Exklusive Videos und Bilder, die Al Jazeera erhalten hat, zeigen Leichen, die sich in der Shadia Abu Ghazala Schule in al-Faluja, westlich des Jabalia Flüchtlingslagers im nördlichen Gazastreifen, stapeln.

Nach Angaben der israelischen Armee wurden am Dienstag im Gazastreifen 10 ihrer Soldaten getötet, darunter ein Oberst, der einen vorgeschobenen Stützpunkt der Golani-Infanteriebrigade befehligte.

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat mit überwältigender Mehrheit eine nicht bindende Resolution verabschiedet, in der eine humanitäre Waffenruhe im Gazastreifen gefordert wird, während das israelische Bombardement anhält.

Seit dem 7. Oktober sind mindestens 18.412 Palästinenser bei israelischen Angriffen getötet worden. Die revidierte Zahl der Todesopfer in Israel liegt bei 1.147.

UN-Generalversammlung drängt mit überwältigender Mehrheit auf humanitäre Waffenruhe im Gazastreifen

Israel meldet 10 getötete Soldaten im nördlichen Gazastreifen

Vertriebene in Gaza-Schule „aus nächster Nähe getötet“: Augenzeugen

Israel-Hamas-Krieg live: Vertriebene in Gaza-Schule „aus nächster Nähe erschossen

KHAN YUNIS, GAZA – 13. DEZEMBER: Nach den israelischen Angriffen, die in Khan Yunis, Gaza, am 13. Dezember 2023 andauern, werden die Leichen von Palästinensern aus der Leichenhalle des Nasser-Krankenhauses zu einer Beerdigungszeremonie getragen. ( Belal Khaled – Anadolu Agency )

Von Usaid Siddiqui, Federica Marsi, Edna Mohamed und Tamila Varshalomidze

Veröffentlicht am 13. Dezember 202313. Dezember 2023

