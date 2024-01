The Shift: ADL’s new report on antisemitism can’t be taken seriously A new Anti-Defamation League report says antisemitic incidents have surged by 360% in the U.S. since the October 7, but it doesn’t take a lot of sleuthing to figure out this stat is fake.

Jonathan Greenblatt, Leiter der ADL, spricht in der Steve Schmidt Show am 11. Mai 2023. Screenshot.

Ein neuer Bericht der Anti-Defamation League besagt, dass antisemitische Vorfälle in den USA seit dem 7. Oktober um 360% zugenommen haben, aber es braucht nicht viel Spürsinn, um herauszufinden, dass diese Statistik gefälscht ist.

Die Verschiebung: Der neue Bericht der ADL über Antisemitismus kann nicht ernst genommen werden

Von Michael Arria

11. Januar 2024

Ein neuer Bericht der Anti-Defamation League (ADL) besagt, dass antisemitische Vorfälle in den Vereinigten Staaten seit dem Hamas-Anschlag vom 7. Oktober um 360 % zugenommen haben.

In der Studie der Gruppe werden 3.283 antisemitische Vorfälle zwischen dem 7. Oktober 2023 und dem 7. Januar 2024 genannt. Das sind mehr Vorfälle als die ADL normalerweise in einem ganzen Jahr zählt.

„Tragödien können an unseren Herzen zerren. Szenen des Leidens können uns zu großen Taten treiben. Aber Frustration und Trauer rechtfertigen keine bigotten und brutalen Handlungen, die sich gegen Mitbürger aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihres Glaubens oder ihrer nationalen Herkunft richten“, twitterte der ADL-Vorsitzende Jonathan Greenblatt. „Es rationalisiert nicht das Irrationale oder legitimiert den Akt der Delegitimierung anderer Menschen.“

Ein Anstieg von 360% ist definitiv eine schockierende Statistik, aber es braucht nicht viel Spürsinn, um herauszufinden, dass sie gefälscht ist.

In einer Erklärung gegenüber The Forward gibt die ADL zu, dass sie ihre Definition von Antisemitismus für den Bericht erweitert hat. In den letzten Monaten gab es Hunderte von Protesten im ganzen Land, um einen dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen zu fordern. Nach der Methodik der ADL war die große Mehrheit davon antisemitisch.

Das liegt daran, dass die Antisemitismus-Erhebung der ADL auch Kundgebungen umfasst, bei denen „antizionistische Gesänge und Slogans“ geäußert wurden. Der Forward schätzt, dass diese etwa 40 % der Gesamtzahl der ADL ausmachen.

„Insgesamt scheint ein großer Teil der Vorfälle Ausdruck von Feindseligkeit gegenüber Israel zu sein und nicht die traditionellen Formen des Antisemitismus, auf die sich die Organisation in den vergangenen Jahren konzentriert hat“, heißt es auf der Website.

Es ist sicherlich nicht das erste Mal, dass die ADL versucht, die Grenze zwischen Antizionismus und Antisemitismus zu verwischen, aber, wie Arno Rosenfeld vom Forward betont, markiert dies eine Veränderung, die Greenblatts Führung in der Organisation kennzeichnet.

Rosenfeld zitiert ein Interview mit dem Direktor des ADL-Zentrums für Extremismus, Aryeh Tuchman, über die Idee, anti-israelische Gefühle in die Zahlen der Gruppe aufzunehmen. „Wir bemühen uns wirklich sehr, sicherzustellen, dass Vorfälle, die Israel betreffen, entweder antisemitische Tropen oder Schemata enthalten oder speziell auf jüdische Einrichtungen abzielen“, sagte Tuchman.

„Die Einbeziehung von mehr antizionistischen Vorfällen in die Zählung stimmt mit Greenblatts Positionierung in den letzten Jahren überein, insbesondere seit dem Beginn des Krieges und den pro-palästinensischen Protesten, die er in Großstädten und auf vielen Universitätsgeländen ausgelöst hat“, schreibt Rosenfeld. „Als ehemaliger Beamter der Obama-Regierung hat Greenblatt die langjährige Arbeit der ADL im Kampf gegen den weißen Nationalismus fortgesetzt und gleichzeitig zunehmend linke Aktivisten ins Visier genommen, eine Verschiebung, die intern und extern einige Kritik hervorgerufen hat.“

Der Bericht wurde von progressiven Stimmen in den sozialen Medien kritisiert.

„Es besteht kein Zweifel, dass der Antisemitismus in Amerika seit dem 7. Oktober zugenommen hat“, twitterte IfNotNow-Mitbegründerin Simone Zimmerman. „Was zweifelhaft ist, ist die Verlässlichkeit der Daten, die von der ADL veröffentlicht werden, die immer wieder deutlich macht, dass sie sich mehr darum kümmert, pro-palästinensische Reden und Aktivismus zu kriminalisieren, als echten Antisemitismus zu bekämpfen.“

„Zweifellos hat der Antisemitismus seit dem 7. Oktober zugenommen, aber die zynische Ausweitung der Definition durch die ADL auf pro-palästinensischen Aktivismus ist nicht nur eine Verleumdung der pro-palästinensischen Bewegung, sondern untergräbt auf gefährliche Weise die Definition und den Kampf gegen Antisemitismus.

Selbst die liberale zionistische Gruppe J Street kritisierte den Bericht. „Wir müssen dem Antisemitismus aus allen Ecken entgegentreten und denen, die ihn für ihre politischen Ziele benutzen“, schrieb die Gruppe. „Aber so wie es falsch ist, alle Juden für die Handlungen der israelischen Regierung verantwortlich zu machen, ist es auch falsch, jede Kritik an israelischen/pro-palästinensischen Demonstranten als antisemitisch zu betrachten.“

„Zum einen haben viele jüdische Menschen an Protesten teilgenommen oder diese sogar angeführt, die die israelische Regierung scharf kritisieren und die Rechte der Palästinenser unterstützen“, heißt es weiter. „Sie sind eindeutig nicht durch Hass auf das jüdische Volk motiviert.“

Umfrage: Unter den Amerikanern, die mit dem Zionismus vertraut sind, haben mehr eine negative als eine positive Meinung

Eine Umfrage der University of Maryland Critical Issues zeigt, dass die meisten Amerikaner nicht wissen, was Zionismus ist, aber die Mehrheit derjenigen, die es wissen, eine negative Meinung haben.

Die Umfrage ergab auch, dass fast die Hälfte der Amerikaner nicht sicher ist, ob israelfeindliche politische Ansichten als Antisemitismus gelten, aber die meisten derjenigen, die eine Meinung zu diesem Thema haben, glauben, dass dies nicht der Fall ist.

57 % der Republikaner, 64 % der Demokraten und 59 % der Unabhängigen waren entweder

waren entweder mit dem Zionismus nicht vertraut oder hatten keine Ahnung von der nationalistischen Bewegung. Von den Befragten, die wussten, worum es sich dabei handelt, gaben 49 % an, dass sie weder eine positive noch eine negative Meinung darüber haben.

Die Zahl der Befragten, die eine negative Meinung haben, ist jedoch größer als die derer, die eine positive Meinung haben. 31 % der Amerikaner, die mit dem Zionismus vertraut sind (darunter 36 % der Demokraten und 33 % der Unabhängigen), stehen ihm negativ gegenüber, während 21 % eine positive Meinung haben. Nur 20 % der Demokraten und 14 % der Unabhängigen sehen den Zionismus positiv. Die Republikaner sind die einzige Gruppe, die dem Zionismus gegenüber positiver eingestellt ist (38 %) als negativ.

Trotz der Einstellung der demokratischen Wähler zu diesem Thema unterstützen die gewählten Vertreter der Partei die kolonialen Ambitionen Israels weitgehend. „Ich glaube nicht, dass man Jude sein muss, um Zionist zu sein, und ich bin Zionist“, erklärte Präsident Joe Biden während seiner Israelreise im letzten Herbst.

Eine ähnliche Umfrage vom letzten Sommer ergab, dass 49 % der Befragten, die wussten, was Zionismus ist, weder einen positiven noch einen negativen Eindruck davon hatten. Sie sahen den Zionismus auch eher negativ (30 %) als positiv (21 %). 36 % der Demokraten gaben in dieser Umfrage an, einen negativen Eindruck vom Zionismus zu haben, während 20 % ihn als positiv bezeichneten.

„Es ist zwar nicht überraschend, dass eine große Zahl von Amerikanern angab, mit dem Zionismus nicht vertraut zu sein und keine Meinung dazu zu haben – zumal wir es bewusst vermieden haben, eine Definition anzubieten -, aber es ist dennoch bemerkenswert, dass mehr Amerikaner eine negative als eine positive Meinung über den Zionismus haben, da eine Mehrheit eine neutrale Meinung vertritt“, schrieb Brookings-Fellow Shibley Telhami damals. In gewisser Weise hängt dies mit der ersten Erkenntnis über Israels Jüdischsein im Vergleich zu seiner Demokratie zusammen, da es in der amerikanischen Öffentlichkeit keine starke Bindung an den Zionismus zu geben scheint, der einen jüdischen Charakter Israels voraussetzt.

Kleinigkeiten

‚Glauben Sie nicht Haaretz und der NYT. Die israelische Gesellschaft unterstützt den Völkermord im Gazastreifen voll und ganz‘

‚Aufruf zu einem Waffenstillstand, während die Bomben noch gebaut werden: ein offener Brief an die UAW‘.

„Die USA können nicht blindlings Israel unterstützen und gleichzeitig eine Eskalation in der Region verhindern

Die elektronische Intifada: ‚USA ignorieren Netanjahus Schweigen zu ethnischer Säuberung‘

‚Ein offener Brief an die Abgeordnete Elise Stefanik: Treten Sie wegen Ihrer Unterstützung des Völkermords in Gaza zurück‘

⚖️ Reps. Cori Bush und Rashida Tlaib veröffentlichten eine gemeinsame Erklärung inmitten der Klage Südafrikas gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof:

„Ich schließe mich den führenden Politikern der Welt und den internationalen Menschenrechtsorganisationen an und unterstütze die Klage Südafrikas vor dem Internationalen Gerichtshof, in der Israel ein Verstoß gegen die Völkermordkonvention vorgeworfen wird. Die Gewalt muss ein Ende haben – und es muss Rechenschaft über die eklatanten Menschenrechtsverletzungen und Massengräuel in der Region abgelegt werden. Die historische Bedeutung eines Post-Apartheid-Staates, der diesen Fall einreicht, darf nicht verloren gehen, und das moralische Gewicht dieses Vorrechts ist nicht von der Hand zu weisen. Die Vereinigten Staaten spielen eine verheerende Rolle bei der anhaltenden Gewalt in Gaza, wo bereits über 23.000 Palästinenser getötet, mehr als 59.000 verletzt und Millionen vertrieben wurden. Wir dürfen nicht schweigen, wenn die Mehrheit der Welt ein Ende der Gewalt und des massenhaften menschlichen Leids fordert und Rechenschaft verlangt. Als eines der Länder, die der Völkermordkonvention zugestimmt haben, müssen die USA aufhören zu versuchen, diesen Fall und das internationale Rechtssystem, das sie zu unterstützen vorgeben, zu diskreditieren und zu untergraben. Unser Engagement für den Schutz der Menschenrechte aller Menschen muss bedingungslos sein. Der beste Zeitpunkt für eine endgültige Entscheidung über einen Völkermord ist, wenn noch Zeit ist, ihn zu stoppen, nicht danach. Ich werde mich weiterhin für einen dauerhaften Waffenstillstand, volle Rechenschaftspflicht und einen gerechten und dauerhaften Frieden für alle einsetzen.“

Ich habe Yasmeen Elagha interviewt, eine palästinensische Amerikanerin, die in der Gegend von Chicago lebt. Elagha hat bereits mehr als 100 Angehörige bei Israels anhaltendem Angriff auf Gaza verloren. Zehn ihrer Familienmitglieder wurden vom Außenministerium zur Evakuierung zugelassen, aber keiner von ihnen ist auf der Ausreiseliste aufgeführt. Ihre Familie verklagt die Regierung Biden wegen ihrer Untätigkeit in dieser Angelegenheit.

„Ich fühle mich von den Vereinigten Staaten völlig verraten“, sagte sie mir. „Ich bin in den USA geboren und aufgewachsen, und ich habe mein Leben damit verbracht, einen Beitrag zu meiner Gemeinschaft hier in den USA zu leisten und zu versuchen, eine Zukunft für palästinensische Amerikaner wie mich zu schaffen. Ich habe versucht, meine Gemeinschaft zu verbessern.“

„Ich habe für die Leute gestimmt, die jetzt den Völkermord an den Palästinensern in Gaza finanzieren, und wenn ich versucht habe, sie auf das Problem meiner Familie aufmerksam zu machen, wurden meine Anrufe völlig ignoriert. Diese Leute haben etwas von mir verlangt. Sie baten um meine Stimme, sie baten um mein Vertrauen in sie. Sie baten um mein Vertrauen in sie. Das habe ich gegeben, und ich habe nichts zurückbekommen.

✌️ Truthout: „San Francisco unterstützt als größte US-Stadt den Waffenstillstand für Gaza“.

‚Das Durchgreifen gegen Palästina im Bildungswesen geht weit über die Universitäten hinaus‘

The New Republic: ‚Biden Official Refuses to Answer Whether Israel Cutting Off Water Is a War Crime‘

⚖️ The Intercept: ’77 Gruppen weltweit unterstützen Völkermord-Klage gegen Biden vor US-Gericht‘

✉️ Aus einem neuen offenen Brief von Staats- und Kommunalbeamten, die die Regierung Biden auffordern, einen Waffenstillstand zu unterstützen: „Wir können uns den Weg zum Frieden nicht herbeibomben. Wir müssen jetzt einen Waffenstillstand fordern und dann daran arbeiten, eine Zukunft ohne israelische Militärbesetzung und Belagerung aufzubauen. Eine Zukunft, in der alle Palästinenser und Israelis in Freiheit und Würde leben können.“

️ The Conversation: „Eine übersehene und untererfasste Gruppe von arabisch-amerikanischen und muslimischen Wählern könnte einen großen Einfluss auf die Präsidentschaftswahlen 2024 haben

Studenten für Gerechtigkeit in Palästina (SJP) an der University of Illinois Chicago (zusammen mit der Chicago Coalition for Justice in Palestine) werden heute in der Schule gegen die First Woman Jill Biden protestieren.

Lara Haddadin von USPCN-Chicago: „#GenocideJill Biden ist in Chicago mit der oscarprämierten Schauspielerin Halle Berry, aber Biden hat die Frechheit, hierher zu kommen, um über die Gesundheit von Frauen zu diskutieren, während ihr Mann und seine Regierung mitschuldig sind an der Zerstörung des Lebens von Millionen von Frauen und Mädchen in Gaza und dem Rest Palästinas. Sie und #GenocideJoe sind hier nicht willkommen, und CJP und die Studenten der UIC werden dafür sorgen, dass sie das weiß.“

The Guardian: ‚Kongress-Befürworter des Gaza-Krieges erhielten am meisten von Pro-Israel-Spendern‘

Ryan Grim von The Intercept auf Twitter: „Bernie Sanders beruft sich auf Abschnitt 502b des Foreign Assistance Act…Er wird eine Senatsabstimmung über israelische Menschenrechtsverletzungen erzwingen. Wenn es eine knappe Mehrheit gibt, muss das Außenministerium eine Untersuchung durchführen und einen Bericht vorlegen. Nach diesem Bericht stimmt der Kongress darüber ab, ob die Militärhilfe für Israel blockiert werden soll.“

CNN: Mindestens 320 pro-palästinensische Demonstranten verhaftet, nachdem sie den Verkehr über die Brücken von New York City blockiert hatten, um einen Waffenstillstand für den Gazastreifen zu fordern

Der Pressedirektor von IfNotNow, Matan Arad-Neeman, veröffentlichte eine Erklärung zu dem oben erwähnten ADL-Antisemitismusbericht:

„Antisemitismus – zusammen mit Islamophobie und antiarabischem Rassismus – hat seit dem 7. Oktober unbestreitbar zugenommen. Der heute von der Anti-Defamation League veröffentlichte Bericht verschleiert diese Realität, indem er pro-palästinensische Reden und Proteste – die mindestens 40 % der im Bericht genannten Vorfälle ausmachen – mit antisemitischen Hassverbrechen gleichsetzt. Indem die ADL der Kriminalisierung von pro-palästinensischem Aktivismus ständig Vorrang vor der Bekämpfung des tatsächlichen Antisemitismus einräumt, hat sie sich selbst diskreditiert. Während Israel seinen gewaltsamen Angriff auf den Gazastreifen fortsetzt, bei dem zehntausende palästinensische Zivilisten getötet wurden, ist es geradezu gefährlich, dass die ADL weiterhin Kriegsgegner, darunter tausende fortschrittliche Juden, als antisemitisch verleumdet. Die ADL ist kein ernstzunehmender Partner, wenn es darum geht, die Sicherheit unserer Gemeinden zu gewährleisten.“

„Ein Völkerrechtsexperte erklärt, warum der Fall Südafrikas vor dem IGH so wichtig ist“.

‚Ilhan Omar führt 384 führende Politiker aus aller Welt in ihrem Aufruf zur Waffenruhe im Gazastreifen an‘

„Strategie des Weißen Hauses gegen Islamophobie ist sinnlos, wenn sie das Abschlachten von Muslimen im Ausland finanziert

HuffPost: ‚Der Kongress ist bereit, Biden wegen seiner Israel-Politik unter Druck zu setzen‘

Bleiben Sie da draußen sicher,

Michael

