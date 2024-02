Boycott by Muslims drove down McDonald’s profits, CEO admits Starbucks also sees protests, decline in sales due to Israeli genocide in Gaza.

CEO gibt zu, dass Boykott durch Muslime die Gewinne von McDonald’s schmälert

von Ali Abunimah

Demonstranten halten eine Kundgebung zur Unterstützung der Rechte der Palästinenser vor einem McDonald’s-Restaurant in Toulouse, Frankreich, 13. Januar. Patricia Huchot-Boissier abacapress.com

McDonald’s und Starbucks erklären, dass sie aufgrund des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen erhebliche Einbußen bei ihren internationalen Umsätzen hinnehmen mussten.

„Die anhaltenden Auswirkungen dieses Krieges“ auf die McDonald’s-Filialen im Nahen Osten sind entmutigend und unbegründet“, sagte McDonald’s-CEO Chris Kempczinski am Montag bei einer vierteljährlichen Telefonkonferenz.

Der Finanzchef des Unternehmens, Ian Borden, fügte hinzu, dass der Krieg das Ergebnis des Fast-Food-Riesen in der Region im letzten Quartal 2023 „erheblich beeinträchtigt“ habe.

„Wir erwarten keine wesentliche Verbesserung, solange es keine Lösung im Nahen Osten gibt“, fügte Borden hinzu.

„Der Ort, an dem wir die stärksten Auswirkungen sehen, ist natürlich der Nahe Osten“, sagte CEO Kempczinski, räumte aber ein, dass die Kunden in großen muslimischen Märkten wie Malaysia und Indonesien wegbleiben.

Muslimische Verbraucher bleiben weg

Die Auswirkungen sind jedoch überall dort zu spüren, wo es bedeutende muslimische Gemeinschaften gibt.

„In Ländern mit einer größeren muslimischen Bevölkerung, wie zum Beispiel Frankreich, sehen wir gewisse Auswirkungen“, sagte Kempczinski. Er merkte an, dass in Frankreich der Umsatzrückgang „sehr stark davon abhängt, wo sich das Restaurant befindet und ob es in einem muslimischen Gebiet liegt“.

Kempczinski lehnte es ab, die kriegsbedingten Umsatzeinbußen des Unternehmens in Dollar zu beziffern, sagte aber zu den Investoren: „Sie können daraus schließen, dass die Auswirkungen erheblich sind.“

Die palästinensische Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS-Bewegung) hat den weltweiten Boykott von McDonald’s und anderen Unternehmen unterstützt, die ihrer Meinung nach an Israels völkermörderischem Krieg gegen 2,3 Millionen Palästinenser in Gaza beteiligt sind.

Die Aufrufe zum Boykott des globalen Fast-Food-Riesen wurden im Oktober laut, nachdem die israelische Franchisegesellschaft McDonald’s Israel angekündigt hatte, Tausende von kostenlosen Mahlzeiten an israelische Soldaten zu spenden, die an dem Angriff auf Gaza beteiligt waren.

McDonald’s Israel dementierte auch wütend, was es als „Fake News“ bezeichnete, dass es „palästinensischen Organisationen“ Spenden zukommen lasse.

בימים האחרונים ישנם גולשים שמפיצים ברשתות החברתיות הודעת פייק ניוז על תמיכת מקדונלד׳ס ישראל בארגונים פלסטינאים. אנו מודיעים כי מדובר בשקר מוחלט וניתבע את דיבתם של המפיצים. פנינו לרשות הסייבר הלאומית, למשטרה ולחברה המתמחה בגילוי מקורות פייק. pic.twitter.com/60h8U9BOGz

– McDonald’s Israel | מקדונלד׳ס ישראל (@McDonaldsIL) October 17, 2023

In der Hoffnung, eine Gegenreaktion der Verbraucher abzuwehren, distanzierten sich Franchises in mehreren arabischen Ländern von der israelischen Filiale, und einige kündigten Spenden für humanitäre Hilfe in Gaza an.

Doch diese Bemühungen scheinen gescheitert zu sein, denn die Kunden blieben aus Solidarität mit den Palästinensern dem Restaurant fern.

Die Verbraucher scheinen zu verstehen, dass auch bei Restaurants, die von lokalen Franchisenehmern in verschiedenen Ländern betrieben werden, die Gewinne mit der Muttergesellschaft geteilt werden.

Während der dramatische Umsatzrückgang bei McDonald’s durchaus mit den Maßnahmen von McDonald’s Israel zusammenhängen könnte, sagte CEO Chris Kempczinski, dass die „menschliche Tragödie“ des Krieges „Marken wie unsere belastet“.

Mit anderen Worten: Die Weigerung, Geld für Produkte amerikanischer Unternehmen auszugeben, wird zu einer Form des Widerstands und des Protests gegen die amerikanische Unterstützung für Israels Völkermord an den Palästinensern.

Bei einem kürzlichen Besuch in Jordanien stellte dieser Autor einen weit verbreiteten Boykott anderer bekannter amerikanischer Marken wie Coca-Cola und Pepsi fest, wobei Restaurants lokale Produkte anbieten und die Menschen solche Waren oder nicht-amerikanische Alternativen wählen. Der beliebte Boykott richtet sich auch gegen große europäische Marken wie Nescafé und die Supermarktkette Carrefour.

Starbucks sieht sich einer Gegenreaktion gegenüber

Ein weiteres dieser ikonischen Unternehmen ist Starbucks, das diese Woche bekannt gab, dass es aufgrund des Krieges in Gaza auch im Nahen Osten einen Umsatzrückgang zu verzeichnen hat.

Aber auch in den US-Filialen des Unternehmens ist aufgrund von Verbraucherboykotten – sowohl von Befürwortern als auch von Gegnern der palästinensischen Rechte – weniger los.

„Die Kontroverse begann, als Starbucks Workers United, die Hunderte von gewerkschaftlich organisierten Cafés der Kette vertritt, einen Beitrag zur Unterstützung der Palästinenser veröffentlichte, was zu Gegenreaktionen von Konservativen führte“, berichtete CNBC.

„Starbucks versuchte, sich von dem Tweet zu distanzieren, den die Gewerkschaft löschte, und verklagte Workers United wegen Markenrechtsverletzung.

„Wir sind mit den von Workers United geäußerten Ansichten nicht einverstanden“, sagte das Unternehmen und erklärte, es habe die Gewerkschaft verklagt, weil Verbraucher und andere diese Ansichten „fälschlicherweise“ mit dem Unternehmen in Verbindung gebracht hätten, weil der Name und das Logo der Gewerkschaft denen von Starbucks ähnelten.

Mit anderen Worten: Starbucks hat aktive Schritte unternommen, um sich von Ansichten zu distanzieren, die die Rechte der Palästinenser unterstützen, um antipalästinensische Kritiker zu beschwichtigen.

Das kann nicht dazu beigetragen haben, die weit verbreitete Meinung zu zerstreuen, Starbucks unterstütze Israel.

„Unsere Position bleibt unverändert. Starbucks steht für Menschlichkeit. Wir verurteilen Gewalt, den Verlust von unschuldigem Leben und jede Art von Hass und bewaffneter Rede“, sagte die Kaffeekette in einer Erklärung im Dezember.

„Trotz falscher Behauptungen, die in den sozialen Medien verbreitet werden, haben wir keine politische Agenda. Wir verwenden unsere Gewinne nicht zur Finanzierung von Regierungen oder militärischen Operationen – und haben dies auch nie getan“, betonte Starbucks.

Starbucks-CEO Laxman Narasimhan appellierte an die Menschen, die Proteste in den Filialen des Unternehmens in Städten auf der ganzen Welt einzustellen.

Wie auch immer die Politik von Starbucks aussehen mag, es besteht der starke Eindruck, dass der langjährige CEO Howard Schultz ein Unterstützer von Israel ist.

Obwohl er vor kurzem aus dem Vorstand ausgeschieden ist und nun den Titel „Gründer und emeritierter Vorsitzender“ trägt, besaß Schultz im Mai 2022 rund 22 Millionen Starbucks-Aktien, die nach aktuellem Kurs etwa 2 Milliarden Dollar wert sind.

Im Jahr 1998 erhielt Schultz den Israel 50th Anniversary Tribute Award von Aish HaTorah, einer jüdischen Pro-Israel-Organisation.

Schultz und andere Geehrte – darunter der damalige Senator Joe Biden – reisten nach Jerusalem, um den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu zu treffen.

Übersetzt mit Deepl.com

