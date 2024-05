European countries recognise Palestine as Israeli attacks on Gaza intensify Spain, Ireland and Norway recognise Palestinian state as Israel intensifies attacks across Gaza.



Ein palästinensischer Mann trägt die Leiche eines Kindes, das bei der israelischen Bombardierung eines Hauses in Nuseirat getötet wurde

Israels Krieg gegen Gaza live: Weitere europäische Länder erkennen Palästina an

Von Umut Uras und Stephen Quillen

28. Mai 2024

Spanien, Irland und Norwegen wollen den Schritt heute offiziell bekannt geben.

Eine Nacht nach der Bombardierung eines Zeltlagers für vertriebene Palästinenser in einer ausgewiesenen Sicherheitszone in Rafah durch israelische Streitkräfte, bei der 45 Menschen getötet wurden, setzt die israelische Armee ihre Angriffe auf Rafah fort.

Das israelische Militär bestätigte den Angriff auf das Lager und erklärte, er habe Hamas-Kämpfern gegolten.

Das Kuwait Specialty Hospital, eines der beiden verbliebenen Krankenhäuser in Rafah, wurde aufgrund der israelischen Angriffe geschlossen.

Seit dem 7. Oktober wurden in Israels Krieg gegen den Gazastreifen mindestens 36.050 Palästinenser getötet und 81.026 verwundet. Die revidierte Zahl der Todesopfer in Israel infolge des Hamas-Angriffs an diesem Tag beläuft sich auf 1.139, wobei Dutzende von ihnen noch immer gefangen gehalten werden.

Vor 2m (10:30 GMT)

Israelische Panzer rücken in das Zentrum von Rafah vor: Bericht

Israelische Panzer und andere Armeefahrzeuge rücken im Zentrum von Rafah vor, wie Zeugen gegenüber Reuters berichteten.

Die Panzer wurden in der Nähe der al-Awda-Moschee, einem Wahrzeichen von Rafah, gesichtet, wie die Zeugen gegenüber Reuters erklärten.

In Tal as-Sultan im Westen Rafahs, dem Schauplatz des tödlichen Anschlags vom Sonntag, bei dem etwa 45 Menschen getötet wurden, wird nach Angaben von Anwohnern immer noch heftig bombardiert.

„Überall in [Tal as-Sultan] fallen Panzergranaten. Viele Familien sind aus ihren Häusern im Westen Rafahs geflohen, die die ganze Nacht über beschossen wurden“, sagte ein Bewohner gegenüber Reuters über eine Chat-App.

vor 12m (10:20 GMT)

Israelischer Spionagechef soll IStGH-Ankläger wegen Kriegsverbrecheruntersuchung „bedroht“ haben: Bericht

Der Guardian berichtet, dass Yossi Cohen, ehemaliger Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad, eine Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) bedroht und versucht haben soll, sie bei geheimen Treffen unter Druck zu setzen, damit sie eine Untersuchung über Kriegsverbrechen aus dem Jahr 2021 aufgibt.

Die Kontakte zwischen Cohen und der damaligen Anklägerin des IStGH, Fatou Bensouda, fanden in den Jahren vor der Entscheidung der Anklägerin statt, eine förmliche Untersuchung über mutmaßliche Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in den besetzten palästinensischen Gebieten einzuleiten, so ein Artikel im Guardian.

Unter Berufung auf vier ungenannte Quellen berichtet der Guardian, dass Bensouda eine kleine Gruppe hochrangiger IStGH-Beamter über Cohens Versuche, sie zu überzeugen, unterrichtet habe, wobei sie Bedenken über die „anhaltende und bedrohliche Natur seines Verhaltens“ geäußert habe.

Drei dieser Quellen waren mit Bensoudas formeller Offenlegung gegenüber dem IStGH vertraut. Sie sagten, sie habe behauptet, Cohen habe sie bei mehreren Gelegenheiten unter Druck gesetzt, die strafrechtlichen Ermittlungen nicht fortzusetzen.

Er soll zu ihr gesagt haben: „Du solltest uns helfen und uns um dich kümmern lassen. Sie wollen nicht in Dinge verwickelt werden, die Ihre Sicherheit oder die Ihrer Familie gefährden könnten“.

Eine Quelle verglich Cohens Verhalten mit „Stalking“.

Mehrere israelische Geheimdienste führten fast ein Jahrzehnt lang einen verdeckten „Krieg“ gegen den ICC, wie der Guardian berichtete.

