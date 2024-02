Israel-Palestine live: Hamas demands end to war in counter truce offer Blinken says he will discuss the ceasefire proposal with Israeli leaders

Israel-Palästina live: Netanjahu lehnt Waffenstillstandsvorschlag der Hamas ab und schwört „totalen Sieg“

Blinken will neuen Vorschlag mit israelischer Führung bei Besuch in Tel Aviv besprechen

Palästinenser befürchten israelische Invasion in Rafah

Riad ruft zur Beendigung des Gaza-Krieges vor dem israelischen Abkommen auf

Rund 100.000 Palästinenser getötet, verwundet oder vermisst

Waffenstillstandsvorschlag der Hamas hat Potenzial, sagt Blinken

vor 27 Minuten

US-Außenminister Antony Blinken sagte am Mittwoch, der Waffenstillstandsvorschlag der Hamas im Gazastreifen enthalte zwar eindeutige „Nicht-Startpunkte“, biete aber Raum für eine mögliche Einigung.

Er sagte, die USA würden sich weiterhin darauf konzentrieren, „die Geiseln zurückzubringen“. „Obwohl die Antwort der Hamas einige eindeutige Nicht-Starter enthält, glauben wir, dass sie Raum für eine Einigung bietet, und wir werden unermüdlich daran arbeiten“, sagte Blinken Stunden nach seinem Treffen mit Netanjahu vor Reportern in Tel Aviv.

Blinken sagte, er habe der israelischen Führung gesagt, dass die Zahl der täglichen Todesopfer im Gazastreifen „weiterhin zu hoch“ sei und dass er den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu vor israelischen Aktionen gewarnt habe, die „die Spannungen anheizen“.

Die Entmenschlichung Israels am 7. Oktober darf kein Freibrief für die Entmenschlichung anderer sein“, fügte er hinzu.

Blinken sagte auch, dass die Palästinensische Autonomiebehörde sich „reformieren und revitalisieren“ müsse.

Hisbollah-Führer Kataib bei Drohnenangriff in Bagdad getötet, Berichten zufolge

vor 33 Minuten

Abu Baqir al-Saadi, ein hochrangiger Funktionär der vom Iran unterstützten Kataib Hisbollah-Miliz im Irak, die vom Pentagon in den Angriff verwickelt wurde, bei dem drei US-Soldaten ums Leben kamen, wurde am Mittwochabend bei einem Drohnenangriff auf ein Fahrzeug im Osten Bagdads getötet, wie Reuters berichtet.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters wurden bei dem Vorfall drei Menschen getötet. Das getroffene Fahrzeug gehörte zu den irakischen Volksmobilisierungskräften (Popular Mobilisation Forces, PMF), einer staatlichen Sicherheitseinheit, die aus zahlreichen bewaffneten Gruppierungen besteht, von denen einige enge Verbindungen zum Iran haben.

US-Beamte reagierten nicht sofort auf eine Anfrage nach einem Kommentar zu dem Angriff vom Mittwoch, berichtete Reuters.

Cair reicht Bürgerrechtsbeschwerde wegen angeblich diskriminierender Behandlung einer palästinensisch-amerikanischen Studentin ein

vor 54 Minuten

Der georgische Zweig des Council on American-Islamic Relations (Cair) reichte am Mittwoch eine Bürgerrechtsbeschwerde nach Titel VI gegen eine Mittelschule ein, in der er dem Schulleiter diskriminierendes und ungerechtes Verhalten gegenüber einer palästinensisch-amerikanischen Schülerin vorwirft.

Am 15. November 2023 soll ein Berater der Schule einen palästinensisch-amerikanischen Schüler aus dem Unterricht begleitet und ihn angewiesen haben, sein Kopftuch mit der palästinensischen Flagge abzunehmen, da er es als „beleidigend“ bezeichnet habe.

Laut Cair fühlte er sich aufgrund seiner palästinensischen Herkunft schikaniert, was zu Gefühlen der Verlegenheit, Angst und Scham führte.

„Wir haben einen massiven Anstieg von Berichten über islamfeindliche, antiarabische und antipalästinensische Vorfälle festgestellt, wobei viele Berichte aus einer Vielzahl von öffentlichen Schulen in diesem Bundesstaat stammen“, sagte Keon Grant, der Anwalt von Cair-Georgia.

Hamas-Delegation will bei Kairoer Gesprächen einen Waffenstillstand anstreben

vor 2 Stunden

Auf einer Pressekonferenz am Mittwoch kündigte der ranghohe Hamas-Funktionär Osama Hamdan an, dass eine Delegation unter der Leitung des hochrangigen Mitglieds Khalil al-Hayya am Donnerstag nach Kairo reisen wird, um mit Ägypten und Katar Gespräche über einen Waffenstillstand zu führen.

Die Gruppe hat sich zu dem Vorschlag geäußert, der auf einen dauerhaften und vollständigen Waffenstillstand, die Erleichterung der Einreise von Nahrungsmittelhilfe und die Aufhebung der Blockade des Gazastreifens abzielt.

Dies geschah, nachdem der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu den Waffenstillstandsvorschlag der Hamas abgelehnt hatte, woraufhin Hamdan erklärte, die Hamas sei bereit, sich mit allen Optionen auseinanderzusetzen.

„Die Äußerungen Netanjahus zum Waffenstillstandsvorschlag zeigen, dass er den Konflikt in der Region fortsetzen will“, sagte Hamdan.

Er sagte auch, dass die Hamas alle widerständigen palästinensischen Gruppierungen dazu aufruft, die Konfrontationen fortzusetzen.

Netanjahu lehnt Hamas-Waffenstillstand ab und schwört „totalen Sieg

vor 3 Stunden

Am Mittwoch erklärte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, dass ein vollständiger Sieg im Gazastreifen möglich sei, und lehnte den jüngsten Waffenstillstandsvorschlag der Hamas ab, mit dem die Freilassung der in der belagerten Enklave festgehaltenen Geiseln erreicht werden sollte.

Netanjahu fügte hinzu, dass es für Israel keine andere Möglichkeit gebe, als den Zusammenbruch der Hamas herbeizuführen.

„Der Tag danach ist der Tag nach der Hamas. Die gesamte Hamas“, sagte er auf einer Pressekonferenz.

Er sagte, dass kein Teil des Gazastreifens davon verschont bliebe und dass es „keine andere Lösung als den totalen Sieg“ gebe.

Oxford-Studenten und -Gewerkschaften beteiligen sich am „Tag der Solidarität mit den Palästinensern

vor 3 Stunden

Die Stadt Oxford war am Mittwoch Schauplatz verschiedener Proteste und Aktivitäten, die von Gewerkschaften und Studenten im Rahmen eines Aktionstages gegen den andauernden israelischen Krieg gegen Gaza organisiert wurden.

Neben einem für 17 Uhr geplanten Massenmarsch versammelten sich Gewerkschaften, darunter Lehrer, Akademiker, Beschäftigte im Gesundheitswesen und Journalisten aus ganz Oxford, um 13 Uhr Ortszeit vor der Radcliffe Camera zu einer Mahnwache, um die Toten in Gaza zu betrauern und einen sofortigen Waffenstillstand zu fordern.

„Wir sind heute hier, um der 116 Journalisten und Medienmitarbeiter zu gedenken, die seit Beginn des Krieges in Gaza getötet wurden“, sagte Anna Wagstaff, Sekretärin des Oxforder Ortsverbandes der National Union of Journalists.

Protest

Anna Wagstaff, Sekretärin des Oxford-Zweigs der National Union of Journalists (Mitte), Oxford, 7. Februar 2024 (MEE)

Mittwoch, der 7. Februar, ist der nationale Aktionstag am Arbeitsplatz zur Unterstützung des Gazastreifens, zu dem die Koalition „Stop the War“ aufgerufen hat.

Dr. Teige Matthews-Palmer, Forscher an der Universität Oxford und Vorstandsmitglied der University of Oxford University and College Union, sagte, dass seine Gewerkschaft kürzlich einen Antrag auf Solidarität mit dem palästinensischen Volk verabschiedet habe, aber er kritisierte die Universität dafür, dass sie „nicht genug“ tue, um einen Waffenstillstand in Gaza zu fordern.

Protest der Universität Oxford gegen Gaza 7. Februar 2024

Demonstranten in Oxford tragen ein Transparent mit den Namen von 97 Professoren, die in Gaza von der israelischen Armee in ihrem derzeitigen Krieg gegen Gaza getötet wurden, 7. Februar 2024 (Quelle)

„Oxford ist eine Universität der Zuflucht. Wir glauben, dass die Universität nicht genug moralische Führung gezeigt hat, da der IGH entschieden hat, dass in Gaza ein Völkermord vorliegt“, sagte er gegenüber MEE.

„Die Universität sollte ihren Ruf nutzen, um Druck auf die Politiker auszuüben und einen sofortigen Waffenstillstand und ein Ende der Belagerung in Gaza zu erreichen.

Die Demonstranten in Oxford trugen ein Transparent mit den Namen von 97 palästinensischen Professoren, die in Gaza von der israelischen Armee in ihrem derzeitigen Krieg getötet wurden.

Nach Unrwa-Kürzungen organisieren Mitarbeiter des Kongresses eine Spendenaktion für Gaza

vor 4 Stunden

Nachdem die Regierung Biden die Mittel für die UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge (Unrwa) abrupt gestrichen hat, nachdem der Kongress die dauerhafte Einstellung dieser Hilfe gefordert hatte, hat eine Gruppe entsetzter Mitarbeiter auf dem Capitol Hill die Sache selbst in die Hand genommen.

Anstatt ihren Chefs im Kongress zu folgen oder der Aussetzung der Hilfe durch die Regierung zuzustimmen, organisieren die Mitarbeiter nächste Woche in DC eine Spendenaktion, um Geld für humanitäre Hilfe in Gaza sowie für Organisationen zu sammeln, die sich für die Befreiung der verbleibenden israelischen Geiseln in Gaza einsetzen.

Die Spendenaktion findet am kommenden Donnerstag statt. Die Organisatoren planen außerdem, eine GoFundMe-Seite einzurichten und ihre Spendenbemühungen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

„Wir haben das Gefühl, dass wir eine Verantwortung haben, mehr zu tun, wenn man sieht, dass unsere Mitglieder und unser Präsident und die Regierung sich weigern, dies zu tun“, sagte ein Organisator von Congressional Staffers for Ceasefire in einem Telefoninterview mit MEE.

„Obwohl wir natürlich nicht in der Lage sein werden, die Millionen oder Milliarden von Dollar aufzubringen, die der Kongress für diese Hilfe bereitstellen könnte, können wir sicherlich unseren Teil dazu beitragen und unseren Beitrag leisten.“

Gaza

Ehemaliger französischer Präsident: Palästinensische Tote verdienen nicht die gleiche Würdigung wie israelische Tote

vor 5 Stunden

Frankreich hat eine nationale Gedenkfeier für die französischen Opfer des 7. Oktobers organisiert, bei der der amtierende französische Präsident Emmanuel Macron zusammen mit allen Mitgliedern der Regierung den Vorsitz führte.

Der ehemalige französische Präsident Francois Hollande wurde von einem Journalisten gefragt, ob nicht mit zweierlei Maß gemessen werde und ob die französischen Opfer in Gaza nicht auch eine ähnliche Ehrung verdienten.

„Es kann nicht dieselbe Ehrung sein“, sagte Hollande. „Ein Leben ist ein Leben und ein Leben ist gleichwertig mit einem anderen, aber es gibt Opfer des Terrorismus und Opfer des Krieges. Ein Opfer des Terrorismus zu sein bedeutet, als Franzose oder als Verteidiger einer Lebensweise angegriffen zu werden. Ein Kollateralopfer ist man in einem Krieg […], das ist nicht dasselbe“, fügte er hinzu.

Human Rights Watch fordert EU-Geber auf, die Unterstützung der Unrwa wiederherzustellen oder fortzusetzen

vor 5 Stunden

Human Rights Watch erklärte in einer Erklärung, es sei „unverschämt“, die UN-Agentur zu schließen, die „am besten in der Lage“ sei, den Palästinensern im Gazastreifen, die „am Rande einer Hungersnot“ stünden, dringend benötigte lebensrettende humanitäre Hilfe zu leisten.

Der Brief ist unter anderem an die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, und den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell gerichtet.

„Wir sind auch besorgt über die längerfristigen Auswirkungen, die eine Schließung des UNRWA haben würde, insbesondere auf das Recht der palästinensischen Flüchtlinge auf Rückkehr, das in der Resolution 194 der UN-Generalversammlung und im Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte verankert ist“, schrieb Human Rights Watch weiter.

USA besorgt über israelische Operationen in Rafah: Blinken

vor 6 Stunden

Wie israelische Quellen dem Journalisten Barak Ravid mitteilten, hat US-Außenminister Antony Blinken Premierminister Netanjahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant über die tiefe Besorgnis Washingtons über die mögliche Ausweitung der Operationen der israelischen Armee in Rafah informiert.

Blinken sagt, es sollte mehr getan werden, um Hilfe nach Gaza zu bringen

vor 6 Stunden

Nach einem Treffen mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu sagte US-Außenminister Antony Blinken, es müsse mehr getan werden, um Hilfe in den Gazastreifen zu bringen.

„Wir alle haben die Pflicht, alles zu tun, um die notwendige Hilfe zu denjenigen zu bringen, die sie so dringend benötigen, und die Schritte, die unternommen werden – zusätzliche Schritte, die unternommen werden müssen – sind der Schwerpunkt meiner eigenen Treffen hier“, sagte er.

Israelische Streitkräfte verletzen zwei Palästinenser bei Razzia im Westjordanland

vor 7 Stunden

Israelische Streitkräfte haben am Mittwoch bei einer Militärrazzia in Tulkarm im besetzten Westjordanland zwei Palästinenser verletzt.

Eine Frau und ein 22-jähriger Mann wurden bei der Razzia verwundet, der dritten innerhalb einer Woche, meldete die Nachrichtenagentur Wafa.

Der Palästinensische Rote Halbmond erklärte, die israelischen Streitkräfte hinderten ihre Krankenwagen daran, die Verwundeten zu evakuieren, während die Razzia fortgesetzt wurde.

Netanjahu hält heute Abend Pressekonferenz zum Gefangenenhandel ab

vor 7 Stunden

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu wird heute Abend um 19:30 Uhr Ortszeit in Jerusalem eine Pressekonferenz abhalten.

Er wird eine Ankündigung zum Gefangenenabkommen mit der Hamas machen.

Es ist seine erste Pressekonferenz in Jerusalem seit dem Beginn des Krieges am 7. Oktober.

Demonstranten in London demonstrieren vor dem Hauptsitz der Barclays Bank

vor 7 Stunden

Dutzende pro-palästinensische Demonstranten versammelten sich am Mittwoch vor dem Hauptsitz der Barclays-Bank in London.

Die Demonstranten forderten die Bank auf, „ihre Komplizenschaft mit Israels Angriffen auf die Palästinenser zu beenden“ und ihre „finanziellen Verbindungen zu Rüstungsunternehmen, die Waffen aus Israel verkaufen“ zu beenden.

Die Palästina-Solidaritätskampagne hat dazu aufgerufen, im Rahmen der Boykottbewegung am 9. Februar ihre Konten bei der Bank zu schließen.

Neue Verhandlungsrunde zum Gefangenenhandel beginnt am Donnerstag in Kairo

vor 7 Stunden

Wie Haaretz unter Berufung auf ägyptische Quellen berichtet, soll am Donnerstag in der ägyptischen Hauptstadt eine neue Runde der Gefangenengespräche beginnen.

