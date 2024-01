UK antisemitism monitor inside police operations room during Gaza war protests Presence of Community Security Trust, which accuses protesters calling for ceasefire of inflaming antisemitism, raises fresh concerns about ‚politicised policing‘

Pro-palästinensische Aktivisten schwenken eine riesige Flagge während des Nationalen Marsches für Palästina im Zentrum Londons, am 9. Dezember 2023 (AFP)

Die Anwesenheit des Community Security Trust, der den Demonstranten, die einen Waffenstillstand fordern, vorwirft, Antisemitismus zu schüren, weckt neue Bedenken über eine „politisierte Polizeiarbeit“.

Britischer Antisemitismus-Beobachter im Einsatzraum der Polizei während der Proteste gegen den Gaza-Krieg

Von Areeb Ullah und Simon Hooper

11. Januar 2024

Der britische Antisemitismus-Beobachter, der Community Security Trust (CST), war während der Londoner Proteste für einen Waffenstillstand im Gazastreifen im Sondereinsatzraum der Metropolitan Police zugegen, wie Middle East Eye berichtet.

Die Anwesenheit des CST bei der Überwachung der Pro-Palästina-Demonstrationen wird wahrscheinlich weitere Beschwerden über politische Einflussnahme auf die polizeiliche Überwachung der Proteste im Vorfeld eines weiteren Massenmarsches hervorrufen, der an diesem Samstag im Rahmen eines „Globalen Aktionstages für Gaza“ stattfinden soll.

Die CST arbeitet eng mit der britischen Regierung und der Polizei zusammen und hat sich der Kritik von Regierungsministern an den Demonstranten angeschlossen, die die Polizei zuvor aufgefordert hatten, die Demonstrationen zu verbieten, und die Demonstranten beschuldigten, Antisemitismus zu schüren – ein Vorwurf, den die Organisatoren energisch zurückgewiesen haben.

In einer Erklärung im Vorfeld eines Marsches in London am 11. November erklärte die CST, dass die regelmäßigen Demonstrationen „den Frieden und die Grundrechte der Juden stören“, und forderte deren Beendigung.

Die CST begrüßte auch die Festnahmen durch die Polizei wegen Terrorismusverdachts und Verstößen gegen die öffentliche Ordnung im Zusammenhang mit den Protesten und erklärte nach der November-Demonstration, dass sie mehrere Verdächtige identifiziert und Informationen an die Antiterror-Polizei weitergegeben habe.

In einer Erklärung Anfang des Monats erklärte die Metropolitan Police, sie habe mehr als 400 Festnahmen im Zusammenhang mit Straftaten im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg vorgenommen, der seit den Angriffen der Hamas auf den Süden Israels am 7. Oktober tobt.

Sie erklärte, sie habe rund 30 Ermittlungen zur Terrorismusbekämpfung wegen mutmaßlicher Straftaten bei Protesten in London eingeleitet und „eine spezielle Taskforce … zur Ermittlung von Terrorismusdelikten im Zusammenhang mit Protesten“ eingerichtet.

Auf die Frage nach der Anwesenheit der CST in ihrem Sondereinsatzraum während der Demonstrationen sagte ein Sprecher der Metropolitan Police, sie habe „eine Vielzahl von Einzelpersonen und führenden Persönlichkeiten der Gemeinschaft eingeladen… um zu beobachten, wie Veranstaltungen zur öffentlichen Ordnung durchgeführt werden“.

Die Sprecherin sagte: „Bei den eingeladenen Personen handelt es sich um Beobachter aus einer Reihe von Gemeinschaften und Organisationen, die keine operativen Entscheidungen treffen oder beeinflussen.

„Das Kommando-Team der Met ist operativ unabhängig und trifft alle operativen Entscheidungen unparteiisch. Die Met hat sich im Zusammenhang mit den jüngsten Ereignissen umfassend mit den jüdischen und muslimischen Gemeinden in ganz London ausgetauscht.“

Auf die Frage, welche Vertreter der muslimischen Gemeinden in den Sondereinsatzraum eingeladen worden seien, sagte der Sprecher: „Wir werden uns nicht auf bestimmte Namen oder Gruppen festlegen.“

Die Organisatoren der regelmäßigen Demonstrationen bestätigten gegenüber MEE, dass sie nicht in den Sondereinsatzraum eingeladen worden seien, obwohl sie vor jeder Demonstration Treffen mit der Polizei abhielten, um die Logistik der Proteste zu besprechen.

Die Organisatoren sagen, die Märsche seien friedliche und integrative Veranstaltungen gewesen, an denen Hunderttausende von Menschen teilgenommen hätten, und verweisen auf die Anwesenheit eines großen jüdischen Blocks und von Rednern jüdischer Organisationen, die Forderungen nach einem Waffenstillstand und palästinensischen Rechten unterstützen.

MEE hat erfahren, dass die Organisatoren in Beschwerden an die Polizei Bedenken gegen den CST geäußert haben.

Politischer Druck

Ben Jamal von der Palestine Solidarity Campaign, die zu einer Koalition von Organisationen gehört, die die Proteste koordinieren, sagte im Dezember vor dem Innenausschuss des Parlaments, dass die Organisatoren „zunehmend besorgt“ seien, dass politischer Druck auf die Polizei ausgeübt werde.

„Wir glauben, dass die Polizei auf politischen Druck reagiert, der darauf abzielt, diese Proteste zu dämonisieren“, sagte Jamal.

Chris Nineham, stellvertretender Vorsitzender der „Stop the War“-Koalition und Leiter der Gaza-Waffenstillstandsdemonstrationen, sagte vor dem Ausschuss, dass die Organisatoren von der Polizei unter Druck gesetzt worden seien, den Marsch am 11. November abzusagen, und dass sie mit einer „beispiellosen Anwendung von Section 12 Orders“ konfrontiert worden seien, einer Befugnis zur Auferlegung von Einschränkungen und Bedingungen für Proteste.

„Ich denke, die Polizei stand unter großem Druck von einer Regierung, die unserer Sache sehr feindlich gegenübersteht, sehr feindlich gegenüber der Sache des Friedens und sehr feindlich gegenüber der Sache der Palästinenser“, sagte Nineham.

Wie MEE erfuhr, haben führende Mitglieder der jüdischen Gemeinde auch bei hochrangigen Polizeibeamten ihre Besorgnis über die Politisierung der Polizeieinsätze im Zusammenhang mit den Protesten zum Ausdruck gebracht.

Ein Sprecher von Na’amod, einer Bewegung britischer Juden, die sich für ein Ende der Unterstützung der israelischen Besatzung des Westjordanlandes, Ostjerusalems und des Gazastreifens durch die britische jüdische Gemeinschaft einsetzt und die Proteste unterstützt hat, erklärte gegenüber MEE: „Wenn diese Berichte zutreffen, erscheint die Anwesenheit des CST im Sondereinsatzraum während der Proteste höchst unangemessen, insbesondere angesichts der lautstarken Opposition der Organisation gegen die Proteste.“

Die CST hatte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht auf die Anfrage von MEE nach einer Stellungnahme reagiert.

Dave Rich, Leiter des CST, sagte den Abgeordneten vor dem Innenausschuss im Dezember, dass die Organisation „in ständiger Diskussion mit der Polizei und dem CPS [Crown Prosecution Service] über die polizeiliche Überwachung dieser Demonstrationen“ stehe.

Rich fügte hinzu, dass die CST eine langjährige Beziehung zu den Hassverbrechenseinheiten der Met und der Anti-Terror-Polizei in London und im ganzen Land unterhalte.

„Diese Beziehungen ermöglichen es uns, in Echtzeit zu berichten“, sagte Rich vor dem Ausschuss.

Nach den Hamas-Anschlägen vom Oktober erklärte die britische Regierung, sie werde dem CST zusätzliche Mittel in Höhe von 3,8 Millionen Dollar (3 Millionen Pfund) zur Verfügung stellen, um den Schutz von jüdischen Schulen, Synagogen und Gemeindegebäuden zu verstärken, wodurch sich die Gesamtmittel für 2023-24 auf 22,9 Millionen Dollar (18 Millionen Pfund) erhöhen.

Mark Gardner, der Leiter des CST, nahm auch an einem „Israel Policing Roundtable“ mit Premierminister Rishi Sunak, anderen Ministern und hochrangigen Polizeibeamten in der Downing Street teil.

Die Besorgnis über die Anwesenheit des CST im Einsatzraum kommt, nachdem eine Reihe von Menschenrechtsorganisationen letzten Monat an den Polizeipräsidenten der Metropolitan Police, Mark Rowley, geschrieben hatten, um sich darüber zu beschweren, dass auch Sonderberater des Innenministeriums „beispiellosen Zugang“ zu dem Raum erhalten hatten.

Übersetzt mit Deepl.com



