sich der Entscheidung des IStGH widersetzt haben.

Diese „Strafmaßnahmen“ sind Teil eines Plans, der im Rahmen der strategischen Vision dieser und früherer israelischer Regierungen im Voraus ausgearbeitet wurde und darauf abzielt, ein Friedensabkommen und die Gründung eines palästinensischen Staates praktisch unmöglich zu machen.

Wachsender internationaler Konsens

Diese Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit Aktionen, die Israel lange vor dem Anschlag vom 7. Oktober 2023 unternommen hat.

Die Entscheidung, die Siedlungen im nördlichen Westjordanland wieder aufzubauen, wurde beispielsweise im März 2023 getroffen. Die Entscheidung, die Überweisung von Steuergeldern an die Palästinensische Autonomiebehörde zu stoppen, fiel am 23. Oktober, einige Wochen nach dem Anschlag vom 7. Oktober.

Israel hat die Überweisung von Geldern an die Palästinensische Autonomiebehörde bereits mehrmals gestoppt: 2014 als Vergeltung für die Absicht der Palästinensischen Autonomiebehörde, dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) beizutreten, und 2022, als das israelische Kabinett die Überweisung von Steuergeldern in Höhe von 176 Millionen Dollar an die Palästinensische Autonomiebehörde stoppte.

Auch der Ausbau und Bau von Siedlungen im Westjordanland wurde unter allen israelischen Regierungen, ob rechts oder links, fortgesetzt.

Dies erleben wir Bewohner des besetzten Westjordanlandes täglich.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben die aufeinander folgenden israelischen Regierungen versucht, die Palästinensische Autonomiebehörde zu schwächen und ihre Bemühungen um die Umwandlung in einen palästinensischen Staat zu vereiteln, wie es in den Osloer Abkommen von 1993 vorgesehen war, die die Gründung eines palästinensischen Staates innerhalb von fünf Jahren, d. h. bis spätestens Mai 1999, vorsahen.

Auch das 2005 von Scharon verabschiedete Rückzugsgesetz war nicht Teil eines Plans oder einer politischen Vision für die Trennung von den Palästinensern, sondern beruhte auf rein sicherheitspolitischen Erwägungen und erfolgte ohne Absprache mit der Palästinensischen Autonomiebehörde.

Seit dem Beitritt Palästinas zu den Vereinten Nationen als Nichtbeobachterstaat im Jahr 2012 und dem Beitritt zum Internationalen Strafgerichtshof im Jahr 2015 hat Israel immer härtere Maßnahmen ergriffen, um die Autorität der PA zu untergraben.

Die schrittweisen Fortschritte, die die Palästinenser erzielen, sind sehr wichtig, um das Ziel der Beendigung der Besatzung zu erreichen. Es handelt sich um wiederholte Schläge, nicht um einen einzigen K.O.-Schlag

Israel hat damit begonnen, seine in den Osloer Verträgen festgelegte autonome Rolle zu reduzieren. In der Tat ist Israel nicht einmal mehr an die Bestimmungen des Abkommens gebunden, da die Umsetzung der Bestimmungen fakultativ und selektiv geworden ist, um nur den Interessen Israels zu dienen.

Viele Palästinenser sind heute der Meinung, dass eine Anerkennung des palästinensischen Staates nicht ausreicht, um den Völkermord zu beenden und die Besatzung zu beenden. Sie sehen darin ein politisches Manöver, um die öffentliche Empörung zu besänftigen und von Maßnahmen abzulenken, die wirklich wirksam sein könnten, wie die Einstellung von Waffenexporten nach Israel, ein politischer, wirtschaftlicher und militärischer Boykott und der Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Israel.

Das ist ein stichhaltiges Argument, aber gleichzeitig sehe ich, dass die schrittweisen Fortschritte, die die Palästinenser erzielen, sehr wichtig sind, um das Ziel zu erreichen, die Besatzung zu beenden und Gerechtigkeit zu erlangen. Es handelt sich um wiederholte Schläge, nicht um einen einzigen K.O.-Schlag.

Israel, das von den USA unterstützt wird, leugnet die neue Realität, die sich in der Welt abzeichnet und die sich zunehmend gegen die Besatzung und die Kultur der Straflosigkeit mobilisiert.

Die internationale Öffentlichkeit ist sich heute mehr denn je der Notwendigkeit bewusst, den Völkermord zu stoppen, die Besatzung zu beenden und den Palästinensern ihr legitimes Recht auf Freiheit und Selbstbestimmung zu gewähren.

Wir hoffen, dass dieser wachsende internationale Konsens einen globalen Tsunami auslösen wird, der die israelische Besatzung hinwegfegt und dem palästinensischen Volk, das unter der längsten kolonialen Militärbesetzung der Neuzeit leidet, Gerechtigkeit und Würde bringt.

Fareed Taamallah ist ein palästinensischer Journalist, der in Ramallah lebt. Er ist Landwirt, politischer Aktivist und Umweltschützer.

Übersetzt mit deepl.com



